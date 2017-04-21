Требования ЕС для безвизовых поездок: комментированный перевод пограничного кодекса

Европа без барьеров _ Пятница, 21 апреля 2017, 15:32

После того, как перспектива безвизового режима наконец приблизилась, стали еще актуальнее вопросы, как правильно и безопасно путешествовать, какие документы нужно взять, чтобы успешно пересечь границу с биометрическим паспортом в кармане.

Ответить на такие вопросы сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Правила пересечения границы с ЕС и перечень необходимых документов порой сформулированы неоднозначно, они не являются исчерпывающими и допускают разные трактовки. Это повышает риски получить отказ во въезде из-за их незнания или непонимания.

"Европейская правда" уже публиковала подробное описание правил безвизового режима. Теперь вашему вниманию – публикация наших партнеров, общественной организации "Европа без барьеров" (ЕББ).

ЕББ опубликовала комментированный перевод извлечения из Шенгенского кодекса о границах (другое название документа – "пограничный кодекс", Schengen borders code) в части, которая касается правил пересечения внешних границ ЕС для граждан третьих стран (Статья 6 и Приложение I).

Эти рамочные правила одинаково действуют и при визовой системе, и для безвизового въезда и могут пригодиться тем, кто планирует путешествие в страны Шенгенского соглашения.

Поскольку кодекс является юридическим документом и его нормы сформулированы порой не слишком просто, рекомендуем обратить особое внимание на комментарии ЕББ, выделенные красным.

Напоминаем также, что приведенный в Приложении I перечень документов не является исчерпывающим.

Шенгенский кодекс о границах

Статья 6

Условия въезда для граждан третьих стран

1. Для запланированного пребывания на территории государств-членов в течение отрезка времени не более, чем 90 дней в любой 180-дневный период, из расчета 180-дневного периода, предшествующего каждому дню пребывания, условия въезда для граждан третьих стран следующие:

(а) у них есть действующий проездной документ (travel document), который дает владельцу право пересекать границу и соответствует таким критериям:

(i) документ будет действительным как минимум три месяца после запланированной даты выезда с территории государств-членов. В случае обоснованной неотложной необходимости это обязательство может быть отменено.

(ii) он должен быть выдан в течение предыдущих 10 лет.

(b) они являются обладателями действующей визы, если это необходимо в соответствии с Регуляцией Совета ЕС №539/2001 от 15 марта 2001 года, устанавливающей перечень третьих стран, граждане которых обязаны иметь визу для пересечения внешней границы (ЕС), и стран, граждане которых не подлежат этому требованию, кроме случаев, когда у них есть действующий вид на жительство или действующая долгосрочная виза (long-stay visa).

Что это значит для граждан Украины: Для пересечения границы с ЕС вы должны иметь заграничный паспорт с визой, или просто биометрический загранпаспорт (после вступления в силу безвизового режима), который будет действителен не менее 3 месяцев после вашего возвращения домой.

С биометрическим паспортом при безвизе или с обычной визой вы можете находиться в ЕС не более 90 дней в течение 180.

Отсчет 180-дневного периода ведется "с сегодня". Если вы въезжаете в Шенген 1 августа, то отсчет заканчивается 3 февраля. За это время у вас должно быть не более 90 дней пребывания в ЕС.

Ограничение 90/180 не действует, если у вас есть действующий вид на жительство или долгосрочная виза, которая дает право на более длительное пребывание в ЕС.

(с) они могут обосновать цель и условия запланированного пребывания и имеют достаточно средств к существованию как на период запланированного пребывания, так и для возвращения в страну происхождения или транзита в третью страну, право на въезд в которую у них гарантированно есть; либо у них есть возможность законно получить такие средства.

Что это значит для граждан Украины: Вы должны быть готовы спокойно и убедительно объяснить пограничнику, куда едете, на какой срок, с какой целью, как будете возвращаться и каким образом сможете обеспечить себе питание и проживание на время путешествия.

Вас могут попросить подтвердить объяснения документально или наглядно.

(d) они не являются лицами, в отношении которых создана запись в SIS (Шенгенской информационной системе) об отказе во въезде.

(е) они не считаются угрозой для публичной политики, внутренней безопасности, здоровья граждан или внутренней безопасности любого из государств-членов, в частности, относительно них не внесены записи об отказе во въезде на таких основаниях в национальные системы оповещений (national list of alerts).

Что это значит для граждан Украины: Оговорки в SIS касаются: лиц, которые были признаны виновными в совершении преступления на территории ЕС и осуждены на срок заключения от 1 года

лиц, по которым есть основания полагать, что они совершили тяжкое уголовное преступление или намерены совершить такое преступление на территории любого государства-члена ЕС

лиц, которые были высланы из ЕС

лиц, которым было отказано во въезде или запрещено проживать в государствах-членах ЕС из-за несоблюдения национальных правил въезда либо проживания и др. Все это может стать основанием для отказа во въезде. В то же время, не все случаи отказа во въезде и высылки из ЕС влекут за собой внесение в SIS.

