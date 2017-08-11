Испытание радикалами: правительственный кризис в Словакии и его риски для Украины

Соседняя Словакия оказалась на пороге политического кризиса. Нынешняя правящая коалиция, созданная после парламентских выборов в марте 2016 года, подвергается испытаниям.
В прошлом году впервые левая партия Smer-SD Роберта Фицо, которая формировала однопартийное правительство с 2006 года (с перерывом в 2010-2012 годах), потеряла большинство. Впрочем, надежды на создание правоцентристской коалиции оказались напрасными – Фицо сумел найти партнеров, хотя и не близких по духу, в частности, пригласив в коалицию крайне правых.
Сейчас в правительстве представлены три партии: левая Smer-SD, националистическая SNS и партия венгерского меньшинства Most-Hid. Несмотря на такую разную идеологическую направленность политических сил, больше года коалиция хорошо держалась благодаря компромиссам и балансу интересов всех партнеров.
Коалиционный кризис: больше дыма, чем огня
Впрочем, удержать такую пеструю коалиции было нелегко.
Коалиционный кризис в Словакии начался с заявления спикера парламента и лидера Словацкой национальной партии (SNS) Андрея Данко (политик, известный своим эпатажным и непредсказуемым поведением) о том, что его партия выходит из коалиции.
Формальным поводом для такого заявления националистов стала их неудовлетворенность "правилами игры" в коалиции – SNS упрекает партнеров в несоблюдении коалиционного соглашения и шагах, направленных на дискредитацию партии, недопущении номинантов партии в региональные структуры. Парламентарии от SNS говорят о необходимости "очищения" отношений в рамках коалиции и выстраивания новой, более эффективной коммуникации.
Такой поступок Данко обозреватели связывают с желанием SNS и его лидера отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг этой партии.
Скандал разгорелся вокруг Министерства образования, возглавляемого Петером Плавчаном – номинантом SNS, который подозревается в манипулировании еврофондами на образование и науку. О персональном факторе Данко как катализатора кризиса свидетельствует тот факт, что эти события застали врасплох даже депутатов от его собственной партии.
|Андрей Данко
Можно прогнозировать, что турбулентности в коалиции не приведут автоматически к распаду правительства или перевыборам. Это стало очевидным после встреч партнеров по коалиции. "У правящей коалиции нет никакой альтернативы", – заявил лидер партии Most-Hid Бела Бугар.
Иван Миклош, которого в Украине знают как успешного словацкого реформатора и руководителя группы советников премьер-министра Украины, охарактеризовал такие действия SNS как "маневры, чтобы получить больше влияния". Скорее всего, будут обсуждаться изменения министерских портфелей в правительстве и компромиссные форматы действий для всех трех членов коалиции.
Эксперты отмечают, что распад правительства не в интересах ни одного из его членов, включая и партию, которая инициировала этот кризис.
Впрочем, желание переиграть партнеров может сыграть с ними злую шутку. В частности, совещание лидеров коалиции, запланированное на 11 августа, было отложено из-за ухудшения состояния здоровья премьер-министра Роберт Фицо.
Затягивание же конфликта увеличивает шансы оппозиции. В частности, либеральная партия "Свобода и солидарность" (SaS) подчеркивает необходимость увольнения министра образования от SNS и прозрачного расследования дела о коррупционном распределении фондов на образование и исследования.
Проблемы от радикалов
Еще одним испытанием для словацкой политической системы станут региональные выборы в ноябре 2017 года, подготовка к которым уже активно ведется.
Характерной чертой нынешнего политического ландшафта в Словакии является присутствие на региональном уровне и в парламенте праворадикалов с откровенно фашистской идеологией. Экстремистская "Народная партия – наша Словакия" неожиданно для всех в прошлом году прошла в парламент на волне антииммигрантской и антиромской риторики.
Еще в 2013 году ее лидер Мариан Котлеба был избран председателем Банскобыстрицкого края благодаря своим радикальным лозунгам, которые находили отклик у части населения этого депрессивного региона с традиционными антиромскими настроениями. Так что на местных выборах главной целью всех демократических сил будет недопущение переизбрания Котлебы на второй срок.
|Мариан Котлеба
Для этого его конкуренты на выборах договорились между собой на последнем этапе предвыборной борьбы снять свои кандидатуры в поддержку единого кандидата от демократических сил, у которого будет больше шансов победить Котлебу.
В целом проблема радикализма и экстремизма – одна из самых острых в Словакии на нынешнем этапе. Характерно, что, как неоднократно отмечалось в словацких источниках,
российские финансовые вливания активно подпитывают эту проблему, поскольку словацкие правые получают финансирование из России.
Стратегической целью является мобилизация словацкого электората, чтобы добиться поражения праворадикалов на следующих парламентских выборах. К сожалению, опросы указывают на стабильную поддержку Котлебы (на выборах 2016 года партия прошла в парламент с 8% голосов).
Все это позволяет говорить, что словацкий политический кризис может оказаться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Нынешний конфликт играет в первую очередь на руку ультраправым и их кураторам из Кремля, что создает дополнительные риски для Украины.
Автор: Марина Воротнюк,
эксперт Совета внешней политики "Украинская призма",
приглашенный лектор Университета Каменского в Братиславе