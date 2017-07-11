Длинный путь к НАТО: о чем на самом деле договорился Порошенко со странами-членами Альянса

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 11 июля 2017, 13:31

фото president.gov.ua

Украина инициировала диалог с НАТО о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Страны-члены НАТО "с удовольствием приняли" данную идею украинской стороны. Именно таким заявлением поразил журналистов Петр Порошенко на пресс-конференции в понедельник.

Вот только через некоторое время объявленная ​​победа обернулась разочарованием. К вечеру пресс-служба НАТО распространила официальный комментарий о том, что никакой договоренности о движении к ПДЧ достигнуто не было.

"Европейская правда" выяснила, что же произошло в понедельник и какой путь способен привести Украину в Альянс.

Незнакомая идея

Вечернее заявление НАТО действительно оказалось неожиданным, ведь генсек Альянса имел возможность исправить Порошенко еще до того, как новость разошлась в СМИ, но не воспользовался ею.

Йенс Столтенберг стоял рядом с Петром Порошенко на пресс-конференции, где тот сделал заявление о ПДЧ, но не стал спорить с коллегой и ограничился несколькими стандартными фразами о том, что Украина движется к стандартам НАТО независимо от членства. В его дальнейших выступлениях, в том числе во время дискуссии в Верховной раде, также не прозвучало никаких замечаний.

Собеседники ЕП называют две причины этого.

Во-первых, такова особенность генсека. Столтенберг известен умением избегать конфликтных высказываний; публичная полемика с президентом Украины точно не входила в его планы. Во-вторых, у него не было мандата от стран-членов на обсуждение данной темы. Это так, ведь

у НАТО пока просто нет официальной позиции по идее Порошенко!

Но прежде всего следует отметить: в Альянсе не ожидали такого заявления от украинского президента.

Именно поэтому промолчал Йенс Столтенберг: заявление его украинского визави так же стало для него неожиданностью.

Сразу несколько источников "Европейской правды" подтвердили: по крайней мере часть иностранных участников Комиссии Украина-НАТО (КУН) удивило не только то, что они "положительно восприняли" предложение Порошенко, но и то, что они вообще его обсуждали!

"Похоже, президент говорил размыто - не все обратили внимание на его слова о новом формате. Выступление Порошенко было воспринято положительно, но именно выступление, а не эта идея", - отметил один из собеседников. "Послы, исходя из заседания, говорили обратное - что Порошенко смог избежать всех спорных моментов и предложений. То есть эту идею они не услышали", - отметил еще один сотрудник структур альянса, не присутствовавший лично во время дискуссии.

Что же было на самом деле?

Сейчас дипломаты отсылают к тексту совместного заявления Комиссии Украина-НАТО, обнародованного в понедельник вечером. В этом документе нет ни упоминаний, ни даже намеков на новый формат сотрудничества или консультации по поводу ПДЧ.

В то же время, несколько участников встречи подтвердили: Порошенко действительно говорил послам о таком диалоге. "Да, президент четко заявил, что мы хотим вести диалог о предоставлении Украине ПДЧ, и я собственными ушами это слышал", - заверил один из украинских чиновников.

Но проблема в другом - на самом деле ни один из представителей Альянса во время заседания КУН не заявил о поддержке этой инициативы. А значит, ремарка президента о том, что Альянс "с удовольствием принял его предложение", оказалась либо ошибкой, либо сознательным блефом.

Сейчас больше похоже на второе:

Порошенко поднимает ставки. И есть основания для этого.

"Европейская правда" уже писала о том, что многие на Западе крайне негативно отнеслись к решению Киева законодательно закрепить цель вступления Украины в Альянс (подробнее об этом - в публикации ЕвроПравды "Реформы без права на НАТО").

В политических и дипломатических кругах это сопротивление еще больше, чем в экспертных. Говорят, что во время подготовки к встрече КУН отдельные страны даже убеждали коллег не ехать в Киев из-за опасности того, что Украина "подаст заявку на вступление".

Автору этих строк доподлинно известно, что понедельничное заявление Порошенко вызвало настоящую бурю в альянсе (интересно, что больше всего возмущались некоторые центральноевропейские государства, которые у нас иногда причисляют к друзьям Киева).

И именно поэтому вечером появилось заявление пресс-службы альянса о том, что НАТО не подтверждает договоренность об официальном запуске диалога с Украиной.

Запретить нельзя разрешить

Так или иначе, но процесс начался.

Киев объявил, что будет идти к ПДЧ и, без сомнения, скоро снова поднимет этот вопрос. А значит, рано или поздно альянс будет вынужден дать на него официальный ответ.

И найти консенсус по этому вопросу для Альянса будет крайне непросто.

Согласия на сближение с Украиной в Брюсселе нет и в помине, многие страны хотели бы отложить этот вопрос в долгий ящик. Но в то же время принцип "открытых дверей" не позволяет НАТО сказать Киеву твердое "нет" в ответ.

Очень показателен ответ Столтенберга на вопрос в парламенте о стремлении Украины получить План действий по членству. Генсек избежал комментария относительно заявления украинского президента, но четко заявил:

у Украины есть полное право заявлять о своих стремлениях вступить в НАТО.

А альянс, со своей стороны, не имеет права ограничивать евроатлантические устремления Украины.

"Для НАТО абсолютным и фундаментальным принципом является то, что каждая страна имеет право выбирать свой путь. В том числе - определять, хочет ли она стать членом определенного альянса по безопасности. Поэтому мы уважаем ваше решение (которое законодательно определило вступление в НАТО целью Украины - ЕП ) ", - заявил Столтенберг.

А значит, осенью 2017 года нас ждут непростые дискуссии в штаб-квартире Альянса. И есть высокий шанс на то, что по их итогам Украина и НАТО будут праздновать пусть небольшую, но общую победу.

Но самое главное - помнить, что диалог о ПДЧ хотя и политически важен, но на практике - ни на шаг не приближает Украину к полноценному членству. Чтобы продвигаться по этому пути, Украине нужно проводить реформы, как политические (в частности, в сфере противодействия коррупции), так и военные (структура ВСУ и Минобороны должна быть полностью перестроена).

Без этих шагов все разговоры об Украине в НАТО и законы о стремлении к членству останутся только красивыми словами.

Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"