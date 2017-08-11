Испытание радикалами: правительственный кризис в Словакии и его риски для Украины

Марина Воротнюк, для Европейской правды _ Пятница, 11 августа 2017, 14:38

Фото: pluska.sk

Соседняя Словакия оказалась на пороге политического кризиса. Нынешняя правящая коалиция, созданная после парламентских выборов в марте 2016 года, подвергается испытаниям.

В прошлом году впервые левая партия Smer-SD Роберта Фицо, которая формировала однопартийное правительство с 2006 года (с перерывом в 2010-2012 годах), потеряла большинство. Впрочем, надежды на создание правоцентристской коалиции оказались напрасными – Фицо сумел найти партнеров, хотя и не близких по духу, в частности, пригласив в коалицию крайне правых.

Сейчас в правительстве представлены три партии: левая Smer-SD, националистическая SNS и партия венгерского меньшинства Most-Hid. Несмотря на такую ​​разную идеологическую направленность политических сил, больше года коалиция хорошо держалась благодаря компромиссам и балансу интересов всех партнеров.





Коалиционный кризис: больше дыма, чем огня

Впрочем, удержать такую ​​пеструю коалиции было нелегко.

Коалиционный кризис в Словакии начался с заявления спикера парламента и лидера Словацкой национальной партии (SNS) Андрея Данко (политик, известный своим эпатажным и непредсказуемым поведением) о том, что его партия выходит из коалиции.

Формальным поводом для такого заявления националистов стала их неудовлетворенность "правилами игры" в коалиции – SNS упрекает партнеров в несоблюдении коалиционного соглашения и шагах, направленных на дискредитацию партии, недопущении номинантов партии в региональные структуры. Парламентарии от SNS говорят о необходимости "очищения" отношений в рамках коалиции и выстраивания новой, более эффективной коммуникации.

Такой поступок Данко обозреватели связывают с желанием SNS и его лидера отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг этой партии.

Скандал разгорелся вокруг Министерства образования, возглавляемого Петером Плавчаном – номинантом SNS, который подозревается в манипулировании еврофондами на образование и науку. О персональном факторе Данко как катализатора кризиса свидетельствует тот факт, что эти события застали врасплох даже депутатов от его собственной партии.

Андрей Данко

Можно прогнозировать, что турбулентности в коалиции не приведут автоматически к распаду правительства или перевыборам. Это стало очевидным после встреч партнеров по коалиции. "У правящей коалиции нет никакой альтернативы", – заявил лидер партии Most-Hid Бела Бугар.

Иван Миклош, которого в Украине знают как успешного словацкого реформатора и руководителя группы советников премьер-министра Украины, охарактеризовал такие действия SNS как "маневры, чтобы получить больше влияния". Скорее всего, будут обсуждаться изменения министерских портфелей в правительстве и компромиссные форматы действий для всех трех членов коалиции.

Эксперты отмечают, что распад правительства не в интересах ни одного из его членов, включая и партию, которая инициировала этот кризис.

Впрочем, желание переиграть партнеров может сыграть с ними злую шутку. В частности, совещание лидеров коалиции, запланированное на 11 августа, было отложено из-за ухудшения состояния здоровья премьер-министра Роберт Фицо.

Затягивание же конфликта увеличивает шансы оппозиции. В частности, либеральная партия "Свобода и солидарность" (SaS) подчеркивает необходимость увольнения министра образования от SNS и прозрачного расследования дела о коррупционном распределении фондов на образование и исследования.





Проблемы от радикалов

Еще одним испытанием для словацкой политической системы станут региональные выборы в ноябре 2017 года, подготовка к которым уже активно ведется.

Характерной чертой нынешнего политического ландшафта в Словакии является присутствие на региональном уровне и в парламенте праворадикалов с откровенно фашистской идеологией. Экстремистская "Народная партия – наша Словакия" неожиданно для всех в прошлом году прошла в парламент на волне антииммигрантской и антиромской риторики.

Еще в 2013 году ее лидер Мариан Котлеба был избран председателем Банскобыстрицкого края благодаря своим радикальным лозунгам, которые находили отклик у части населения этого депрессивного региона с традиционными антиромскими настроениями. Так что на местных выборах главной целью всех демократических сил будет недопущение переизбрания Котлебы на второй срок.

Мариан Котлеба

Для этого его конкуренты на выборах договорились между собой на последнем этапе предвыборной борьбы снять свои кандидатуры в поддержку единого кандидата от демократических сил, у которого будет больше шансов победить Котлебу.

В целом проблема радикализма и экстремизма – одна из самых острых в Словакии на нынешнем этапе. Характерно, что, как неоднократно отмечалось в словацких источниках,

российские финансовые вливания активно подпитывают эту проблему, поскольку словацкие правые получают финансирование из России.

Стратегической целью является мобилизация словацкого электората, чтобы добиться поражения праворадикалов на следующих парламентских выборах. К сожалению, опросы указывают на стабильную поддержку Котлебы (на выборах 2016 года партия прошла в парламент с 8% голосов).

Все это позволяет говорить, что словацкий политический кризис может оказаться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Нынешний конфликт играет в первую очередь на руку ультраправым и их кураторам из Кремля, что создает дополнительные риски для Украины.

Автор: Марина Воротнюк,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма",

приглашенный лектор Университета Каменского в Братиславе