Доверие без Гройсмана: как Украина и ЕС поменялись местами на Совете ассоциации

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель _ Понедельник, 19 декабря 2016, 18:50

Фото Европейского союза

В понедельник в Брюсселе в третий раз состоялось заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Снова эта встреча стала далеко не только протокольной, а ее ход – во многом неожиданным.

Но, несмотря на все сложности, можно говорить даже о начале нового этапа или новых реалий в отношениях Украины и ЕС.

Киев и Брюссель, по сути, поменялись местами в восприятии друг друга. Отныне можно говорить, что доверие Брюсселя к Украине стало даже больше, чем доверие Киева к ЕС, поскольку первое существенно выросло в последние месяцы, а второе – упало.

О том, как проходила встреча в Брюсселе, что ей предшествовало и что происходило "на полях" переговоров – в репортаже "Европейской правды".





Потерять премьера

Совет ассоциации – ключевой двусторонний орган, созданный в рамках Соглашения об ассоциации, но уже второй раз подряд украинскому правительству не удается долететь на заседание "без потерь".

Напомним, в прошлом году представители правительства прилетели в Брюссель буквально на пару часов, чтобы после того опрометью ринуться обратно в Киев и успеть пообщаться с вице-президентом США Джо Байденом. Тогда был период кризиса в отношениях ветвей власти в Украине, и каждый хотел обеспечить себе поддержку американских партнеров (подробности – в публикации "Совет без министров: как Байден едва не сорвал Совет ассоциации Украина-ЕС").

В этом году – снова изменения. И снова – в последний момент. В Брюсселе не сомневались, что к ним приедет премьер, для него составили программу самого высокого уровня... Но за день до приезда Украина сообщила партнерам, что планы меняются. Владимир Гройсман остался в Киеве разруливать ситуацию с Приватбанком, а в институты ЕС полетел первый вице-премьер Степан Кубив.

"Мы на самом деле еще в пятницу предполагали, что может быть всякое, поэтому доверенность на подписание соглашений оформили таким образом, чтобы были варианты – либо один подписывает, либо другой", – рассказал собеседник ЕвроПравды в правительстве.

Кроме этого, делегация "похудела" – к примеру, министр энергетики Игорь Насалик, которого ждали в Брюсселе, также здесь не появился.

Обидел ли Брюссель такой подход Украины?

Ответ не очевиден.

На первый взгляд, может показаться, что да. В дипломатии важны детали, а они – не в нашу пользу. К примеру, по плану Федерика Могерини должна была встретить украинского гостя на входе в здание, но этого не произошло – высокий представитель ЕС приехала за несколько минут до Кубива, но не стала его ждать.

А запланированная встреча украинского гостя с Дональдом Туском вообще была отменена – президент Европейского совета был готов поговорить с премьером, но не с его заместителем.

Но протокольные моменты – не единственно важные. Многочисленные источники ЕП (как с украинской, так и с европейской стороны) свидетельствуют, что ход разговора был принципиально иным.





Не только "Приват"

Отклониться пришлось не только от протокола, но и от повестки дня.

Представители ЕК и украинского правительства не могли обойти стороной вопрос Приватбанка, который, в принципе, не должен обсуждаться на этом уровне. Отсюда начались приятные для украинской власти моменты.

Брюссель полностью и безусловно – сначала на переговорах в узком кругу, а затем в публичных выступлениях – поддержал Украину.

"Сильное решение", "смелый ход" – такие эпитеты не каждый день услышишь во время международных визитов.

Хотя стоит добавить, что за последнее время это с Брюсселем не впервые. Наверное, каждая встреча или выступление за последний месяц оставляет "медовый привкус" – в Брюсселе не жалеют комплиментов в адрес Киева, а замечания к украинскому правительству отодвигают на второй план.

Так, за несколько дней до Совета ассоциации ЕК обнародовала отчет о прогрессе Украины, и этот документ был невероятно позитивным и полным утверждений о "беспрецедентных реформах" и "восстановлении демократических институтов" (подробно об этом – в статье "Доклад Брюсселя о достижениях и проблемах ассоциации").

Федерика Могерини и во время заседания в закрытом режиме, и на пресс-конференции много цитировала этот документ, добавляя позитива к впечатлениям об украинских реформах.

И лишь вскользь – после всех положительных сигналов – Могерини упомянула не только о сделанном, но и о планах: "Важно перейти от принятия законодательства и создания институтов к имплементации".





Деньги для Украины

Собеседники ЕП говорят о двух причинах того, что европейские чиновники сейчас говорят об Украине почти исключительно в позитивном ключе.

