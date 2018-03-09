ЄС вітає готовність Трампа зустрітися з лідером КНДР

П'ятниця, 09 березня 2018, 18:23

Європейський Союз вітає готовність президента США Дональда Трампа зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це йдеться у заяві глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні.

"Готовність президента Трампа прийняти запрошення Кім Чен Ина на зустріч на вищому рівні до травня також є позитивним розвитком. Ми чекаємо на результати цих зустрічей на вищому рівні", - йдеться у заяві.

Наголошується, що ЄС продовжує повністю підтримувати повну, перевірену та незворотню денуклеаризацію Корейського півострова.

"Ми відзначили, що КНДР повідомила про свою прихильність до вступу в переговорний процес з питань ядерної зброї та утримання від тестування ядерних озброєнь або ракет під час цих переговорів - якщо це буде підтверджено, ці заяви можуть створити необхідні умови для врегулювання переговорів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 березня Дональд Трамп написав у Twitter, що планується зустріч з лідером КНДР Кім Че Ином.