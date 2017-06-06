"Мы выбрали право на свободную жизнь": как Черногория стала членом НАТО, несмотря на истерику России

Юрий Панченко, Европейская правда, Подгорица _ Вторник, 06 июня 2017, 09:15

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В исторический день вступления Черногории в НАТО ничто в Подгорице не говорило о том, что еще несколько месяцев назад в городе проходили крупные по местным меркам антинатовские протесты.

Да что протесты! В прошлом году, чтобы не допустить расширения Альянса, Россия решилась на попытку переворота в этой балканской стране (детали – в статье "Черногория после путча: что планировали российские кураторы и что вышло на самом деле")..

Но попытки остановить расширение оказались напрасными: вечером 5 июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Между этим и предыдущим расширением, когда в Альянс приняли Албанию и Хорватию, прошло 8 лет.

"Европейская правда" отправилась в Черногорию, чтобы увидеть, чем живет страна в день своего присоединения к НАТО.





Без референдума

Первый день членства Черногории в НАТО прошел не просто без протестов. Вы не увидите в Подгорице "социальной рекламы" (а по сути – рекламы власти) на каждом билборде, как в Киеве. Не найдете также митингов в поддержку членства с пафосными выступлениями политиков (значительная часть которых уехала в Вашингтон на торжественную передачу соглашения о вступлении страны в депозитарий НАТО).

Лишь очень редко антинатовские надписи на улицах свидетельствуют о горячих спорах, завершившихся недавно.

Даже ведущие местные газеты решили, что официальное вступление в Альянс не стоит того, чтобы занять всю передовицу. Чуть ли не обыденное событие.

"Дело в том, что вступление Черногории в НАТО – это уже реальность. Так зачем оппонировать реальности?" – объясняет президент Центра информации НАТО Милица Ковачевич.

Оппозиционные политики с этим, конечно, не согласны. В частности, две основные пророссийские силы – партии "Демократический фронт" и Социалистическая народная партия (обе – в оппозиции) обнародовали совместное заявление о намерениях обжаловать членство в НАТО в Конституционном суде, ведь процедура вступления прошла без общенационального референдума.

А депутат от "Демфронта" Милун Зогович пошел еще дальше, сравнив членство в НАТО с договором с дьяволом и пообещав, что Черногория уже скоро поплатится за этот шаг (не объяснив, впрочем, как).

Аргумент об отсутствии референдума достаточно популярен среди противников членства. Особенно среди черногорцев пожилого возраста.

Впрочем, эксперты убеждены, что Черногория не нарушила конституционных требований. "Цель Черногории получить членство в ЕС и НАТО прямо записана в Конституции. То есть руководство страны только выполняло прямое требование основного закона. Кроме того, "де-факто референдум" состоялся. Ведь недавно прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники вступления в НАТО", – доказывает "Европейской правде" профессор политологии Подгорицкого университета Иван Вукович.

Хотя, конечно же, на выборах люди выбирали партии не только потому, что они поддерживают вступление в НАТО, или наоборот, оппонируют ему.

Так каково же на самом деле число противников членства Черногории в НАТО?

Противники и сторонники Альянса дают диаметрально противоположные оценки.

МИД РФ уже успел несколько раз заявить, что вступление в НАТО не поддерживает большая часть черногорцев. Иван Вукович при этом считает, что количество сторонников членства все же преобладает.

"Протесты прошлой осенью и зимой показали, что у противников членства очень незначительная база. Да, есть часть общества, которая с опаской смотрит на это членство, стремясь сохранить хорошие отношения с Сербией и Россией, но они не готовы бороться против членства. Также против НАТО – часть молодежи, имеющая крайне левые антиглобалистские взгляды. Но они также не были готовы пойти на митинг, организованный пророссийскими силами", – объясняет Вукович.

В результате, говорит политолог, костяк противников НАТО составляют люди, которые в 2006 году голосовали против независимости Черногории.





Рука Москвы

Милица Ковачевич добавляет, что антинатовская пропаганда активизировалась три года назад. "Конечно, у нас нет доказательств, что это финансирует Москва, за руку их не ловили, – рассказывает она. –

Однако активизация такой пропаганды совпала по времени с крымскими событиями. И тема Крыма активно использовалась. Вбрасывался тезис, что Украина и Черногория – две страны, в которых наиболее велико общественное неприятие членства в НАТО. А потом выдавалась манипуляция – вот к чему Украина доказала стремление в НАТО. И Черногорию может постигнуть та же участь".

Церемония присоединения к НАТО в Вашингтоне.

Фото правительства Черногории

По Вашингтонскому договору, государство, претендующее на членство в НАТО, должно соответствовать трем условиям: быть европейским (США и Канада – основатели блока, поэтому на них это требование не распространяется); исповедовать общие для Альянса демократические ценности; его присоединение должно внести вклад в общую евроатлантическую безопасность.

Из последнего условия исходит еще один тезис, который активно продвигал в стране российский МИД: вступление Черногории ничего не даст Альянсу, ведь у этой страны нет мощной армии. Если следовать этой логике, Черногория не соответствует условиям вступления в НАТО.

Сторонники членства считают иначе.

