Мирный план ЕС или торговля суверенитетом? Чем грозит новый кризис в Косове

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Понедельник, 15 мая 2017, 11:05

Фото balkaninsight.com

10 мая косовский парламент выразил вотум недоверия правительству под руководством лидера партии "Демократическая лига Косова" Исы Мустафы. "За" проголосовали 78 депутатов, 34 – "против".

Как результат, 11 июня в полупризнанной стране состоятся внеочередные парламентские выборы. Итоги голосования могут существенно изменить ситуацию на Балканах. Почему?

Прежде всего, хотя рассмотрение вопроса инициировала оппозиция, Демократическая партия Косова (ее лидер – президент республики Хашим Тачи), тем не менее, тоже выступила за отставку правительства.

Отсутствие поддержки даже "родной" партии объясняется негативной реакцией на подписание соглашения о формировании так называемых сербских муниципалитетов и демаркации границы с Черногорией. Это соглашение было подписано под давлением ЕС, однако в Косове отношение к нему крайне неодобрительное.

Таким образом,

отставка правительства может создать угрозу мирному урегулированию на Балканах – а это уже вопрос как минимум европейского масштаба.

Неслучайно европейские политики выражают надежду, что новый парламент и новое правительство, которое будет сформировано парламентариями, продолжат политику предшественников: будут прислушиваться к советам еврочиновников, вести переговоры с Сербией, договариваться с Черногорией. Но, кажется, у самой Европы – и не только – есть по этому поводу большие сомнения.

Больше всего радикализация угрожает двум направлениям, особенно болезненным для косовского общества, которые стали ключевыми претензиями к отставленному правительству.

Это, во-первых, договоренности с Белградом об особом статусе региона на севере Косова (в частности, северной Косовской Митровицы), который полностью контролируется Сербией.

Во-вторых, это демаркация границы с Черногорией, от которой зависит предоставление косоварам безвиза с ЕС.

Радикальные политики и их сторонники с самого начала заявляли, что в обоих случаях официальная Приштина действовала и договаривалась вопреки национальным интересам Косова, организовывали массовые протесты и требовали пересмотреть или вообще не выполнять ранее достигнутые решения.

Но спорные договоренности обсуждаются и среди умеренных политиков. Например, критикует позицию правительства на переговорах о границе с Черногорией заместитель председателя Демократической партии, профессор юридического факультета университета в Приштине, бывший первый заместитель премьер-министра Косова Хайредин Кучи. По его мнению, у косовского правительства был шанс достичь на переговорах с черногорскими коллегами более выгодного для Косова решения по вопросу границ, но оно этого не сделало.

Что же до реализации европейского плана предоставления особого статуса сербским районам на севере Косова, то здесь вообще сложно найти в косовском политикуме и обществе силы, которые безусловно поддерживают юридическое признание фактической власти Сербии на севере Косова.

Обострение дискуссии по этому вопросу произошло после известного скандала с провокационным поездом "Косово – это Сербия", которой визуализировал реальные намерения Белграда.

Тогда президент Хашим Тачи обвинил Сербию в попытках присоединить северную часть Косова "по крымскому сценарию" и заговорил о создании собственных вооруженных сил. От планов формирования армии Тачи позже отказался – под давлением международного сообщества. Но он продолжает подчеркивать: угроза со стороны Сербии, в том числе опасность развертывания силового сценария, никуда не делась.

Раньше удерживать косоваров от резких движений европейцам удавалось при помощи обещаний евроинтеграции, "если вы все сделаете, как надо".

Но в условиях отсутствия ощутимого прогресса на пути к ЕС этот метод с каждым днем все больше теряет свою эффективность (это верно, кстати, и для Сербии, где процесс евроинтеграции идет слишком медленно).

Косовская власть с момента провозглашения независимости ведет курс на европейскую интеграцию. Брюссель подписал с Приштиной Соглашение об ассоциации, сулящее вступление в Евросоюз (в отличие от украинского варианта этого документа). На финишной прямой – безвиз для косовских граждан (здесь Украина впереди). Но на этом существенные достижения заканчиваются.

