Европа-2016 – от торговли до безвиза. Самые важные тексты уходящего года

Европейская правда _ Четверг, 29 декабря 2016, 14:30

Фото Европейского союза

Мало сказать, что 2016 год был непростым. Не будет преувеличением сказать, что он стал переломным.

Это был год, когда Украина порой делала невозможное, но в то же время – не получила то, на что рассчитывала. Это был год, когда "Европейская правда" впервые вышла с редакционной статьей, чтобы остановить власть от необратимых действий.

Мы подводим итоги уходящего года и предлагаем нашим читателям вместе вспомнить (а возможно, и заново прочесть) главные публикации этого года – тема за темой. Надеемся, вы еще вернетесь к этому тексту на протяжении новогодних праздников.





Свободная торговля Украина–ЕС

Первую статью 2016 года мы опубликовали утром 1 января, и для такой спешки были все основания. В этот день – после двухлетней паузы, взятой по требованию России, – заработал режим свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом ("Украина и ЕС официально запустили свободную торговлю. Что это означает").

ЕвроПравда с самого начала своей работы пишет о торговле; только у нас публикуются закрытые статистические данные о торговле регионов Украины с ЕС, СНГ и другими государствами – такие публикации выходили в январе, марте, июне и сентябре.

И хотя во внешней торговле Украины ситуация не идеальна, 2016-й стал, несомненно, годом побед. Осенью мы договорились с ЕС о пересмотре условий экспорта! Об этом – в статье "Невозможное возможно: на какие торговые уступки Украине пошел ЕС".





Нидерланды. Как много в этом слове!

То, что 2016 год войдет в историю отношений Украины и ЕС, было известно заранее. Изначально все понимали, что шансов на успех в Нидерландах немного, и соцопросы это подтверждали. Поэтому еще в январе ЕвроПравда опубликовала материал о сценариях и последствиях референдума, а в феврале – статью специалиста в сфере права ЕС "Что случится, когда Голландия скажет "нет".

Но поскольку до последнего хотелось верить в лучшее, мы поехали в Голландию и привезли статью об инициативах украинской общины.

Однако реальность важнее. За два дня до исторического голосования в ЕП вышел текст "Украина нам до лампочки": репортаж о последних днях агитации в Нидерландах".

Название оказалось пророческим. Украина проиграла. Но на этом история не закончилась.

Несмотря на то, что в Гааге всерьез обсуждали даже окончательный отказ от ассоциации, в конце концов, выход был найден. В декабре, когда лидеры государств-членов ЕС наконец согласовали этот компромисс, ЕвроПравда подготовила для своих читателей текст обо всех деталях и последствиях этого документа.

Чего больше в этой договоренности – "зрады" или "перемоги", читайте в статье "Что пообещали Нидерландам за ассоциацию? Анализ рисков и содержания соглашения".





Польша: друг или "не враг, а так..."?

Полная смена власти в Польше произошла еще в 2015 году – сначала здесь переизбрали президента, потом – парламент. Партия PiS получила всю власть в государстве, кроме судебной, но на этом не остановилась.

"А теперь, курва, мы" – как изменилась Польша за считанные месяцы новой власти" – замечательный январский текст Петра Андрусечка, печальные оценки которого подтвердила сама жизнь.

Но на этом изменения в Варшаве только начались.

Все чаще приходилось слышать об "украинизации" польской политики. 2016-й стал годом уличных протестов, но действительно масштабные возмущения начались после того, как новая власть попыталась вмешаться в частную жизнь, окончательно запретив аборты. Что и как происходило у соседей – в статье "Святее Папы: к чему приведет Польшу полный запрет и криминализация абортов".

В конце концов, реакция общества оказалась такой, что властям пришлось сделать шаг назад.

Но уже в декабре был достигнут новый пик. О том, как на улицах Варшавы пели "Разом нас багато, нас не подолати" – в репортаже "Рождественский "Майдан" в Варшаве: как начались протесты в Польше и к чему они приведут".

Конечно, украинский вопрос тоже звучал. Состоялась премьера фильма "Волынь", произошел скандал в Перемышле на антиукраинской почве...

В конце концов, масштаб проблем осознали лидеры двух государств, и это дает осторожные надежды на позитив. И эпизод, когда Порошенко стал на колено перед памятником жертвам Волынской трагедии, действительно поразил польское руководство.

