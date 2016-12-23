Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 23 декабря 2016, 11:04

Фото - "Закарпатський кореспондент"

Автору этих строк приходилось не раз и не два писать об истории Оксаны Лищишин и ее мужа Сергея. В мае прошлого года они стали участниками резонансного дела о контрабанде под видом "дипломатической почты".

Как сообщалось тогда, на границе задержали автомобиль с дипломатическими номерами, водитель которого заявил, что везет дипломатический груз, запрещенный к досмотру. Но поскольку у таможенников была наводка на эту машину от СБУ, они настояли на осмотре и даже были вынуждены задержать машину, на которой водитель планировал сбежать от границы обратно в Украину.

Так началась история, которая затронула не только семью перевозчиков контрабанды, но и руководителя украинской дипмиссии (детали см. в публикации "От поцелуев Януковича до "крышевания" контрабанды: история одного посла Украины").

Но после того, как утихло внимание СМИ, в этой истории начались загадочные исчезновения.

Сначала выяснилось, что у таможенников пропало письмо о дипломатическом грузе.

Таможенники говорят, что оно исчезло еще в первую ночь, когда задержали контрабандиста. Даром что губернатор Геннадий Москаль заявлял о существовании этой бумаги и троллил МИД по этому поводу. А без бумаги не хватает доказательств того, что посольство хоть как-то причастно.

Потом еще интереснее – "исчезло" еще и решение суда о контрабанде. А потом – "исчез" и судья, который его выносил. А у государства пропала конфискованная собственность... чтобы вернуться в семью горе-дипломатов.





"Именем Украины..."

"Европейская правда" уже сообщала о странностях с решением суда в отношении "контрабандиста с диппаспортом". На портале "Судебная власть Украины" появилось сообщение о том, что апелляционный суд Закарпатской области пересмотрел решение суда первой инстанции, который признал Сергея Лищишина нарушителем таможенных правил.

Вот только решение по апелляции оставалось секретным. В реестр судебных решений его... просто не внесли.

Первичное постановление суда было вынесено в июле. В нем было все – и упоминание о "фейковом" письме посольства, и свидетельства о том, как Лищишин убегал от таможенников и прятался в автомобиле, и показания о том, что увидели таможенники, открыв авто, и описание самого автомобиля, в котором владелец даже снял внутреннюю обшивку (чтобы влезло больше сигарет) и забил окна фанерой (чтобы снаружи никто не заметил товар).

Контрабанда сигарет была декриминализована во времена Януковича, поэтому уголовного дела не было, но в административном производстве суд присудил Лищишину наказание "без скидки на диппаспорт":

– конфискация сигарет, стоимость которых оценена в 620 тыс. грн;

– конфискация микроавтобуса, который оценили в 260 тыс. грн;

– штраф на сумму 620 тыс. грн, то есть на сумму контрабандного товара.

Но вернемся к апелляции.

После того, как информация о "тайной апелляции" попала в СМИ, а также после гневного письма от МИД в адрес апелляционного суда, "ошибку" исправили. 13 декабря решение апелляционной инстанции опубликовали (хотя оно вступило в силу более чем за месяц до того!)

Достаточно прочесть документ, чтобы понять – его скрывали неспроста.

Судья апелляционного суда Сергей Николаевич Демченко, без преувеличения, "пошел на беспредел" и отменил практически все наказания, вынесенные Сергею Лищишину.

Итак, согласно его решению, у государства есть три хорошие новости для семьи "контрабандистов с диппаспортом":

– им вернут конфискованный микроавтобус;

– будет отменен штраф за нарушение таможенных правил;

– и к тому же из старого решения суда удаляются все упоминания о "дипломатическом грузе" и о письме, подписанном Оксаной Лищишин.

И если с письмом о "дипгрузе" логика в целом понятна (оригинала письма нет в деле и поэтому его использование в качестве доказательства несложно обжаловать), то переквалификация правонарушения и отмена штрафа заслуживает отдельного внимания.

Вопреки доказательствам по делу, вопреки свидетельству таможенников и вопреки здравому смыслу суд решает, что Сергей Лищишин... не скрывал контрабандные сигареты от таможенного досмотра! И неважно, что он пытался скрыться с пограничного пункта, а потом несколько часов, до прибытия спецподразделения, сидел, запершись в автомобиле – это для судьи апелляционного суда не имеет значения.

То, что в микроавтобусе были забиты фанерой окна и сняты панели обшивки, по мнению судьи, означает лишь "переоборудование в грузопассажирский вариант".

"Отсутствие прозрачных окон действительно препятствует доступу для визуального осмотра товара. Но не препятствовало доступу к таможенникам данного груза при открытых дверях автомобиля", – говорится в решении суда. Семья Лищишин позаботилась также о том, чтобы таможенники не могли открыть автомобиль снаружи, установив скрытую кнопку-предохранитель, но, по мнению апелляционного суда, это тоже не помешало осмотру автомобиля.