2. В рамках имплементации параграфа 1, дата въезда должна считаться первым днем пребывания на территории Государств-членов, а дата выезда должен - последним днем пребывания на территории Государств-членов. Периоды пребывания на основании вида на жительство или долгосрочной визы не должны учитываться во время подсчета длительности пребывания на территории Государств-членов

Что это значит для граждан Украины: Даже если вы въехали 1 августа в 23:55, это ваша дата въезда, и 2 августа будет уже вторым днем вашего пребывания.

Если раньше вы находились в ЕС на основании вида на жительство или долгосрочной визы, эти дни не учитываются.

3. Неисчерпывающий перечень сопроводительных документов, которые может спросить пограничник у гражданина третьей страны, чтобы убедиться в соответствии с условиями параграфа 1, включен в Приложение I.

4. Средства для существования должны оцениваться в соответствии с длительностью и целью пребывания и на основании средних цен в государствах-членах на питание и проживание бюджетного класса, помноженных на количество дней пребывания.

Соответствующие суммы, установленные государствами-членами, должны сообщаться Европейской комиссии в соответствии со статьей 39.

Оценка достаточности средств к существованию может основываться на наличных, дорожных чеках и кредитных картах, имеющихся у гражданина третьей страны. Декларации спонсирования (sponsorship), которые соответствуют действующему законодательству страны, и гарантийные письма от принимающей стороны, которые соответствуют законам государства, где собирается находиться гражданин третьей страны, также могут быть доказательством наличия достаточных средств к существованию.

Что это значит для граждан Украины: Существует перечень документов, которые вы можете показать на границе для подтверждения цели пребывания, наличия средств и намерения вернуться назад, но он не исчерпывающий, все зависит от конкретных обстоятельств.

У каждого государства – свои требования к минимальной сумме, которую нужно иметь с собой, вычисленные на основании средних цен на дешевое жилье и продукты.

Помимо наличных, подтверждением могут быть кредитные карты, декларации спонсирования (когда кто-то подтверждает намерение финансировать ваше путешествие) или гарантийные письма от принимающей стороны (например, о предоставлении или оплате жилья).

5. В порядке исключения из параграфа 1:

(a) гражданам третьих стран, которые не соответствуют всем условиям параграфа 1, но имеют вид на жительство или долгосрочную визу, должен быть разрешен въезд на территорию других государств-членов с целью транзита, чтобы у них была возможность добраться до государства-члена, выдавшего вид на жительство или долгосрочную визу, кроме случаев, когда имена этих граждан внесены в национальную систему оповещений государства-члена, внешнюю границу которой они пытаются пересечь, с предписанием запретить им въезд или транзит.

(b) (в сокращении) граждане третьих стран, соответствующие условиям, изложенным в параграфе 1, кроме изложенных в пункте b... могут получить разрешение на въезд на территорию государства-члена, если виза выдается на границе...

...Если невозможно поставить визу в документ, она должна быть, как исключение, поставлена на отдельном листе, вставленном в документ...

(c) гражданам третьих стран, которые не отвечают условиям, изложенным в параграфе 1, может быть разрешен въезд на территорию государства-члена на основании гуманитарных соображений, национальных или международных обязательств. Если в отношении такого гражданина третьей страны существует оповещение, о котором говорится в параграфе 1 (d), государство-член, предоставляющее разрешение на въезд, должно проинформировать об этом другие государства-члены.

Что это значит для граждан Украины: Если у вас есть вид на жительство или долгосрочная виза одной страны-члена ЕС, вы можете въехать в нее через другую страну, даже не имея необходимой суммы денег или документов.

Теоретически страны-члены ЕС имеют право пустить вас на территорию ЕС без выполнения изложенных выше правил, если речь идет о гуманитарных нуждах, национальных интересах или международных обязательствах страны, в которую вы направляетесь. Однако это – исключительные случаи, и рассчитывать на это не стоит.

Шенгенский кодекс о границах

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Сопроводительные документы для подтверждения соответствия условиям въезда

Документальное обоснование, о котором шла речь в статье 6 (2), может включать такие документы:

(a) Для деловых поездок:

(i) приглашения от фирмы или органа власти посетить встречи, конференции или события, связанные с торговлей, промышленностью или работой

(ii) другие документы, которые демонстрируют наличие торговых или рабочих отношений

(iii) входные билеты на ярмарки и конгрессы, если вы планируете их посетить

(b) Для поездок с целью обучения в университете или других видов обучения и совершенствования навыков:

(i) сертификат о зачислении/регистрации в учебное заведение/курсы/школы с целью посещения профессиональных или теоретических курсов в рамках базового и других уровней обучения

(ii) студенческие карты или сертификаты посещаемых курсов

(с) Для поездок с целью туризма или по личным причинам:

(i) сопроводительные документы о проживании:

приглашение от принимающей стороны (хозяина), если вы остановитесь у него (нее)

сопроводительный документ от учреждения, предоставляющего проживание, или любой другой приемлемый документ, что свидетельствует о наличии помещение для проживания

(ii) сопроводительные документы по маршруту:

подтверждение заказа организованной поездки или любого другого приемлемого документа, что свидетельствует о наличии плана путешествия

(iii) сопроводительные документы относительно возвращения:

обратный билет или билет туда-назад

(d) Для поездок с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях или с другой целью: