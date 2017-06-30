Работа по безвизу и другие неожиданности: как Польша меняет рынок труда для украинцев

Елена Бабакова, для Европейской правды _ Пятница, 30 июня 2017, 14:52

фото IS-Visa.com

Для украинцев, которые уже работают или хотели бы работать за границей, польский рынок труда – наиболее важный. На сезонную или постоянную работу в Польшу ежегодно едут сотни тысяч граждан Украины.

Украинская миграция давно выбилась в топ-темы местных СМИ, как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Польской экономике действительно нужны украинские рабочие руки, а бизнес ведет фактически лоббистскую кампанию по облегчению процедуры трудоустройства и легализации иностранцев.

Июнь принес изменения на польском рынке труда.

В ближайшее время все ждут продолжения этих изменений. Вот только не нужно надеяться, что они будут только положительными.

Чего стоит одно только разрешение на то, чтобы ехать на работу в Польшу без визы!

Польша действительно упростила трудоустройство для тех украинцев, кто едет на непродолжительное время, в частности, на сезонную работу. А вот перед теми гражданами Украины, кто давно живет в Польше, или же хочет приехать и комфортно обустроить свою жизнь в этой стране на более долгий срок, возникнут дополнительные преграды.





Что дает безвиз?

Для многих это не новость, но мы в "Европейской правде" ждали повода, чтобы сообщить все детали.

Тезис о том, что ехать в ЕС по безвизовому режиму с целью трудоустройства строго запрещено, звучал от всех – и от европейских чиновников, и от экспертов, и от ЕвроПравды.

Это правило остается действительным для всех стран – кроме Польши.

Варшава законодательно разрешила трудоустройство тем украинцам, которые въехали по безвизу.

Это подтверждает, в частности, официальное разъяснение польских пограничников.

Таким образом, Польша – пока единственная страна Шенгенской зоны и единственная страна ЕС, законодательство которой предусматривает, что неграждане Евросоюза, которые пересекли границу в рамках безвизового режима, по биометрическому паспорту без визы, имеют такое же право на работу, как и обладатели рабочих виз и видов на жительство.

Ранее украинцы, въезжавшие в Польшу по польской шенгенской визе, не имели такого права. Поэтому здесь произошли действительно радикальные изменения.

Итак, безвизовый украинец в Польше имеет право легально просить у государства разрешение на работу или так называемое "освядчення" – декларацию о намерении трудоустройства иностранца. Подробнее об этом документе – чуть ниже.

Эта норма была зафиксирована еще в предыдущей редакции закона "О трудоустройстве...". Поскольку Сейм не откорректировал ее в последних изменениях, которые принимались уже при безвизе, можно предположить, что польские власти не только не будут мешать, но и будут помогать сезонным безвизовым рабочим. Собственно, Польше и самой нужны украинцы для краткосрочных работ.

Как известно, по безвизу можно оставаться в Шенгене не более 90 дней на 180 дней, для безвизовых работников это правило тоже действует. Три месяца – вполне достаточный срок для сезонной работы. Но польское законодательство

дает мигранту право легально остаться в Польше даже на срок дольше 90 дней.

На основании "освядчення" или разрешения на работу мигрант уже может легализовать дальнейшее пребывание, подав бумаги в воеводский отдел по делам иностранцев. Главное – подать заявление до истечения срока легального пребывания в стране, то есть не позднее, чем на 90-й день.

Такие нормы польского законодательства полезны украинцам не только потому, что они смогут трудоустроиться, минуя оформление рабочей визы. Они также должны уменьшить роль непорядочных посредников на украинском рынке, которые стали страшным сном и для работников, и для польских консулов: делали фальшивые приглашения (порой без ведома мигранта), требовали деньги за информацию о вакансиях (хотя такая информация является бесплатной), готовили "освядчення" от одного работодателя, а привозили работников к другому с худшими условиями труда, блокировали электронную очередь в консульствах.

Теперь те, кто хотел бы найти работу в Польше, могут приехать в рамках безвиза и сами найти вакансию и получить необходимые документы для трудоустройства в стране над Вислой.

Но для тех, кто хочет воспользоваться этим правом, есть две важных совета.

Во-первых, одного лишь слова "я хочу на работу" пограничнику может показаться мало. На границе вы должны подтвердить цель поездки. В идеале – нужно ехать через границу, уже имея на руках "освядчення" или разрешение на работу.

