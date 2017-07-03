ЕС получил территориальный спор: почему Хорватия не признала решение Гаагского суда

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Понедельник, 03 июля 2017, 09:30

Фото Сергея Моругина

Арбитражный суд в Гааге попытался по справедливости решить вопрос о границе Хорватии и Словении в Истрии.

После четырех лет и четырех месяцев работы был вынесен вердикт о распределении между соседними странами спорных территории в Истрии – Пиранского (словенское название) / Савурдийского (хорватское) залива, границы на суше и о предоставлении Словении беспрепятственного доступа в международные воды.

Решение суда должно поставить точку в споре, который длится уже 25 лет, но вместо этого дало старт значительному обострению ситуации.

Дело дошло до того, что региональные СМИ теперь каждый день сообщают об инцидентах на хорватско-словенской границе – правда, речь идет только о вербальных и вполне мирных спорах, но факт остается фактом:

на карте Европы появилась новая точка напряженности. Опять на Балканах, но теперь – внутри ЕС.

Хорватско-словенская граница была определена югославскими партизанами в 1943-1944 годах, после капитуляции Италии. Затем, в течение десяти лет, до 1955 года, граница несколько раз менялась, десятки малых населенных пунктов переходили из рук в руки.

К теме изменения границ республики Югославии вернулись в начале 1990-х, и Словения с Хорватией не стали исключением. Вскоре после провозглашения независимости страны решили разобраться с общей границей. В 1992 году была создана рабочая группа, начался процесс переговоров и согласований... Но граница в Истрии оставалась спорной.

Накануне вступления Хорватии в ЕС урегулирование пограничного спора со Словенией стало насущной тнеобходимостью. Как утверждают хорватские обозреватели, недостижение решения, которое устроит словенскую сторону, могло привести к блокированию Словенией 14 глав (пунктов) переговоров Загреба с Брюсселем.

Тогда был найден компромисс – стороны договорились передать спор на рассмотрение в международный суд, и в 2009 году хорватский премьер-министр подписал арбитражный договор.

В 2013 году началось рассмотрение дела в Гаагском арбитраже, в том же году Хорватия вступила в Евросоюз.

Старый Пиран и спорная акватория. Тут и далее – фото Сергея Моругина

Процесс в Гааге с самого начала был непростым. Судьи, как утверждают в Загребе, учитывали не только сугубо юридические аргументы, но и много других факторов.

Например, отсутствие у Словении (в отличие от Хорватии) непосредственного доступа к международным водам, длину береговой линии (у Словении – не менее 47 км, у Хорватии – 1778 км), наличие на берегу спорного залива словенского средневекового города-памятника Пиран, одного из самых известных на всем Адриатическом побережье...

Все и так было сложно, но в придачу добавился еще и скандал, подобного которому в истории международных судов еще не было.

Два года назад, летом 2015 года, хорватские СМИ обнародовали записи телефонных разговоров между представителем Министерства иностранных дел Словении и арбитром от Словении. Согласно записям, словенский юрист передавал чиновнику своего МИДа конфиденциальную информацию о ходе процесса и согласовывал на основе этих сведений план действий.

Благодаря этой утечке стало известно, что Словения уже знает, что Пиранский залив разделят в ее пользу (33/66 или 25/75), достанется ей и доступ к открытому морю. А вот сухопутные границы на тот момент были еще открытым вопросом, и словенский представитель в Гаагском суде был недоволен ходом дискуссии.

За несколько недель после "скандала с пленками" Хорватия вышла из Арбитражного соглашения. Это решение поддержали правительство, президент и все парламентские партии.

Вердикт Гаагского арбитража, который был обнародован в четверг, 29 июня, оказался очень похожим на те прогнозы, о которых писали СМИ два года назад.

Решение о сухопутном участке границы, как и предполагалось, оказалось противоречивым: что-то получила Словения, а что-то и Хорватия. Некоторые села были хорватскими, а стали словенскими, некоторые – наоборот. При этом хорватской стороне перешла местность Света Гера (Sveta Gera), на который расположена... словенская военная база.

А вот на море Словения получила почти все, так, как и было предусмотрено. Во-первых, три четверти Пиранского/Савурдийского залива.

Во-вторых, суд обязал Хорватию предоставить Словении так называемый "переход" шириной 2,5 морских миль и длиной 12 морских миль для свободного доступа к международным водам.

Этот "переход", или "коридор", будет находиться под хорватской юрисдикцией – Словения не получила право на использование континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Поэтому в "коридоре" Словения не сможет ловить рыбу, заниматься научными исследованиями, добывать нефть и газ, а также, например, строить искусственные острова.

К тому же именно Хорватия, а не Словения, должна реагировать на призывы о помощи и проводить спасательные работы на участке "перехода". Но Словения сможет использовать "переход" для свободного плавания, полетов самолетов, прокладки кабелей и трубопроводов.

После обнародования решения Гаагского арбитража в Хорватии, как и два года назад, вновь наблюдается полное единство всех политических сил. Никто не собирается признавать и выполнять вердикт Гааги.

Глава правительства Андрей Пленкович напомнил, что страна вышла из арбитражного процесса еще два года назад, соответственно, нынешнее решение суда для Хорватии не является обязательным и выполняться не будет. А президент Колинда Грабар-Китарович отметила, что "этот арбитражный процесс войдет в анналы, но в анналы негативные".

Впрочем, руководители Хорватии заявили о готовности вести переговоры со словенскими коллегами и сохранять "добрососедские отношения".

12 июля Пленкович едет в Словению. Но сложно спрогнозировать, о чем и как ему удастся договориться.

В отличие от Хорватии, Словения полностью признает решение Гаагского арбитража и считает его обязательным к исполнению для обеих сторон.

Пока, как сообщил глава словенского правительства Миро Церар, Словения не будет выводить свои войска с территории, которая, согласно Гаагскому вердикту, является хорватской, и не будет давать своим рыбакам разрешение на вылов рыбы в районе, который стал словенским. Но,

по мнению официальной Любляны, первые шаги в реализации решения арбитража должны быть сделаны до конца этого года.

Соответственно, глава словенского правительства ждет визита своего хорватского коллеги, чтобы обсудить порядок исполнения арбитражного вердикта, которому, как он считает, нет никакой альтернативы.

Словению поддерживает Германия: немецкое посольство в Загребе отметило, что решение суда надо уважать и выполнять.

При этом США считают этот вопрос двусторонним хорватско-словенским и выражают надежду, что Хорватия и Словения найдут способ решить эту проблему. Хорватские СМИ трактуют эту позицию как поддержку Хорватии.

Чем в этой ситуации грозит Хорватии отказ от исполнения решения арбитража?

В первую очередь, теперь Хорватию ждут постоянные пограничные конфликты с соседями. За выходные хорваты зафиксировали три нарушения своей границы, словенцы – два (рыбацкими лодками, которых сопровождала хорватская полиция).

Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец сообщил, что его ведомство направляет Хорватии официальную дипломатическую ноту по поводу этих инцидентов.

Кроме того, Словения, гипотетически, может заблокировать вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

Но наиболее серьезным последствием является возникновение напряженности в отношениях Хорватии с ключевой страной ЕС – Германией. Руководители Евросоюза пока отказываются комментировать решение Гаагского суда, но трудно представить, что Брюссель не будет прислушиваться в своих выводах и действиях к мнению официального Берлина.

Автор: Наталья Ищенко,

предприниматель из Черногории,

активист украинской общины