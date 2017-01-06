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Год перемен, измен и "принуждения к миру": что долна изменить Украина после Трампа и "идей Пинчука"

Олена Снигирь, Институт социально-экономических исследований _ Пятница, 06 января 2017, 11:45
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Фото пресс-службы президента

После скандальной статьи Пинчука и других публикаций и ту же тему остро встал вопрос: как действовать Украине в новой реальности? Что мы можем предложить вместо идей, угрожающих украинской государственности? Приемлемо ли обсуждать отказ от курса на ЕС и НАТО? Позиция власти уже прозвучала, но мнение общества - не менее важно.

"Европейская правда" начинает серию публикаций по этому поводу и приглашает других авторов, дипломатов и экспертов-международников, изложить свои идеи и предложения.

Первый текст - авторства Олени Снигирь из Института социально-экономических исследований. Редакция не разделяет отдельные его тезисы, но считает, что их обсуждение является несомненно полезным.

* * * * *

Через две недели пока что сильнейшая держава мира получит нового лидера, у которого есть  достаточно авантюризма и реализма, чтобы make America great again. Но до сих пор для всех остается загадкой, насколько его истинные интересы совпадают с интересами Соединенных Штатов.

А для США роль личности в истории страны всегда была определяющей.

Барак Обама покидает Белый Дом на волне  внешнеполитических поражений. Это и фактический контроль Китая над Южно-Китайским морем вопреки нормам международного права, это и проигрышная ситуация в сирийской кампании.

Это, в конце концов, отсутствие достаточной и эффективной реакции на необъявленную войну, которую Россия ведет в том числе против США.

Остается под вопросом – насколько будущий американский президент будет готов договариваться с Путиным и о чем он будет говорить с президентом страны, которая считает США своим главным противником.

Последние заявления Трампа о недостаточности доказательств причастности России к кибератакам на США не добавляют оптимизма. Можно сколько угодно утешаться предположениями, что Дональд Трамп на самом деле понимает опасность со стороны России и ведет хитрую двойную игру. Однако, это будут лишь наши иллюзии, которые могут стать причиной наших ошибочных решений и бездействия, что в условиях войны ведет к поражению.

Сегодня понятно, что начало президентства Трампа будет нести огромные риски и для США как сверхдержавы, и для внутренней политической стабильности в Штатах. В этот период неопределенности Вашингтон будет очень уязвим, так же уязвимыми станут остатки международного права, в рамках которого мы апеллируем к справедливости и защите.

Мировой порядок уже изменился и сейчас продолжается борьба за установление новых правил игры на международной арене.

Чем быстрее мы это осознаем и чем быстрее мы поймем, что на кону стоит наша государственность, тем больше шансов сохранить ее.

Российского агрессора на данный момент сдерживают три вещи – наши вооруженные силы, консолидация украинского общества и поддержка мирового сообщества. Все три фактора очень нестабильны – в военном плане мы объективно уступаем РФ; общество находится под жесточайшим давлением со стороны враждебной информационной агрессии и разочаровано действиями или бездеятельностью украинской власти; динамика голосования в ООН по украинским резолюциям также не вызывает оптимизма.

Да, сейчас мы стоим, но если убрать один из этих трех элементов защиты – удержать позиции будет очень сложно.

Период неопределенности, в который входят Соединенные Штаты, а вместе с ними и весь Запад, – очень удобное время, чтобы убедить западных лидеров, что есть простое решение для завершения войны на востоке Украины. Мол, единственное, что стоит на этом пути – упрямство официального Киева.

Таким посланием к западным элитам и является колонка Виктора Пинчука, опубликованная накануне Нового года в Wall Street Journal, и в которой по словам другого Виктора, Медведчука, предлагается "реалистичный порядок дня, который ожидают от Украины западные государства".

Ничего нового в идеях, изложенных в колонке нет – Пинчук, сильно переживая за количество возможных жертв в результате российской агрессии, предлагает "купить мир", отказавшись от европейской и евроатлантической интеграции, отказавшись от Крыма и согласившись на проведение местных выборов на оккупированных территориях в условиях присутствия российских войск и отсутствия контроля Украины над своей границей.

