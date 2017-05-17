Два мира для виноделов: почему венгерский Токай не похож на соседнее Закарпатье

Анна Твердохлиб, Ужгородский пресс-клуб _ Среда, 17 мая 2017, 10:38

Между закарпатскими виноградниками и всемирно известным Токайским регионом Венгрии – каких-то 130 км. Но на уровне законодательного регулирования деятельности виноделов они превращаются в пропасть.

На практике эта пропасть означает, например, вот что.

В ресторанчике любого из 27 сел вокруг самого Токая было бы странно не иметь возможности выпить бокал именно токайского вина. А вот в Закарпатье в санаториях и ресторанах чаще предложат Италию, Молдову, Чили, Грузию. Максимум – Одессу или продукцию двух крупных промышленных предприятий области, но не местных частных виноделов, как это ценится во всем мире.

Вкус и качество вина, технологии, маркетинг, климат и природные условия – во всем этом украинские частные виноделы из "винных" регионов не отстают от коллег из ЕС.

Но они годами ждут еврореформ от власти. "Драконовскую" лицензию стоимостью полмиллиона гривен в прошлом году отменили – на оптовую торговлю вином и медовыми напитками, изготовленными из собственного сырья.

Но для частных украинских виноделов это не решило основной проблемы.





Вино и авто – подход противоположный

– Основная сложность сейчас – получить лицензию на производство, – говорит председатель Ассоциации виноделов и виноградарей Закарпатья Александр Ковач. – Вопрос даже не в цене, а в невозможности этого в принципе. Причина – унаследованные от СССР устаревшие нормы, разработанные во времена акцента на крупных промышленных предприятиях. И поэтому аттестацию производства по ним мы пройти не можем.

В той же соседней Венгрии лицензия не нужна. По словам Александра Ковача, вино там не является подакцизным товаром, поэтому все намного проще.

– Почему доступ дешевого чилийского вина не ограничен, а для своих установлена неподъемная лицензия? Мы обращались много раз и ко многим. Но это никому не интересно, – говорит винодел.

– Автомобильного производителя, который выпускает за год 100 авто, поддерживают, запрещая миллионам украинцев покупать доступный транспорт в Европе или облагая авто бешеной пошлиной. Потому что в виноделии нет собственного интереса, а в автомобильном бизнесе он есть, еще и какой! – считает Ковач.

Александр Ковач проводит аналогии с ЕС. Напоминает, что Словакия производит почти 10 миллионов авто в год при численности населения около 5 миллионов человек. И при этом не ограничивает возможность своих граждан покупать без пошлины бюджетные подержанные авто в других странах.

Ну и для небольших частных виноделов Словакия, Венгрия и Евросоюз в целом обеспечивают благоприятные условия для развития бизнеса.

Не удивительно, ведь виноделие – это значительно больше, чем изготовление и потребление вина.





Винный туризм как визитная карточка края

Именно винный туризм составляет основу наполнения бюджета небольшого Токая с населением свыше четырех тысяч человек. Здесь есть несколько десятков виноделов и их дегустационных залов.

Поселок с населением 4100 человек соединили с более крупной (вроде нашего областного центра) Ньиредьхазой велосипедной дорожкой – почти 30 км. Построили амфитеатр на 2500 мест, есть и более камерный зал на 300 человек.

Интересные для туристов мероприятия проводятся каждые выходные. Традиционным является фестиваль "Попробуй Венгрию", а также праздник сбора винограда и фест молодого вина.

За средства ЕС и десятипроцентного взноса общины в самом поселке обустроили современный интерактивный музей вина и виноделия – единственный в Венгрии, который представляет все винодельческие регионы мира.

Мэр Токая Дьердь Пошта рассказывает:

каждое из 27 сел этого винного региона Венгрии ранее самостоятельно выбирало стратегию своего развития и привлечения туристов.

А с 2014 года для объединения усилий правительством был создан Региональный совет развития. Подключены соответствующие фонды. Половина средств – национальные, другая часть – европейские инвестиции. Как правило, это инфраструктурные проекты. Таблички о вкладе Евросоюза можно встретить едва ли не в каждом селе.

Одним из самых известных является впечатляющих размеров зал "Ракоци", некогда принадлежавший династии Ференца Ракоци, который оставил свой след и в Закарпатье.

Во времена социализма зал был государственным, а сейчас находится в собственности семьи французских виноделов. Здесь до сих пор проводят светские мероприятия с участием высших должностных лиц и известных людей Венгрии.

