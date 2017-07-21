Говорим об экономике, думаем о политике: с чем Лукашенко приехал в Киев

Геннадий Максак, для Европейской правды _ Пятница, 21 июля 2017, 16:52

Фото: president.gov.ua

Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину прошел на фоне как позитивных, так и негативных обстоятельств.

Среди положительных можно отметить результаты проведения Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, принятие ряда резолюций в выгодном для Украины ключе с осуждением российской агрессии, в том числе и по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сам Лукашенко, как и белорусская делегация в ПА ОБСЕ, заставили российских коллег понервничать.

Поэтому, на фоне свежих воспоминаний о дружеском плече белорусского народа, появилась хорошая возможность капитализировать это в хорошую атмосферу для визита Александра Лукашенко. Определенным образом это могло бы сбалансировать негативный привкус, оставшийся в Украине от откровенно деструктивной позиции официального Минска во время подготовки и принятия украинской резолюции в ООН в ноябре-декабре 2017 года.

Негативным фоном можно считать недавнее задержание белорусского гражданина в Украине по подозрению в шпионаже в пользу России, который сейчас находится под следствием. Кроме того, это позиция Украины относительно непрозрачного характера военных учений на территории Беларуси, что привело к вызову посла Украины в МИД Беларуси.

По стечению обстоятельств начало визита совпало с годовщиной убийства журналиста Павла Шеремета, который в начале президентства Лукашенко доставил ему много имиджевых хлопот и стал объектом политических репрессий.

Но перевесили положительные обстоятельства. Так что имеем официальный визит с оркестром и объятиями. Однако горячие темы и вопросы проигнорировать не удалось. И хотя внимание медиа было приковано к обморокам чиновников или выходкам хулиганов, куда более важным выглядит проведение совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017".





Война войной, а экономика – по расписанию

Анонсы встречи с обеих сторон были сфокусированы на экономическом сотрудничестве. Апогеем встречи должно стать подписание новой дорожной карты сотрудничества с четкими направлениями и ориентирами до 2020 года.

Для этого создан соответствующий фундамент – конкретные решения 25-го заседания украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое проходило 17 июля в Киеве.

Дорожные карты экономического сотрудничества стали традиционным подходом к построению отношений еще во времена Виктора Януковича. Они изменили устаревший бюрократический подход общих, но пустых рамочных соглашений. Мощная работа белорусского посольства, умело проталкивавшего белорусскую продукцию на украинский рынок, находила свое отражение и в соответствующих документах.

К примеру, дорожная карта сотрудничества, которая действовала до 2012 года, в подавляющем большинстве предусматривала увеличение присутствия белорусской промышленной продукции на нашем рынке, расширение товаропроводящих сетей и создание сборочных цехов для белорусских тракторов и сельскохозяйственной техники. Эти проекты даже включали в украинские национальные программы поддержки производителей.

Так что активная внешнеэкономическая политика Беларуси определенным образом воздействует на Украину, поскольку

украинский дефицит в торговом балансе с Беларусью стабильно растет.

Ситуация значительно ухудшилась с увеличением доли нефтепродуктов в импорте из Беларуси.

Украина нуждается в усилении экономического сотрудничества с Беларусью. Для этого есть необходимые предпосылки. В частности, сохранение режима свободной торговли между Беларусью и Украиной способствует потенциальному увеличению торговых возможностей и запланированному выходу на показатель товарооборота в $5 млрд. На начало 2017 года удалось решить или найти компромисс по большинству торговых споров, публично или непублично сопровождавших двустороннюю торговлю.

Впрочем, для Украины вызовом остается усиление экономического присутствия в Беларуси.

Запланированные энергетические проекты, несмотря на свою перспективность, могут не всегда достигать поставленной цели. Достаточно вспомнить хотя бы проект по транспортировке азербайджанской нефти через Украину на белорусские НПЗ или транзита украинской электроэнергии в Литву.

Отдельным фактором, который должен быть принят во внимание, является значительная энергетическая зависимость Беларуси и, соответственно, энергетической политики официального Минска от России и позиции Кремля.

Интересным направлением выглядит возможность украинско-белорусского сотрудничества с выходом на рынки третьих стран, о чем говорили оба президента. Об освоении новых рынков говорят не первый год, но похвастаться особыми результатами пока не удается. Гораздо больше примеров недостаточно удачного сотрудничества. Поэтому здесь большие надежды возлагаются на возможность долгосрочного сотрудничества, потенциально выходящего за запланированный горизонт 2020-2021 гг.

К сожалению, пока потенциал Украины выступать своего рода адвокатом усиления сотрудничества Беларуси со странами ЕС и США минимален. Даже если этот вопрос и поднимался белорусским президентом в формате один на один, то дальше разговоров дело не пойдет. Украина пока сама в процессе построения своих отношений с Вашингтоном, а контакты со странами ЕС тоже могут меняться.

И наконец – проекты в рамках Восточного партнерства, которые могут представлять интерес для двух стран.

Для Беларуси эта платформа, особенно ее многосторонний формат, выступает пока едва ли не главным каналом коммуникации с Европейским Союзом, несмотря на отсутствие формального долгосрочного соглашения двустороннего характера.

Также в рамках Восточного партнерства можно найти поддержку в обустройстве белорусско-украинской границы и в участии в совместных экономических проектах.





Безопасное соседство: между гарантиями и заверениями

Беларусь заинтересована в развитии трека в сфере безопасности в отношениях с Украиной, что связано с агрессией России на Донбассе и соответствующей ролью посредника в этом процессе.

На экспертном и политическом уровнях неоднократно указывалось, что именно такая миротворческая позиция Беларуси позволяет удерживать Россию от усиления влияния на официальный Минск. Это прозвучало и в заявлении Александра Лукашенко.

Понимая ситуацию, в которой сейчас находится Минск в отношениях с Кремлем, ожидать однозначной поддержки и гарантий со стороны белорусского президента не стоит. Однако, как намекнул сам Лукашенко, неформальные договоренности в контактах с Киевом он сдержал. Возможно, поэтому и был выбран формат выхода для прессы, не предусматривающий вопросов.

Собственно, и задержку в общении с журналистами можно списать на долгие заверения, которые могут держаться только на президентском слове. Как учения "Запад-2017", вопросы безопасности украинско-белорусской границы, так и потенциальные инициативы относительно минской площадки переговоров требовали больше времени.

В частности, сохранение пребывания без регистрации граждан Беларуси в Украине и аналогичных условий пребывания украинских граждан в соседней стране является хорошим сигналом, особенно на фоне введения со следующего года регистрации для граждан России.

Имеется определенный уровень доверия, который не всегда присутствует в публичной плоскости.

В целом в вопросах безопасности ожидать кардинальных изменений не приходится.

Наличие двух уровней коммуникации, публичного и неофициального, которые часто могут не совпадать, может стать хроническим признаком наших отношений в среднесрочной перспективе.

Автор: Геннадий Максак,

глава Совета внешней политики

"Украинская призма"