Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Среда, 26 июля 2017, 12:32

Фото: newsweek.com

Иран, Россия, международный терроризм, Северная Корея: именно в таком порядке определен перечень врагов/противников (adversaries) Соединенных Штатов, на которых законом будут наложены санкции и ограничения.

Это решение Палата представителей Конгресса США утвердила во вторник вечером по вашингтонскому времени, в среду ночью по Киеву.

Единодушие конгрессменов впечатляет. 419 депутатов проголосовали в поддержку закона, только трое – против, еще 12 отсутствовали в зале или не голосовали.

Поэтому у закона, который ограничивает полномочия Трампа, фактически нет шансов быть ветированным.

Однако новые правила не вступят в силу автоматически. Помимо президентской подписи, они должны получить повторное одобрение в Сенате. Да, Сенат уже одобрял аналогичный закон, но Палата представителей внесла в документ ряд изменений, поэтому процедуру придется пройти заново.

Причем некоторые изменения позволяют американским компаниям вести подсанкционный бизнес с россиянами.





Все против России

Официальный Киев постоянно подчеркивает, что пользуется в США поддержкой не только действующей власти, но и оппозиции. Сегодняшнее голосование снова продемонстрировало: двухпартийная поддержка не просто есть, она единодушна как никогда.

"Это решение демонстрирует очень широкое двухпартийное согласие и в Палате представителей Конгресса, и в Сенате, о том, что Соединенные Штаты должны усилить санкции (против России)", – заявил во время дебатов глава комитета по международным делам, конгрессмен Эд Ройс. Санкции "направлены против тех вещей, которые важны (лично для Путина)", – цитирует его Bloomberg. "Администрация (Трампа) предпочла бы казаться другом Путина. Но правда заключается в том, что Путин – не наш союзник", – поддержал его лидер демократов в профильном комитете Элиот Энгел.

Сопротивление России объединило идеологических противников в американском парламенте; даже те, кто предпочел бы не слишком ссориться с Москвой, сейчас вынуждены поддерживать большинство в этом вопросе.

Название законопроекта №3364, одобренного минувшей ночью, говорит само за себя: "О механизме пересмотра (санкций) Конгрессом и о противодействии агрессии правительств Ирана, Российской Федерации, Северной Кореи и для других целей".

До сих пор Москву не ставили в официальных документах в такой компании: между Ираном и КНДР.

Проект закона, соответственно, разбит на три части: иранскую, российскую и корейскую.

Хотя и американские политики, и журналисты упоминают о новом документе именно в связи с Россией, и не зря. Второй блок законопроекта по объему оказался даже длиннее, чем два других вместе взятых!

Еще одна интересная деталь: именно в "российский блок" документа конгрессмены включили главу о необходимости противодействия международному терроризму и его незаконному финансированию. Прямого упоминания о причастности России к таким действиям в документе нет, но такое соседство вряд ли стало случайным – например, ничего не мешало авторам проекта выделить "террористическую главу" отдельным, четвертым блоком в законопроекте.

Впоследствии мы еще перечислим некоторые санкции и ограничения, которые должен наложить на Россию данный проект. Но главное то, что он утверждает уже существующие антироссийские санкции, введенные президентскими указами Обамы и Трампа.

Это означает, что теперь Дональд Трамп не может без согласия Конгресса снять с РФ действующие санкции, ослабить их или "забыть" продлить на очередной период.





На второй круг

Больше месяца назад, 14 июня, украинские СМИ уже радовались утверждению законопроекта о санкциях – тогда Сенат почти единогласно (97 голосов за, 2 против) одобрил аналогичный документ о наказании Россию за ее вмешательства в избирательную кампанию в США, а также за действия РФ в Украине и Сирии.

Тогда казалось, что документ достаточно подтвердить в нижней палате, и он станет законом. Но сейчас выяснилось, что процедура затягивается: проект придется снова принимать в Сенате.

Дело в том, что нижняя палата Конгресса отредактировала документ, в том числе его российскую часть.

Во-первых, в документ добавили новую главу: изначально он был направлен против Ирана и РФ, теперь в тексте появилась также КНДР.

Во-вторых, российский блок расширили, добавив к нему международный терроризм.

В-третьих, некоторые санкции, направленные против России, изменились.

Так что теперь проект должен быть одобрен Сенатом повторно.

Но почти все обозреватели уверены: голоса есть. Мнения расходятся только относительно того, когда процедура завершится.

Депутаты уже приняли решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого проекта, которая теоретически позволяет завершить его принятие в считанные дни.

Некоторые конгрессмены говорят, что уже согласовали изменения в документ с коллегами из Сената и теперь надеются, что те утвердят его до конца текущей недели, то есть до начала летних каникул. При этом в Сенате звучат мнения о том, что изменения слишком масштабны по сравнению с первоначальной редакцией, а следовательно, не стоит говорить об автоматическом и быстром одобрении.

