Дороги, туалеты и ноль информации: что удерживает туристов из ЕС от посещения Украины

Анна Твердохлиб, Ужгородский пресс-клуб _ Среда, 19 апреля 2017, 15:08

Как уже знают наши читатели, "Европейская правда" реализует проект поддержки региональных СМИ, которые хотят освещать тематику ЕС. Мы републикуем некоторые статьи, вышедшие в региональных СМИ в рамках этого проекта. Для вас – еще одна публикация из Закарпатья.

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Пока украинцы ожидают введения Евросоюзом безвизового режима, граждане ЕС могут путешествовать в Украину без виз еще с 2005 года.

Тогдашнее решение об отмене для них виз могло было стать основой для успешной туристической составляющей украинской экономики. Однако европейцев до сих пор отпугивают трудности, которые перевешивают позитив в виде безвиза.

В рейтинге туристической конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) Украина в этом году – на 88-м месте из 136 стран и территорий. Рейтинг составляют на основе исследования по 14 ключевым параметрам, среди которых – культурные ресурсы, доступная инфраструктура, цены, здравоохранение, уровень безопасности, международная открытость.

Лучше всего проблемы украинской туристической сферы видят те люди в ЕС, которые непосредственно задействованы в отрасли.

Недавно состоялся пресс-тур украинских журналистов в пограничной с Украиной венгерской области Саболч-Сатмар-Берег. Журналисты общались со специалистами туристической отрасли, в том числе с занимающимися организацией поездок в нашу страну.





Граница и дороги

Менеджер туристического инфоцентра в городе Ньиредьхаза Онико Тотар помнит два проекта, осуществленных несколько лет назад в сотрудничестве с Центром украинско-венгерского регионального развития из Берегово на Закарпатье. Журналисты из обеих стран посетили приграничные районы соседних государств.

Венгерские журналисты после этого рассказывали: отель, сыроварня и минеральные воды на Закарпатье произвели очень хорошее впечатление. Но пересечение границы – хоть и была достигнута договоренность о содействии с пограничной и таможенными службами – и состояние дорог в Украине их огорчили.

– Украине стоит заботиться об организации групповых туров, потому что индивидуальный турист на собственном авто вряд ли захочет путешествовать по вашей стране из-за ужасного состояния дорожного полотна, – резюмирует Онико Тотар.

Вместе с тем глава Ассоциации сельского туризма, заведующий кафедрой туризма Института туризма и географии университета Ньиредьхазы Арпад Ганус отмечает, что сегодня в Венгрии для организации групповых туров в Украину практически невозможно найти перевозчика – они просто отказываются брать заказы.

Арпад Ганус – многолетний добрый друг Украины, реализовавший здесь немало международных проектов, в частности, по обучению хозяев усадеб зеленого туризма и обмену мастерами народных ремесел. Туризмом занимается еще с 1970-х годов, прекрасно знает Закарпатье. Ежегодно привозит сюда своих студентов с разными задачами: кто-то изучает природу и географию, другие – гостиничную сферу или различные составляющие туризма.

– Гораздо более отсталая в свое время Румыния получила 30-процентный рост туристических потоков после того, как привела в порядок основные дорожные магистрали. Ни о чем пока нельзя говорить, пока в Украине такое ужасное состояние автодорог. Никто не поедет себе в ущерб. На дороги должны быть направлены все усилия власти, – ставит диагноз Арпад Ганус.





Отсутствие маркетинга местных достопримечательностей

Специалисты туринфоцентра Ньиредьхазы вообще не смогли вспомнить что-либо аутентично украинское, что заинтересовало бы зарубежного туриста.

Такой информации об Украине в Венгрии очень не хватает.

– Не видно эффективного маркетинга для популяризации Украины в ЕС. Назовите любую столицу Европы – и мы сразу скажем, какой ассоциативный ряд возникает с точки зрения туристических достопримечательностей. А о Киеве я пока ничего не могу сказать или вспомнить, – констатирует Богларко Илошвой, информационный сотрудник туринфоцентра.

Арпад Ганус говорит, что туризм надо строить в первую очередь на традициях. На том, что знает и умеет народ в определенной местности.

– Как обслуживать туристов, как наладить комфорт для приезжих – это уже вторично, и этого легко достичь. Но народным ремеслам так просто не научишь. И это надо уметь подать как туристический продукт.

На Закарпатье, считает специалист, этой незабытой и аутентичной составляющей туризма даже больше, чем в Венгрии и других странах Европы. Но эти прелести не представлены надлежащим образом международному туристическому сообществу.

Арпад Ганус подчеркивает, что сферу сельского туризма нельзя регулировать сверху. Саморегулирование должно идти на уровне поселка, района. А вот брендинг и маркетинг обязательно должны быть общими.

– На Западной Украине есть очень хорошие рестораны, возможности для горнолыжного отдыха – но у нас об этом нет никакой конкретной информации. Это не пиарится. А люди не поедут туда, о чем не знают, что там есть и чего нет, – подчеркнула Онико Тотар.

Украине следует обратить особое внимание на фактор войны. Информация о ней особенно настораживает потенциальных путешественников.

– Я не устаю говорить, что конфликт – на расстоянии 2000 км от, например, Закарпатья. У тамошнего сельского туризма – такие же возможности, как и в любой стране Европы, а то и больше, – отмечает Арпад Ганус.

Но очевидно, что информацию о состоянии безопасности на неоккупированных территориях должна предоставлять Украина и гораздо больше и эффективнее доносить ее до соседей.





Отсутствие магнита

Арпад Ганус так формулирует главный "секрет" успеха туристической сферы:

– Еду туда, о чем я слышал, но еще не видел. Поэтому вам надо создать этот магнит – без устали рассказывать, что именно европейцу надо посмотреть в Украине. Он должен услышать, запомнить и захотеть увидеть воочию то, что его заинтересовало из рассказов об Украине.

Эксперт годами работал экскурсоводом и видел, как действует этот магнит на практике.

Несколько десятилетий назад людей с Запада привлекала сама граница как таковая – "здесь начинается железный занавес". Но сейчас они должны знать, что именно стоит посмотреть в Украине – такого, чтобы можно было потом рассказать друзьям.

Такими магнитами, по мнению Арпада Гануса, могут стать две вещи.

Во-первых, историческая принадлежность определенных территорий современной Украины к другим государствам. Эксперт советует не замалчивать это и не отказываться от исторических фактов. Многих туристов из соседних государств привлекает именно это, а также жизнь современных нацменьшинств.

– Это история, она уже состоялась. Если мы не хотим признать, что это была польская или венгерская территория, не пиарим это, то теряем немало туристов. Соответственно, венгра привлечет территория, которую он исторически будет знать, Верецкий перевал и другие важные места, – говорит специалист.

Вторая составляющая – собственно "украинскость". Это когда можно показать именно украинские достижения, а не историческую память, как в первом случае.

Речь идет об акценте на украинской культуре.

– У меня навсегда останутся воспоминания от Киево-Печерской лавры. Но с тех пор как я там побывал, больше никогда не слышал в Венгрии об этом месте. Никакого пиара и маркетинга. Мои соотечественники просто не знают, что можно посетить такие места в Украине – кстати, религиозный туризм очень активен, – говорит Арпад Ганус.





Нехватка указателей и точной рекламной информации

Для информационной кампании с целью привлечения европейского туриста в Украину нужны не билборды или буклеты, не телепередачи или статьи в СМИ, а активное продвижение в современных средствах коммуникации. Прежде всего – в интернете, в соцсетях.

– Информация должна быть такая: конкретная туристическая приманка, что я увижу и сколько это стоит, где поселюсь и как туда попаду, – говорит Арпад Ганус. – Туризм – это то, что делается для удовольствия. И этому вовсе не способствует, например, нехватка указателей на украинских дорогах. А очень часто действительность даже не соответствует картам. А если ты бродишь час, разыскивая отель, то отпадет всякое желание ехать туда еще раз.

Правда, бывают и "экзотические" вещи, которые могут произвести негативное впечатление о стране и отвадить туристов.

– Ездили мы в Рахов. Студентки захотели воспользоваться женской комнатой и не могли понять, почему с этим есть проблема, – приводит пример Арпад Ганус. – Они зашли в кафе и даже заказали кофе, хотя в Европе нормально попроситься исключительно в уборную. И когда им сказали, что надо выйти на улицу и там пойти во всем известное помещение, то их удивлению не было предела. Причем это было новое и "модное" кафе.

Фото panzer.at.ua

Одни составляющие туризма развиваются в Украине очень интенсивно, например сельский туризм. А отдельные негативные особенности все еще попадаются, резюмирует венгерский специалист по туризму.

В этом большой контраст с соседней Венгрией.

В той же Ньиредьхазе – сопоставимой по числу жителей с Ужгородом или Ивано-Франковском – рассказали, что в городе в прошлом году заночевали около 100 тысяч туристов.

Кроме того, есть и однодневные посещения. Наибольший интерес туристов здесь вызывают зоопарк и термальные бассейны с аквапарком, музей под открытым небом. Поблизости расположены деревни знаменитого Токайского региона, с которыми Ньиредьхазу недавно соединила велодорожка.

К слову, посетители из Украины там сейчас на шестом месте.

Больше всего – словаков, румын, поляков, англичан и немцев. Преимущественно семьи, а также популярны поездки для школьников и группы пенсионеров, в частности венгров из столицы.

Европейский опыт развития туризма – совсем близко. Но чтобы им воспользоваться, нужны серьезные изменения внутри Украины.

Автор: Анна Твердохлиб,

Ужгородский пресс-клуб

В сотрудничестве с "Европейской правдой" в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы"

Ужгородский пресс-клуб выражает благодарность переводчице Сюзанне Сани за сопровождение пресс-тура украинских журналистов в Венгрии