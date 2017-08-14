Плохой и худший варианты: эксперты анализируют сценарий войны США и КНДР

Алексей Кузьменко, Украинская служба "Голоса Америки" _ Понедельник, 14 августа 2017, 12:41

Обмен угрозами между Соединенными Штатами и Северной Кореей дает все основания ожидать военного решения конфликта.

От этого сценария Белый дом отговаривают как лидеры западных стран, так и часть американских политиков. Но эксперты уже начали моделировать возможные сценарии и последствия силового решения корейской ядерной проблемы.

Вашему вниманию – детальный обзор таких сценариев, подготовленный в Вашингтоне украинской службой "Голоса Америки", с незначительными редакционными изменениями от редакции ЕвроПравды.

Статья опубликована в рамках партнерства с Украинской службой "Голоса Америки".

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Угрозы со стороны КНДР и строгие предупреждения из США вызвали активные предположения о возможности войны между двумя странами.

"Военные решения уже полностью подготовлены, мы заряжены и готовы, если КНДР поведет себя не мудро. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь", – заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

В такой ситуации ряд американских СМИ обнародовали экспертные выкладки сценариев, по которым может развернуться военное столкновение Северной Кореи и США.

"Военные действия против КНДР не будут приятным зрелищем. Как бы безукоризненно ни разворачивалась американская операция, вероятно, погибнут гражданские в Южной Корее, возможно, в Японии, также, вероятно, погибнут американские военные в тихоокеанском регионе", – пишет издание Business Insider, ссылаясь на оценку эксперта частной разведывательной компании RAND Сима Така.

Статья приводит последовательность действий в случае решения Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР.

Так какие же они, эти военные решения?





Оптимистический сценарий

США может быть выгодно ограничиться сверхточным ударом по ряду ядерных и военных объектов КНДР, пишет The Atlantic. Нанести такой удар будет непросто, ведь Пхеньян, по оценкам экспертов, может иметь до 60 ядерных устройств.

Альтернативой точечному удару, который не гарантирует уничтожения всех целей, является полномасштабный удар с целью полностью уничтожить ядерные объекты и вооруженные силы страны.

Впрочем, такой удар непременно повлечет за собой длительный конфликт в регионе.

Первый удар: США выводят на боевые позиции стелс-бомбардировщики и истребители, подводные лодки.

Авиация нанесет первый удар в определенный момент. В частности, бомбардировщики B-1 сбросят заряды, предназначенные для поражения подземных бункеров.

Целями бомбардировщиков и истребителей станут ядерные реакторы, объекты производства ракет, стартовые площадки межконтинентальных баллистических ракет и мобильные установки пуска ракет.

В случае, если КНДР сможет осуществить ответный запуск ракеты, системы ПРО США и Южной Кореи постараются их сбить. Сеул будет готовиться к обстрелу артиллерии КНДР. 30 тысяч американских военных в Южной Корее покинут базы, на которые будет нацелен удар КНДР, и выйдут на границу со страной для отражения удара сухопутных войск.

США попытаются ограничить масштаб ответного удара КНДР

Даже потеряв ядерное оружие, КНДР будет способна нанести чрезвычайно мощный артиллерийский удар по территории Южной Кореи.

Наибольший вред она способна нанести демилитаризованной зоне (артиллерийские удары могут играть функцию разминирования территории для дальнейшего сухопутного вторжения) между странами и дислоцированным там американским силам. Но, вероятно, артиллерии КНДР не под силу выполнить обе задачи одинаково хорошо.

Как только артиллерия КНДР начнет "работать", она раскроет свои позиции и станет целью для воздушных ударов США.

Битва под водой

У КНДР есть подводные лодки, способные осуществлять ракетные пуски, но пока не известно, удалось ли режиму освоить технологию такого пуска ракет. Так или иначе, в издании считают, что подводные лодки КНДР не смогут тягаться с силами Южной Кореи, США и Японии, которые используют продвинутые радары, буи прослушивания и другое оборудование для определения положения подводных лодок КНДР.

"Подводные лодки значительно усложнят операцию, но, вероятно, они окажутся на дне океана, прежде чем смогут нанести реальный ущерб", – утверждает статья.

КНДР приложит все усилия, чтобы защитить Ким Чен Ына.

Обезглавливание режима точечным ударом – убийством Ким Чен Ына ­– может обрушить всю систему КНДР, пишет издание. Чтобы избежать этого, лидер страны сразу же будет перемещен в безопасный подземный бункер.

