Германия перед судьбоносными выборами: 4 новые тенденции

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Четверг, 13 апреля 2017, 13:28

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Одно из ключевых событий нынешнего года – парламентские выборы в Германии – обещает быть крайне богатым на сюрпризы.

Если раньше лидерство партии Ангелы Меркель, а соответственно – ее четвертое канцлерство, считалось бесспорным, то возвращение в большую немецкую политику Мартина Шульца, казалось, сломало этот план. Впрочем, последние события показывают, что и этот тренд может вскоре измениться.

А еще – до сих пор непонятно, какие шансы будут у "малых партий", а главное – какой будет поддержка ультраправой "Альтернативы для Германии".

Сами выборы состоятся 24 сентября, а потому предвыборные расклады смогут измениться еще не раз.

Для того чтобы сделать прогнозы более созвучными настроениям политической элиты и самих немецких избирателей, попробуем подвести промежуточные итоги.





Закончился ли "эффект Шульца"?

Последние социологические опросы, проведенные 8 апреля 2017 года, показали, что блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) снова занимает лидирующие позиции в рейтинге электоральных симпатий немецких избирателей, имея потенциально 36% голосов.

На протяжении почти двух месяцев со времени возвращения бывшего президента Европарламента социал-демократа Мартина Шульца на политическую арену ФРГ рейтинги партии Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии находились на практически равных позициях, колеблясь в пределах 32-33%. Теперь же ситуация практически "откатилась" к состоянию декабря прошлого года.

Ряд экспертов склонны считать, что удар по позициям СДПГ нанесла региональная кампания в Сааре, на протяжении которой партия Шульца потеряла 6% по сравнению с предыдущим результатом 2012 года, а христианским демократам Меркель не хватило двух голосов до абсолютного большинства.

При этом не последнюю роль в потере социал-демократами голосов сыграло их неприятие "большой коалиции" с ХДС, а также прозрачные намеки о блокировании с "Левыми" в будущем созыве саарского ландтага.

Саарские же "Левые" не являются однозначными "игроками", ведь их возглавляет Оскар Лафонтен, бывший социал-демократ и министр финансов в правительстве Герхарда Шредера, который оставил кабинет и партию из-за критики экономической программы Agenda 2010 и пакета законов о социальном обеспечении Hartz. Тем не менее, Мартин Шульц и сам склонен к критическим замечаниям по поводу социальной политики, предлагая различного рода инициативы, связанные с предложениями "Левых", к примеру, о возможном введении "безусловного базового дохода".

Впрочем, не следует преувеличивать значение кампании в Сааре по причине небольших размеров самой федеральной земли.

Решающими для оценки шансов СДПГ и ХДС будут кампании в Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии, которые состоятся уже в мае.

Не менее важный момент: в последнее время риторика Шульца, направленная на "полевение" идеологии социал-демократов, в большой степени потеряла интенсивность.

Сейчас это можно объяснить с чисто технической точки зрения, ведь теперь как руководитель партии, которая входит в пока еще правящую коалицию, Мартин Шульц участвует в решении ключевых политических вопросов. Это означает более существенный уровень ответственности за заявления, чем предыдущий статус Шульца как кандидата в канцлеры, активного, но, тем не менее, несколько оторванного от повседневного процесса принятия политических решений.

К тому же изменения в риторике можно объяснять и с точки зрения прагматизма, ведь, по данным Die Welt, лидер социал-демократов сейчас вступил в активную фазу поиска партнеров по будущей коалиции.

При этом даже вариант очередного блокирования с партией Меркель теперь, исходя из заявлений руководства СДПГ, не исключается. Это разительно отличается от настроений, которые господствовали еще в конце января и продвигали "отрицание большой коалиции".





Замена в лагере христианских демократов

Последняя неделя была отмечена существенными организационными изменениями в избирательной кампании ХДС.

10 апреля стало известно, что по итогам совещаний, на которых обсуждалась подготовка избирательной программы христианских демократов, от руководства кампанией был отстранен генеральный секретарь партии Петер Таубер, ответственный за этот процесс по должности.

По свидетельствам руководителей ХДС и заявлению самого Таубера, подготовку программы партии Меркель возглавит Петер Альтмайер – бывший министр экологии и действующий руководитель ведомства федерального канцлера в ранге министра.

Такой шаг, за которым, безусловно, стоит лично действующая канцлер, привел к фактическому лишению 42-летнего генсека ХДС политических полномочий и их прямому переходу к ведомству федерального канцлера. Der Spiegel отмечает, что Альтмайер является одним из наиболее приближенных лиц в политическом окружении Ангелы Меркель и участвует в принятии большинства политических решений.

Ангела Меркель та Петер Альтмайер

Шаг Меркель по лишению генерального секретаря Таубера полномочий означает, по мнению Die Welt, тот факт, что канцлер недовольна ходом подготовки к выборам и особенно отсутствием четко сформулированных месседжей, за исключением разве что тезисов об "информационном обществе".

Перед шефом ведомства канцлера и ныне руководителем кампании Меркель сейчас стоит минимум две дилеммы.

