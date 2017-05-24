Сколько денег брать в Европу: все финансовые требования ЕС к безвизовым украинцам

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 24 мая 2017, 09:00

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"Европейская правда" продолжает серию публикаций о том, как будет работать на практике безвизовый режим с Европейским союзом.

Вы, вероятно, уже видели наш текст о ключевых правилах безвиза, подробную статью "Тонкости безвиза" с ответами на ваши вопросы, а также отдельную публикацию с советами для тех, кто путешествует с детьми.

Новая статья редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко посвящена финансовому вопросу.

– Сколько нужно денег, чтобы иметь право пересечь границу с ЕС?

– Так что же со справками из банка, брать их или не брать?

– Развернут ли на границе тех, у кого недостаточно наличных?

– Что делать, если пограничник просит доказать платежеспособность?

– Есть ли особенности для тех, кто едет не в отель, а к друзьям?

– Откуда берутся слухи о новом европейском сборе с безвизовых пассажиров и есть ли в этом правда?

Об этом и другом читайте в нашей статье.





Деньги для въезда в ЕС: страны и их требования

ЕП привыкла к популярности идей "безвизоскептиков". В прошлом году чаще всего говорили, что безвиз не наступит никогда, что никто и не планировал давать его Украине (жизнь доказала обратное; те, кто не верил, теперь стоят в длиннющих очередях за паспортами).

С весны приобрела популярность идея о "вредном безвизе" – мол, на границу придется везти те же документы, что и в посольство (мы уже объяснили, почему это не так).

Новый миф, ставший лидером с прошлой недели – о финансовых требованиях европейцев, из-за которых придется везти на границе огромные деньги, иначе путешественников просто будут заворачивать назад, в Украину.

Чтобы "добавить зрады", подтвердим: требования действительно существуют.

(О том, что "зрада" не так страшна, как ее малюют – чуть ниже, сначала приведем перечень условий въезда)

Итак, пограничный кодекс ЕС дает право проверять у туристов наличие финансового обеспечения.

Распространено мнение о том, что пограничнику нужно показать 50 евро на человека на каждый день поездки. Это не совсем так. Не существует финансовых требований, единых для всего ЕС, каждая страна устанавливает их самостоятельно. Иногда речь идет о суммах выше 50 евро; к тому же, требования различаются для разных путешественников.

Требования разных стран (как шенгенских, так и нет) описаны в 32-страничном документе на сайте Еврокомиссии; вашему вниманию – краткая выжимка из него.