В общем, остается надеяться, что в 2017 году хороших новостей от соседей будет больше, чем в этом, а плохих – меньше.





Первый пошел

Если для Украины Нидерланды или недоразумения с Польшей относятся к ключевым вопросам, то в ЕС главной темой 2016 года стал Brexit.

Незадолго до референдума все осознали, что выход Британии из Евросоюза может стать реальностью.

23 июня британцы сказали "нет" членству в ЕС. Тот день для "Европейской правды" был жарким. Из многих опубликованных статей на эту тему посоветуем "Пенсионеры против среднего класса: кто проголосовал за выход Британии из ЕC".

И хотя референдум состоялся и его результаты никто не ставит под сомнение, юридически выход Британии из Европейского Союза еще не начался. Четкий сценарий развода и его сроки неизвестны до сих пор, поэтому остается только анализировать возможные сценарии. Как это сделал, к примеру, Джордж Сорос в своей резонансной статье о "неизбежном распаде" Евросоюза.

Коротко обо всех возможных вариантах – в статье "Экономические последствия Brexit: три сценария для Европы и Британии".

"Первым", то есть напрочь выходящим за рамки европейских традиций, был не только британский референдум. Тектоническим изменением на мировой политической карте стали результаты выборов в США.

Дональда Трампа эксперты еще в начале года воспринимали всерьез (статья "Шестеро "друзей Украины" и один Трамп" вышла на ЕвроПравде еще в феврале), но до последнего не верили, что это действительно произойдет.

О причинах и обстоятельствах победы самого скандального лидера США – в статье Юлии Курнышовой "Популисты на марше. Что принесло победу Дональду Трампу".

Станет ли это трагедией для нашего государства – в тексте Алены Гетьманчук "Победа Трампа как шанс для Украины: какую стратегию должен избрать Киев".





Контрабанда иностранных дел

Читатель знает, что "Европейская правда" пишет не только о событиях в ЕС. В 2016 году ряд публикаций ЕП порой переворачивали понимание происходящего внутри Украины.

В частности – в дипломатическом ведомстве.

Имея на руках факты и документы, мы не боялись идти наперекор сложившемуся мнению. Среди первых таких публикаций ЕП В этом году – статья "Как увольняли Юрия Сергеева: скрытые подробности известного скандала". Завершает год также связанная с ООН тематика – мы рассказали, что предшествовало и что было причиной израильско-украинского дипломатического скандала.

Но самой резонансной темой стал скандал вокруг дипломата-контрабандистки Оксаны Лищишин.

Ведь задержание ее мужа с контрабандными сигаретами показало проблемы на уровне целого посольства. Детали – в статье "От поцелуев Януковича до "крышевания" контрабанды: история одного посла Украины".

Конечно же, проблемным было наше посольство не только в Словакии.

К чести МИД, проблему с семьей контрабандистов там решили. Лищишин срочно отозвали, а после расследования – уволили с дипслужбы с официальной формулировкой "за нарушение присяги". Посол, увольнение которого находится в компетенции президента, также очень скоро был отправлен в отставку.

Но и на этом история не закончилась. Ее продолжение – в статье "Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства".





А где же безвиз?

"Любимая" тема "Европейской правды" не останется без внимания.

Ей в 2016 году было посвящено, пожалуй, больше времени, нервов и текстов, чем любой другой, поэтому воспоминаний здесь тоже больше всего.

Январь мы начали со статьи наших партнеров,"Вкуса подорожника", о том, как работает безвиз в Молдове и Боснии, в мае была отдельная публикация о фактах и стереотипах в отношении правил работы безвиза.

Мы искренне верили, что к осени безвиз безусловно заработает, но еще в мае выяснилось, что эти планы срываются.

Не помогло ни заявление гражданского общества, ни срочные поездки экспертов в Брюссель: ключевые страны ЕС приняли окончательное решение о том, что визы отменят только после одобрения "механизма приостановления". К тому же у ряда стран во главе с Францией имелись претензии к Киеву по поводу того, как выполняются "безвизовые реформы" в сфере борьбы с коррупцией, поэтому безвизовые договоренности повисли на волоске...

