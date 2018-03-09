Британія відправила військових спеціалістів до міста, де отруїли екс-шпигуна

П'ятниця, 09 березня 2018, 16:12

В англійському місті Солсбері розгорнули підрозділи військових спеціалістів, щоб вивезти потенційно забруднені об'єкти після отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Британії Амбер Радд відвідала Солсбері у п'ятницю і заявила, що Скрипаль та його донька перебувають у дуже серйозному стані.

До міста було направлено близько 180 військовослужбовців, у тому числі фахівців із хімічного захисту, для вивезення машин швидкої допомоги та інших транспортних засобів, які брали участь в інциденті, та інших об'єктів.

"Громадськість не повинна непокоїтися. Військова допомога буде продовжуватися при необхідності під час цього розслідування", - йдеться у заяві поліцейського управління з протидії тероризму, яке веде розслідування.

Нагадаємо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства була використана нервово-паралітична речовина.