США придется обороняться

Через подземные туннели, прорытые под демилитаризованной зоной на границе Южной и Северной Кореи, последняя попытается ворваться на территорию под защитой США.

США вряд ли пойдут на вторжение на собственную территорию КНДР, а значит, им придется иметь дело с наступлением наземных сил КНДР и атаками ее авиации.

Параллельно, после уничтожения средств ПВО, специальные подразделения США проникнут на территорию КНДР.

Их цель – определить расположение мобильных стартовых платформ северокорейских ракет и другого наступательного вооружения и передать эту информацию ВВС США, которые будут наносить удары, направленные на уничтожение целей.

КНДР не может позволить себе широкомасштабный ответ, отмечают в издании, ведь эта страна в принципе не способна выиграть войну с США, впрочем, это не значит, что ее удар не будет чувствительным.

"КНДР, вероятно, предпримет кибератаки, которые могут отключить часть энергосети США или их союзников, но киберкомандование США готово к такому варианту развития событий. Вероятно, КНДР удастся уничтожить определенные военные позиции США, разрушить небольшую часть Сеула и осуществить несколько ракетных пусков, но США и их союзники готовы и к этому", – пишет издание.

Описанный сценарий не детализирует, что, собственно, способна сделать КНДР, но это не значит, что Пхеньян – это "мальчик для битья".





На что способны вооруженные силы КНДР

Издание The Atlantic отмечает: КНДР воспримет попытку лишить ее ядерного оружия как первый шаг к неизбежному уничтожению режима, а следовательно, будет реагировать со всей силой.

"Чтобы заставить США и их союзников в регионе отступить, северные корейцы могут прибегнуть к атакам с использованием обычных вооружений на базы США в Японии и Южной Корее, использовать против этих целей химическое оружие или даже то ядерное оружие, которое переживет первые удары США", – пишет издание.

Сэм Гардинер, отставной полковник ВВС США, который занимается моделированием конфликта между КНДР и США, допускает, что в первые дни войны военные действия могут унести миллион жизней.

По подсчетам Гардинера, победа США обернется для них самих значительными проблемами.

"Военные игры – моделирование конфликта обычно охватывали 60-100 дней конфликта. Тогда США и Южная Корея начинают атаку на столицу КНДР. Так что на тот момент американские силы уже оккупируют Северную Корею, они не знают, где северокорейское ядерное оружие, а еще на них теперь лежит ответственность за население КНДР, страдающее от голода.

Вот здесь и схватишься за голову: "Что же мы наделали?" – рассказал отставной военный изданию.





Самый плохой сценарий: Китай вступает в войну

Приведенный выше сценарий не касается варианта вовлечения Китая в конфликт между КНДР и США, но последнее вполне вероятно при определенных условиях. При каких условиях это может произойти, рассказали в The Washington Post.

"Китай не придет на помощь КНДР, если она нанесет ракетный удар по территории США и станет целью ответной атаки... Но Пекин вмешается в ситуацию, если США нанесут удар первыми", – сообщает издание со ссылкой на китайскую газету, которую называют близкой к Коммунистической партии Китая.

Издание привело мнения экспертов, которые отмечают, что в Китае предпочитают сохранять статус-кво на Корейском полуострове, хотя их и раздражает северокорейский режим.

Какой будет война США с Китаем, если последний "заступится" за КНДР, еще весной расписало издание The National Interest в материале с красноречивым названием "Самый большой кошмар Азии: Война США и Китая в Северной Корее".

Цель Китая – не допустить появления страны-союзника США на своей границе, поэтому в случае,

если КНДР будет поставлена на грань уничтожения, Пекин может нанести удар по силам США в регионе, а также их союзникам.

Военные действия могут включать удары баллистических и крылатых ракет, активное использование всех видов вооружений.

"О войне между США и Китаем сложно даже думать. Она будет катастрофической и принесет смерть, и потенциально может включать использование ядерного оружия. Важно, чтобы обе страны договорились в случае коллапса северокорейского режима.

Как только этот коллапс произойдет, события будут развиваться очень быстро. Если Вашингтон и Пекин не смогут прямо сейчас разработать рамочное соглашение о сотрудничестве, вероятность конфликта между двумя странами будет оставаться неприемлемо высокой", – предупреждало издание.

Автор: Алексей Кузьменко,

Украинская служба "Голоса Америки"

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