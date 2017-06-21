Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 21 июня 2017, 14:55

Фото president.gov.ua

Администрация президента Порошенко получила то, к чему стремилась так долго и настойчиво: президент Украины встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, к тому же эта встреча произошла раньше, чем переговоры Трампа с Путиным.

В украинской делегации не скрывали радости: проведенную встречу объявили несомненной победой. Вот только радость президентской команды испортили несколько ложек американского дегтя.

Сначала Белый дом в официальном сообщении охарактеризовал визит Порошенко как "drop-in" (в буквальном переводе – "забежать" или "зайти на огонек", то есть непродолжительная встреча без формальностей, сопровождающих полноценные переговоры президентов). Впоследствии пример пресс-службы Трампа подхватили американские СМИ, сообщив о нетипичных обстоятельствах визита. По их наблюдениям, протокольный уровень в этот раз был ниже встречи хозяина Белого дома с лидерами ряда других государств.

Но и на этом история не закончилась – уже через несколько часов пресс-служба Трампа изменила акценты и начала говорить о "встрече" глав государств. Вслед за ней большинство американских СМИ, начиная с Associated Press, исправили свои оценки визита. Правда, статус встречи Порошенко-Трамп от этого не повысился. Обратите внимание - на фото в комнате переговоров не оказалось даже украинского флага!

Именно на это – на знаки и символы – обратили внимание многие обозреватели.

Да, в эпоху Трампа символы действительно приобрели особое значение. Но так ли важно концентрироваться только на этих деталях? Ведь за ними можно упустить суть визита и его последствия – как положительные, так и отрицательные.

Поэтому стоит хотя бы перечислить другие ключевые моменты, прежде чем делать выводы о "перемоге" и "зраде" визита Порошенко в США.





Российский фактор

В отношениях Штатов и России сейчас – особый период.

Трамп был (и, очевидно, до сих пор остается) искренне настроен на потепление в отношениях с РФ – частично из-за влияния старой команды, частично из-за собственных убеждений. Новый хозяин Белого дома не скрывает, что стремится уменьшить влияние вопросов прав человека и демократии на внешнюю политику США.

Но в российском вопросе у американского президента нет поддержки ни элит, ни СМИ. И те, и другие настроены на жесткую критику в адрес Белого дома, как только появляются хоть какие-то признаки того, что глава государства готовится к уступкам в требованиях Америки к РФ. Громкие отставки в Белом доме только на основании слухов об общении должностных лиц с россиянами – лучшая иллюстрация этого.

Россия превратилась в токсичную тему для Дональда Трампа, но это не изменило его мнения о необходимости сближения с РФ.

Именно поэтому на Банковой считали настолько важным, чтобы встреча Трамп-Порошенко состоялась раньше встречи Трамп-Путин.

По логике Киева, это должно было символизировать, что Трамп точно не пойдет на уступки по украинскому вопросу. А учитывая, что мнение США является определяющим для многих государств мира, этот сигнал действительно довольно весомый. Особенно учитывая то, что из Белого дома он звучит уже второй раз – не так давно в Вашингтон даже пригласили главу украинского МИД Павла Климкина, которого Трамп принял в Овальном кабинете, избежав тем самым критики за проведенные переговоры с российским министром Лавровым.

Да, Украина в этой игре выступает скорее как объект, а не как субъект мировой политики, но результат это не уменьшает.





Санкции надолго

Второе, что Порошенко может смело записать в свой актив – это вопрос санкций. Здесь в последнее время – одни победы.

Как и в предыдущем блоке, здесь речь идет не о прямых последствиях визита – никаких новых договоренностей в Вашингтоне не обнародовали. Но лучшего сигнала о том, что санкции против РФ будут сохранены, действительно не найти.

Неделю назад Сенат абсолютным большинством голосов утвердил законопроект об усилении санкций и об их переносе на уровень закона. Инициаторы законопроекта не скрывали, что речь идет о "предохранителе против Трампа". Законопроект исключает опасность того, что однажды ограничения отменят единоличным решением президента.

Реакция Дональда Трампа на это решение до сих пор оставалась неизвестной, но сейчас есть все основания предположить: "войны" вокруг этого решения в США не будет, Трамп готов к продлению санкций.

В день начала визита Порошенко президент подписал новый санкционный указ.

В международной политике общение лидеров обычно идет на языке сигналов и символов, поэтому такой выбор даты не мог быть случайным.





Команда Трампа

Порошенко и Трампа нередко сравнивают и в украинских, и в мировых СМИ.

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющих проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста".

Но этим сходство исчерпывается. Два президента – очень разные и по мировоззрению, и по стилю управления.