Первая из них – то, что Киев порой действительно впечатляет ЕС реформами, на которые в Брюсселе и не надеялись. В этом перечне – и запуск электронных деклараций (действительно, в ЕС довольно скептически оценивали намерение Украины реально запустить эти изменения), и изменения в газовом секторе (где Украина порой реформируется быстрее, чем государства ЕС), и реформа госслужбы (где достижения не так заметны, но все же в этом году Украина сделала в разы больше, чем за предыдущие два года после Майдана)...

Вторая причина – принципиально иная. В Брюсселе нередко приходится слышать: хватит критиковать Украину.

Немало евробюрократов склоняются к мысли, что "кнут" перестал работать. Настало время "пряника".

Сложно наверняка сказать, какой фактор более весомый, а какой – менее.

Но факт остается фактом: 19 декабря, в день Святого Николая, украинские чиновники собрали урожай подарков не только от Коломойского, но и от Евросоюза.

Вот примерный перечень средств, которые привезет в Киев украинская правительственная делегация – пусть даже сокращенная, пусть даже без премьер-министра:

- 600 млн евро целевых дешевых кредитов от Европейского инвестиционного банка;

- до 366 млн евро безвозвратной помощи на трансграничные инфраструктурные программы, в частности на модернизацию пограничных переходов (объем зависит от того, сколько проектов предложит Украина и государства-соседи);

- до 104 млн евро безвозвратной помощи на реформирование государственной службы, из которых до 90 млн попадет в бюджет и, среди прочего, поможет повысить зарплаты.

Последний блок заслуживает особого внимания.

Правила выделения средств ЕС таковы, что часть из упомянутых 90 миллионов бюджетной поддержки Украина вряд ли получит – фактическая сумма будет зависеть от прогресса реформ, а он никогда не бывает идеальным, какие-то индикаторы точно останутся невыполненными. Да и даже полной суммы, то есть 90 млн евро, не хватит, чтобы обновить украинскую госслужбу или повысить зарплату ныне работающим госслужащим.

Эти средства пойдут на поддержку "реформаторских групп" в министерствах, да и там не факт, что их хватит.

Ценность этой помощи – в другом.

Автору этого текста чуть ли не десяток раз приходилось слышать от ЕС, почему там не выделяют эти средства, ведь они давно зарезервированы для Украины. Проблемой был вопрос доверия к тому, как пойдет реформа. В Брюсселе не испытывали такого доверия в Киев и прямо это признавали.

Сейчас, исходя из разговоров с представителями Еврокомиссии, уровень доверия к Киеву, видимо, наивысший за весь период после Революции Достоинства. Да и до нее, видимо, тоже.

Вот только взаимность чувствуется не всегда.





Безвиз и вокруг него

Наибольшую проблему в отношениях Украины и ЕС можно описать двумя словами: "безвизовый режим".

В понедельник на встрече в Брюсселе этот вопрос почти не обсуждали, поскольку и от Украины, и от Еврокомиссии на данном этапе мало что зависит. Но отложить эту проблему в сторону просто невозможно.

Визы – очень небольшая часть отношений с ЕС.

Однако визовый вопрос, без преувеличения, отравил отношения Киева и Брюсселя.

Но, если откровенно, такое развитие не было неожиданным – украинские активисты и чиновники еще летом предупреждали ЕС, что так и будет, если Евросоюз будет затягивать выполнение своих обязательств.

Интересный нюанс - в этот раз по дороге в Брюссель украинские министры их заместители столкнулись с нетипичной для себя проблемой, которая добавила ощущение визовой проблематики. Поскольку участие премьера в Совете ассоциации отменили, другие участники добирались до Брюсселя рейсовыми самолетами, с пересадкой в Варшаве. И по словам участников, польские пограничники... взялись "перечислять штампики в паспортах украинских VIP-пассажиров, ища, нет ли среди них кого-то, кто задержался в ЕС дольше за разрешенный срок.

Такие проверки в Польше в последнее время стали постоянными, но это правило касается исключительно украинских пассажиров.

В духе партнерства и доверия...

В общем, Украина не без оснований считает себя обманутой, а украинские чиновники уже не стесняются говорить об этом на диктофон.

"Теперь нам сложно верить в какие-либо обещания ЕС", – заявила недавно заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В ЕК это заявление восприняли болезненно. Но это – новая реальность. Она не идет на пользу Украине. Она не идет на пользу ЕС.

Все стороны якобы заинтересованы в ее решении.

Но пока этого не произойдет, можно будет и дальше говорить только о полудоверии между Украиной и ЕС.





Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"