Во-первых, Альтмайеру за сравнительно короткий срок следует войти в курс дел и определиться со стратегией в условиях дефицита времени, ведь выборы состоятся уже 24 сентября.

Во-вторых, необходимо определиться с вариантами решения политического скандала, развернувшегося после его назначения руководителем кампании ХДС, ведь СДПГ и "Союз90/Зеленые" уже заявили о недопустимости совмещения государственной и политической должностей, обосновывая это как соображениями добропорядочности и потенциальной рабочей нагрузки, так и политическими требованиями.





"Зеленый" кризис

Наиболее ощутимые электоральные потери среди нынешних парламентских партий сейчас испытывает "Союз90/Зеленые".

Партия, которая в основном стоит на позициях левого либерализма, потеряла более 1,5% голосов избирателей, в основном в пользу СДПГ, в чьей программе социально-политические требования выглядят более четко сформулированными. В целом же нынешнее положение дел у "Зеленых" является продолжением концептуального кризиса, который проявился еще на прошлых выборах в Бундестаг в 2013 году, когда партия потеряла 2,5% голосов.

Причин для этого несколько. Во-первых, в партии присутствует высокий уровень фракционности, при котором одна часть политсилы может тяготеть в сторону социал-демократов, а другая – симпатизировать ХДС.

Так, к примеру, в Баден-Вюртемберге работает правительство "Союзу90/Зеленых" и ХДС, а в Гессене – такая же коалиция, только во главе с христианскими демократами. В то же время в Берлине и Тюрингии работают коалиции с "Левыми" и социал-демократами.

Во-вторых, шаги правительства ХДС/ХСС-СВДП (2009-2013) и нынешнего кабинета "большой коалиции" по отказу от атомной энергетики, развитию возобновляемых источников энергии и совершенствованию экологического законодательства фактически дезавуировали природоохранную составляющую в программе "Союзу90/Зеленых". Впрочем, других актуальных "зацепок" в немецкой политике для "Зеленых", очевидно, не нашлось.

В-третьих, против партии играет фактическая неизменность ведущих лиц и спикеров на протяжении последних 6-7 лет. В том числе и в рамках действующей кампании "Союз90/Зеленые" рассчитывает на испытанных деятелей, выдвигая основными лицами кампании сопредседателя партии Сэма Оздемира и действующего сопредседателя фракции "Зеленых" в Бундестаге Катрин Гьоринг-Экхардт.

В то же время "левый поворот" в риторике СДПГ, связанный с приходом на руководящие должности в партии Мартина Шульца, ознаменовался потерями и для "Левых", которые, по последним опросам, потеряли до 1% электоральных симпатий по сравнению с выборами 2013 года.





Закатилась ли звезда "Альтернативы"?

Социологические опросы теперь фиксируют довольно приятную для европейских и украинских обозревателей тенденцию, которая проявляется в постепенном ослаблении позиций евроскептической и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АfD).

Если еще в декабре 2016 – январе 2017 года ей давали больше 10% голосов, то сейчас показатель симпатий к евроскептикам едва достигает 8%, демонстрируя уверенную тенденцию к снижению.

В этом процессе важную роль играют минимум четыре фактора. Во-первых, риторика правительства по болезненным для общества миграционным вопросам стала более жесткой. При этом деятели как из лагеря ХДС/ХСС, так и из числа социал-демократов не исключают введения на законодательном уровне ограничения численности беженцев, которых может принять ФРГ.

Во-вторых, благоприятна сама динамика миграционного кризиса, который теряет интенсивность. К тому же начинается отток беженцев из самой Германии, как в добровольном, так и в принудительном порядке.

В-третьих, жестче стала риторика правительства по поводу нарушения демократических принципов в Турции, что также оттягивает "протестный электорат" от евроскептиков.

И наконец, сама AfD сейчас, похоже, проходит точку невозврата.

Это ярко демонстрирует скандал с Бьорном Хьоке, руководителем тюрингской земельной ячейки и членом правления партии. Последний еще в декабре 2016 года отметился рядом крайне тенденциозных заявлений по поводу Холокоста, назвав, в частности, мемориал погибшим евреям Европы в центре Берлина "памятником позора в сердце немецкого государства".

Бьорн Хьоке

Глава партии Фрауке Петри поручила партийным юристам оценить заявления Хьоке с юридической точки зрения. Выводы юристов, представленные в конце марта, указывают на возможность исключения руководителя тюрингской AfD из рядов партии.

Die Welt считает, что исключение Хьоке может повлечь за собой очищения рядов AfD от других одиозных политиков. По мнению журналистов издания, такого рода люстрация может превратить "Альтернативу" в правую по идеологии, но вполне системную партию, сломав многолетнюю тенденцию, при которой политические силы, "правее" блока ХДС/ХСС, имели преимущественно праворадикальную и порой тоталитарную окраску.

Поэтому сейчас политическая ситуация в Германии оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Делать далеко идущие выводы и прогнозировать возможные варианты коалиций или даже потенциальные решения таких политических союзов чрезвычайно трудно при такой волатильности и изменчивости ситуации.

Так что будет дальше следить за ее развитием.

Автор: Виктор Савинок,

эксперт МЦПИ "Progress"