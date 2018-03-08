Поліцейський, що потрапив у лікарню через інцидент з екс-шпигуном РФ, заговорив

Четвер, 08 березня 2018, 13:16

Глава МВС Великої Британії Амбер Радд заявила, що офіцер поліції, який, як і колишній шпигун РФ Сергій Скрипаль, був госпіталізований після отруєння нервово-паралітичним речовиною, заговорив.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Радд, стан офіцера поліції, який першим надавав допомогу Скрипалю та його дочці, покращився, однак він залишається у важкому стані в лікарні в Солсбері.

"Я розмовляла з Марком Роулі (главою антитерористичного підрозділу Скотленд-Ярду - Ред.) цим ранком. Двоє осіб, які були ціллю нападу, як і раніше, знаходяться в дуже важкому стані. Поліцейський розмовляє та йде на контакт, тому я більш оптимістична щодо його стану. Але занадто рано щось говорити. Це нервово-паралітична речовина. Ми як і раніше ставимося до цього дуже серйозно", - сказала вона.

Нагадаємо, поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки була використана нервово-паралітична речовина.