Екс-шпигуна РФ та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною - поліція

Середа, 07 березня 2018, 19:58

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки була використана нервово-паралітична речовина.

Про це повідомляє Reuters.

"В цілому, ми розглядаємо це як серйозний інцидент у спробі вбивства шляхом застосування нервово-паралітичної речовини," - заявив Марк Роулі, глава контртерористичної поліції Лондона, яка відповідає за розслідування.

Однак він відмовився повідомити подробиці щодо речовини, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

"Я також можу підтвердити, що ми вважаємо, що двоє людей, які знепритомніли, були конкретною ціллю", - додав Роулі.

Нагадаємо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері. Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною.

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.