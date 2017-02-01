Социалистическая драма Франции: шанс остановить путинского кандидата

Надежда Коваль, для Европейской правды _ Среда, 01 февраля 2017, 14:30

Драма Социалистической партии Франции, которая разворачивалась в последние годы, в это воскресенье достигла одной из кульминационных точек.

Во втором туре праймериз левых сил недавний премьер-министр Мануэль Вальс, который оставил свою должность чуть больше месяца назад, чтобы поставить все на карту весьма гипотетического президентства, с треском проиграл номинацию представителю левого крыла, "фрондеру" Бенуа Амону: 41% голосов против 59%.

Об отсутствии шансов у социалистов пробиться во второй тур президентских выборов говорилось не один месяц подряд. Впрочем, как подытожил логику Вальса один из его сотрудников, "Альтернативой было оставаться помощником капитана на "Титанике", позволить Олланду довести корабль до катастрофы и утонуть вместе с ним... Выбор был – бороться или погибнуть. Целесообразнее было бороться".

Чтобы самому стать на капитанский мостик, Вальса пришлось, как это охарактеризовали однопартийцы, вонзить нож в спину Олланду.

Премьер в ноябре оказывал просто огромное давление на президента, чтобы тот не выдвигал свою кандидатуру, и добился своего: 1 декабря Олланд объявил, что не будет баллотироваться, а уже 5 декабря Вальс выставил собственную кандидатуру и сразу же подал в отставку с поста премьер-министра.

Однако отчаянная ставка Вальса не сыграла. Имидж предателя наложился на образ авторитарного политика и сомнения в идеологической чистоте: в правительстве Вальс не только проводил пролиберальную экономическую политику, но и нетипично для социалиста акцентировал внимание на вопросах безопасности и угрозах исламистского терроризма.

Серьезная программа постепенного экономического реформирования также не пришлась по вкусу избирателям, а вот эксцентричные идеи Бенуа Амона сработали.

Амона зачастую сравнивают с лидером британских лейбористов – Джереми Корбином, а также с радикальными левыми Юга Европы – Испании, Италии, Греции. Это один из самых ярких представителей левого крыла Социалистической партии, которое в 2014 году фактически перешло во внутреннюю оппозицию к команде Олланда–Вальса.

Бенуа Амон. Фото из Facebook политика

Его программа – идеологически выдержанная, но подчеркнуто непрактичная: она нацелена больше на идейное очищение Социалистической партии, чем на реальную борьбу за должность президента.

В политической сфере Амон заявляет о необходимости принятия новой Конституции и основании Шестой республики, где значительно больше власти будет в руках парламента и значительно меньше – у президента.

В экономической плоскости он стал известен как сторонник постепенного введения безусловного дохода для всех французов, сокращение рабочей недели с 35 до 32 часов и внедрения налогообложения роботов.

Еще одной "фишкой" Амона является внимание к экологии – в его программе можно найти финансирование экологической политики по НДС, отказ от дизельного топлива и закрытие части атомных станций. В социальной сфере он, в частности, поддерживает легализацию марихуаны и активной эвтаназии.

Несмотря на впечатляющий успех на праймериз, такая политика Амона ближе по своему духу не мейнстриму Социалистической партии, а радикальным левым партиям.

Поэтому в победной речи он в первую очередь обратился к лидеру "зеленых" Яннику Жадо, лидеру леворадикалов Жану-Люку Меланшону и лидеру коммунистов Пьеру Лорану: "С понедельника (...) я предложу им создать вместе когерентное и стабильное правительственное большинство ради социального, экологического и демократического прогресса".

У такого призыва есть логика: ведь все эти кандидаты, и в первую очередь Меланшон, играют на одном поле и оттягивают голоса друг у друга. Однако удастся ли Амону создать леворадикальную коалицию? Сейчас Меланшон не проявляет к ней никакого интереса, ведь его личный рейтинг вдвое выше (14% против 7% у Амона), Жадо колеблется, и лишь коммунисты, которые поддерживали Меланшона, выразили готовность к встрече.

В самой же Социалистической партии назревает раскол. Двое депутатов, Кристоф Кареш от Парижа и Жиль Савари из Жиронды, на днях опубликовали колонку, где отстаивали свое право воздержаться от поддержки Амона как кандидата в президенты:

"Мы социалисты и останемся социалистами. Но мы не можем отрицать очевидного: в результате этих праймериз, которые ничего не решили, мы столкнулись с беспрецедентной проблемой совести. Как продвигать президентский проект, задуманный как антитеза деятельности действующего президента, которого мы поддерживали и достижениями которого гордимся?".