Если Порошенко хочет лично управлять всеми ключевыми процессами в стране, то Трамп наоборот – предпочитает передать большую часть ответственности своей команде, оставляя себе славу и статус. И эту особенность нужно учитывать.

Для нас, в частности, важно то, что

Трамп, в отличие от Обамы и других предшественников, не интересуется внешней политикой.

Его приоритет – экономика и внутренние процессы в США. Поэтому нынешний президент США проводит так мало международных встреч.

Именно поэтому автор этих строк не склонен переоценивать важность того, сколько длилась встреча Порошенко и Трампа. Да, более высокий статус и большая продолжительность их переговоров были бы уместны, но решения о деталях практического сотрудничества все равно не принимались бы в этом формате.

Как ни странно это звучит, но важнее были другие встречи Порошенко в Вашингтоне: с министром обороны Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рэксом Тиллерсоном и вице-президентом Майклом Пенсом. Жаль, но об их итогах известно не много.

И можно лишь сожалеть, что Порошенко не провел отдельных переговоров с советником Трампа по вопросам национальной безопасности Гербертом МакМастером – Белый дом сообщает, что они пересеклись только во время короткой встречи с Трампом.

И если говорить о негативных сигналах визита для Украины, то к ним стоит отнести именно этот факт.





Языком Дональда

Но вернемся к переговорам Порошенко-Трамп, какими бы короткими они ни были.

В общении на уровне первых лиц всегда важна не только рациональная, но и эмоциональная составляющая, а в случае Дональда Трампа это приобретает особое значение.

И здесь не стоит доверяться только словам американского лидера о том, что они провели "very-very good meeting" – эти слова 45-й президент США говорит обо всех встречах с союзниками Штатов. Вряд ли доказательством являются и заявления украинских чиновников из президентской делегации – от них не приходится ждать других слов.

Но даже помимо этого есть основания полагать, что Порошенко нашел ключ к сердцу Трампа.

Конечно, это еще должны подтвердить дальнейшие контакты Киева и Вашингтона, но те тезисы из общения президентов, о которых известно сейчас, дают основания для положительных ожиданий.

В свое время ЕП критиковала президента за то, что он в международных выступлениях слишком фокусируется на вопросе войны, не предлагая позитивных сигналов об Украине (подробнее см. публикацию "Мюнхенская ошибка Порошенко: как конференция по безопасности стала холодным душем"). Тогда в АП возмутились критикой, но, к счастью, все же сделали вывод.

Трамп любит "победителей" и не любит "лузеров", и Порошенко на встрече с американским коллегой попытался подать себя именно в качестве победителя.

Украина – это "крупнейшая страна на европейском континенте", "она станет историей успеха, я абсолютно уверен". Это именно то, о чем стоило говорить с Трампом, и именно это прозвучало на короткой открытой части встречи украинского и американского президентов.

Другой вопрос, который является ключевым: Украина должна лаконично показать Трампу, чем для него выгодно наша страна. И это тоже прозвучало – в отсутствие прессы. Уже позже Порошенко рассказал, что предложил американскому лидеру продавать в Украину уголь из Пенсильвании и газ из Луизианы.





Что в итоге?

Подытоживая сказанное, можно утверждать: для Порошенко и для Украины эта поездка точно не стала проигрышем и вряд ли кто-то рискнет аргументированно утверждать, что она стала визитом упущенных возможностей.

Это точно не так. Позитивных сигналов во время визита было точно больше, чем отрицательных.

Но положа руку на сердце – все эти позитивы не являются результатами нынешних переговоров. Скорее речь идет о подтверждении позиции США по поддержке Украины, а не о ее усилении. Да, это тоже важно, но хотелось бы большего.

Что же помешало?

Конечно, Порошенко вредит то, что у него нет оснований отчитываться в Вашингтоне об успехе реформ и он может говорить Трампу об "успешной Украине" только в будущем времени. США не скрывают, что не очень довольны прогрессом в реформах, который демонстрирует официальный Киев.

Но это – не единственная проблема.

Ключевое препятствие в том, что в США до сих пор нет определенной "украинской политики".

И не только украинской. Это – серьезная проблема. Несмотря на то, что Трамп уже 5 месяцев назад приступил к исполнению обязанностей президента, в Госдепе до сих пор не назначены кураторы ключевых направлений. В том числе заместители госсекретаря, и в том числе – тот заместитель, который будет курировать украинское направление.

Это – следствие того, что Трамп считает внешнюю политику вторичной и не считает внешнеполитические назначения приоритетными.

Поэтому до тех пор, пока США не определились, что они планируют делать в мире, и пока Киев не получит оснований говорить о несомненном успехе реформ, о постоянстве поддержки нашего государства американскими партнерами говорить рано. А у всех визитов и встреч украинского руководства с руководством США есть шансы только на условный успех.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"