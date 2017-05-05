За три дня до президента: как изменит Францию избрание нового лидера

Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды _ Пятница, 05 мая 2017, 14:14

7 мая 2017 года во Франции состоится второй тур президентских выборов. Предвыборная гонка продолжается, а борьба становится все ожесточеннее. К тому же в начале недели появились сообщения о сокращении разрыва между рейтингами Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

Итак, какая ситуация сложилась за несколько дней до избрания нового президента Франции?





Лидер гонки

Согласно всем социологическим исследованиям, Эммануэль Макрон до сих пор имеет значительное преимущество над Марин Ле Пен во втором туре. 11 опросов, проведенных с 23 по 30 апреля, дают ему от 59% до 64% голосов избирателей.

Немало политиков публично призвали своих сторонников голосовать за Макрона – это и лидеры Соцпартии (включая Амона и первого секретаря Камбаделиса), и вожди правой партии "Республиканцы" (Фийон, Жюппе, Саркози).

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан.

Макрона готовы поддержать немало избирателей из тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов.

Опрос BVA от 26-28 апреля показывает, что 41% избирателей, которые проголосовали за Жана-Люка Меланшона, во втором туре поддержат Макрона, и лишь 18% отдадут голоса за Ле Пен. Избиратели Бенуа Амона разделятся в пропорции 71% к 4%. Даже избиратели правого кандидата Франсуа Фийона больше склонны голосовать за левого Макрона (41%), чем за ультраправую Ле Пен (26%).

Макрон выбрал интересную стратегию.

Он настаивает на экстремистском фундаменте "Национального фронта", в частности, называет свою соперницу только по фамилии, тем самым подчеркивая, что она – дочь скандально известного Жана-Мари Ле Пена, бывшего руководителя Нацфронта, который в свое время был даже осужден за поддержку расизма и антисемитизма.

Чтобы подчеркнуть свое отличие, Макрон недавно посетил мемориал Холокоста.

Но у лидера гонки есть серьезная проблема – это противоречия в его предвыборной программе.

Политик планирует сокращение государственных расходов на 60 млрд евро в течение 5 лет – и в то же время собирается трудоустроить 5000 учителей, свыше 10000 сотрудников полиции, увеличить оборонный бюджет, снизить некоторые налоги, в частности на мелкий бизнес, на жилье для 80% населения, а также часть налога на богатство.

Стремление снизить некоторые налоги, трудоустроить значительное число людей и одновременно сократить государственные расходы в конечном счете может вызвать разочарование у многих избирателей, ведь высока вероятность, что эти обещания не будут воплощены в жизнь.

Макрон декларирует намерение воплотить либеральные законы о труде еще в течение лета 2017 года. Либерализация рынка началась два года назад, по его же идее – тогда нынешний лидер гонки был министром экономики. То, что "законы Макрона" сразу же вызвали протесты профсоюзов, политика не остановило.

Среди прочего, это означает, что в случае победы Макрон может получить двух противников – не только политическую оппозицию в парламенте, но также социальную оппозиция во главе с профсоюзами, которые будут противостоять его намерению либерализовать экономику.





Ультраправые во втором туре

Марин Ле Пен динамично начала предвыборную гонку второго тура: успешная встреча с рабочими завода Whirlpool получила широкую огласку в прессе.

Оппозиция "Национальному фронту" очень широкая, но все же не общенациональная. Меланшон так и не призвал голосовать за Макрона (хотя заявил, что сам не поддержит Ле Пен). Один из второстепенных кандидатов в президенты Жан Ласаль заявил, что не будет голосовать ни за одного кандидата; некоторые республиканцы заявили, что будут голосовать за Ле Пен.

Среди внезапных проблем, с которыми столкнулась Ле Пен на финальном этапе кампании, стала необходимость срочно менять временного председателя "Национального фронта". Жана-Франсуа Жалха пришлось сместить с должности за антисемитские высказывания, заменив его Стивом Бриу.

Радикализм Марин Ле Пен отпугивает многих консервативно настроенных французов, а следовательно, уменьшает ее потенциальный электорат.

Впрочем, постепенно политик понимает, что чем больше ее программа становится умеренной, тем больше она завоевывает поклонников, которые так нужны ей во втором туре.

Лучшая иллюстрация этого – позиция Ле Пен по поводу членства Франции в еврозоне.

Отказ от евро был краеугольным камнем экономической программы; речь шла о восстановлении национальной валюты и налогообложении некоторых импортных товаров. Но социологическое исследование Ifop показывает, что только 28% французов одобряют отказ от евро, тогда как 72% – против этого.

Поэтому 29 апреля Ле Пен объявила о соглашении "Национального фронта" с председателем партии "Вставай, Франция" Николя Дюпоном-Эньяном, который получил 4,7% голосов в первом туре президентских выборов. Марин Ле Пен пообещала назначить его премьер-министром в случае своей победы и неожиданно объявила, что выход Франции из еврозоны сейчас не является неотложным вопросом.

Но при этом она... не отказалась от идеи возвращения к франку, то есть к национальной валюте.

Ле Пен объясняет, что евро будет оставаться "общей валютой", но "не единственной для Франции".

И наконец, как вишенка на торте – кандидат заявляет изданию Le Parisien, мол, она никогда не говорила, что Франция выйдет из еврозоны.





Жизнь после выборов

Хотя социологические исследования прогнозируют поражение Ле Пен, ее пока рано списывать со счетов. Долгосрочное будущее лидера Нацфронта зависит от того, хватит ли ей таланта, харизмы и способности реформировать партию, чтобы приблизиться к классической правоцентристской политсиле, постепенно отказываясь от радикализма.

Сможет ли она это сделать, станет известно уже скоро. Вскоре на Ле Пен ждет парламентская кампания.

Остается шанс, что она заберет себе часть правого электората (ведь имидж правых "Республиканцев" пошатнулся из-за скандалов вокруг Фийона) и одновременно – часть левого электората благодаря удачно продуманной программе социальной защиты французов и французского производителя и уменьшению риторики об определенной закрытости Франции (и здесь также есть благоприятные условия – Соцпартия сейчас в трудной ситуации из-за политики предыдущего правительства, и 6% голосов кандидата-социалиста Амона это подтверждают).

Если Макрону не удастся улучшить ситуацию во Франции и стабилизировать вместе с Германией функционирование ЕС, если теракты останутся на повестке дня, то рейтинг Макрона может упасть, как и у его предшественника Олланда.

А Ле Пен тем временем будет готовиться к следующим президентским выборам...

Не стоит забывать и о том, что президент мало что может сделать в одиночку, без поддержки парламента.

Новоизбранному лидеру Франции потребуется парламентское большинство для успешного воплощения своего курса. Выборы в Национальную ассамблею состоятся чуть больше чем через месяц – 11 и 18 июня 2017 года.

Если Ле Пен станет президентом, для нее будет актуален вопрос формирования большинства из "Национального фронта" и "Республиканцев".

Если же, как ожидается, победу одержит Макрон, возможны два сценария. Или его движение "Вперед!" получит большинство и программа президента будет воплощена полностью и немедленно, или же Макрон должен будет опираться на разномастное большинство из депутатов "Вперед!", социалистов и центристов и будет реализовывать программу с компромиссами.

Вопрос в том, насколько серьезными будут эти компромиссы.

Авторы:

Оксана Митрофанова, Институт всемирной истории НАНУ,

Жюльен Плюшар, колледж Бошам