Безнаказанная дипломатия

Таким образом, согласно решению суда, Сергей Лищишин виновен лишь в том, что поехал через "зеленый коридор", не имея на то оснований. А потому должен заплатить только штраф за нарушение таможенных правил на сумму 1700 грн (напомним, это – за попытку контрабанды сигарет стоимостью 620 тыс. грн).

А теперь – самое интересное. В постановлении апелляционного суда написано, что оно вступает в силу в день публикации. И к тому же "является окончательным и обжалованию не подлежит".

Собственно, в этот момент стало ясно, почему семья Лищишин так легко пропустила "разгромное" для себя решение суда первой инстанции. Значительно проще договориться сразу в апелляционном суде, чтобы было принято окончательное и не подлежащее обжалованию решение.

Правда,

есть основания предполагать, что семью экс-дипломата подвела жадность.

Тут стоит отдельно напомнить, что сейчас Оксана Лищишин является именно бывшим дипломатом. Ее еще в первые дни этой истории отозвали из Словакии в Киев, а впоследствии – уволили с дипломатической службы. Причем уволили не "по-хорошему", а по максимально строгой статье для данного случая. В официальной формулировке речь идет о "нарушении ею присяги".

Так вот, если бы "контрабандисты с диппаспортом" остановились, добившись пересмотра судебного решения и сэкономив 900 тысяч грн (суммарная стоимость автомобиля и штрафа), то об этом вряд ли кто-нибудь узнал бы, ведь это решение суда, напомним, не было опубликовано.

Но Лищишин захотела большего. Именно поэтому она сейчас оспаривает свое увольнение из МИД и хочет отсудить у государства и у чиновников министерства также компенсацию за свой вынужденный прогул!

Формальным основанием для этого стало именно то, что судья апелляционного суда признал неправомерными все упоминания о "дипломатическом грузе" и фейковом письме из посольства. А если письма не было, то чем провинилась госпожа дипломат? Надо восстановить ее на дипслужбе!

Но по слухам, которые доходят до "Европейской правды" из МИД, там считают это дело принципиальным. Поэтому есть шанс, что война Лищишин с МИД принесет еще немало резонансных новостей.





Старая дружба

Напоследок стоит отметить.

"Европейская правда" никоим образом не настаивает на том, что судья апелляционного суда Закарпатской области Сергей Демченко взял деньги за вынесение абсурдного решения, которое реабилитировало семью контрабандистов и сэкономило им почти 900 тысяч гривен.

Вовсе нет. Да и не только деньги решают такие дела.

К примеру, не может не броситься в глаза принадлежность судьи и скандального экс-руководства посольства в Словакии к одной "закарпатской группе".

Так, хорошо известно, что скандальный экс-посол Украины в Словакии Олег Гаваши, которого уволили по итогам истории с контрабандой, в свое время был назначен послом по протекции народного депутата Виктора Балоги. Сам Балога, правда, опровергает свою связь с ним, а в комментарии ЕП он заявил, что "перестал общаться с Гаваши еще в 2012 году, когда тот дал резкий крен в сторону регионалов". Однако в дипкорпусе убеждены, что совершенно непрофессионального и вредного для государства посла держали на этой должности именно из-за его связей с закарпатской элитой.

В любом случае, выходец из "мукачевской группы" Олег Гаваши точно сохранил рычаги влияния в Закарпатье.

И нет никаких сомнений в том, что он был знаком с тем самым судьей Сергеем Демченко, тоже мукачевцем, который в 2000-х возглавлял Закарпатский областной апелляционный суд.

Еще одно совпадение: в сентябре главой администрации президента Ющенко стал Виктор Балога, а уже в октябре президент Ющенко назначил Демченко председателем Закарпатского апелляционного суда. А в 2009-м, как только Балога ушел, Демченко тоже лишился админдолжности и остался работать в суде обычным судьей.

Это, конечно, могло быть простым совпадением, как и то, что сейчас именно к этому судье попало дело Лищишина, откуда он вычеркнул все упоминания о письме, на котором стояла печать посольства, возглавляемого Олегом Гаваши...

Есть ли в этой серии совпадений дополнительные основания, мог бы проверить Высший совет юстиции, имеющий право наказывать судей, выносящих заведомо неправомерные решения... но не в этом случае.

Дело в том, что упомянутый судья Демченко уже "наказал" себя сам. Сейчас идет процесс очищения судейского корпуса, в рамках которого судьи с запятнанной репутацией идут в отставку, избегая проверки своей работы. Сергей Демченко выбрал именно этот путь. Четыре дня назад ВСЮ удовлетворил его заявление об отставке.

Вот только абсурдные судебные решения эта отставка никоим образом не отменяет...