Первый день безвиза: что требовали у украинцев на границе и почему не всех пустили в ЕС

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Понедельник, 12 июня 2017, 12:32

Одни из первых безвизовых путешественников. Фото Государственной пограничной службы

То, о чем писали, говорили, спорили много месяцев подряд, наконец стало реальностью: безвизовый режим заработал.

Но тема от этого не утратила актуальность. И у нас есть ответы на вопросы, которые волнуют каждого, кого безвизовый режим интересует не только как теория или как повод для концерта на Крещатике :) Ведь первый день работы режима поездок в ЕС дал ответы на многие вопросы... а также поднял некоторые новые.

– Как новый режим заработал на практике?

– Можно ли говорить о буме безвизовых поездок (ведь все видели, какие очереди стоят за паспортами)?

– Почему уже есть сообщения о первых отказах в допуске украинцев в ЕС?

– Какие проверки документов на границе стали реальностью?

"Европейская правда" нашла статистику первых суток безвиза, в том числе не публичную, а также пообщалась с теми, кто встретил безвизовый режим на границе, и узнала немало интересного, о чем стоит рассказать.





Ажиотаж? И где он?

Шутки о том, что "последний, кто уедет из Украины после безвиза, должен не забыть выключить свет в Чопе", повторялись столько раз, что перестали быть смешными, наверное, уже для всех.

Но если серьезно, то мысль о том, что с момента введения безвиза на границе будет наплыв желающих им воспользоваться, была и остается довольно популярной. Оснований так думать – немало. Ажиотажный спрос на биометрические паспорта и стометровые очереди в отделения ГМС и "Паспортного сервиса" только подтверждают это мнение.

Именно поэтому к наплыву людей в первый день безвиза готовились все – и наши пограничники, и их коллеги из соседних стран-членов ЕС. Так или иначе, но в первый день безвиза эти ожидания не оправдались.

Поток людей через границу почти не изменился. Все как всегда – лишь часть путешественников ехала без визы.

И пусть вас не удивляют официальные данные пограничной службы о том, что границу с ЕС пересекло более 60 тысяч украинцев – это стандартная цифра для летнего выходного дня.

Почти у всех тех, кто 11 июня пересек границу с ЕС, есть в паспорте виза или действующий вид на жительство. Менее 3% потока (!!!) составили граждане, въехавшие в Евросоюз без визы, свидетельствует подробная статистика пограничной службы, имеющаяся в распоряжении "Европейской правды".

Мы, к слову, уже встречали немало жалоб на "проклятый безвиз", из-за которого границу теперь и не пересечь. Но реальность оказалась несколько иной.

Сухопутная граница между Украиной и Польшей крайне перегружена, это давно известно. Пунктов пропуска не хватает, а на имеющихся часто создаются многокилометровые очереди. Самый проблемный участок – северный, где расположен "легендарный" пункт Ягодин–Дорохуск.

Два года назад "Европейская правда" даже публиковала расследования об очередях и системе взяток на этом пункте (см. статью "Украинско-польская граница: кого кормят многочасовые очереди?")

С тех пор проблема не исчезла.

Конечно, некоторым хочется обвинить "проклятый безвиз" в "появлении очередей", но факты и цифры – вещь упрямая. Итак, по данным пограничников, по состоянию на 23:00 воскресенья, то есть за неполные первые сутки, границу пересекли 59 627 граждан Украины, из них только 1628 путешествовали без визы. 2,8% безвизовых путешественников – это точно не тот поток, которой способен увеличить очереди на границе.

Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Ведь есть не только статистика, но и реальные, живые истории, которые могут подтолкнуть кого-то к спонтанной поездке за границу – пусть даже просто на выходные.





Первые ласточки

"Европейская правда" больше и подробнее всех среди украинских СМИ писали о приближении безвиза и его правилах, поэтому неудивительно, что первой гражданкой Украины, которая пересекла наземную границу между Украиной и Шенгенской зоной, стала журналистка, сотрудничающая с нашим изданием.

Ирина Бреза из Ужгородского пресс-клуба пересекла границу на венгерском пограничном пункте Захонь ровно в полночь 11 июня по венгерскому времени. Признается: не слишком надеялась, что сможет стать первой. Но закарпатский участок границы значительно меньше загружен, чем львовский, поэтому здесь удалось запланировать пересечение с точностью до минуты.

В итоге – стала героем публикаций не только украинских, но и венгерских СМИ.

"Срок действия моего загранпаспорта заканчивался как раз в июне этого года. Чем не повод сделать биометрический паспорт и одновременно подготовить репортаж? Так что у меня новый биометрический паспорт, полученный два дня назад, и без визы", – рассказала Ирина.

Никаких проблем с прохождением границы не было – гораздо больше времени заняло общение с журналистами, ожидавших на границе вместе с консулом Украины в Ньиредьхазе.

Пограничники спросили только о цели поездки (ехала на фестиваль вина в Токай). Остановиться планировала у родственников, но отсутствие брони отеля не вызвало никаких проблем – пограничники об этом даже не спросили.

И это – не какая-то исключительная процедура или поблажка для безвизовой журналистки. В соцсетях полно историй, фото и видео украинцев, которые вчера пересекали границу.

Все без исключения говорят: не было никаких проблем или "допросов", которыми нас так настойчиво пугали.

У некоторых такая "неразборчивость" пограничников вызывает искреннее удивление, многие шутят по этому поводу.

"Европа оказалась совершенно не готова к нашему безвизу. Красную дорожку к трапу не постелили, на входе шампанское никто не наливал, таможенник сухо спросил о цели визита и безразлично стукнул штамп в пустой паспорт", – написала Роксана Иляшевич, прилетевшая рано утром в Афины. "Я думала что хоть обратный билет попросят показать или запас наличности. Абсолютно ничего", – добавила она.

"Наконец чувствуешь себя свободным человеком, который в любой момент прыгнул в авто/автобус/поезд и поехал смотреть мир!!!" – восторженно рассказывает Анна Рудник, которая путешествовала с друзьями, мужем и дочерью (именно их фото в окошке пограничника вынесено как заглавное для данной статьи, оба ехали с новыми "пустыми" паспортам).

Кое-где пограничники пугали туристов, исчезая куда-то с чистым паспортом, но через минуту возвращались и без лишних вопросов ставили штамп въезда. Там, где безвизовый путешественник был первым для конкретного пограничника, он мог посоветоваться с коллегами, но тоже пропускал украинского гостя без лишних вопросов, как это случилось с Александром Приходько.

Собственно, все проходило так, как и должно быть по шенгенскому пограничному кодексу.

Ведь, по правилам ЕС, у въезда по безвизовому режиму есть только одно отличие от визового въезда: в паспорте путешественника может не оказаться визы :) Никаких дополнительных вопросов у пограничника биометрический паспорт не вызывает и вызывать не должен.

Вопросов не возникло даже к тем, кто ждал безвиза прямо на границе.

Посмотрите видеоисторию Виталия Зорина, который прилетел в Вильнюс накануне; специально ждал, когда на часах будет 00:00 (а литовское время совпадает с украинским), и пошел к пограничнику с чистым паспортом. Перед тем пришлось объяснять полиции, что он делает один в зоне прилета вильнюсского аэропорта, и они отнеслись с пониманием (тем более, что другого варианта не было – пустой паспорт не позволял пройти контроль раньше).

В итоге у него есть все основания утверждать, что он стал первым украинцем, который пересек границу с ЕС по безвизовым правилам (напомним, что в большинстве стран ЕС безвиз начался на час позже из-за разницы во времени).

Но важно другое. Здесь события происходили без прессы и консула, то есть эксперимент, который Виталий снимал скрытой камерой, был "чистым". Можете убедиться: никаких дополнительных документов на границе даже не спросили.





Пускать будут не всех

Но хватит радостных историй. "Европейская правда" много раз писала и готова повторять: биометрический паспорт не дает 100% гарантии, что вы попадете в ЕС, как не давал такой гарантии и паспорт с визой.

Безвиз – это не только права, но и обязанности. И самое главное: биометрический паспорт никоим образом не дает индульгенции тем, кто нарушал миграционные нормы ЕС до того, со старыми документами.

Уже первый день безвиза доказал: у таких людей будут проблемы, их гарантированно не пустят в ЕС.

Пограничники сообщают о двух случаях отказа во въезде в ЕС гражданам Украины из числа нарушителей; нам известно, что в воскресенье был также третий случай, и он стал особенным.

Итак, первый отказ был на польской границе, на пограничном пункте Шегини–Медыка. В ЕС не пустили мужчину, который перед тем жил нелегалом в Дании и был депортирован в Украину с многолетним запретом на въезд. Второй случай имел место на словацкой границе, на пункте Ужгород–Вышне-Немецке. Та же причина, опять – многолетний запрет на въезд.

Третий случай снова произошел в польской Медыке. Здесь причина другая – речь шла уже о криминале. Пытавшийся въехать в Польшу мужчина – фигурант криминальной истории, связанной с контрабандой сигарет. Этот случай не попал в сводки украинских пограничников (есть предположение, что нарушителя задержали на некоторое время). О нем стало известно только благодаря тому, что в воскресенье на границе дежурили украинские консулы.

