Права для ЄС: обязует ли ассоциация менять удостоверение водителя

Анатолий Марциновский, "Европейская правда" _ Вторник, 18 июля 2017, 16:35

"С 1 января 2018 года международные украинские водительские права прекратят действовать на территории стран Евросоюза" - подобные сообщения обильно разошлись на днях украинским медиа пространством.



Из них следует, что апокалипсис должен произойти из-за выполнения Украиной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации. СМИ при этом ссылаются на руководителя Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия.



Упрощенно медиа картина выглядит так: Украина должна до конца года перейти на "европейские" водительские удостоверения с требованиями к ним, заложенными в соответствующих законах ЕС - и только с такими "правами" можно будет ездить в Евросоюз.



Более того, по словам Криклия, украинские водители уже сейчас не могут въезжать в ЕС со старыми ламинированными "правами", которые не содержат срока действия.

"Они были бессрочными. Соответственно, такие удостоверения не принимают на стороне ЕС, - утверждал он.



Ну а главный месидж этой "кампании" выглядит примерно так: где-то осенью должна начаться выдача новых водительских удостоверений, с которыми после Нового года и можно будет ездить в ЕС. Надо понимать, украинцы уже сейчас должны были бы начать формировать очереди на получение этих "прав". Была названа даже цена - 201 грн. за штуку.



"Европейская правда" попыталась разобраться в ситуации.

Что предлагает асоциация?

Соглашение об ассоциации действительно содержит положения по приведению украинского водительского удостоверения в соответствие со стандартами Евросоюза. А именно - внедрение соответствующего закона ЕС - Директивы № 91/439 / ЕЭС от 1991 года, модернизированной в 2006-м другой директивой, 2006/126/EC.

Она постановляет, например, что водительские удостоверения для категории В могут быть действующими максимум 15 лет, для профессиональных категорий - 5 лет. Правда и то, что предусмотрено электронный чип как предохранитель от подделки. Речь идет и о необходимости регулярного медосмотра, о котором также вспоминают в МВД. И так далее.



На этот документ и ссылался Владислав Криклий - что, в результате, и породило массу недостоверной информации. Впрочем, во время общения с ЕвроПравдой чиновник отметил, что СМИ его слова перекрутили.

Впоследствии мы получили от руководителя Главного сервисного центра МВД письменный комментарий. Он действительно очень отличается от массово распространенной медийной версии.



Первое - Украина не обязана вводить нормы относительно удостоверения водителя, прописанные в упомянутой директиве.



"Как и все директивы, она несет рекомендательный характер. Поэтому мы, со своей стороны, рассматриваем рекомендуемые нормы, их имплементацию и форму ввода в Украине, - подчеркнул Владислав Криклий.



"Главный сервисный центр МВД работает над предложениями по соответствующим законодательным изменениям и предложит их на рассмотрение парламента уже осенью. Как только такие предложения нами будут сформированы, мы проинформируем общество о том, что именно предлагаем для внедрения в Украине и в какой форме", - обещает чиновник.



Второе - даже если "европейского" типа водительские удостоверения будут одобрены для выдачи в Украине, это не означает невозможности поездок в ЕС с нынешними "правами".



"Реализация положений директивы или возможных нововведений будет касаться только тех, кто в будущем будет получать водительское удостоверение впервые или уже заменять их после принятия таких норм, - говорит Криклий.



"В Украине уже выдаются национальные удостоверения водителя, которые соответствуют частично нормам ЕС. А поскольку закон обратной силы не имеет, то в случае принятых нами норм граждане не должны будут менять водительские права в срочном порядке", - добавляет он.



Собственно, убедиться в этом можно и просмотрев упомянутую директиву, которая в ЕС вступила в силу в январе 2013 года. Естественно, в ней ни слова не сказано о том, что становятся недействительными для движения в Евросоюзе все предыдущие водительские удостоверения.



Более того, в документе записано: "Любое право на управление, предоставленое до 19 января 2013 года, не может быть отменено или никоим образом не закреплено положениями этой директивы".

Естественным является и рекомендательный характер директивы для Украины. Ведь она предназначена прежде всего для внутреннего потребления странами ЕС.

