Свобода слова или безопасность: как разделилась Европа по вопросу запрета соцсетей и "Яндекса"

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 17 мая 2017, 15:15

Решение СНБО о санкциях против российских социальных сетей и IT-компаний вызвало противоречивые отзывы не только в Украине, но и на Западе.

В Европе знают о решении, ставшем безусловной "темой номер один" для обсуждения в Украине, но комментируют его довольно неохотно. К примеру, в ЕС заявили, что ожидают от Украины более детальных разъяснений, а до тех пор будут молчать.

Но даже тех нескольких комментариев, которые появились за последние сутки, достаточно, чтобы утверждать: мнения разделились.





Официальная линия

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что обеспокоен решением Киева, и отметил, что запрет доступа к сайтам, по его мнению, не соответствует угрозе, которую они несут.

"Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов противоречит нашему общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации", – говорится в заявлении Ягланда. "Кроме того, такие широкие запреты не соответствуют принципу пропорциональности (соответствия между нарушением и наказанием)", – добавил он.

Точно такого же мнения придерживаются правозащитные организации.

"Порошенко должен безотлагательно отменить решение о запрете", – говорится в заявлении HRW. "Это – недопустимая атака на свободу слова и свободу информации", – считают "Репортеры без границ".

Диаметрально противоположная позиция прозвучала из Брюсселя, из штаб-квартиры НАТО.

Там не считают, что сейчас есть основания обвинять Украину в нарушении демократических принципов.

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", – говорится в комментарии, который прислали ЕвроПравде из штаб-квартиры Альянса.

Да, Альянс не взялся утверждать, что решение не имеет недостатков, переложив ответственность за это на украинскую власть, но в то же время отдельно подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в том, что официальный Киев прав.

Кстати, соблюдение демократических свобод для НАТО не является "чужой" темой – наоборот, Альянс обязывает Украину соблюдать их. Но в этом случае – не видит нарушений. "Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", – говорится в заявлении Альянса.





Медийная линия

Реакция на новости Украины в иностранных СМИ в полной мере похожа на реакцию официальных лиц.

Украинское решение заметили большинство ключевых мировых СМИ. Однако медиа преимущественно лишь "приняли к сведению" этот факт и в лучшем случае ограничились информационным сообщением о нем, без выводов и аналитики. Так сделали, к примеру, Le Figaro, The Washington Post или китайское "Синьхуа".

Определенное количество СМИ поступило, как британская служба BBC или "Немецкая волна" – отметили, что решение украинского президента является противоречивым и сложным для выполнения (DW) или вызвало негативную реакцию и обвинения в адрес власти (BBC), но не стали цитировать наиболее жесткие моменты.

Наконец, третья группа – медиа, статьи которых о решении Порошенко имеют очевидно негативную тональность. Даже если эта тональность подается через цитаты опрошенных людей.

И это – довольно влиятельные СМИ.

"Глупым и иррациональным", а также "достаточно дорогим" называет украинское санкционное решение в подзаголовках статьи французская газета Le Monde. "Если речь идет о распространении фейковых новостей, то (пользователи интернета) отмечают, что они так же распространяются в Facebook, как и в "Вконтакте", – говорится в публикации. Издание также приводит цитату из Украины: "Мы все больше становимся похожими на Россию... только без нефти".

Швейцарская Le Temps в цитировании прибегает к еще более жесткой характеристике. "Я заснула в Украине, где недавно был отменен визовый режим с ЕС, а проснулась в КНДР", – приводит журналист слова украинской собеседницы.





Что дальше?

Сейчас сложно утверждать, получит ли решение Порошенко дальнейшую огласку в западных СМИ и, соответственно, будут ли звучать претензии к официальному Киеву от западных политиков.

Одобрительных отзывов в связи с информационной войной против РФ украинская власть, наверное, не дождется. НАТО остается единственной организацией, которая решилась на позитив; в общении с западными журналистами "Европейская правда" также слышала прежде всего критику.

Но и протестов, похоже, ждать не стоит.

На Западе, видимо, поняли, что украинская реальность в период конфликта с РФ не всегда соответствует привычным лекалам, поэтому первые выводы могут быть и ошибочными. А бизнес-сторону санкционного решения (в частности, запрет продажи лицензий на 1С) или изменения на интернет-рынке из-за запрета "Яндекса" на Западе никто даже не заметил.

Поэтому сейчас можно говорить: учитывая неоднозначность решения Порошенко и несмотря на жесткую его критику со стороны институций, ответственных за права человека, в первом "информационном раунде" Банковая точно не проиграла. А возможно, даже вышла из него победителем.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"