Эта колонка – идеальное упражнение по искажению реальности.

Умело манипулируя фактами и фактически угрожая украинцам тем самым большим количеством жертв, Пинчук дает надежду, которая на самом деле является обманом.

Точнее, российской ловушкой.

Для Кремля важно, чтобы эти идеи распространялись и приобретали популярность на Западе в виде удобного и безболезненного компромисса, особенно принимая во внимание якобы бесперспективность нашей европейской и евроатлантической интеграции.

Однако, если Запад может это представлять себе в сугубо бюрократически-процедурном контексте, то  Кремль в лице ОРДЛО будет требовать отмены Соглашения об ассоциации с ЕС и сворачивание любой кооперации с НАТО.

А это уже вопрос развития и модернизации страны.

Такие предложения Виктора Пинчука выглядят странными, ведь зачем нам самим закрывать себе окна возможностей, особенно учитывая, что мы до сих пор на членство в ЕС заявку не подавали и в ближайшее время не собираемся это делать. А внеблоковость Украина уже объявляла, но разве это остановило Москву от втягивания Украины в свою зону влияния и, в итоге, от вооруженной агрессии против Украины?

Сегодня выглядит так, что чтобы оставаться нейтральными – нам надо защищаться и не отступать, потому что Россия не выполняет договоры и понимает только силу.

Другие два предложения олигарха вообще не подлежат обсуждению. Проведение каких-либо выборов на оккупированных территориях невозможно без вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей. А предложение "забыть о Крыме" должно стать предметом рассмотрения компетентных органов на предмет "посягательства на территориальную целостность государства".

Пинчук рассказывает нам, как умилостивить врага, выполнив его требования. И не говорит, что надо делать, чтобы победить врага.

Он подает это как компромисс. Но компромисс невозможен в условиях кризиса доверия!

Ведь именно Россия нарушила двусторонние соглашения с Украиной, совершив акт агрессии и аннексии части территории.

Восстановление доверия может начаться при условии вывода Россией своих войск и возвращения Украине контроля над границей, в том числе крымской.

Мы все понимаем истинную цель предложений Пинчука, которыми он пересекает все "красные линии" для Украины в этом противостоянии. Путь, который он предлагает – не путь мира, а дорога к потере государственности.

Следует признать, что Виктор Пинчук – идеально выбранный посол для донесения кремлевских планов в информационное поле Запада под видом альтернативной украинской мысли. Озвученная им повестка дня однозначно будет артикулироваться на YES (Ялтинской Европейской Стратегии) и во время украинского завтрака на полях Давосского форума.

Оба мероприятия весьма престижны и популярны среди украинской элиты; соответственно, идеи, озвученные Пинчуком, получат определенную легитимацию, что создаст необходимый контекст и внутри страны, и извне.

Сломать планы кремлевским кукловодам могут только представители украинской власти и бизнеса, если откажутся от приглашения на YES и проигнорируют мероприятия Пинчука в Давосе. Ведь участие в когда-то таких популярных и престижных мероприятиях становится признаком коллаборационизма.

А в первые дни нового года вышла статья бывшего украинского дипломата Василия Филипчука с похожими, но более детализированными предложениями относительно примирения с Россией. Ее появление может свидетельствовать о неслучайности колонки Пинчука и о формировании в украинской экспертной и властной среде группы адвокатов кремлевского плана.

Очевидно, что обсуждение и осмысление предложений уже идет. И нам критически важно помнить, что Россия не соблюдает договоры и соглашения по собственной доброй воле.

Мир дал нам фору в 25 лет, но сегодняшняя реальность международных отношений – настоящая realpolitik, где ценности должны отстаиваться в том числе грубой силой.

Последние годы войны и пример Сирии должны были развеять иллюзии, что наше государство будет защищать еще кто-то кроме нас самих.