"Правила, касающиеся водительских удостоверений, являются существенным элементом общей транспортной политики, вкладом в улучшение безопасности на дорогах, облегчение свободного передвижения людей, которые выбирают проживание в другом государстве-члене, чем то, которое выдало удостоверение", - так обоснованно нововведение.

То есть, на практике это касается прежде всего тех водителей, которые являются гражданами стран-членов ЕС и постоянно проживают в другой стране. Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной не предусмотрено таких возможностей для украинских граждан - а для краткосрочных поездок, опять же, вполне достаточно нынешних водительских удостоверений.

"Права" без срока действия - как быть с ними?

Отдельный вопрос, который был актуализирован этой историей - могут ли ездить в ЕС владельцы старых ламинированных прав без срока действия?

На вопрос ЕвроПравды об этом Владислав Криклий уже не дал прямого ответа - в отличие от упомянутых выше предыдущих комментариев для СМИ.

"Сегодня в Украине выдают национальные удостоверения водителя, приведенные к международным стандартам и которыми можно пользоваться в Украине и за рубежом, а также международные водительские права, согласно Женевской и Венской конвенций о дорожном движении", - ответил он.



"Национальные водительские удостоверения последнего образца - пластиковые, они содержат полную информацию о владельце, дату выдачи и срок действия, и именно ими можно пользоваться на территории ЕС", - лишь намекает он на невозможность пользоваться за рубежом бессрочными удостоверениями.



Согласно Международной конвенции о дорожном движении, водительское удостоверение действительно должно иметь срок действия. Но обязательным это требование стало 29 марта 2011 года - и касается удостоверений, выданных государствами-участниками именно после этой даты.

Вместе с тем согласно статье 43 конвенции, выданные ранее документы и в дальнейшем должны признаваться. К слову, контроль на границе ЕС не предусматривает проверку водительских удостоверений - пограничники и таможенники смотрят только техпаспорт на авто.

О чем свидетельствует эта история?

Во-первых, чиновники в общении с медиа должны максимально точно разъяснять подобные чувствительные вопросы. Так, чтобы гарантированно избежать неверной трактовки и не давать поводов для спекуляций и подозрений относительно возможных корыстных побуждений государства - конечно, если таких действительно нет. В конце концов, чтобы не дискредитировать идею европейской интеграции в целом и надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации в частности.



Тем более, что ранее со стороны МВД уже были попытки "стимулировать" водителей массово менять "права" и государственные номера - и это так же обуславливалось необходимостью выполнять международные обязательства.



Самая громкая история имела место в 2011 году - с подачи тогдашнего главы МВД Анатолия Могилева.



Он заявил, что согласно требованиям упомянутой выше Международной конвенции по дорожному движению водителей со старыми "правами" без срока действия с 29 марта 2011-го за границу не пустят. Соответственно, такие удостоверения надо срочно поменять.



Однако заявление Могилева быстро оказалось примитивной ложью.



Как уже было сказано выше, самое позднее с 29 марта 2011 года все государства-участники конвенции должны были начать выдавать удостоверения водителя с указанным в них админтермином - а не менять действующие.



В конце концов, тогда МВД признало дезинформацию. Кстати, попутно официально подтвердив: с ламинированными правами без срока действия можно продолжать ездить за границу. В нынешнем МВД это отрицают, хотя в конвенции с тех пор ничего не изменилось.



Следующая попытка "развода" была предпринята в 2015 году.



Тогда в Министерстве внутренних дел придумали новую сказку - мол, выполнение евроинтеграционных обязательств предусматривает переход на новые регистрационные автономера. "Европейская правда" писала об этом в статье "ГосАвтоИмитация: правительственное прочтение европейских стандартов".



Отцом скандала стал тогдашний заместитель министра внутренних прав Сергей Чеботарь.



"Новые номерные знаки стран Европы, используемые на этапе приобретения членства в Европейском Союзе, в Украине будут введены уже с 31 марта этого года", - заявил он, уйдя в своих фантазиях даже дальше ассоциации с ЕС - прямо к членству.



"В Соглашении об ассоциации нет никаких норм относительно внешнего вида регистрационных номеров автомобилей. Даже в ЕС нет гармонизации по этому поводу", - заявили тогда в представительстве ЕС в Украине.



Хочется надеяться, что подобное "евроинтеграционное" мошенничество со стороны госорганов в прошлом. Хотя, конечно, общество должно оставаться бдительным.