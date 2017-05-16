Премьер-бунтарь: как Макрон второй раз переиграл республиканцев

Надежда Коваль, для Европейской правды _ Вторник, 16 мая 2017, 16:00

Фото dna.fr

В мае 2016 года мэр Бордо Ален Жюппе выглядел лидером среди кандидатов на пост президента Франции, отстаивая правоцентристскую реформистскую платформу. Однако уже в ноябре он с треском проиграл откровенно консервативному Франсуа Фийону партийные праймериз, а после коррупционного скандала последнего несколько раз отказался вернуться в президентскую гонку "на замену".

Но уже в мае 2017 года Жюппе взял запоздалый реванш: один из его ближайших сотрудников и спикер на время праймериз, мэр северного портового города Гавр Эдуар Филипп, занял пост премьер-министра.

Возможно, личная карьера Жюппе как политика подошла к концу, однако его идеи выдержали испытание временем, а его команда, кажется, нашла свое место в политической структуре Эммануэля Макрона.

"Республиканцы", конечно, рассчитывали получить должность премьер-министра иначе.

Под руководством Франсуа Баруэна, который возглавил предвыборную кампанию вместо обанкротившегося Фийона, их стратегия предполагала получение максимального количества мест на парламентских выборах и на своих условиях навязать Макрону cohabitation – сосуществование президента и премьер-министра, представляющих различные политические силы.

Однако Макрон тактически перехитрил основных соперников, достигнув предварительных договоренностей с представителями центристского крыла "Республиканцев", недовольных радикальным правым креном мейнстрима собственной партии.

Он предусмотрительно не выставил кандидатов "Вперед!" в парламентских округах, где планируют баллотироваться правоцентристы. И одновременно затянул объявление премьера на полдня, чтобы получить гарантии, что Филипп сможет контролировать достаточное количество депутатов. И действительно, еще вчера около 20 влиятельных "республиканцев" опубликовали коммюнике, где радовались избранию Филиппа и предложению сотрудничества от президента

Назначая премьер-министром Эдуара Филиппа, Эммануэль Макрон стремился решить несколько дилемм.

Во-первых, расширить и сбалансировать президентское большинство: ведь несмотря на неожиданно оптимистичные прогнозы парламентских перспектив "Вперед!", абсолютное большинство в парламенте ему отнюдь не гарантировано.

Во-вторых, для убедительного старта президентства ему нужен премьер не на полтора-два месяца до парламентских выборов, а на долгую перспективу.

В-третьих, премьер должен быть достаточно влиятельным политически, чтобы иметь возможность эффективно управлять, и одновременно воплощать собой "политическое обновление" системы.

И хотя сейчас, постфактум, Эдуар Филипп может поставить себе "плюсики" напротив каждого из пунктов, несколько месяцев назад он даже не допускал возможности такого развития событий. Пытаясь раскрыть свои литературные таланты, Филипп отслеживал предвыборную кампанию в серии материалов для газеты Libération.

В своих статьях Филипп довольно жестко критиковал кандидата Макрона, отсутствие у него опыта, чрезмерное внимание к медиа и расплывчатую программу.

Чего стоит, например, такая характеристика Макрона из материала от 15 февраля, как раз перед социологическим переломом, который утвердил его в качестве одного из фаворитов:

"Он исцеляет слепых, он множит хлебы, он несет добрую весть. Он приказывает парализованной Франции: "Встань и иди вперед"... И все это в одиночестве, без настоящей программы и настоящей команды. Достаточно лишь верить в него. Иметь веру".

Однако по мере того, как стремительно росли реальные шансы Макрона на победу, тональность текстов Филиппа менялась. Теперь он все больше и больше писал о необходимости взаимопонимания и сотрудничества между право- и левоцентристами. И, собственно, закончил непосредственным воплощением такого понимания.

Несмотря на то, что в студенческие годы Филипп год или два поддерживал социалистические идеи и лично премьера Мишеля Рокара, сегодня его определенно раздражают любые упоминания об этом.

Основная часть его политической карьеры – фактически 15 лет – прошла среди окружения Алена Жюппе, которого он до сих пор уважительно называют "патроном", и он неоднократно подчеркивал, что относится к правой политической семьи.

После того, как Жюппе был отстранен от политической деятельности, а контроль над "Союзом за народное движение" (старое название "Республиканцев") взял ненавистный Филиппу Саркози – по слухам, однажды они едва не подрались, – Эдуар Филипп сначала пошел работать в частный сектор, а потом в мэрию Гавра – сперва заместителем, а потом и мэром. В 2014 году был избран на этот пост в первом туре с результатом в 52% голосов.

Филипп – человек с имиджем бунтаря, на фоне которого даже президент Макрон порой выглядит солидным представителем истеблишмента.

Например, два года назад мэра задержали за превышение скорости.

Журналисты-расследователи тоже имеют на него зуб. Уже несколько лет подряд Эдуар Филипп в своей имущественной декларации отказывается оценивать стоимость своего недвижимого имущества и невозмутимо пишет "без понятия" (aucune idée) в соответствующей графе.

Кроме того, он является автором двух книг о политическом закулисье Франции. Описывая эти книги, журналисты прежде всего обращают внимание на их сексистские акценты.

Что объединяет Макрона и Филиппа идеологически – так это акцент на свободе. В инаугурационной речи президент подчеркивал свою приверженность этой ценности, сказав, между прочим, что миру и Европе нужна Франция, "которая будет громко говорить о свободе и солидарности".

А в своем интервью на канале TF1 в день назначения Филипп отметил: "Мы порой чувствуем себя левыми, а порой правыми. Ключевой же ценностью общественной жизни является свобода, не только экономическая, но и свобода мысли, свобода выражения".

Собственно экономическую свободу Филипп постарается расширить уже в первые месяцы правления. Прежде всего это касается реформирования Трудового кодекса президентскими декретами (чтобы максимально обойти парламент), чтобы нанести удар по вечной проблеме безработицы. Общественное сопротивление и грандиозные провалы предыдущих попыток либерализации французского рынка труда показывают, что такая попытка может быть как триумфальной, так и самоубийственной.

В конце концов, с назначением Филиппа Эммануэль Макрон утверждается в роли большого деструктора французской политической системы. Фактически маргинализировав Социалистическую партию, Макрон и его движение взялись за развал "Республиканцев".

С массовым оттоком центристов под президентские знамена, левые и правые партии (остатки партий) различного уровня радикальности будут бороться на парламентских выборах под знаменами реванша.

И хотя состав правительства – который Филипп объявит в эту среду – почти наверняка по результатам выборов будет скорректирован, основной вопрос остается: удастся ли выжить на премьерской должности лично ему? Сейчас все карты – в его руках.

Автор: Надежда Коваль,

эксперт "Украинского института будущего",

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"