Если у вас нет необходимых документов – ни в коем случае не стоит утверждать, что "едете на работу", ведь юридически это не так – без документов вас не возьмут работать. Легальной целью безвизовой поездки является собеседование с возможным работодателем (но вы должны иметь все его контакты и назначенную встречу), или же изучение рынка труда с обязательством в ближайшее время или вернуться домой, или оформить разрешение на длительное пребывание.

Сохраняются также все другие требования к безвизовым путешественникам:

гостиница или место, где вы будете ночевать, билет или маршрут домой, а также денежное обеспечение. Обо всем этом "Европейская правда" уже писала ранее.

И второй совет: не забывайте, что это правило действует именно для безвизовых путешественников (а также, по польскому законодательству, оно распространяется на владельцев "шенгена", выданного не Польшей).

Если у вас есть паспорт с действующим польским "шенгеном", пусть даже этот паспорт – биометрический, лучше оформить новый документ, чтобы не столкнуться с проблемами.

И третий: не забывайте, что это правило действует только для работы в Польше. Ехать работать в Германию или любую другую страну вы не имеете права, даже если въезжали в Шенген через польскую границу.





Основания для трудоустройства:

какие документы нужны украинцам?

Иностранцу из-за пределов ЕС, который хотел бы работать в Польше, нужно разрешение на работу.

Этот документ выдается воеводой по представлению работодателя на срок не более трех лет. В частности, владельцы "карты поляка", выпускники польских вузов и владельцы разрешений на постоянное жительство в ЕС освобождены от обязанности оформлять разрешение. Однако для большинства граждан Украины проблема актуальна.

Оформление разрешения стоит недорого – от 12 до 35 евро.

Подводных камней два: срок рассмотрения дела и необходимость делать тест рынка труда.

Законодательство говорит, что разрешение на работу должно выдаваться администрацией в течение 30 дней, в особо сложных случаях – 60 дней. Однако воеводские управления нечасто придерживаются этого графика. Опоздание с выдачей нередко достигают полугода. Если речь идет также о разрешении на проживание, то дело может затянуться на дольше – такая ситуация с 2015 года типична для столичного Мазовецкого или Гданьского воеводств.

Причем мигранты не могут ни работать без разрешения, ни свободно въезжать и выезжать из Польши. И кто будет ждать потенциального работника год? К тому же разрешение на работу дает иностранцу право работать только у конкретного работодателя на конкретной должности. Так что переход на другую работу каждый раз связан с необходимостью делать разрешение заново.

С тестами рынка труда проще – документ выдается поветовым старостой в течение 14-21 дней. Он показывает, что на указанную вакансию польский работодатель не нашел желающих среди граждан Польши или ЕС. Есть список профессий, освобожденных от этой процедуры, и он разный для разных регионов. Например, в Варшаве украинским программистам потребуется тест рынка, а в Кракове – нет.

Выше мы уже упомянули "освядчення" – специальный документ для стран Восточного партнерства и России.

Этот вариант проще, и его предпочитают использовать большинство польских работодателей.

Польский предприниматель должен просто заполнить декларацию с данным своими и иностранного работника, зарегистрировать ее в поветовом управлении труда и выдать иностранцу. Регистрация "освядчення" пока бесплатна (скоро это изменится), все можно уладить за один день.

Но есть одно но – с "освядченням" в Польше можно работать только 6 месяцев в течение 12. Затем – или возвращения домой, или процедура оформления разрешения на работу.

И хотя практика "освядчень" в целом получает положительные отзывы, в последние годы она обросла патологиями: "освядчення" начали выставлять фиктивные фирмы, иностранцы брали "освядчення" у одних, а ехали работать к другим, работодатели из-за желания перестраховаться заказывали больше "освядчень", чем реально было нужно работников.

По этой причине, в частности, польские власти решили пересмотреть нынешнюю практику.





Изменения закона: шаг вперед, шаг назад

22 июня Сейм проголосовал за изменения в закон "О трудоустройстве...", который регулирует трудоустройство как поляков, так и мигрантов не из ЕС. Закон, за который еще должен проголосовать Сенат и подписать президент, вступит в силу 1 января 2018 года. Однако уже сегодня можно сказать: в некоторых моментах жизнь украинских мигрантов станет значительно легче, а в некоторых – новые проблемы ждут и иностранных работников, и их работодателей.

