Выборы на фоне взрывов: как террористы ослабили Британию в переговорах по Brexit

Юлия Курнышова, для Европейской правды _ Вторник, 06 июня 2017, 13:20

Фото aljazeera.net

Вплоть до прошлой субботы считалось, что предвыборная кампания в Великобритании (а парламентские выборы здесь состоятся 8 июня) проходит под знаком Brexit. Не только политики, но и простые британцы были убеждены, что в условиях постреферендума необходим новый парламент, который будет соответствовать повестке выхода Британии из ЕС.

Но в прошлую субботу, в результате новой террористической атаки в Лондоне, которая привела к семи смертям, в предвыборной кампании появился еще один важный фактор – внутренняя безопасность.

Терроризм – одна из насущных проблем британского общества. Это уже третья атака в текущем году и вторая за время избирательной кампании. Две недели назад была взорвана бомба на концерте Арианы Гранде в Манчестере, что привело к гибели 22 человек, причем террорист готовился к нападению на протяжении года. В марте в результате наезда автомобиля на Вестминстерском мосту и возле парламента погибли четверо прохожих и полицейский.

Согласно недавнему опросу, терроризм признан проблемой номер №2, которая беспокоит британцев (после медицинского обслуживания и перед иммиграцией).

Но если сам референдум о выходе Британии из ЕС разделил политическое время на "до" и "после", то

нынешние атаки вполне могут изменить исход парламентских выборов, свести на нет все расчеты правящей партии.

Сейчас у консерваторов есть собственное большинство в парламенте. В апреле, когда премьер-министр Тереза Мей объявила о решении провести досрочные выборы, тори рассчитывали сохранить собственное большинство.

Основным мотивом для выборов послужило стремление обрести максимально спокойные, "тепличные" условия работы правительства со стороны общества и политического класса в период сложных переговоров с ЕС.

Сейчас очевидно, что жесткий сценарий развода, заданный Парижем и Берлином, не предполагает поблажек для Лондона со стороны теперь уже бывших партнеров по Евросоюзу. Переговоры будут очень сложными. Они потребуют от британского правительства непопулярных решений, уступок, которые ударят по популярности и кабинета, и партии. Для этого и нужны были внеочередные выборы с внушительной победой консерваторов – чтобы обеспечить запас прочности нынешних сил у власти.

В апреле казалось, что достичь этой цели будет легко. Растущая несколько месяцев популярность консерваторов была главным основанием для этого. Средний показатель поддержки консерваторов составлял больше 40%, тогда как их главные конкуренты, лейбористы, пользовались поддержкой чуть более 20% британцев.

Лейбористы, официальная оппозиция, пребывали в глубоком кризисе, ослабленные внутренним расколом и потерей позиций на местных выборах в Шотландии и Уэльсе. По всем раскладам, после провала на минувших выборах в парламент лейбористы еще долго не должны были серьезно влиять на британскую политику, а их лидер Джереми Корбин должен был уйти с поста главы партии. Однако, не в последнюю очередь из-за террористической атаки в Манчестере, лейбористы смогли стремительно нарастить свои показатели.

На начало июня их поддерживает почти 40% британцев. Отставание от тори резко сократилось: согласно последним опросам общественного мнения, их по-прежнему поддерживает чуть более 40%.

То есть разрыв между двумя партиями стал минимальным.

А значит, уже нет и речи о 40-50 дополнительных местах для консерваторов — столько им прочили в начале кампании. Наоборот, в будущем парламенте у консерваторов может оказаться даже меньше мандатов, чем было до выборов. В худшем случае они могут потерять 15-20 мандатов, которые отойдут в первую очередь лейбористам.

И Мэй в новом парламенте столкнется с еще большим давлением и с еще большими проблемами, когда понадобится принимать решения, не пользующиеся широкой поддержкой.

Позиции премьера ослабнут, а вместе с ними ослабнет сила британского правительства в переговорах с ЕС.

Показательно, насколько разной была реакция Терезы Мей на теракт в "Манчестер Арене" и сейчас. После первого случая Мей призвала нацию сплотиться.

Сейчас призывов уже недостаточно. Она обвинила в нападении "злобную идеологию исламистского экстремизма", призвала провести тщательный анализ контртеррористической политики страны и пообещала занять гораздо более жесткую позицию, если ее партия выиграет голосование в четверг. Мэй также предложила провести пересмотр законодательства для обеспечения более жесткого наказания за террористические преступления и действия; заявила, что в Британии слишком много терпимости к экстремизму.

Последнее – не просто обобщение, а прямая отсылка к взглядам конкурента Мэй – Джереми Корбина. Дело в том, что консерваторы считают, что Корбин – "слабое звено" лейбористов. Его главная уязвимость – в позиции по вопросам национальной безопасности.

Тереза Мей, архив stv.tv

Лидер лейбористов и правда известен тем, что высказывался против использования вооруженных сил Британии, вроде как симпатизировал ИРА и выступал с критикой многих антитеррористических законов.

Решение Мэй относительно политизации последнего теракта не лишено риска, особенно потому, что ее личный рейтинг уже не так высок, как еще месяц или два назад. Сказываются непопулярные решения ее кабинета об урезании пенсий и ассигнований на питание в школах.

К тому же, поднимая вопрос более эффективных мер для обеспечения внутренней безопасности, она, по сути, ставит под сомнение свою деятельность в качестве министра внутренних дел на протяжении шести лет, до того как стать премьером (2010-2016).

Лейбористы мигом ухватились за эту "удочку" обвинив Мэй в личной причастности к ослаблению британских служб безопасности.

Впрочем, все понимают, что безопасность - это не просто предвыборный трюк.

Выборы пройдут, но перед правительством и далее будет стоять проблема исламского терроризма.

Так что усилия британского кабинета министров будут сосредоточены не только на Brexit или реформировании налоговой сферы, но и на таких вопросах, как численность полиции, укрепление разведывательного потенциала и борьба с экстремизмом. В этих условиях многие британские избиратели скорее всего отдадут предпочтение "сильному и стабильному лидерству" Мэй, нежели неуверенности Корбина.

Но будет немало и тех, для кого решение премьер-министра об упрочении своего политического капитала на фоне трагедии в Лондоне будет показателем желания держаться за свое место любой ценой.

Автор: Юлия Курнышова,

эксперт Института общественно-экономических исследований