Дипломатический скандал с Израилем: почему Киев не мог проголосовать иначе

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 26 декабря 2016, 13:49

Минувшие выходные прошли под знаком обострения отношений между Израилем и Украиной.

В ночь на воскресенье офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что отменяет визит украинского премьера Владимира Гройсмана. Сообщил публично, показательно, чтобы эффект от заявления был как можно сильнее. А к тому же объявил, что минимизирует контакты с Украиной.

Причина действий Израиля хорошо известна. Так в Иерусалиме отреагировали на голосование по резолюции ООН с осуждением Израиля.

По дипломатическим канонам такие действия – одно из крайних измерений противостояния. Жестче этого могло быть разве что расторжение базового договора о сотрудничестве (а его у нас нет, только меморандум) или отзыв посла.

И хотя соцсети моментально превратились в сообщество экспертов по вопросам внешней политики, в них совсем мало данных о том, что было проголосовано в Нью-Йорке, почему за это проголосовали, в чем Украина могла, а в чем не могла поступить иначе.

"Европейская правда" проанализировала "израильский кейс" и у нас есть ответы на эти и другие вопросы, звучавшие в дискуссиях, а также на вопрос о том, в чем мы все-таки проиграли "на пустом месте".





Что приняли в ООН?

Итак, 23 декабря на заседании Совета Безопасности ООН была поддержана резолюция, осуждающая политику Израиля по расширению поселений на территориях Палестины, которые по международному праву имеют статус оккупированных и во всех без исключения международных документах упоминаются именно в таком статусе.

Принятие данного документа не стало неожиданностью – в ООН давно шла подготовка к нему как реакция на обновленную израильскую политику по вопросу поселений. В июле так называемый "Квартет" (представители ООН, США, ЕС и РФ, посредники в палестино-израильском урегулировании), опубликовал жесткий отчет. Как отмечает израильское издание Haaretz,

все тезисы нынешней резолюции были в отчете "Квартета" и перекочевали оттуда в решение СБ ООН.

А после того, как отношения лидеров Израиля и США дополнительно испортились, принятие резолюции СБ стало лишь вопросом времени.

Желающие могут прочесть три страницы резолюции в оригинале (pdf, по-английски). Ее ключевые пункты следующие. Документ:

– в очередной раз подтверждает, что Израиль является оккупантом в отношении палестинских территорий и обязан выполнять соответствующие международные конвенции, касающиеся действий во время войны;

– осуждает расширение израильских поселений на территориях, оккупированных после 1967 года, включая Восточный Иерусалим, а также разрушения домов, выселения и прочие нарушения прав палестинского населения;

– выражает сожаление, что действия Государства Израиль разрушают возможность урегулирования по ранее согласованному принципу создания двух государств;

– призывает Израиль прекратить расширение поселений, а обе стороны – воздержаться от эскалации конфликта;

– одновременно осуждает акты насилия и террора (с палестинской стороны).

Но больше всего израильские власти возмутили два следующих пункта:

– о том, что основание поселений на палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, не имеет законной силы и является вопиющим нарушением международного права;

– призыв ко всем государствам-членам ООН различать территорию Государства Израиль (международно признанную) и территорию, дополнительно оккупированную после 1967 года.

Итак, разберемся, почему Украина поддержала данное решение и в какую цену оно выльется для нашего государства.





А правда, что мы голосовали за это вместе с Россией?

Да, это правда. Но такая формулировка, которая нередко встречается в соцсетях, на самом деле манипулятивна.

За данное решение проголосовали 14 из 15 членов СБ ООН, в том числе Украина, которая является непостоянным членом Совбеза в 2016-2017 годах. Также "за" проголосовала не только Россия, но и три европейские страны в составе РБ, четыре азиатские, включая Китай и Японию, Африка, Латинская Америка...

Одна страна воздержалась – США, хотя в Израиле это считают предательством, ведь Вашингтон имел возможность ветировать резолюцию, но не сделал этого.

Ни одна страна не проголосовала против, что является довольно редким случаем для резолюции с такими жесткими высказываниями. По сути, в мире сформировался консенсус по осуждению новейшей израильской политики строительства поселений. Даже Китай, имеющий проблему Тибета и поэтому неохотно поддерживающий резолюции об оккупированных территориях, проголосовал "за".





Какие будут последствия? Мы потеряли друга-Израиль?

Первые негативные последствия украинского голосования уже известны: Израиль включил Киев в число "недружественных столиц". К тому же по нам, из-за планировавшегося вскоре визита туда Гройсмана, "проехались" едва ли не жестче всего. Сложно сказать, насколько глубоким будет негативное влияние, но некоторые последствия можно просчитать уже сейчас.