Во-первых, законом вводится новый тип документов – разрешение на сезонную работу до 8 месяцев в течение года. Документ будет оформляться проще, чем обычное разрешение на работу.

Во-вторых, практика выдачи "освядчень" станет более упорядоченной. За его регистрацию работодатель должен будет заплатить около 7 евро, они будут вноситься в специальный реестр, администрация будет внимательнее изучать, не регистрируются ли они фиктивной или непорядочным фирмой. Также работодатели будут обязаны информировать власти, приступил ли к работе иностранец, на которого было выписано "освядчення".

Такой подход пойдет на пользу добросовестным работодателям и работникам, но ударит по посредникам и "гастролерам", которые ехали на работу по фиктивным документам.

В-третьих, теперь в случае изменения данных работодателя – названия, формы юридического лица – разрешение на работу не надо будет менять.

В-четвертых, работодатели теперь смогут трудоустраивать иностранцев уже в день подачи заявления в Государственное управление труда, то есть проблема годичного ожидания работы должна исчезнуть.

Упомянутые изменения помогают рынку легальной работы в Польше. Но есть нововведения, которые могут усилить как раз рынок теневой.

Закон впервые вводит в польское право категорию квот на иностранную рабочую силу.

Так, с 2018 года министерства внутренних дел, развития и труда, семьи и соцполитики вместе должны устанавливать квоты на работников из-за пределов ЕС по конкретным профессиям на каждое воеводство.

Новшество сомнительное. Уровень безработицы в Польше сейчас самый низкий за 25 лет и, по данным Eurostat, не превышает 5%, поэтому трудно представить, каким образом будут оцениваться потребности каждого воеводства в иностранной рабочей силе.

Закон не объясняет, в какой момент квота будет срабатывать: когда иностранец будет оформлять визу, пересекать границу или начинать работать.

Как и любое квотирование, это может усилить уход работников в "серую зону", когда "официальная" специальность иностранца не отражает реальную.





Изменения миграционных правил

В этом году Сейм планирует проголосовать также за изменения в закон "Об иностранцах" – главный документ, регламентирующий права и обязанности мигрантов.

Здесь для украинцев тоже есть и хорошие новости, и похуже.

Хороших новостей несколько: те мигранты, кто приехал работать на основании "освядчення" и подался на вид на жительство, смогут работать без дополнительных разрешений, даже если срок действия "освядчення" уже завершился, а рассмотрение дела продолжается. Во-вторых, иностранцы, работающие на основании гражданско-правового договора, при переходе на трудовой договор с тем же работодателям не должны будут менять разрешения на работу и проживание.

Также как позитив можно воспринимать намерение правительства создать список профессий, которые будут освобождены от необходимости делать тест рынка труда на территории всей страны, а после 4 лет смогут подать бумаги на постоянный вид на жительство. Правда, какие это будут профессии, в законе не упоминается.

Новость плохая касается в первую очередь тех, кто планирует связать свое будущее с Польшей на длительное время. Сегодня поляки выдают два типа документов, которые являются формой разрешения на долгосрочное пребывание: разрешение на постоянное проживание, которое могут получить владельцы "карты поляка" и брачные партнеры граждан Польши, и статус долгосрочного резидента ЕС – для трудовых мигрантов.

Статус резидента получить непросто и сейчас – из-за требования непрерывно проживать в Польше в течение 5 лет, легально работая, статус резидента ежегодно на 38-миллионную страну получают едва ли несколько сотен иностранцев. Теперь предлагается обязать потенциальных заявителей еще и сдавать полноценный государственный экзамен на знание польского языка, который может стать проблемой, особенно для людей старшего возраста, работающих в небольших городах.

С этими инициативами контрастирует политика Варшавы в отношении владельцев "карты поляка" – с прошлого года они могут получить разрешение на постоянное проживание сразу после переезда в Польшу, а через год – паспорт гражданина страны ЕС и денежную помощь.

Неудивительно, что в такой ситуации все больше украинцев ищут у себя польские корни или платят за фиктивные документы – когда нет легальной возможности обеспечить себе комфортные условия трудоустройства и легализации, люди выбирают ложь и махинации.

Но потребности польского рынка труда превышают количество поляков по происхождению, проживающих на Востоке. Поэтому не исключено, что со временем Варшава пересмотрит такой подход, и законодательство станет более дружественным не только к кратко-, но и к долгосрочным мигрантам.

Автор: Елена Бабакова,

журналист (Варшава),

для "Европейской правды"