Страна Индикативные требования к финансовому обеспечению

(если не указано иное, речь идет о сумме на каждый день пребывания) Австрия Нет стандартных требований к сумме финансового обеспечения Бельгия Для тех, кто планирует остановиться в отеле: 95 евро Для тех, кто едет к друзьям или родственникам: 45 евро. Подчеркивается, что есть возможность предоставить гарантийное письмо приглашающей стороны, если она берет на себя все расходы Болгария 50 евро или туристический ваучер об оплаченном пребывании Венгрия Венгрия установила символическое финансовое требование – 1000 форинтов, то есть 3,24 евро на каждый въезд Германия 45 евро или гарантии принимающей стороны либо подобные документы Греция 50 евро, но не менее 300 евро на всю поездку Дания 350 датских крон (47 евро), но пограничники должны снижать требования при наличии оплаченного жилья, гарантий принимающей стороны и т.п. Исландия 4000 крон (35,7 евро), но не менее 20000 крон (179 евро). В случае, если расходы покрывает приглашающая сторона, ежедневное требование уменьшается вполовину Испания 70,77 евро, но не менее 636,93 евро на поездку Италия Итальянские власти ввели сложную таблицу финансовых требований, в зависимости от продолжительности поездки и количества человек. Первые цифры касаются туриста, который едет в одиночку, в скобках приведены суммы для тех, кто путешествует группой из 2 или более лиц: 1-5 дней: 269,60 евро на весь период (212,81) 6-10 дней: 44,93 в день (26,33) 11-20 дней: 51,64 на весь период + 36,67 в день (25,82 + 22,21 в день) Более 20 дней: 206,58 + 27,89 в день (118,79 + 17,04 в день) Эта сумма может быть покрыта также заранее оплаченным проживанием, пребыванием, гарантиями принимающей стороны и т.п. Кипр Нет стандартных требований к сумме Латвия 14 евро или гарантии приглашающей стороны Литва 40 евро Люксембург Нет стандартных требований к сумме Мальта 48 евро Нидерланды 34 евро; отмечается, что пограничники должны гибко подходить к этому требованию, снижая его при необходимости для длительных визитов, в зависимости от приглашающей стороны, обстоятельств визита и т.д. Норвегия 500 крон (около 53 евро); сумма уменьшается, если путешественник едет к родственникам или друзьям, у него оплачено жилье и т.д. Польша 100 злотых (24 евро), но не менее 300 злотых (72 евро) за поездку Для тех, у кого оплачено пребывание, кто путешествует в рамках пакетного тура, едет в молодежные лагеря, в санатории на лечение и для ряда других категорий – 20 злотых (5 евро), но не менее 100 злотых на поездку Для тех, кто едет на учебу или для участия в долгосрочных научных программах – 1600 злотых (ориентировочная сумма на первых два месяца пребывания) Португалия 75 евро + 40 евро на каждый день. Требования снимаются для тех, у кого есть оплаченное или гарантированное пребывание Румыния 50 евро в день, но не менее 500 евро Словакия 56 евро, которые делятся на следующие составляющие: 30 на жительство, 4 на завтрак, по 7,5 на обед и ужин и 7 – на текущие расходы. В случае, если какие-то элементы уплачены, требование соответственно уменьшается Словения Для тех, у кого нет оплаченного пребывания, туристического ваучера или подобных документов – 70 евро для взрослых, 35 евро для несовершеннолетних Финляндия 30 евро; при оплаченном проживании или размещении требование снижается Франция 120 евро для тех, у кого нет брони отеля 65 евро для тех, у кого есть бронь отеля 32,5 евро для тех, кто едет к друзьям или родственникам с подтверждением размещения у них Хорватия 100 евро или 50 евро для тех, у кого есть оплаченный отель, туристический ваучер и т.п. Чехия 40 евро в день для путешествий не дольше 30 дней, 15 евро в день для периода более 30 дней. Для тех, у кого есть национальная виза или разрешение на длительное проживание и кто остается более 90 дней – 3000 евро Швеция 450 крон (около 46 евро) Швейцария и Лихтенштейн Для тех, кто путешествует без приглашения – 100 франков (92 евро); для студентов – 30 франков (чуть больше 30 евро). Требование снимается для тех, кто едет по приглашению, в этом случае приглашающая сторона должна предоставить письменные гарантии покрытия непредвиденных расходов на сумму до 30 тысяч франков, в частности в случае неожиданной болезни гостя, причинения им ущерба и т.п. Эстония 17,2 евро или гарантии принимающей стороны

Практика и реальность

Как видите, требования разных стран отличаются даже не в разы, а в десятки раз.

Есть Венгрия, которая выполнила предписание ЕС чисто формально и установила символическое денежное "требование" – эквивалент 100 гривен вне зависимости от продолжительности поездки; но есть Италия, Испания или Румыния, которые имеют право проверить наличие у путешественника 500 евро или даже больше на каждый въезд, или же Франция, где ежедневная сумма установлена на высоком уровне в 120 евро (хотя большинство путешественников тратят гораздо меньше, а у тех, кто едет семьей, обычно в несколько раз меньший бюджет поездки).

Поэтому ключевой вопрос – встречаются ли эти требования на практике или же они остаются голой теорией?

На самом деле ответ на этот вопрос может найти каждый, чьи родные, знакомые или он сам порой путешествуют в ЕС. Спросите у друзей-путешественников, приходилось ли им сталкиваться с таким требованием на практике.

Ведь эти правила не зависят от того, есть ли у человека виза или он едет по безвизовому режиму.

Кто не верит – почитайте ст. 6 пограничного кодекса ЕС или же документ с индикативными суммами, который процитирован выше. К слову, автор этих строк и другие журналисты ЕвроПравды регулярно ездят в командировки в разные страны ЕС, но ни разу не сталкивались на практике с таким требованием пограничников.

Читатель может заметить: правила – это хорошо, но практика может быть иной. Пограничник может быть более придирчивым к безвизовым пассажирам.

Мысль разумная.

Возможно, у тех, кто ездит по безвизу, действительно возникает больше проблем? Мы обратились к трем коллегам из Молдовы, у которых за три года безвиза накопилось достаточно опыта поездок в ЕС. Приводим их ответы в виде прямой речи.

Владимир Соловьев, главный редактор портал Newsmaker, Кишинев:

"Один раз у меня было такое – кажется, в Италии. Спросили, есть ли деньги. Я ответил, что деньги на карточке. Этого было достаточно, они лишь попросили показать бронь отеля и обратный билет".

Алина Раду, главный редактор газеты Ziarul di Garda, Кишинев:

"Я много езжу в ЕС, в том числе с детьми, и у меня на границе никогда не требовали доказать наличие финансов. Хотя я видела в аэропортах, особенно в Италии, как у людей спрашивали об этом.

Мой вывод: пограничники оценивают индивидуально. Если паспорт и электронная база показывают, что человек путешествовал в ЕС раньше без каких-либо проблем, то, вероятно, спрашивать о деньгах не будут. Но все равно закон соблюдать нужно – у каждого должны быть средства на поездку!"

Руслан Михалевский, главный редактор газеты СП, Бельцы:

"Ни в одной поездке у меня не попросили подтверждения наличия финансов. Пару раз пограничники интересовались целью въезда, и то не всегда. В последнюю поездку я ездил с супругой – я на конференцию, а жена как турист, причем у жены был новый паспорт, первая поездка. Думал, что придется обосновывать поездку, подготовил все документы, наличку, справки, а в итоге ни у меня, ни у жены даже не спросили о цели визита.

Аналогично и у моих знакомых. Ни от кого не слышал, чтобы на границах требовали подтверждения финансовой состоятельности. Безвиз потрясающе удобен, ездить реально легко".

Отдельно стоит отметить немаловажную деталь: у автора данной статьи немало знакомых в разных городах Молдовы, и ни один из них, а также ни один из опрошенных журналистов не вспомнил, чтобы финансовые требования звучали при безвизовом въезде в Румынию. И это – несмотря на то, что у румынских пограничников есть такое право, да еще и сумма установлена достаточно высокая, 500 евро даже для коротких поездок.

Так что не так страшен черт, как его малюют. Не ждите, что при безвизе на границе будут требовать то, чего раньше не требовалось. Этого не случится.





А если все-таки спросили – что делать?

Замечание вполне корректное.

Согласны с Алиной Раду, которую мы процитировали выше: хотя вопрос о деньгах задают крайне редко и преимущественно тем, у кого нет истории поездок в Шенген или другие страны ЕС, юридически требование действует для всех.

В определенной степени ответ на этот вопрос дает опыт Владимира Соловьева из Newsmaker.

В ЕС никто не ждет, что вы повезете с собой более полутысячи евро наличными. На дворе уже давно XXI век, сейчас никто не носит столько денег, в этом просто нет необходимости – в Евросоюзе везде можно расплатиться картой.

Поэтому кредитная карта – это ваше главное доказательство платежеспособности в ЕС.

Для пограничников, это, конечно же, неудобно: по внешнему виду карты невозможно понять, есть ли на ней средства и достаточно ли их. Но таковы правила.

Пограничники обязаны принимать карты международных платежных систем (обычно речь идет о Visa или MasterCard) как доказательство вашей платежеспособности. Это – требование пограничного кодекса ЕС. В подавляющем большинстве случаев достаточно просто показать карту или заявить о ее наличии. Карта высокого класса (gold или platinum) сводит вероятность дальнейших вопросов практически к нулю.

Но представим, что все равно что-то пошло не так.

К примеру, вы волнуетесь во время проверки (это, кстати, главное правило – на границе надо быть спокойным и уверенным, но есть те, кто не может ничего с собой поделать), вызывая тем самым дополнительные подозрения у пограничника, и вас просят пройти на дополнительный контроль. А там, среди прочего, спрашивают о финансовом обеспечении.

Имейте в виде: наличие денег как таковое европейского пограничника не интересует. Ему важно понять, что вы располагаете средствами для проживания. Потому что если у человека их нет, то это увеличивает шанс, что он намерен трудоустроиться и остаться в стране нелегалом. Это единственный мотив проверки финансового обеспечения на границе. И это, в свою очередь, означает, что любые доказательства вашей порядочности пойдут на пользу.

Есть оплаченный отель? Прекрасно, скажите об этом! Вас ждут родственники или знакомые, у которых вы будете жить? Супер, просто дайте пограничнику их адрес и телефон!

Но вернемся к кредитной карте.

В ЕС не существует требования о том, что вы должны брать на границу справку из банка или другие похожие документы.

А следовательно, их отсутствие не может быть причиной того, чтобы отказать вам во въезде. Это аксиома. Даже в конфликтных случаях вы можете настоять, что карта есть, срок ее действия еще не истек, а если пограничник очень хочет проверить – можно пойти к банкомату (хотя тот, скорее всего, не покажет баланс, будет возможность только снять деньги) или воспользоваться интернет-банкингом.

Но тем, кто знает, что склонен волноваться, и хочет гарантировать свой проход через границу на 200%, советуем пойти за день до поездки к банкомату, выбрать в меню английский язык и взять чек с остатком на счете. Так у вас будет готовый ответ на вопрос пограничника, даже если таковой возникнет.

Кстати, европейские пограничники, "допрашивая" путешественника, не могут действовать, как им заблагорассудится – их действия описаны в так называемых "практических рекомендациях для пограничника" – подробном документе, утвержденном на уровне ЕС. Он рекомендует пограничникам проверять действительность карты, если есть сомнения по поводу нее, в банкоматах, в обменном пункте на границе или "контактируя с банком-эмитентом". В конце концов, всегда остается возможность позвонить на горячую линию банка (а как найти общий язык с банком – задача не ваша, а пограничника).

Стоит повторить еще раз: отсутствие наличных или справки банка не может быть самостоятельным основанием для того, чтобы вас не пустили за границу. Никто вам не откажет во въезде только потому, что пограничник не смог проверить, достаточно ли денег на карте (конечно, если у вас есть эти деньги).

Но финансовые требования могут иметь значение, если вы не предоставили на границе какой-либо из прочих обязательных документов – подтвержденное проживание или обратный билет. А потому – советуем сконцентрироваться на выполнении главных требований к безвизовым путешественникам. Напомним, подробнее о них говорится в статье ЕвроПравды "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем".





А деньги за въезд будут брать?

Вопросы наподобие этого время от времени звучат в адрес ЕвроПравды. "Читал, что теперь придется платить за каждое пересечение границы. Но неясно, 5 или 11 евро", – пишут комментаторы.

Как это часто бывает, слухи и мифы основаны на вполне реальных событиях, измененных до неузнаваемости. Миф о плате за пересечение границы – именно такой случай.

Осенью прошлого года в западных СМИ уже ходили слухи, что ЕС намерен ввести плату за въезд в Шенген. Британский таблоид Daily Mail тогда даже называл цену – мол, за каждую поездку придется платить 10 фунтов, т. е. около 11 евро. Конечно же, это оказалось неправдой, но нет дыма без огня. Евросоюз действительно работает над внедрением новой системы, которая охватит всех граждан безвизовых стран – от США до тихоокеанского Науру. И Украину, конечно, тоже.

Но о плате за поездку и речи не было. Регистрационный сбор нового интернет-сервиса составит 5 евро, а регистрироваться будет нужно НЕ на каждую поездку, а раз в 5 лет (подробнее о причинах такой инициативы – в статье "5 евро за безвиз: почему система разрешений на въезд в ЕС не станет "зрадой" для Украины").

И, наконец, главное: в июне, с началом действия нашего безвиза, не изменится ничего. В ЕС надеются запустить новую систему лишь в 2020 году, и не факт, что справятся вовремя.

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А напоследок – наглядная иллюстрация, которая опровергает еще один распространенный миф о безвизовом режиме – мол, раньше нам нередко отказывали в консульствах, а теперь получим те же отказы, но на границе.

Так вот, за первый месяц безвиза для Грузии пограничники не пустили в ЕС всего 26 граждан этой страны из почти 12 тысяч путешественников. Уровень отказов составил 0,22%, что в 50 раз (!) меньше, чем перед тем отказывали в консульствах. И, что важно, ни в одном из этих случаев основанием для недопуска не стало "отсутствие денег", хотя правила пересечения границы для грузин точно такие же, как и для украинцев.

Схожая ситуация в Молдове, где безвизовый режим действует с 2014 года. За первые 2,5 года действия безвиза молдаване пересекали границу более двух миллионов раз, а количество отказов во въезде – меньше 7000. Итак, имеем около 0,3% отказов, в 15-20 раз меньше, чем было при визовом режиме.

Поэтому прочь волнения. Визовый режим – это действительно удобно. А если будете пользоваться советами "Европейской правды", то можете быть уверенными: вы в эти десятые доли процента точно не попадете :)

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Киев-Брюссель