Не менее интересно посетить частные подземелья в селах. Под на первый взгляд обыкновенными домами простираются подвалы не хуже королевских.

Один из виноделов села Тайо, Дьердь Рожо, виноделием занимается вместе со всей семьей. Его дом – один из сотен таких же в деревне, а под землей – подвалы с деревянными бочками с разными сортами белого вина. Для красного Токайский регион закрыт. Его специализация – именно белые сухие и сладкие вина.

Свои виноградники и вина здесь, не афишируя, имеют и первые лица Венгрии. Землю для виноградарства может приобрести каждый, кто способен в это инвестировать. Последующая задача – найти свой рынок, на уровне Евросоюза или за его пределами.

Впрочем, виноделы нередко даже не усложняют себе жизнь поиском рынка сбыта – потребители приходят сами.

Семья виноделов с известной винодельни Himesudvar производит ежегодно почти 10 тысяч бутылок вина – все они продаются только здесь, в усадьбе.

Посетители и покупатели – венгры и иностранцы. Из иностранных гостей в последние годы почти половина – поляки. Есть также гости из Японии и Тайваня. Узнают о винодельне из интернета – из статей, которые пишут не столько журналисты, сколько предыдущие посетители. Хозяйка Ката Вархеи говорит, что в последнее время все больше туристов из Украины.





И снова об украинской лицензии

По словам Александра Ковача, в Закарпатье "на вино" ездят не меньше людей, чем в Токай. Славятся дегустационными залами Ужгород, Середне, Бобовище, Кидеш, Мужиево, Бенне.

В прошлом году область приняла миллион туристов. Специалист предполагает, что из этого количества по меньшей мере 700 тысяч прошло через винные дегустации.

– У нас вино в низменных районах производят практически в каждом дворе, – рассказывает он о винной специфике региона. – Но с профессиональным виноделием это имеет мало общего, именно вином эти напитки назвать сложно.

– Как правило, их изготавливают из изабельных сортов, да еще и в старых прогнивших бочках. Вместе с тем есть уже где-то с 20 виноделов, которые запросто могут и уже конкурируют с представителями других стран. Мы выезжаем и представляем наши вина на международных конкурсах и на одном уровне с иностранцами получаем оценки, награды, – говорит Александр Ковач.

Он вновь говорит о наболевшем – о лицензии. Ковач убежден, что решение вопроса больше даже дало бы государству, чем виноделу.

– Я являюсь членом комиссии при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины по дерегуляции законодательства именно для получения первичной лицензии, – говорит Ковач. – На заседании так и сказал: в принципе мы, виноделы, и так хорошо живем, у нас все супер. Просто мы с вами, с государственными учреждениями, находимся в параллельных мирах. Вы делаете вид, что нас не существует, а мы – что все нормально.

По словам специалиста, сегодня не надо ничего создавать – лишь легализовать уже давно созданное. Действует более 100 дегустационных залов, в которые турагентства давно организовывают туры. Просто это не в рамках закона и никто не платит налогов.

– Мы развиваемся, и очень динамично. Так или иначе, государство могло бы с этого иметь выгоду. Легализация дала бы больший толчок развитию виноделия, – говорит Александр Ковач. – Потому что сейчас мы можем реализовать свою продукцию только на фестивалях и сотрудничая с турагентствами. А имея легальное разрешение, можно заниматься действенным маркетингом, да и наши турбазы охотно взялись бы реализовывать наши вина.

Наконец он вспоминает опыт Португалии: там на одного винодела приходится 0,7 га земли. То есть на Закарпатье могли бы работать по меньшей мере 5 тысяч виноделов. К тому же, есть рынок: страна большая, а винодельческих регионов осталось два-три.

– Так, вина пока пьют мало – но с каждым днем культура его потребления растет и потребность в вине – тоже, – говорит Александр Ковач. – Мы никогда не будем конкурентами "Чизая" или "Котнара", у нас не тот сегмент. Но мы займем нишу импортеров, бюджетного вина из Франции, Италии, Чили, Аргентины. Вероятно, импортеры существенно потеряют. Но для Украины это тысячи новых рабочих мест, да и валюта перестанет "убегать" за границу. Дело за государством.

Автор: Анна Твердохлиб,

Ужгородский пресс-клуб

Материал подготовлен в рамках проекта "Продвижения реформ в регионы" Программы Европейского Союза "Поддержка гражданского общества в Украине"