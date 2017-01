Великая американская стена: что построит и что изменит Трамп в миграционной политике США

Надежда Бурейко, Совет внешней политики "Украинская призма" _ Понедельник, 30 января 2017, 11:45

Протесты в связи с иммиграционной политикой Трампа в аэропорту Нью-Йорка

Еще до того, как официально войти в Белый дом на правах хозяина, 45-й президент США Дональд Трамп был четким и однозначным в заявлениях относительно перспектив иммиграционной политики в случае своей победы.

Его предвыборная кампания наделала немало шума.

Ее неоднократно называли популистской и хейтерской, в частности, из-за того, что она была в значительной степени построена вокруг принципа "против" вместо принципа "за".

Это "против", среди прочего, было направлено и на иммигрантов.

По мнению Дональда Трампа, Соединенные Штаты Америки – единственное государство в мире, чья иммиграционная система ставит нужды других государств выше своих собственных. Чтобы изменить ситуацию и следовать прежде всего национальным интересам, Трамп в своем иммиграционном плане акцентировал на трех основных принципах иммиграционной реформы.

Строительство стены вдоль южной границы страны стоит в этом списке под номером один, поскольку "нация без границ – это не нация". При этом еще на этапе предвыборной кампании Трамп обещал, что финансовое бремя строительства будет возложено на Мексику.

После избрания он не отступил от провозглашенных намерений.

Не новая стена

К обещанным изменениям в системе иммиграционного контроля новоизбранный президент обратился немедленно. Одним из первых принятых решений стал указ о подготовке к строительству стены вдоль границы с Мексикой.

Ожидаемая стоимость проекта – около 15 миллиардов долларов. Его цель – пресечь нелегальную миграцию и наркотрафик, а следовательно, усилить безопасность страны.

Идея возведения стены на юге Соединенных Штатов Америки не нова.

Большой резонанс она вызвала еще в 2006 году, когда республиканец, предшественник Трампа, 43-й президент США Джордж Буш подписал "Закон о безопасном заграждение" (The Secure Fence Act). Этот документ предполагал возведение на границе с Мексикой двухуровневого заграждения.

Помимо строительства стены, планировалось увеличить использование датчиков движения, камер ночного видения и т.п. Президент Буш-младший назвал этот проект началом новой иммиграционной системы, которая поможет обеспечить безопасность страны, упорядочит процесс миграции и сделает его более справедливым.

Упомянутый закон, принятый 10 лет назад, еще во время избирательной гонки придавал Трампу уверенности в заявлениях о возможности оперативно начать это строительство.

Более того, при президентстве Буша возведение стены уже началось.

Протяженность уже имеющегося на границе ограждения составляет 1078 км, длина всей границы с Мексикой – 3145 км. Следовательно, треть укреплений была построена еще задолго до того, как Дональд Трамп начал бороться за президентское кресло.

Фрагмент существующей стены на границе США и Мексики

Но гарантирует ли завершение строительства полное решение проблемы нелегальной миграции и наркотрафика?

Уверенности в этом нет, ведь немалое количество нелегальных мигрантов пересекают границу Соединенных Штатов Америки на основании действующих документов в пунктах пограничного контроля и становятся "нелегалами" уже позже, нарушая визовые условия и вовремя не покидая страну.

Удар по визам

Помимо указа о строительстве стены, еще одно распоряжение касается так называемых городов-убежищ (sanctuary cities) нелегальных иммигрантов. Такое название получили города, которые приняли своеобразную политику защиты нелегальных иммигрантов, не преследуя их за нарушения федеральных законов об иммиграции – в этих городах мигранты могут жить, не опасаясь депортации.

Города-убежища – не новое явление для США, этот неофициальный статус имеют 39 городов, включая такие гиганты, как Нью-Йорк, Бостон и Лос-Анджелес. Также ограничения на преследование мигрантов ввели более 350 округов в разных штатах страны (всего в США чуть более 3000 округов).

25 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому города-убежища будут лишены федерального финансирования, если местная власть не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с нелегальной миграцией. Пока нет данных о том, насколько болезненным ограничение станет для этих городов, но руководство крупнейших мегаполисов-убежищ уже объявило, что не намерено менять их статус.

Помимо борьбы с городами, имеющими "особое мнение", Трамп приказал усилить борьбу собственно с мигрантами.

Для этого одним из подписанных им указов предусматривается существенное увеличение количества сотрудников Пограничной службы и Службы иммиграции и таможенного контроля.

Борьбу правительства с мигрантами усиливают контртеррористические лозунги.

27 января Дональд Трамп подписал еще одно распоряжение с громким названием – "О защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" ("Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States").

В тексте документа говорится, что его цель – защитить граждан США от "иностранных граждан, которые намерены совершить террористические акты в Соединенных Штатах".

В соответствии с данным указом, все граждане семи государств для США являются вероятными террористами. Трамп объявил, что въезд в Штаты для них закрыт – по крайней мере, на ближайшие месяцы.

Стихийная демонстрация под аэропортом

JFK, Нью-Йорк

Указ вступил в силу сразу в день подписания и стал неожиданностью: в ключевых аэропортах страны скопились сотни пассажиров, которые легально прибыли в США (например, после короткого путешествия за пределы Штатов) и столкнулись с запретом уже на границе.

Одновременно под аэропортами собрались десятки тысяч людей, протестовавших против запрета, а юристы-волонтеры с помощью судебных решений пытались по одному вытаскивать из транзитной зоны застрявших.

Итак, нормы указа Трампа таковы: на 90 дней приостанавливается возможность въезда в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, причем речь идет даже о тех, кто въезжает легально, имея американскую визу – как об иммигрантах, так и о путешественниках, к примеру, бизнесменах, студентах и даже владельцах Green Card. Новые визы гражданам этих стран выдавать не будут.

Незначительное исключение из этого правила составляют граждане названных государств, въезжающие на территорию США с дипломатической визой, а также визой для деятельности в рамках ООН и других международных организаций и миссий.

Визовые ограничения коснутся не только этих семи стран.

Так, указ Трампа приостановил на 120 дней программу США по приему беженцев (USRAP), чтобы выяснить, какие дополнительные процедуры необходимы, чтобы исключить угрозу для Соединенных Штатов со стороны беженцев.

Общее количество беженцев, которое "не причинит вреда" США, в 2017 году ограничивается 50 000. А прием беженцев из Сирии ограничен на неопределенный период.

Распоряжение от 27 января ограничивает иммиграцию по национальному принципу впервые с 1965 года. В 1965 году был принят закон "Об иммиграции", который устранил ограничения иммиграции по национально-этническому признаку, открыв возможности для переезда в Соединенные Штаты выходцам из неевропейских стран. Данный закон называют в тройке важнейших законодательных инициатив в США, которые повлияли на либерализацию общественной жизни в стране и оживление антидискриминационного движения.

Бывали случаи, когда президент США ограничивал разрешение на въезд или вводил ограничения для определенных групп иностранцев, однако ограничения для всех граждан определенного государства введены впервые за последние 52 года.

Влияние новой иммиграционной политики США будет ощутимо не только за рубежом и не только в "пострадавших" городах-убежищах нелегальных иммигрантов.

"Стена Трампа", визовые ограничения и другие меры могут привести к новой волне антииммигрантской риторики и популизма в Соединенных Штатах – стране, имеющей имидж "государства иммигрантов".

Последствия этого непрогнозируемы. Особенно если антииммигрантские настроения будут и дальше раздуваться и использоваться для политической выгоды.

Автор: Надежда Бурейко,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма",

для "Европейской правды"