2017 год – парад юбилеев установления дипломатических отношений Украины с другими государствами и, кроме поздравлений, официальный Киев должен пропагандировать среди стран-партнеров свое видение пути завершения войны на Востоке и прекращение оккупации.

Ведь пока наш голос слаб, за нас будут говорить другие – и с нашими зарубежными партнерами, и с украинским народом.

Впереди очень сложный период, во время которого переформатируется вся окружающая нас внешнеполитическая реальность. Чтобы мы не оказались в роли разменной монеты, украинская внешняя политика должна изменить свою повестку дня и повлиять на контекст диалогов по поводу Украины. Среди прочего, уже сегодня перед нами открыты такие возможности:

1. Региональное сотрудничество

Период "тлеющего конфликта" играет на руку как для нас, позволяя укрепить армию и государство, так и для нашего врага, давая ему возможность лишить нас внешней поддержки.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов, руководствуясь интересами крупного бизнеса, вполне может определить приоритетным направлением возвращение США в Южно-китайское море, и возложить ответственность за сохранение мира в Европе на самих европейцев.

Состояние дел в ЕС сегодня характеризуется "кризисом европейского единства и идентичности" и чем дальше от границы с Россией, тем меньше европейцы понимают суть угрозы и тем больше они склонны к "умиротворению" агрессора.

В то же время, ближайший круг соседей Украины в подавляющем большинстве прекрасно осознают риски и являются ближайшими естественными союзниками Киева. Поэтому углубление регионального сотрудничества и создание различных региональных инициатив и форматов сотрудничества должно стать приоритетом внешнеполитической повестки дня Украины.

2. Противодействие РФ как генератору терроризма

Несмотря на то, что Россия в своей агрессии пытается не переходить линию открытого противостояния, ее действия в последнее время становятся все более понятными западным спецслужбам и все чаще могут квалифицироваться как терроризм, или поддержка террористических организаций.

Инструмент террора эффективно использовался спецслужбами РФ для запугивания собственного общества и стал сильным инструментом дестабилизации Запада.

Это касается и кибератак, которые вполне можно считать кибертерроризмом, и, не исключено, российского следа в повершенных/предотвращенных терактах на территории Европы.

Противодействие терроризму, в том числе российскому терроризму, должно стать более действенным консолидирующим фактором для Запада, чем защита территориальной целостности и суверенитета Украины.

3. Без успеха Украины не остановить ядерную угрозу 

Для США международный терроризм и режим нераспространения ядерного оружия – приоритетные темы внешнеполитической повестки дня.

Провал Будапештского меморандума – это фактически провал американской политики нераспространения ядерного оружия, цепная реакция которого непредсказуема.

Именно поэтому новая администрация и новый президент США должны понять, что безопасность и восстановления территориальной целостности Украины должны стать важнейшей составляющей восстановления доверия к режиму нераспространения.

4. Субъектность и собственные инициативы Украины

И все же главная роль в защите украинской государственности принадлежит украинской власти.

Наша внешняя политика должна стать субъектной, а для этого призывы должны подкрепиться практическими шагами. Пока что, имея самый большой опыт в противостоянии с российским агрессором (как военный, так и в сфере защиты экономических интересов, энергетической безопасности, информации и кибербезопасности) мы ни в одной из этих сфер не проявили достаточной лидерской инициативы по созданию или координации международных структур по изучению и обмена опытом.

Последний пример – инициатива Финляндии по созданию Центра по исследованию противостояния гибридной войне в 2017-18 гг. под координацией НАТО и ЕС.

Цель Центра будет заключаться в усилении устойчивости вовлеченных сторон и подготовки к противостоянию гибридным угрозам путем тренингов, исследования и обмена лучшими практиками. 

Это то, что мы реально можем предложить нашим партнерам. Тем временем, западные страны создают центры по изучению украинского опыта, где мы вновь оказываемся в роли объекта и слушателя. И чтобы в какой-то момент западные страны не начали изучать опыт нашего поражения, украинская правящая элита должна изменить принципы своей работы.

 

Автор: Олена Снигирь,

Институт социально-экономических исследований,

для "Европейской правды"

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