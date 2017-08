Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах

В разгар курортного сезона, 17 и 18 августа, сразу два курорта испанской Каталонии стали объектами атак террористов.

А накануне в Каталонии произошел взрыв в доме – как выяснилось теперь, взорвалась подпольная лаборатория по производству взрывчатки, и полиция уверена, что эти события связаны.

"Европейская правда" собрала ключевую информацию, связанную с трагическими событиями в Испании, в том числе ту, которая не попала в поле зрения украинских СМИ. К сожалению, уже можно говорить о новом витке террора в Евросоюзе.

Испанские СМИ уже придумали для него новое меткое название: лоукост-террор.

Ведь теперь не нужно переправлять в ЕС оружие и хранить его, рискуя попасть в руки полиции. Орудием массового убийства может стать автомобиль, арендованный за пару сотен евро.

Но к счастью, есть и положительные выводы: каталонская полиция показала, что ее действия способны серьезно снизить число жертв.





La Rambla:

13 погибших, более 100 раненых из 24 стран

Улица Рамбла – La Rambla – одна из туристических визиток каталонской столицы. Улица с широким променадом протянулась на 1,2 км, от площади Каталонии до памятника Христофору Колумбу на побережье.

Около пяти часов вечера белый микроавтобус въехал в пешеходную зону со стороны площади Каталонии и направился прямо на людей. Он ехал зигзагами, чтобы зацепить как можно больше прохожих, и проехал ровно половину Рамблы, примерно 600 метров ее длины, прежде чем остановился.

Впоследствии полиция выяснит, что этот фургон был арендован, что вместе с ним преступники арендовали еще один и готовят следующие нападения, и не только на автомобилях.

Но сначала Испанию и весь мир шокировало то, что произошло в сердце Барселоны.

Тем, кто не был в этом городе, стоит рассказать, что Рамбла – одна из первых туристических достопримечательностей, которые отмечают во всех туристических путеводителях по Барселоне. Конечно, не все туристы – фанаты этой пешеходной улицы, но, пожалуй, каждый, кто останавливался в каталонской столице, хотя бы раз проходил ней. Несложно представить, какой заполненной она была вечером в пик туристического сезона.

Под колеса попали туристы из 24 стран. Ночью сообщалось о гражданах 18 государтсв, тогда представитель каталонского правительства обнародовал их список. Среди пострадавших – граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Ирландии, Греции, Македонии, Алжира, Перу, Аргентины, Венесуэлы, Австралии, Кубы и Китая.

К счастью, Украины в этом перечне нет, хотя окончательный список пострадавших еще выясняется.

В состоянии шока не все сразу обратились к врачам. Поэтому количество официально подтвержденных пострадавших увеличивалось и к ночи превысило 100 человек.

Служба спасения поздно вечером сообщила о 99 попавших в больницы хотя бы на короткое время. 15 прохожих госпитализированы с тяжелыми травмами, 23 – с менее серьезными ранениями, 48 – с легкими повреждениями (это – только те, кто обратился в стационары).

Теракт унес жизни по меньшей мере 13 человек, среди них – испанцы, четверо граждан Германии и один бельгиец (к счастью, количество погибших с вечера не увеличивается).

А уже через несколько часов – рекордно короткий срок для таких случаев –

террористическая организация "Исламское государство" объявила, что теракт совершили "ее солдаты".

Цель террористов – месть государствам-членам коалиции, объединившихся в борьбе против ИГИЛ. А поскольку в эту коалицию входят едва ли на все государства западного мира, теракт на курорте как нельзя лучше подходил для такой атаки.

Посеять панику им действительно удалось. Как это нередко бывает, появились ложные сообщения об атаках – местные СМИ сообщили о нападении на ресторан и захваченных в нем заложников. Правда, полиция официально опровергла эту информацию.

На самом деле в городе проходил масштабный полицейский рейд.

Нападавшие скрылись с места теракта на Рамбле и их нужно было как можно скорее поймать; впоследствии по крайней мере часть из них была обезврежена. Кроме того, спецслужбы опасались повторения теракта в новом месте. И были абсолютно правы.





Автошахиды и успех полиции

Даже та группа террористов, которая готовила атаку в Барселоне, похоже, планировала несколько нападений.

Микроавтобус, въехавший в толпу, был арендован незадолго до теракта. Причем на те же документы злоумышленники арендовали две похожие машины. Одна из них осталась на Рамбле, а вторую полиция нашла на улице в городе Vic неподалеку Барселоны. Машины были арендованы на имя Дрисса Укабира, к которому мы вернемся позже.

А после полуночи новым эпицентром террористической атаки стал другой курорт на юге Каталонии – городок Камбрильс, расположенный немного западнее Таррагоны.

IF YOU'RE NOW IN #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe. Police operation ongoing