А в августе произошло то, чего никто не ожидал: Киев начал сознательно срывать выполнение ключевого требования ЕС.

Публикация ЕвроПравды "Кто сорвал электронное декларирование: хронология и документы" открыла, без преувеличения, новый этап в этом процессе.

Ситуация была действительно близка к критической, западные столицы не понимали, что происходит, в ЕС даже заговорили о том, не стал ли процесс необратимым, поэтому ЕП решилась на непростой шаг, которым мы гордимся до сих пор.

Редакционная статья "Имитаторы реформ" отрезала для официального Киева возможность делать вид, что все идет по плану. При поддержке общественности к давлению на Киев приступил не только Евросоюз, но и МВФ, и в конце концов Банковая отказалась от срыва е-декларирования и прекратила поддерживать тех политических игроков, которые лоббировали этот путь.

Конечно, на этом проблемы не закончились. Дальше был скандал с фальшивым "взломом" е-деклараций, были нарушения со стороны Госспецсвязи, была месть власти и скандал с заменой подрядчика (об этом – в материале "Кто срывал электронное декларирование: новые подробности").

Но результат оказался положительным, и он стоил усилий.

Успех электронного декларирования, которое оказалось более жестким, чем в любой стране-члене ЕС, признали во всем мире. А Франция и Бельгия, которые до того блокировали безвиз, сняли свои замечания к Украине. Реакция западных СМИ на завершение е-декларирования – в статье с красноречивым названием "Хватит, чтобы купить большую часть страны".

К сожалению, успеть в 2016-м уже было нереально – об этом мы предупреждали и в ноябре, и в декабре. Но в Брюсселе и в Киеве не сомневаются: политические препятствия сняты, и впоследствии визы все же отменят. Но, к сожалению, этого не произойдет до конца весны 2017 года.





Чемпионат Европы по визовым скандалам

В 2016 году приходилось бороться не только с помехами для безвиза, но и с проблемами при выдаче виз.

И не просто бороться, а ругаться с посольствами, идти на конфликт, наживать противников или даже врагов. Именно это произошло в июне с посольством Франции в Украине.

Скандал, который начался с отказа в визе маленькому болельщику Володе Бобенчику, открыл системную и масштабную проблему – выяснилось, что консулы Франции неделями, а то и месяцами держали без виз сотни болельщиков, выдавая им бумаги в последние дни перед отъездом. То есть в случае отказа не оставляли ни единого шанса на апелляцию.

Статья "Французский рецепт испорченного праздника" привела к митингам под посольством, к совместным заявлениям экспертов и возмущению украинских политиков.

К сожалению, публично дипломаты так и не признали свою ошибку, ограничившись точечным решением по "делу Бобенчика" (об этом – в статье "Посольство Франции: конфликт с реальностью. Почему дело Бобенчика не уладило визовый кризис"). Но стоит отметить, что впоследствии, после медийной огласки, рассмотрение визовых дел ускорилось.

И для "Европейской правды" это – высшая награда.





Что еще?

Конечно, это не все резонансные темы, о которых писала "Европейская правда" в 2016 году.

Сюда не вошла серия репортажей из неспокойной Молдовы (о зимних протестах со штурмом парламента и о драматических выборах, на которых выиграл пророссийский президент), здесь не упомянут репортаж о последнем поражении Саакашвили на выборах в Грузии и с латвийско-российской границы ("Без стены и рва с крокодилами").

Мы вместе с "Украинской правдой" стали первым изданием, которое взяло интервью у новоназначенного посла США в Украине ("Крым вернется в Украину, но когда? Мой ответ может быть неприятным").

Текстов было много, но завершить хочется колонкой Анатолия Марциновского об одной из самых болезненных проблем – утрате доверия между Украиной и Евросоюзом "Безлес, безвиз и запрет членства навсегда: кому выгодно разрушение имиджа ЕС".

2016 год был непростым. Он действительно не способствовал укреплению этого доверия.

Мы не можем подтвердить, будет ли 2017 год легче. Но можем с уверенностью сказать: "Европейская правда" и по-прежнему останется с вами.

И какие бы новости не приходили из ЕС, вы узнаете о них на сайте www.eurointegration.com.ua – с 1 января по 31 декабря.

Давайте оставаться вместе – и поздравляем всех с наступающими праздниками!