Дипломаты утверждают: нарушители осознавали, что едут в ЕС вопреки запрету.

"Наши консулы у них спрашивали, и все они признались, что знали о запрете на въезд, который действует для них. Говорят, что решили попробовать обойти запрет, используя биометрический паспорт", – рассказал "Европейской правде" посол Украины в Польше Андрей Дещица, располагающий информацией о двух польских случаях отказа во въезде.

"Люди думают, что новый паспорт обнуляет их историю, но это не так", – объясняет Дещица.

Посол не исключил, что попытки "прорваться по безвизу" будут фиксировать на границе и в дальнейшем, и он прав.

Миф о том, что новый паспорт позволяет человеку начать жизнь с нуля, довольно распространен. Но это – не более чем миф. Даже замена одной буквы в имени почти наверняка не поможет. Раньше этот метод работал, сейчас – нет.

Пограничники прекрасно знают, что нарушители умеют менять паспорта, и поэтому запрещают въезд человеку, а не документу. Ведь у путешественника есть не только имя и фамилия, но также дата рождения (которую гораздо сложнее подделать), а с недавних пор в шенгенскую информационную систему вносят также отпечатки пальцев (которые подделать вообще невозможно).

Тем, кого раньше депортировали из ЕС, можно посоветовать только одно.

У запрета на въезд всегда есть конечный срок, который обычно не превышает 5 лет. Дату окончания запрета всегда сообщают во время депортации; если вы ее не знаете – обратитесь в посольство соответствующей страны, там подскажут. Поэтому лучше не идти на новые нарушения, а просто дождаться, когда этот срок истечет – тогда безвиз заработает и для вас.





...И не только нарушителей

В первый день работы безвиза статистика была очень оптимистична: на границе "развернули" только трех явных нарушителей из числа ехавших без виз, а у других обычно не спрашивали никаких документов, кроме паспорта.

Но со временем появятся также отказы во въезде тем, кто не смог доказать пограничнику цель своей поездки. Кто знает, возможно, этим закончилась бы поездка в Кельн пожилой украинки, о которой "Европейской правде" рассказала украинский консул Оксана Бобец, работающая в нашем консульстве в Дюссельдорфе.

"Женщина не знала ни английского, ни немецкого. Она уже раньше бывала в Германии с визой, а сейчас ехала снова. А когда у нее пограничник спросил о деталях, то разволновалась и растерялась", – рассказала дипломат.

К счастью, в конце концов, все прошло хорошо. Собственно, пограничники и не собирались создавать проблем.

"Нельзя сказать, что ее не пускали – просто возникли сложности. Поскольку я была на пункте пропуска, меня позвали, и я помогла перевести ее объяснения. Брони отеля не было, поскольку женщина ехала к своим родственникам. Этого объяснения пограничникам оказалось достаточно", – рассказала консул.

Надеемся, что другим путешественникам это покажет: не стоит ехать на границу с "пустыми руками".

Конечно же, вам не понадобится большой пакет документов с выписками из банка и тому подобным – эти документы на границе никого не интересуют.

Но есть три вопроса пограничника, на которые вы должны быть готовы ответить.

Первое – о возвращении в Украину или выезде из Шенгена. Нет обратного билета – не беда (на наземной границе его почти наверняка не будет), но объясните пограничнику, когда и как вы возвращаетесь на родину.

Второе – о цели поездки. Все "не рабочие" поездки легальны. Туризм, бизнес, конференции, посещение родственников, свадьба у друга и так далее – все это можно делать по безвизу. Главное правило – быть честным с пограничником.

Третье – место вашего проживания. Гостиницы, кемпинги, остановки у друзей – все это отлично подходит. И опять же, честность – это ваше оружие. Потому что если "турист" путается в показаниях и не знает, какие города планирует смотреть – он почти наверняка попадет под дополнительную проверку.

А если к вам едет родственник, который не знает ни английского, ни языка страны, где будет пересекать границу, позаботьтесь о нем и заранее пришлите описание поездки с ответами на эти три вопроса и с вашим мобильным телефоном. Эту бумажку вашей матери или отцу достаточно будет распечатать и дать пограничнику вместе с паспортом.

Этот совет остается актуальным и для тех, кто путешествует с имеющейся визой.

"Можно говорить, что контроль людей, въезжавших по безвизу, никак не отличался от тех, кто ехал с визой", – подтвердила в разговоре с ЕвроПравдой Алла Полевая, генконсул Украины во Франкфурте, которая в воскресенье также дежурила на границе. Как известно, Франкфурт считают одним из "недружественных" аэропортов для тех, в ком пограничники увидят потенциального нарушителя.