Развитие событий может проясниться уже в течение ближайших суток.

Но есть то, в чем сходятся все без исключения комментаторы: при такой единодушной поддержке в Конгрессе нет сомнений, что Трамп будет вынужден подписать закон.

"Трампу придется принимать во внимание, что вето будет иметь для него цену. (В случае ветирования закона) это будет воспринято как еще одно доказательство того, что во время выборов 2016 года между кампанией Трампа и россиянами имело место нечто недостойное", – объясняет Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, а ныне известный американский эксперт, которого цитирует Voice of America.

Эксперты также отмечают, что у санкций против Ирана и Северной Кореи есть четкая поддержка Белого дома, что дополнительно уменьшает вероятность вето пакета санкций.





Что изменили конгрессмены

Ключевое, самое резонансное положение совпадает в обеих версиях, поэтому можно быть уверенными: оно останется и в том проекте закона, который будет передан на подпись президенту США.

Ни президент Трамп, ни его преемники не смогут без согласия Конгресса смягчать санкции, введенные против РФ. По новым правилам, предложение о снятии санкций или их элементов передается в Конгресс, где в течение 30 дней (в период летних каникул – 60 дней) депутаты могут выразить возражение, и если его поддержат коллеги, смягчение санкций будет заблокировано.

Это означает, что у Путина не будет никаких шансов кулуарно договориться с Трампом о "размораживании" отношений, ведь президент США может оказаться просто не способен выполнить договоренность.

Правда, в деталях механизм такого блокирования отличается, нижняя палата Конгресса несколько осложнила его по сравнению с версией Сената: теперь предложение о блокировании должен вносить лидер парламентского большинства или меньшинства.

Интересная деталь: этот предохранитель введен только для антироссийских санкций.

Ограничения против КНДР, Ирана, Сирии и т.д. будут работать по старой схеме, где президент имеет право принимать решения самостоятельно.

Важное отличие проектов Сената и Палаты представителей касается санкций против международных энергетических проектов с участием россиян.

В измененном проекте появилась минимальная разрешенная доля участия российских субъектов, подпадающих под санкции, в совместных предприятиях с американцами. По новым правилам ограничения будут применяться только к предприятиям, в которых подсанкционные российские субъекты имеют по крайней мере 33%.

Как объясняет Bloomberg, эту норму добавили, чтобы предотвратить "санкционное рейдерство": без минимального ограничения российские компании могут купить небольшую долю американского проекта только для того, чтобы "убить" его.

Между тем новая норма выводит из зоны риска такие проекты, как "Шах Дениз" в Азербайджане, где BP является основным оператором, а российское ПАО "Лукойл" владеет 10% акций, а также проект на нефтяных месторождениях "Сахалина-1", где компания Exxon Neftegas Limited выступает в партнерстве с двумя российскими компаниями, имеющими общую долю в размере 20%.

Как уже отмечалось, законопроект также подтверждает все санкции против РФ, введенные ранее, а также добавляет к ним новые элементы.

В частности, предусмотрена возможность введения санкций против госпредприятий РФ, работающих в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте; усилены секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; добавлены отдельные санкций за кибератаки из РФ и т.п.

Но в документе есть не только "обычные" санкции.

В отдельной главе Конгресс США установил цель "противодействовать российскому влиянию в Европе и Евразии".

В документе говорится и о медиавойнах, и о пропаганде, и о других инструментах гибридной войны, которые за последние годы стали привычными для Кремля. Согласно законопроекту, президент/правительство США будут обязаны готовить и подавать в парламент перечень медиаорганизаций, которые контролируются или спонсируются правительством РФ; перечень случаев вмешательства РФ в выборы в других странах.

Одним из приоритетов США объявлена ​​поддержка энергетической независимости Украины.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет $250 млн на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины направят $30 млн.

Конечно, новый санкционный закон не сможет сам по себе изменить или остановить Россию, но его влияние сложно переоценить.

И дело, конечно же, не в деньгах. Главное – то, что после подписания этого закона Трампом можно будет говорить о начале периода стабильности политики санкций.

Давление на РФ со стороны США будет сохраняться.

В то же время, в санкционной истории остается главная интрига: как на действия США отреагирует Евросоюз. Как известно, европейцы уже не раз высказывали протест из-за того, что новые американские санкции могут задеть европейские компании, которые реализуют совместные с россиянами энергетические проекты.

В некоторых моментах американцы пошли на уступки - в частности, норма о минимум 33% российского капитала спасает некоторые совместные российско-европейские проекты. Но в законопроекте остался принцип, который так возмущал европейцев - о возможности наказания Вашингтоном компаний, зарегистрированных в ЕС.

Официальная реакция Еврокомиссии на решение Конгресса на момент написания данной статьи еще не оглашалась.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"