Порошенко найближчим часом відвідає Німеччину, де обговорить "Північний потік-2"

Середа, 07 березня 2018, 19:39

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в найближчі тижні має намір відвідати Німеччину, де, зокрема, буде обговорюватися питання будівництва "Північного потоку-2".

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі дні я збираюся відвідати Німеччину, протягом двох-трьох тижнів. Я вітав Німеччину нарешті з формуванням коаліції, я впевнений, що буде сформовано новий уряд. І ця тема (будівництво "Північного потоку-2" – Ред.), безумовно, буде в порядку денному наших переговорів", - сказав він.

Президент зазначив, що після рішення Стокгольмського арбітражу обговорював тему "Північного потоку-2" з керівництвом Фінляндії та Швеції.

"Тема "Північного потоку-2" серед інших була під час моїх вчорашніх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Пенсом", - додав глава держави.

За словами Порошенка, європейські країни демонструють солідарність з Україною в питанні "Північного потоку-2".

"Подивіться на позиції Балтійських країн: Естонії, Латвії, Литви, подивіться на позицію Данії, яка не дає дозвіл на будівництво, подивіться на позицію Фінляндії, Швеції, подивіться на італійську позицію", - сказав він.

Президент України зазначив, що на сьогодні мова йде про енергетичну безпеку світу і цілого континенту – найбільшого ринку в світі.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Уряд Німеччини підтримує будівництво газопроводу. Нещодавно канцлерка Ангела Меркель заявила, що проект слід розглядати з економічної, а не політичної точки зору.

Однак зазначимо, що у тексті коаліційної угоди блоку Ангели Меркель ХСС/ХДС та соціал-демократів немає згадки щодо будівництвасуперечливого газопроводу, який розділив позиції у Європейському Союзі.

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