– Переговоры о зоне свободной торговли наверняка будут приостановлены. Но это – не самая большая потеря. Диалог с Израилем о ЗСТ продолжается еще со времен Ющенко (!) и до сих пор далек от финала. Шансов на его завершение и до резолюции было немного.

– Перспективы сотрудничества в военной сфере наверняка ухудшатся. Израиль помогал украинским бойцам; к тому же, эта страна производит военную hi-tech продукцию, в частности беспилотники. Поэтому здесь воздействие может быть более серьезным.

– В последние месяцы Израиль приблизился к официальному признанию Голодомора геноцидом. Теперь это решение, скорее всего, отложат.

– В международных организациях, вроде ООН, Израиль (по крайней мере, при действующем руководстве) может избегать поддерживать Украину. К слову, они поддержали последнюю резолюцию ГА ООН по Крыму, а вот за все предыдущие, в 2014-2015 годах, не голосовали.

Отдельно отметим, ведь этот вопрос для многих актуален: об отмене Израилем безвизового режима речи нет и близко.

Безвиз выгоден прежде всего израильскому бизнесу, в том числе туристическому. Поэтому даже если такая инициатива появится, ее вряд ли поддержат.

Вместе с тем мощнейшим негативом может стать антиукраинская позиция мирового еврейского лобби, и именно этим сейчас угрожают в соцсетях сторонники еврейского государства, но здесь есть несколько важных моментов.

Во-первых, Израиль и до того не был проукраинским. Никогда. Некоторое потепление произошло в течение последнего года, но называть наши отношения дружескими было бы слишком смело. Пример – недавний визит президента этой страны в Украину, во время которого он с трибуны Верховной рады назвал бойцов ОУН соучастниками Холокоста.

Во-вторых, стоит еще раз напомнить, что Украина была одной из 14 стран, которые проголосовали за резолюцию, а не единственной. Поэтому не стоит разводить "зраду" на ровном месте – как этого не делают Великобритания, Испания, Франция, которые также голосовали "за" на Совбезе, или Германия, которая не является членом СБ ОН, но вышла с отдельным заявлением о поддержке данной резолюции. Напомним: в мире есть консенсус по осуждению политики Израиля.

Напоследок стоит добавить, что Нетаньяху – это еще не весь Израиль. Нынешний премьер уже столкнулся с волной критики его действий. В частности, влиятельное израильское издание Haaretz назвало провал Израиля в вопросе резолюции личной ошибкой и поражением Нетаньяху, а бывший премьер Эхуд Барак в шутку заявил, что "Нетаньяху должен уволить своего министра иностранных дел". Как известно Биньямин Нетаньяху после очередной ротации в правительстве совмещает должности премьера и главы МИД.





Зачем нам эта Палестина?

Этот вопрос на самом деле – ключевой, и на нем стоит остановиться подробно.

С потерями от голосования Украины мы разобрались, а какой от него позитив?

Решения во внешней политике часто являются результатом компромисса. В них сочетаются ценности, интересы, стратегический расчет и порой банальные ошибки. Так не были ли действия Украины просто следствием ошибок?

На эти вопросы ответить несложно, несмотря на сплошную "зраду" в соцсетях.

На самом деле у Киева не было другого выбора, кроме как поддержать резолюцию.

Главный аргумент в пользу "антиизраильской" резолюции состоит из четырех букв: это слово Крым.

Вся внешнеполитическая стратегия Украины в вопросе борьбы с российской агрессией построена на том, что мы придерживаемся международного права, а Россия его нарушает. А потому мировое сообщество должно переступить через свои меркантильные интересы, финансовую и торговую заинтересованность и в конце концов наказать агрессора.

Голосование в отношении Израиля стало тестом для Киева – сможем ли мы действовать так же, когда речь идет об интересах Украины.

Стоит отдельно подчеркнуть: ни одно из утверждений резолюции не стало чем-то новым в международном праве.

Все без исключения тематические решения СБ ООН после 1967 года определяют, что следствием переговорного процесса должно быть создание двух независимых международно признанных государств: Израиля и Палестины. Это так же является солидарным требованием мирового сообщества – несмотря на то, что Израиль считает иначе.

То, что Израиль является оккупантом на палестинских территориях и не имеет права вести там нынешнюю деятельность, подтверждалось много раз – в частности, в решениях ООН. Римский статут Международного уголовного суда четко указывает, что действия Израиля по строительству поселений на оккупированных территориях являются военным преступлением.

А в 2004 году было даже принято консультативное заключение Международного Суда (International Court of Justice) о правовых последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории.

Вы по-прежнему считаете, что Украина, которая сейчас ведет борьбу за то, чтобы привлечь Россию к ответственности в международных правовых институтах, могла проголосовать иначе?





А если бы мы воздержались? США же смогли!

