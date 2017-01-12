Полтора года после теста на профпригодность: начали ли посольства Украины помогать бизнесу

Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 12 января 2017, 15:02

Иллюстрация The Telegraph Дипломаты и "дипломаты": какие посольства игнорируют просьбы из Украины

В июле 2015 года ЕвроПравда обнародовала результаты весьма скандального расследования. Тогда мы решили проверить, помогают ли посольства Украины продвижению экспорта – эта задача с давних пор считается одним из ключевых приоритетов украинской дипломатии.

Результаты полуторагодичной давности оказались печальными, если не шокирующими. Как показал наш эксперимент, только треть посольств были готовы оперативно помочь экспортеру, который обращался к ним без правительственной "протекции". Большинство дипмиссий восприняли это обращение как обузу, которую стоит как можно скорее сбросить, а часть вообще не ответили на обращение.

В конце концов по результатам нашего эксперимента глава МИД Павел Климкин обещал изменить ситуацию. Нам сообщили, что некоторые сотрудники посольств получат дисциплинарные взыскания.

Прошло полтора года. Самое время проверить, стали ли обещанные изменения реальностью.

Тем более, что летом 2015 года мы обещали продолжить расследование.

Впрочем, мы осознавали, что во второй раз провести эксперимент и выявить те же самые проблемы будет сложнее. Прежде всего, потому, что дипломаты уже знают о возможности такой проверки.





Движение сопротивления

Интересная деталь – после нашей статьи в украинские посольства стали поступать странные запросы будто бы от экспортеров. Некоторые из них впоследствии пересылали ЕвроПравде знакомые дипломаты с пометкой "Неужели это снова вы?".

Самым ярким был запрос от компании, которая якобы собиралась экспортировать в ЕС "бычью сперму замороженную". При этом запрос поступил от львовской компании, работающей в строительной сфере. Заявленные "продавцы спермы" скопировали шаблон запроса из расследования ЕвроПравды, но в дополнение требовали от посольства найти для них бизнес-партнера среди французских косметологов.

Нам неизвестно, как сложилась судьба "бычьего экспорта" и сложилось ли у МИД общение с автором этого письма.

Но мы точно знаем, что в дипкорпусе были те, кто планировал рассылать фейковые письма "сам себе", чтобы довести ситуацию до абсурда и отменить распоряжение руководства о работе с экспортерами. В частности, это в эмоциональном общении с ЕвроПравдой признал дипломат, работавший в одном из государств Восточной Европы.

Мы знаем также, что громкие обещания наказать антигероев нашего расследования в конце концов обернулись "пшиком". Даже в наиболее резонансном случае Польши, где дипломат Дмитрий Исаченко дважды проигнорировал указания руководства пообщаться с экспортером, а после публикации расследования – фальсифицировал свой ответ и пытался обмануть и редакцию, и посла. Посла Андрея Дещицу искренне возмутили действия подчиненного, в МИД даже обсуждался его отзыв из Польши...

Но был ли он наказан на практике? Где там...

По состоянию на начало 2017 года Исаченко по-прежнему работает в посольстве, занимая ту же должность.

Так же и с другими посольствами-аутсайдерами, например, Чехией, где посла Зайчука, который позорил Украину, уволили лишь после большого скандала. Способность к самоочищению в дипведомстве остается крайне низкой...

Но вернемся к новым правилам работы с экспортерами, которые должен ввести МИД. Стоит подчеркнуть: сопротивление не было тотальным, много наших собеседников в министерстве соглашались с необходимостью перемен и даже благодарили за расследование.

Нам обещали, что введут коммуникационный кодекс, который обяжет посольства давать первый ответ в сжатые сроки. Чтобы экспортеры чувствовали – они не безразличны государству. И этот шаг можно было лишь приветствовать.





Новые правила

Учитывая опыт первого расследования, дипломаты решили принимать запросы только от компаний, указывающих все свои реквизиты. Пожалуй, это правильный ход, ведь он позволяет отсеять все фейковые запросы вроде "бычьего экспорта".

Поэтому ЕвроПравда договорилась о запросе от реально действующей компании, выпускающей носки и колготки.

