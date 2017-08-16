Сколько стоит Brexit: Лондон и Брюссель не могут согласовать условия развода

Виталий Шапран, для Европейской правды _ Среда, 16 августа 2017, 13:45

Фото: itv.com

В том, что Великобритания все же покинет ЕС, уже ни у кого не осталось сомнений.

Даже самые неугомонные еврооптимисты после окончания первого раунда переговоров по Brexit ощутили, что обе стороны очень серьезно и с эмоциональным окрасом настроены развестись.

Осталось лишь договориться о "цене развода" и уточнить его временные рамки.





Жесткий сценарий

Британский премьер-министр Тереза Мэй, объявившая выборы в парламент, так и не добилась желаемого результата.

Новые выборы – это был очень красивый политический ход с ее стороны, но теперь в британском парламенте нет устойчивого большинства, поскольку ни одна из партий не набрала более 50% голосов избирателей.

В самом Кабмине госпожи Мэй тоже было очень неспокойно. Буквально еще в первой декаде августа министр финансов Филип Хэммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс демонстрировали прямо противоположные мнения в отношении Brexit.

Минфин выступал за мягкий и более длительный сценарий выхода из ЕС, а вот господин Фокс настаивал на более жестком варианте. В итоге оба министра к середине августа помирились и отметили сближение своих позиций совместной статьей в The Sunday Telegraph, которая окончательно убила надежды британских еврооптимистов.

Министры сошлись на том, что более жесткий сценарий Великобритании также подойдет.

Буквально одновременно с завершением дискуссии в Кабмине последовало довольно жесткое заявление самой Терезы Мэй, в котором недвусмысленно говорилось о том, что

в марте 2019 года Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо льготных периодов и, как написала британская пресса, "без ожиданий у черного входа в ЕС".

Предполагается, что с марта 2019 года Великобритания закроет свои границы для трудовых мигрантов из ЕС и конечно это в первую очередь ударит по странам Восточной Европы. Однако быть уверенным на все 100%, что будет реализован именно жесткий сценарий, нельзя.

Консервативная партия Великобритании негласно раскололась, и часть влиятельных членов парламента пытались оказывать давление на правительство, выступая за мягкий сценарий развода с ЕС.

Но их атака была отбита, и премьер-министр по-прежнему смотрится непреклонным консерватором в вопросе Brexit.





40 млрд евро или ничего

На первом раунде переговоров британскому правительству попытались выставить счет за Brexit в сумме 60 млрд евро. Откуда взялась эта цифра?

Все очень просто - Великобритания участвовала в бюджете 74 европейских организаций, что дало основания Еврокомисии оценить ущерб бюджету этих организаций в 60 млрд евро.

Предсказуемо Лондон не согласился с такой логикой, отказавшись платить. Впрочем, вскоре одно из влиятельных изданий в Великобритании сообщило, что правительство готово выплатить ЕС 36 млрд фунтов (около 40 млрд евро) - в обмен на сохранение действующего таможенного режима между Британией и ЕС. Однако уже через несколько дней британское правительство категорически опровергло свою готовность оплачивать этот "счет ЕС".

По сути, это означает, что окончательная сумма компенсации не урегулирована и стороны продолжают торговлю.

Для Великобритании сумма что в 40, что в 60 млрд евро – ничтожно мала. За 2016 год ВВП страны превысил $2,7 трлн. Доходы ее государственного бюджета составляли чуть менее $1 трлн, однако бюджет был дефицитным, а соотношение госдолга к ВВП приближалось к 100%.

Иными словами, даже такая колоссальная с нашей точки зрения выплата в пользу ЕС, скорее всего, лишь увеличит госдолг Великобритании и, может быть, чуть добавит негатива на рынке доллар/фунт и фунт/евро, что, впрочем, не повредит торговле.

Что касается сохранения общего рынка с ЕС, то Лондон уже показал, что готов найти ему замену. Британия и США анонсировали скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли. Учитывая, что аналогичные переговоры США и ЕС зашли в тупик, Британии прийдется пересматривать условия торговли с Евросоюзом.

Апломб, с которым правительство Терезы Мэй подошло к торговле за Brexit, говорит лишь о том, что вопрос уплаты ЕС компенсации является политическим и задача премьера – добиться лучших условий выхода, что она и делает.

Сложно предугадать, о каком объеме компенсаций в конце концов договорятся Лондон и Брюссель. Однако уже сейчас очевидно, что эта сумма будет меньше 40 млрд евро, что не сделает никакой погоды на британском финансовом рынке.

Для правительства Терезы Мэй куда более важный и щепетильный вопрос – вопрос торговых отношений со странами ЕС и доступа на рынки капиталов. Судя по последней риторике ее министров, по обоим направлениям правительство ее величества склоняется к жесткому сценарию.





Риски для трудовых мигрантов

Brexit следует воспринимать как реальность для ЕС, и уже можно приступать к калькуляции рисков для Центральной и Восточной Европы.

Средняя зарплата в Великобритании в размере 2500 фунтов в свое время привлекала в нее трудовых мигрантов из Центральной и Восточной Европы. Всего в Британии сейчас работает 2,2 млн граждан стран ЕС, из них приблизительно 40% приходится как раз на страны Центральной и Восточной Европы.

Теперь их рабочие места и свободное перемещение по стране окажутся под угрозой. Возможно, часть из них захочет вернуться к себе на родину, и это может оказать влияние как на трудовой рынок их родных стран, так и на британский.

Общий объем трудовых ресурсов Великобритании оценивается примерно в 33 млн человек, а это означает, что

при жестком Brexit из страны могут уехать более 5% работающих.

Определенная "арт-подготовка" к этому процессу уже начата: с 1 февраля в Великобритании вступили в силу новые правила проживания иностранцев с паспортами ЕС. Эти правила очень сильно расширили права британского МВД депортировать иностранцев из страны, причем депортировать даже по формальным признакам, например, при отсутствии комбинированной медицинской страховки.

Правда, по сути, ужесточение правил было направлено в основном в отношении иждивенцев, то есть тех иностранцев, которые не имеют регулярной работы на территории страны. Однако у британского МВД до марта 2019 года еще достаточно времени, чтобы осложнить жизнь трудовым мигрантам.

Особенно если Лондон и Брюссель все же не договорятся по компенсациям и сценарий "жесткого Brexit" будет запущен без смягчающих механизмов.

Автор: Виталий Шапран,

член исполкома

Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА)