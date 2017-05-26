Make NATO great again: как Трамп договаривался в Брюсселе о военном бюджете для Альянса

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель _ Пятница, 26 мая 2017, 12:45

Фото: NATO

Первая встреча лидеров НАТО после избрания Трампа, которая еще накануне стала генератором новостей из-за снижения своего статуса (см. статью "НАТО Дональда Трампа: как "отмененный" саммит Альянса станет победой президента США"), в конце концов, оправдала большинство ожиданий.

В том числе – негативных ожиданий.

– Трамп отказался напрямую упоминать об обязательстве США по коллективной обороне, поэтому лидерам НАТО пришлось выискивать хоть какие-то намеки на это в действиях президента США;

– Эти действия сами по себе оказались скандальными;

– Украины не было среди приоритетных вопросов, хотя ряд стран вернули наш вопрос в обсуждение;

– А главным итогом встречи стала ожидаемая победа Трампа в борьбе за перераспределение расходов на трансатлантическую безопасность. До конца года все участники НАТО должны представить планы увеличения собственных оборонных расходов.





Деньги на бочку

Несмотря на то, что никаких сумм на встрече в Брюсселе не прозвучало, американский президент может смело зачислить результаты встречи себе в актив.

Сразу после избрания на пост президента Трамп начал оказывать давление на других членов НАТО, требуя повышения оборонных расходов – и на самом деле, у него были все основания для такого давления.

В Альянсе с давних пор действует правило, по которому оборонный бюджет каждой страны-члена должен быть не ниже 2% ее ВВП. Но (с не менее давних пор) почти все союзники игнорируют этот принцип.

Много лет подряд гарантией трансатлантической безопасности, по сути, была армия США.

Со времен окончания холодной войны страны-члены НАТО по обе стороны Атлантики постепенно уменьшали свои затраты, но американские военные расходы всегда выглядели сверхвысокими.

В 2009 году более половины европейских государств-членов Альянса тратили на оборону менее 1,6% ВВП, а США – 5,29%. В 2014 только две европейские страны выполняли норму о 2% ВВП, у половины этот показатель составлял не выше 1,2%. Для сравнения, показатель США на то же время – 3,51% (здесь и далее приводятся данные официальной статистики Альянса).

Такая ситуация вполне удовлетворяла европейцев, а до этого года не вызывала особых протестов и в Белом доме. С 2014 года в НАТО договорились о росте оборонных расходов, и он даже начался, но не благодаря Америке, а из-за действий России.

Трамп решил в корне изменить ситуацию.

Новому президенту США была нужна победа, и он ее получил.

В четверг вечером, выйдя к СМИ после заседания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны-члены договорились о росте оборонных расходов. Без цифр, но с датами. Все страны-союзники, чьи оборонные расходы сейчас меньше 2%, до декабря должны подать в штаб-квартиру график выхода на этот показатель. А дальше, в феврале 2018 года, эти планы должны быть утверждены (или, вероятно, скорректированы) на заседании министров обороны.





Деньги на технику

Вторая составляющая договоренности: увеличение оборонных бюджетов должно не проедаться, а идти на переоснащение армии.

По инициативе США Альянс вспомнил еще об одном бюджетном условии, которое в последние годы оставалось на периферии внимания. В НАТО действует старая норма о том, что не менее 20% бюджета должно идти на закупку военного оснащения.

Но фактически почти во всех армиях Альянса до начала российской агрессии действовал "бюджет проедания" – львиная доля шла на содержание военного персонала. В 2012-2013 годах было лишь четыре страны НАТО, которые выполняли этот норматив. В последующие годы все больше государств начали инвестировать в новую технику.

Кстати, по этому показателю Штаты также всегда были на высоте.

За последние восемь лет только три страны-члена НАТО – США, Великобритания и Турция – всегда или почти всегда выполняли этот норматив. А сейчас Трамп обещает дополнительное переоснащение американского военного ведомства.

Несложно догадаться, какой будет реакция Москвы на это.

На пресс-конференции Столтенберга, где тот официально объявил о росте расходов на оборону и обязательном увеличении затрат союзников на переоснащение, российское государственное агентство "РИА Новости" задало вопросы, как Брюссель будет объяснять это российским властям и не считают ли в НАТО, что втягивают Россию в гонку вооружений.

На предсказуемый вопрос был дан очевидный ответ: нет, не считают; к тому же Россия начала эти действия первой. Столтенберг заявил, что Альянс вынужден реагировать, "когда видит, что Россия готова не только усиливать оборонные расходы, но и использовать военную силу против соседей".

"Никто и не думал о возможности направить четыре батальона на восточную границу НАТО до соответствующих действий России, до незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины", – добавил генсек, напомнив, что ключевым принципом Альянса является принцип коллективной обороны.





Гарантии намеками

"Европейская правда" уже сообщала (см. статью "НАТО Дональда Трампа..."), что главная интрига встречи была связана с речью Трампа во время открытия обелиска, посвященного жертвам терактов 11 сентября 2001 года и так называемой "пятой статье" Вашингтонского договора Альянса, которая была задействована только один раз в истории НАТО – на следующий день после терактов 9/11.

Эта статья определяет ключевой принцип коллективной обороны: нападение на одного из членов Альянса считается нападением на весь Альянс.

За полгода после победы на выборах Трамп ни раз не упомянул о пятой статье – ни в публичных речах, ни в переговорах с представителями НАТО. Следовательно, гарантии того, что США без колебаний встанут на защиту, к примеру, балтийских государств в случае нападения России, от него ни разу не звучали.

В НАТО, конечно, добавляют, что обязательства США и без того очевидны, но нежелание Трампа подтверждать их несколько смущало.

То, что Трамп должен был открыть памятник, посвященный "пятой статье", вселяло надежду, но напрасно.

В брюссельской речи президент США так и не упомянул о принципе коллективной обороны.

Пресс-конференции Трампа на встрече не было, поэтому комментировать "молчание" Трампа пришлось другим политикам.

Столтенберг предположил, что Трампу и говорить не обязательно – "то, что он открыл мемориал", уже является достаточным сигналом.

А польский президент Анджей Дуда нашел еще более интересное объяснение – по его мнению, присутствие войск США в Европе означает, что США уже защищают другие страны от агрессии. "Раньше военных соединений НАТО не было в странах советского блока, теперь они есть. И это исполнение пятой статьи", – заявил польский лидер (хотя это неправда, ст. 5 задействуется только в случае официально признанного нападения на одно из государств Альянса).

Так или иначе, неоднозначность в отношениях США и европейских членов НАТО остается до сих пор.

Хотя нельзя исключить, что на самом деле причиной недоразумения являются личные качества Трампа. Американский президент неоднократно доказывал, что он – не такой, как другие политики, и в Брюсселе вновь продемонстрировал это.

Речь идет и о его речи с привычными для Трампа, но странными для политика такого ранга оборотами (вроде этого: "...убийцы и экстремисты – лузеры. Да, они лузеры!")

Речь идет и о простоватом и нахальном поведении президента – как в эпизоде, где он оттолкнул премьера Черногории, чтобы пройти вперед, и был далек от идеалов тактичности в общении с президентом Литвы.

Мир в целом и НАТО в частности вошли в новую эпоху – эпоху Трампа. Слишком многое будет происходить иначе, чем привыкли политические элиты, и это стоит принять как факт.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Брюсселя