Во-первых, эта компания действительно планирует выход на рынки Евросоюза, а потому подсказки от посольств в итоге будут ей полезны. А во-вторых, продвижение подобного товара выглядит естественным для рынков всех стран ЕС.

У посольств Украины в странах ЕС мы интересовались условиями сертификации, специфическими требованиями к безопасности продукции, торговыми выставками и ведущими торговыми сетями. То есть – базовыми вопросами, волнующими экспортера перед выходом на новый рынок.

Что же мы получили по результатам второго эксперимента?

К сожалению, однозначный вывод один:

системная поддержка экспортеров осталась мечтой, а обещания нового подхода к работе существуют лишь на бумаге.

После шумихи, поднявшейся после нашего первого расследования, немало посольств вернулись к привычной практики работы. Или не_работы.

Коммуникационный кодекс? Не шутите. За два первых дня ответили только четыре дипмиссии. За четыре дня – еще четыре. Снова пришлось рассылать письмо за письмом, поскольку подавляющее большинство посольств не ответили ни за неделю, ни за две. Надеемся, МИД объяснит, почему так произошло.

Итак, на наше первое письмо, отправленное еще в ноябре, ответили 10 из 26 посольств в странах-членах ЕС (полтора года назад в "белый список" попали восемь посольств). Оба наши запроса – и первоначальный, и в продолжение первого – были проигнорированы тремя посольствами (полтора года назад их было восемь).

Конечно, можно говорить об определенном прогрессе, но вряд ли его можно считать достаточным.

При этом – и это стоит подчеркнуть – мы почти не заметили постоянства в работе посольств, во многих из них ситуация коренным образом изменилась.

Несколько дипмиссий, которые были аутсайдерами полтора года назад, теперь оказались среди лидеров. К сожалению, есть и примеры обратных изменений.

Но хватит о плохом – позитив тоже есть.

Если со скоростью реакции у дипломатов по-прежнему сложно, то с качеством ситуация действительно улучшилась.

Подавляющее большинство посольств в странах-членах ЕС в конце концов, пусть и после напоминания, прислали нам полные и обстоятельные ответы, которые смогут помочь экспортеру.





Белый список

Итак, у нас есть два посольства-лидера, сохранившие традиции помощи украинскому бизнесу.

Как и полтора года назад, одним из первых ответило посольство в Латвии, где нам предоставили оперативную и полную информацию. По-прежнему остается среди лидеров посольство в Финляндии. Там также оперативно отреагировали на наше письмо, причем в полном соответствии с коммуникационными правилами МИД, принятыми после нашего первого расследования. Сотрудница посольства прислала нам несколько писем с уточняющими вопросами, а впоследствии – дала очень подробные ответы.

Поэтому стоит публично поблагодарить послов Перебийниса и Олефирова, которые возглавляют эти дипмиссии. Опыт свидетельствует, что от посла зависит очень многое.

Более дружественным по отношению к экспортерам стало посольство в Болгарии. В прошлый раз его сотрудник ответил только на второе письмо. Теперь же здесь отреагировали без задержки, также дав подробные ответы и советы.

Положительные изменения – оперативно и полно ответили в посольствах в Великобритании (первыми!), Чехии и Греции. Это важно, ведь во время нашего первого эксперимента эти дипмиссии были в числе худших, так и не ответив.

Еще одно изменение к лучшему – посольство в Австрии. Если полтора года назад оно прислало лишь отписку, то теперь – оперативный и полный ответ.

Также хотим отдельно отметить с положительной стороны наше посольство в Венгрии. Хотя там ответили только на второе письмо, однако не только дали подробный ответ, но и несколько раз предлагали обсудить возможности выхода лично, предлагая нам звонить сотруднику посольства напрямую по телефону или скайпу. Это тот подход, в котором действительно нуждаются украинские экспортеры.

В редакции были определенные споры о том, можно ли включать в белый список Нидерланды и Эстонию – там ответили оперативно, хотя и весьма лаконично. Однако для бизнеса скорость важна, да и самая необходимая информация в ответе была. Что же касается Испании, которая также ответила одной из первых, то редакция склонилась к тому, чтобы включить ее в "серый список".





