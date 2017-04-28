Удар из прошлого: Македония на распутье между ЕС и "православными скрепами"

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 28 апреля 2017, 13:43

Фото AP

Если митингующие не разойдутся и по-прежнему будут требовать прозрачных выборов в Сербии может реализоваться македонский сценарий. Именно этим еще несколько недель назад пугал страну сербский премьер Александар Вучич.

Точнее – сначала он пугал украинским сценарием, но вскоре решил, что это не очень страшно. Лучше пугать Македонией.

Последние события, произошедшие в столице этой балканской страны, только добавляют аргументов сторонникам непрозрачной власти и партий, находящихся при власти долгие годы без перерыва.

Вечером 27 апреля в Скопье демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию – праворадикалов ВРМО-ДПМНЕ, штурмовали парламент, захватив в заложники часть депутатов. Причиной протеста стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие, некоторые в черных капюшонах, заняли зал для пресс-конференций и атаковали оказавшихся внутри депутатов. Впоследствии они вошли в зал пленарных заседаний, где пели патриотические песни и скандировали лозунги за новые выборы.

Вывести оппозиционных депутатов из захваченного парламента удалось лишь с помощью полицейского спецназа.

По данным МВД Македонии, в столкновениях получили ранения 109 человек. В центральную больницу Скопье за помощью обратились 70 граждан, 22 полицейских и три депутата.

По всему миру разошлись фото окровавленных лиц македонских депутатов.

Сейчас ситуация стабилизировалась – президент страны призвал все партии к политическим консультациям, силовой захват парламента осудили ЕС и НАТО. Однако картинки захваченного парламента станут новой отправной точкой, на которой будет базироваться пропаганда противников европейского пути балканских государств. Вот что, мол, бывает в странах, которые слишком стараются изменить себя на европейский манер.

Итак, что же произошло в Македонии и кто приложил к этому руку?

Политический конфликт в стране продолжается с 2015 года, когда в адрес оппозиционного лидера Зорана Заева (Социал-демократический союз Македонии; СДСМ) были выдвинуты обвинения в "конспирации с иностранной разведкой с целью свержения правительства". Как уже писала ЕвроПравда, тогда в проправительственных македонских СМИ активно спекулировали на теме того, что неназванными спецслужбами являются британские и американские, а за самим Заевым якобы даже стоит британский посол.

В ответ сторонники Заева начали ряд протестов, а сам оппозиционер обвинил премьер-министра Николу Груевски (большого друга Путина и сторонника строительства газопровода "Южный поток") в незаконном прослушивании 20 тысяч македонских граждан. А катализатором протеста стало решение президента страны Георге Иванова прекратить уголовное преследование 56 политиков, чиновников и сотрудников силовых ведомств, которым были предъявлены обвинения в организации прослушки.

Ситуацию должны были урегулировать досрочные парламентские выборы, которые несколько раз переносились, но в итоге состоялись в декабре 2016 года.

Впрочем, выборы не уладили конфликт окончательно – правящая партия и оппозиционный Социал-демократический союз получили почти равное количество голосов. Хотя ВРМО-ДПМНЕ сохранила незначительное преимущество, однако не могла сформировать новую коалицию. Затяжная коалициада продолжалась весь 2017-й, оставляя страну в "подвешенном" состоянии.

В конце концов, о создании коалиции объявили эсдеки. Это и стало причиной нынешних протестов. Точнее, протесты вызвало то, с кем планировалось эту коалицию сформировать.

Компанию эсдекам должны были составить три партии, представляющие интересы албанского меньшинства. Реализация этого соглашения, первым шагом которой стали выборы спикера-албанца, и привела к захвату парламента.

Албанцы – вторая по численности этническая община Македонии, имеющая абсолютное большинство на северо-западе страны. История сосуществования македонцев и албанцев в одной стране очень непростая.

Наиболее драматичной страницей стал 2001 год, когда боевики из Косова решили "освободить" своих братьев. Уладить ситуацию македонским властям удалось благодаря активной поддержке Украины, которая предоставила не только штурмовики СУ-25, но и (по утверждениям албанцев) военных летчиков, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях.

Несмотря на то, что сейчас Косово и Албания пытаются самым тесным образом интегрироваться в ЕС, а потому исключают возможность любых новых территориальных претензий к Македонии, настороженное отношение к албанской общине никуда не делось.

Соответственно, требования партий, представляющих албанское меньшинство, до сих пор считались неприемлемыми как македонской властью, так и оппозицией.

Именно поэтому вариант решения политического кризиса путем привлечения в коалицию албанских партий был так болезненно воспринят в стране. Причем не только сторонниками партии экс-премьера, но и рядовыми гражданами.

Эсдеков обвинили в согласии сделать албанский язык вторым государственным, а также создать автономию для албанцев.

Из политического кризис превратился в этнически-религиозный. И это в стране, которая является кандидатом на членство в ЕС!

Аргументы о необходимости вовлекать албанцев в политические процессы, интегрируя их в социум, о чем любят заявлять в ЕС, были полностью заглушены заявлениями о защите православной идентичности и угрозе от сторонников "Великой Албании".

Именно поэтому македонский прецедент становится принципиально важным для всех Балкан.

ЕС уже выразил свою позицию, признав голосование за спикера. Цель Брюсселя – решение кризиса без проведения новых выборов. И желательно – с сохранением нынешней коалиции. Подобные призывы поступают и от НАТО.

Ведь, как показывают социологические исследования, албанское меньшинство сейчас является более стойким сторонником евроинтеграции, видя в ней гарантию своих прав. При этом сами македонцы, пусть частично, оказались уязвимыми перед пропагандой "православных скреп" и совместной защиты славян от албанской экспансии.

Формирование и плодотворная деятельность новой коалиции могут стать прекрасной прививкой от этнических стереотипов. Если будущему правительству удастся существенно продвинуться в интеграции в ЕС и улучшить благосостояние граждан, аргументы сторонников "скреп" катастрофически ослабнут.

Но для этого при поддержке ЕС предстоит найти компромисс, который устроил бы и албанцев и славян.

Если же такой компромисс не будет найден, продолжение и развитие протестов дает ВРМО-ДПМНЕ шанс на перевыборы и триумфальное возвращение к власти.

Для этого нужно совсем мало – не допустить формирования проевропейской коалиции и разжечь этнический и религиозный конфликты настолько, чтобы заставить граждан забыть о коррупции и недемократических методах удержания власти предыдущим правительством.

От того, как будут развиваться в ближайшие дни протесты в Македонии, может зависеть, каким путем пойдет страна в следующие годы.

Вернется ли Македония к авторитарной власти, когда премьер дружит с Путиным и говорит о враждебности западных ценностей для православия, как это и было до недавнего времени?

А заодно – сохранит за собой статус самого главного лузера Балкан.

Или наоборот, страна сможет, пусть и со сложностями, но начать настоящий путь к вступлению в ЕС.

В конце концов, Македония в любом случае станет примером для всего региона Западных Балкан. Вопрос лишь в том, положительным или отрицательным примером, как до недавнего времени.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"