Да, Соединенные Штаты Америки действительно воздержались при голосовании по резолюции 23 декабря.

Правда, Украина – не США. Ни по силе, ни по влиянию, ни по уровню связей с Израилем. А самое главное – у США нет территорий, оккупированных другим государством, поэтому буквальное соблюдение международного права для Вашингтона не столь важно.

Только представим последствия в случае, если бы Украина (единственное, кроме США, государство-член ООН) воздержалась при голосовании в Нью-Йорке. Или еще и попыталась выторговать у Израиля какие-то дополнительные выгоды в обмен на изменение голосования "за" на "воздержалась".

Как думаете, насколько длинным был бы список аналогичных требований других государств к Украине перед следующим голосованием по очередной украинской резолюции? Это не говоря уже о потере голосов государств, для которых несоблюдение Израилем международного права является принципиальной проблемой. И это не только государства Ближнего Востока.

Приходилось слышать также миф о том, что Украина "изменила позицию", потому что раньше не голосовала за резолюции в отношении еврейского государства. Это неправда. Во время нашего предыдущего членства в Совбезе ООН, в 2000 году, была одобрена похожая резолюция, крайне критическая к Иерусалиму. И распределение голосов было то же: 14 "за", включая Украину, США воздержались.





Так выходит, мы все сделали правильно?

А вот здесь ответ – категорически нет. Пусть на первый взгляд это может показаться странным.

Да, Украина не могла и не должна была голосовать иначе.

Но Украина должна была предотвратить информационный и дипломатический проигрыш после голосования.

К сожалению, события выходных подтвердили: с информполитикой в международных вопросах в Украине все очень плохо.

Наглядное сравнение: как действовали США после голосования по сверхчувствительному в своей стране израильскому вопросу?

Уже в первые часы после принятия резолюции в Госдепе состоялся брифинг, который длился аж целый час (!), пока у журналистов не закончились вопросы. Кроме того, было срочно распространено заявление от имени госсекретаря Джона Керри.

А теперь сравним с Украиной. Видел ли кто-то министра иностранных дел, или пресс-секретаря МИД, или главу профильного департамента, или внешнеполитического советника премьера либо президента на центральных телеканалах страны с комментариями по поводу "украино-израильского конфликта"? Не видели, потому что их не было.

Или, может быть, кто-то заметил на сайте МИД текст с деталями, похожий на этот? Его нет. Только через двое суток (!!!) после голосования был обнародован сухой пресс-релиз, не отвечающий на все вопросы, которые появились за время его отсутствия.

А вопросов накопилось немало, ведь за два дня в украинском информпространстве появилось немало лидеров мнений с позицией Иерусалима, но почти не было комментаторов с позицией Киева.

Подчеркнем: спрогнозировать такое развитие событий было несложно, но нам ближе метод граблей, когда решения не объясняются и не комментируются, пока не станет совсем горячо.

"Стратегическое планирование? Оценка рисков? Нет, не слышали"...

И еще, о стратегии.

Известно, что Нетаньяху звонил Гройсману накануне голосования и тот обещал поднять этот вопрос и попытаться помочь еврейскому руководству. Это – самая яркая иллюстрация того, что у Украины просто отсутствует системная, скоординированная внешняя политика.

МИД знал о подготовке визита Гройсмана в Израиль и о том, насколько болезненной станет принятая резолюция для этого государства. Проинформировали ли аппарат премьера об этой угрозе? Если нет, то это – откровенный провал.

И еще больше вопросов – к дипломатической и протокольной службам премьера. Руководители правительств не звонят друг другу "по-дружески, на мобильный". Такие звонки имеют свою процедуру, о них всегда известно заранее, и, как правило, офисы премьеров уведомляют друг друга о главной теме запланированного разговора.

Как так случилось, что Гройсман не знал, что Нетаньяху будет спрашивать его о резолюции? Ведь украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко – опытный дипломат, и он точно подсказал бы офису на Грушевского, о чем хочет поговорить Иерусалим. Если его спросили. А если офис премьера знал о теме разговора, то почему он заранее не поинтересовался в Нью-Йорке, в МИД или в АП о том, какова позиция Украины?

В конце концов, если уж случился прокол на этом уровне, почему Гройсман не попытался позвонить Нетаньяху и объяснить мотивы Украины до голосования?

Ведь именно эта "катавасия" с позицией Киева, по данным израильских источников, подтолкнула Иерусалим к особенно жесткому ответу.

Ответов на эти вопросы мы не знаем.

Но имеем результат: Украина потеряла больше, чем могла бы (и внутри Украины, и на международной арене), только из-за того, что власть не говорит одним голосом, а правая рука порой не знает, что делает левая.

Это происходит не впервые. Но от того не менее грустно.

Автор:

Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"