Черный список

Теперь перейдем к аутсайдерам. Как уже было отмечено, мы вообще не получили ответа от трех посольств, еще два – не дали содержательного ответа. Вроде и не очень много.

Но беда в том, что проблемными оказались посольства, представляющие интересы Украины в крупнейших экономиках Евросоюза: в Германии и Франции.

Второй раз подряд в наш черный список попадает печально известное посольство в Словакии.

В прошлый раз вместо ответов на заданные вопросы нам посоветовали обратиться к коммерческому посреднику, предоставив его координаты. На этот раз в посольстве решили вообще оставить запрос без ответа. И это не удивительно, ведь дипломат, которая ранее давала ответ, граничащий с коррупцией, с тех пор не только осталась на работе, но и пошла на повышение.

Будет очень грустно, если МИД оставит это без внимания.

В посольстве в Португалии, ответив 13 декабря на наше второе письмо, пообещали написать нам позже, но на момент подготовки статьи – то есть в течение месяца – так этого и не сделали. Очень жаль, ведь в прошлый раз с Португалией сложился хороший контакт, но ответственный сотрудник после того неожиданно был уволен.

И наконец, еще одна особенность – теперь посольства получили возможность переадресовывать запросы бизнеса Совету экспортеров и инвесторов при МИД. Именно поэтому в посольстве на Кипре не стали отвечать на наши вопросы, посоветовав обратиться в новый орган.

Впрочем, другие посольства в основном, если и упоминали о Совете экспортеров, все же не ленились дать личный ответ на наши вопросы. Ведь бизнесу нужна реальная помощь из конкретной страны, а не абстрактная отписка Киева.

Обновлено: в исходном тексте мы безосновательно включили в "черный список" также посольство в Италии (и Мальте по совместительству). Редакция приносит извинения коллективу посольства за эту ошибку, данное посольство - в следующем разделе.





Серый список

В целом наш эксперимент показал, что украинские посольства стали работать лучше, но, как всегда, помимо лидеров и аутсайдеров, есть и "середнячки" – ответившие на обращение бизнеса, но только со второй попытки.

Подавляющее большинство посольств в конце концов предоставили полные и информативные ответы на наши вопросы. Пожалуй, это главная положительная новость нашего исследования.

Мы уже упомянули Венгрию, посольство в которой поразило нас желанием помочь экспортерам. Среди других украинских посольств, которые, пусть и с опозданием, но дали содержательные ответы – дипмиссии в Дании, Ирландии, Литве (дипломаты последней очень извинялись за задержку с ответом), Румынии и Хорватии.

Очень качественный ответ подготовило посольство в Швеции – они были очень близки к попаданию в белый список.

Наконец, посольство в Польше, один из аутсайдеров прошлого расследования, все же исправилось, прислав полноценные ответы.

Особая ситуация с посольством в Италии, которое по совместительству представляет интересы Украины на Мальте – мы направили туда сразу два запроса. После первого – ответа на них не последовало, а письмо-напоминание ЕП ошибочно выслала лишь по поводу мальтийского рынка, получив на него качественный, полноценный ответ. Итак, дипмиссия в Италии получает заслуженное место в "сером списке", а редакция приносит свои извинения коллективу посольства за то, что в начальной редакции текста мы ошибочно включили их в число "аутсайдеров".

Стоит добавить также, что по результатам предыдущего эксперимента, в 2015 году, это посольство предоставило один из лучших ответов.

И напоследок, об Испании. Представитель этого посольства ответил не на все вопросы, но прислал письмо "в первой волне", что также важно.

* * * * *

Все, о чем мы сообщили, дает основания заявить:

хотя обещания главы МИД остались не реализованными до конца, прогресс в работе украинских посольств все же есть.

В то же время мы не рискнем назвать этот прогресс достаточным. Особенно беспокоит то, что обещания, дававшиеся публично – в частности, о новых правилах коммуникации и реакции на действия отдельных лиц – так и не выполнены.

Надеемся, что украинские дипломаты вынесут из данной истории урок.

А ЕвроПравда, возможно, еще вернется к этому вопросу.

Статья подготовлена "Европейской правдой" в рамках информационной кампании "Stronger Together"!