После встречи правого крыла Социалистической партии во вторник 31 января количество подписантов этой колонки возросло до 20.

Следовательно, складывается ситуация, когда политика действующего правительства не получает поддержки на праймериз, а победитель сталкивается с публичным сопротивлением значительной части партии и обращается с коалиционными предложениями к конкурентам.

Кризис Социалистической партии очевиден, но означает ли это, что французов ждет второй тур в стиле "правый и еще правее"?

Несмотря на то, что праворадикальная популистка Марин Ле Пен ("Национальный фронт") и правый консерватор Франсуа Фийон ("Республиканцы") продолжают возглавлять рейтинги (25% и 22% соответственно), две тенденции могут нарушить это, казалось бы, неизбежно уравнение.

Первая – это стремительный рост независимого кандидата Эммануэля Макрона.

Бывший протеже Олланда и заклятый коллега Вальса, он покинул правительственный "Титаник" задолго до того, как на горизонте появились первые айсберги, основав собственное политическое движение "Вперед!" (En Marhe!), а с 16 ноября начал активную кампанию леволиберального и подчеркнуто проевропейского направления. Начав с 12% поддержки этой осенью, в декабре он достиг 17%, а в январе – уже 19-21%, замкнув тройку гипотетических лидеров первого тура и отставая от Фийона лишь на 1%.

Понемногу из эксцентричного аутсайдера Макрон превращается в серьезного соперника, и кампании Ле Пен и Фийона уже начали разрабатывать и воплощать стратегии, направленные против него.

Поражение Вальса, с которым у Макрона достаточно близкие взгляды на развитие экономики, дало ему шанс в дальнейшем нарастить свои рейтинги за счет соответствующего электората. Но не менее важна готовность части социалистов поддержать бывшего министра экономики как последний шанс для умеренных левых не только на президентских, но и на парламентских выборах.

Пока что большинство из них выжидают (как, например, подписанты упомянутой колонки), однако несколько выдающихся социалистов – например, бывшая кандидатка в президенты Сеголен Руаяль или министр иностранных дел Жан-Марк Эро – поддержали Макрона открыто.

Эммануэль Макрон. Фото Politico

Второй тенденцией является падение рейтингов Франсуа Фийона в результате коррупционного скандала.

25 января сатирический еженедельник "Le Canard enchaîné" (буквально – "Прикованная утка") опубликовал информацию, что Фийон, будучи депутатом, годами платил своей жене немалые государственные средства за работу помощницы, которую она якобы выполняла, однако никаких следов этой работы найти пока не удалось. Началось предварительное расследование, в рамках которого уже были допрошены Франсуа и Пенелопа Фийон и проведен обыск в помещении Национальной ассамблеи.

Фийон, который сейчас довольно путано и неубедительно отвечает на обвинения, попал в собственную ловушку. Летом-осенью, в ожесточенной внутрипартийной борьбе с Николя Саркози, он много раз подчеркивал, что человек, против которого ведется формальное расследование, не может быть кандидатом в президенты. Теперь ему пришлось заявить, что если предварительное расследование превратится в официальные обвинения, то он сойдет с дистанции.

Это настоящий кошмар для "Республиканцев", ведь электоральное преимущество их кандидата начинает таять просто на глазах.

А в случае наихудшего сценария придется искать кандидата на замену (финалист праймериз Ален Жюппе уже отказался).

С завершением праймериз начинается решающая фаза предвыборной гонки.

Почти все кандидаты известны и запланировали мощный старт уже в ближайшие выходные: 5 февраля Социалистическая партия должна официально объявить кандидатуру Бенуа Амона. 4 февраля Макрон планирует митинг в Лионе, где рассчитывает увидеть до 10 тысяч людей и показать, что, несмотря на неучастие в праймериз, у него есть серьезная народная поддержка.

Тогда же в Лионе будут собирать своих поклонников Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен. Последняя готовится представить свою программу из 114 пунктов.

Однако определенность с кандидатами теперь сопровождается неопределенностью результатов. И с точки зрения Украины это скорее хорошая новость, чем плохая.

И хотя о внешнеполитической программе Эммануэля Макрона сейчас, кроме подчеркнуто проевропейской позиции, известно немного, а саму программу планируется опубликовать только в конце февраля, определенные шансы этого кандидата могут стать неплохим поводом наладить предварительные связи с его командой.

Автор: Надежда Коваль,

эксперт "Украинского института будущего",

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"