"Мне часто задают этот вопрос – что даст НАТО членство Черногории. Во-первых, это наше стратегическое географическое положение. Во-вторых, это наша армия, хоть и небольшая, но полностью интегрированная в совместные действия в Альянсе. И наконец, практика НАТО показывает, что у стран есть своя специализация внутри НАТО. Мы еще не знаем, какую специализацию нам предложат, но готовы быть полезными Альянсу", – говорит Милица Ковачевич.

В любом случае, для нас пример Черногории особенно важен.

Маленькая балканская страна показала, что влияние России не безгранично. Те, кто стремится к членству в НАТО, способны его получить.

Этот тезис на официальной церемонии в Вашингтоне повторил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Вступление Черногории направляет сигнал всем странам, которые хотят стать членами НАТО: если страна действительно реформируется, поддерживает демократию, придерживается верховенства права, усиливает свою военную мощь и будет вносить вклад в коллективную безопасность, она также может присоединиться к Альянсу", – заверил Столтенберг.

"Мы выбрали свое право на свободную жизнь", – заявил на этой церемонии премьер Черногории Душко Маркович.

"Больше никогда не будет такого, чтобы кто-то решал наше будущее вместо нас и за нашей спиной", – добавил он под аплодисменты.





Неоконченная битва

Так или иначе, дискутировать о целесообразности вступления теперь нет смысла. Черногория официально стала составляющей частью Альянса, НАТО теперь насчитывает 29 членов.

Но поставлена ​​ли точка в дискуссии вокруг Черногории и НАТО? И да, и нет.

Да – ведь членство достигнуто, обжаловать его уже не удастся. Нет – потому что этот вопрос уже вышел на межгосударственный уровень.

В ответ на такой "недружественный шаг" Россия решила начать против Черногории торговую войну.

По обычному для украинцев (впрочем, новому для балканцев) сценарию в черногорском вине нашли какие-то очень вредные для здоровья россиян вещества.

А потом российский МИД обратился к местным туроператорам с призывом лучше объяснять риски отдыха в Черногории. Российские туроператоры намек поняли и приостановили продажу путевок.

Надпись на стене: "Никогда в НАТО!"

"Это – истерика России, почувствовавшей, что ее влияния не хватило для блокирования членства. Для нас это – хорошая новость. Ведь раньше мы много дискутировали, каково на самом деле российское влияние, и были склонны преувеличивать его. А оно существенно переоценено", – говорит бывший мэр города Будва, а ныне независимый политик Любомир Филипович.

Впрочем, и недооценивать РФ тоже не стоит. Российский протест еще будет иметь негативные последствия для Черногории, ведь под удар попали две важные отрасли экономики страны – туризм и виноделие.

И на этом РФ останавливаться не планирует.

5 июня российский МИД обнародовал очередное заявление, пригрозив Черногории новыми мерами в ответ на "антироссийскую истерию". Вот только вопрос – сможет ли это привести к коррекции курса государства?

"Нам подавали членство в НАТО как гарантию прихода инвестиций, как это было в Албании. А получается наоборот – членство только ухудшило нашу экономику", – перечисляет свои аргументы в разговоре с ЕвроПравдой пожилой мужчина, называющий себя "югославским националистом" и противником НАТО. "Во времена Югославии мы жили лучше, а почему? Потому что не вступали ни в какие блоки и дружили со всеми – не то что сейчас".

По мнению мужчины, ситуацию могут спасти досрочные выборы. "Пусть люди увидят, что произошло после членства, и смогут переголосовать", – добавляет он.

Учитывая, что очередные выборы в Черногории пройдут только в 2020 году, сценарий досрочных выборов – единственная возможность изменить курс Черногории.

"Оппозиция уже требует досрочных выборов, но не думаю, что они могут что-то изменить. Даже если нынешняя власть проигрывает – далеко не вся оппозиция выступает против НАТО. Противники членства не смогут собрать большинства самостоятельно", – уверена Милица Ковачевич.

Пестрота оппозиции помешала антинатовским выступлениям во многих городах, даже там, где оппозиция получила большинство. "У оппозиции был очень большой соблазн попробовать радикализировать ситуацию в городах, где у них есть большинство в городских советах. Но ничего не вышло – ведь далеко не вся оппозиция поддерживает такие лозунги. В конце концов, они поняли, что единственным результатом таких действий будет переформатирование коалиций в городских советах и лишение их власти", – добавляет Филипович.

Интересно, что сторонники членства до сих пор верят, что РФ откажется от торговой войны.

"Россия продолжит свои действия по препятствованию западной интеграции Черногории, но скоро вернется к прежним действиям – через дружественные политические силы, консервативную Сербскую православную церковь. Торговое давление дискредитирует пророссийские силы, а потому от него Москва будет вынуждена отказаться", – убежден Иван Вукович.

Этот оптимизм может быть бесполезным. Маховик российский пропаганды только-только разогнался, и его вряд ли будут останавливать, даже если давление РФ не будет давать немедленного результата.

Поэтому, в конце концов, действия Кремля могут окончательно превратить все еще дружественную страну в нового врага, давая сигнал другим странам на Балканах. И это – значительно более реалистичный сценарий.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Європейської правди",

з Подгориці (Чорногорія)