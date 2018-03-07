В МЗС кажуть "ні" послу Угорщини і жартують про паралельну реальність

Середа, 07 березня 2018, 20:20

В МЗС України ще раз вирішили нагадати послу Угорщини Ерно Кешкеню про те, що жодної автономії на Закарпатті не може бути за визначенням.

Про це заступник глави МЗС України Василь Боднар написав у Facebook, поширивши публікацію зі сторінки угорського посла.

"Не розуміє, на жаль, пан посол чітких, неодноразових і надзвичайно офіційних пояснень, що жодної автономії на Закарпатті не може бути за визначенням. Як і без відповіді залишаються наші конструктивні пропозиції стосовно мови освіти. Паралельна реальність...", - написав він.

Нагадаємо, посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого у автономії для закарпатських угорців, однак з огляду на війну на Сході України мова про це зараз не йде.

Кешкень також заявив, що за результатами голосування про автономію Закарпаття 1991 року 78% жителів Закарпаття підтримали автономію для області, а 82% - для Берегівського району, але "до тепер не отримали нічого".

Посол також вважає нормою видачу угорських паспортів етнічним угорцям - громадянам України, які проживають у Закарпатті.