За девять лет с момента провозглашения независимости Косово признали 115 государств: 111 из 193 (57,5%) членов ООН и 23 из 28 (82%) участников Евросоюза. Пять стран ЕС продолжают считать Косово частью Сербии (Кипр, Греция, Румыния, Словакия, Испания). Официальный Брюссель настойчиво рекомендует признать независимость республики, но его призывы лишь принимаются к сведению.

Понятно, что полноценная евроинтеграция в таких обстоятельствах остается лишь декларацией:

о каком вступлении в Евросоюз можно говорить, если для части ЕС "Косово – это Сербия"?

Глава отдела Косова и Македонии в Европейской комиссии Дэвид Кулен достаточно прозрачно высказался о недавно анонсированной заявке Приштины на членство в ЕС, назвав это "гипотетическим вопросом".

Именно отсутствие реальной европерспективы вызывает распространение в косовском политикуме и обществе недоверия к европейским политикам и политике. А это, в свою очередь, способствует росту популярности радикальных взглядов в противовес европейской терпимости, примирению и достижению компромиссов.

Недавно масла в огонь подлила Франция, которая в начале этого года задержала и планировала передать Сербии по ее ордеру одного из ведущих лидеров косовской оппозиции, председателя партии "Альянс за будущее Косова", бывшего командира Армии освобождения Косова (УЧК) Рамуша Харадиная (которого в свое время судили, но оправдали в Гаагском трибунале). В конце концов Харадиная отпустили, но этот случай еще больше усилил антиевропейские и радикальные настроения в Косове.

Региональные политики называют выборы в Косове "увертюрой к радикализации". Балканские СМИ комментируют события в Косове с точки зрения ожидаемого развала договоренностей и отношений, построенных в регионе при содействии ЕС.

В частности, председатель "Альянса за будущее Косова" Рамуш Харадинай во время партийной конференции выразил недовольство тем, как Брюссель решает вопрос отношений между Косовом и Сербией, и предложил Соединенным Штатам вернуться на Балканы, чтобы приобщиться к этому процессу.

Либо же, по словам Харадиная, албанцы могут снова взять дело в свои руки. "Вашингтон хорошо завершает вещи между Косовом и Сербией. Если они не приходят, чтобы помочь нам, то вы не должны просто ждать, а должны делать свою работу", – сказал лидер Альянса за будущее Косова, обращаясь к однопартийцам.

В такой ситуации Европе в лице Федерики Могерини остается только призвать "всех политических лидеров и власти Косова не упускать из виду огромные проблемы, стоящие перед Косовом". Речь идет, в первую очередь, о диалоге с Сербией под эгидой Евросоюза и либерализации визового режима с ЕС, предоставление которого привязано к ратификации парламентом Косова соглашения о границе с Черногорией.

Именно поэтому голосование, которое состоится 11 июня в Косове – это в первую очередь тест на уровень адекватности и действенности европейских подходов к урегулированию существующих конфликтов и измерение уровня доверия балканских стран (в данном случае, Косова) к текущей европейской политике в регионе.

Приход к власти в Приштине неспособных к переговорам и компромиссам политиков будет означать для Брюсселя "желтую карточку" и новый вызов, к которому в ЕС точно не готовы.

Недавняя европейская дискуссия "Косово, ЕС, что дальше?" продемонстрировала растерянность брюссельских бюрократов. Но они все еще верят, что косовары проголосуют за проевропейских, пристойных, терпимых, настроенных на диалог с соседними странами и решение внутренних проблем политиков.

Дэвид Кулен, в частности, отметил, что ЕС ждет от нового правительства Косова, прежде всего, решения таких приоритетных проблем, как верховенство права, экономические реформы и образование. Председатель отдела Косова и Македонии Еврокомиссии выразил надежду, что "наилучшие ресурсы" новая власть направит именно на эти сферы, которые, по его определению, являются действительно фундаментальными, но часто остаются без внимания в связи с политическими вопросами, такими как статус сербских муниципалитетов и граница с Черногорией.

Уверенность в том, что вопрос территориальной целостности не является важнейшим для любой страны (а тем более для той, которая в недалеком прошлом воевала за право на самостоятельность и недавно провозгласила независимость), вызывает, скажем так, недоумение.

Хотя это высказывание еврочиновника во многом объясняет причины кризиса миротворческой политики ЕС на Балканах... и не только.

Автор: Наталья Ищенко,

предприниматель из Черногории,

активист украинской общины