"В воскресенье мы стояли у паспортного контроля на прилете украинских рейсов. У тех, кто ехал без визы, не было никаких проблем, не спрашивали подробную информацию. По сути, надо быть готовым ответить на вопрос о цели поездки и показать обратный билет. И если ответы на эти вопросы не вызывают подозрений – дополнительных не возникает", – утверждает дипломат.





Не забыть паспорт. Нет, это не шутка

Действительно, это – вполне серьезный совет.

Если за "прежние грехи" в ЕС не пустили трех украинцев, то из-за проблем с паспортом – четырех. Это – проблема исключительно наземного пересечения границы, в самолет без документа вас не пустят.

Итак, по одному случаю таких отказов во въезде было зафиксировано на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей – в Рени, Ужгороде, Чопе и в поезде на Перемышль.

В двух первых случаях граждане не поняли, что безвиз распространяется только на биометрические паспорта, и пытались выехать со старым документом, но без визы. Украинские пограничники не имеют права проверять наличие визы и поэтому успешно выпустили их, но европейские, конечно же, отправили горе-туристов домой.

В двух последних случаях за границу не пропустили детей.

Информация о поезде не подтверждена официально, но говорят, что у ребенка был биометрический паспорт, но... внутренний, а не заграничный!

А на границе с Венгрией выяснилось, что у ребенка паспорт – не биометрический. Такие документы выдавали детям до осени 2015 года, и родители порой не догадываются, что ребенок не имеет права на безвизовый въезд в ЕС.

"Семья из Черновцов ехала с ребенком в Венгрию. Оба родителя – с биометрикой. Они сказали, что просто не обратили внимания на документ, думали, что и у ребенка биометрика. Во въезде им, конечно, отказали. Они восприняли это с пониманием и поехали домой", – рассказала в комментарии ЕвроПравде Любовь Непоп, посол Украины в Венгрии.

Это на самом деле большая проблема: мы порой сталкиваемся с тем, что читатели в дискуссии путают пластиковую ID-карту (то есть биометрический внутренний паспорт) и биометрический паспорт для выезда за границу. Хотя первый документ, как известно, не имеет никакого отношения к безвизу и к поездкам в ЕС.

Есть проблема и с пониманием того, что старые, небиометрические паспорта не дают права на безвиз ни детям, ни взрослым. Надеемся, что со временем это изменится.

Хотелось бы особо подчеркнуть: новые правила никоим образом не ограничивают детей в путешествиях.

Лучшее доказательство этого поступило из той же Венгрии, куда в воскресенье въехала по безвизу группа детей воинов АТО.

А одна из них – 9-летняя Виолетта Беззуб, дочь добровольца, который сейчас служит в полку "Миротворец", – отметила в Будапеште свой день рождения.

Вместо послесловия

Итак, подведем итоги: первый день безвиза доказал, что путешествовать по одному только паспорту действительно удобно.

Конечно, консулы уже не будут круглосуточно дежурить на границе, как в первые дни, но в МИДе открыли горячую линию и предлагают звонить им в случае возникновения проблем на границе или для консультаций по номерам в Киеве: (код +38044) 238-16-37, 238-18-54 и 238-17-49, с 8:00 до 21:00.

Но первый день "тотального дежурства" был действительно важен.

"То, что мы уделили столько внимания этому дню, провели массу встреч, переговоров со всеми причастными органами власти Польши, действительно повлияло на них. Польские коллеги признают: они увидели, насколько важно для Украины, чтобы безвизовый режим заработал хорошо. И поэтому я надеюсь, что первый день не был показухой, что эта тенденция сохранится", – поделился с ЕвроПравдой посол Андрей Дещица.

"Европейская правда" будет следить за изменениями в практике пересечения границы.

А напоследок – одно показательное наблюдения, которым поделился посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, вместе с консулом встречавший рейсы в аэропорту Рима в день начала действия безвиза.

"Было действительно приятно, когда прибыл рейс МАУ, на котором летят пассажиры не только из Украины, но и транзитные, из других стран. В этом самолете из 147 пассажиров было 65 граждан Украины, 32 итальянца и большая группа туристов из Казахстана.

Так вот, казахи откровенно завидовали нашим. Когда стояли в очереди к пограничникам, то спрашивали наших о безвизе и о том, что для этого нужно сделать. Почувствовал гордость, честно!" – не скрывал восторга дипломат.

И это – чувство, которое стоит ценить.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

Напомним также о предыдущих статьях ЕП с детальным описанием правил работы безвизового режима:

"Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом"

"Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей"



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