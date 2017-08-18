Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Пятница, 18 августа 2017, 10:11

Фото: efe.com

В разгар курортного сезона, 17 и 18 августа, сразу два курорта испанской Каталонии стали объектами атак террористов.

А накануне в Каталонии произошел взрыв в доме – как выяснилось теперь, взорвалась подпольная лаборатория по производству взрывчатки, и полиция уверена, что эти события связаны.

"Европейская правда" собрала ключевую информацию, связанную с трагическими событиями в Испании, в том числе ту, которая не попала в поле зрения украинских СМИ. К сожалению, уже можно говорить о новом витке террора в Евросоюзе.

Испанские СМИ уже придумали для него новое меткое название: лоукост-террор.

Ведь теперь не нужно переправлять в ЕС оружие и хранить его, рискуя попасть в руки полиции. Орудием массового убийства может стать автомобиль, арендованный за пару сотен евро.

Но к счастью, есть и положительные выводы: каталонская полиция показала, что ее действия способны серьезно снизить число жертв.





La Rambla:

13 погибших, более 100 раненых из 24 стран

Улица Рамбла – La Rambla – одна из туристических визиток каталонской столицы. Улица с широким променадом протянулась на 1,2 км, от площади Каталонии до памятника Христофору Колумбу на побережье.

Около пяти часов вечера белый микроавтобус въехал в пешеходную зону со стороны площади Каталонии и направился прямо на людей. Он ехал зигзагами, чтобы зацепить как можно больше прохожих, и проехал ровно половину Рамблы, примерно 600 метров ее длины, прежде чем остановился.

Впоследствии полиция выяснит, что этот фургон был арендован, что вместе с ним преступники арендовали еще один и готовят следующие нападения, и не только на автомобилях.

Но сначала Испанию и весь мир шокировало то, что произошло в сердце Барселоны.

Тем, кто не был в этом городе, стоит рассказать, что Рамбла – одна из первых туристических достопримечательностей, которые отмечают во всех туристических путеводителях по Барселоне. Конечно, не все туристы – фанаты этой пешеходной улицы, но, пожалуй, каждый, кто останавливался в каталонской столице, хотя бы раз проходил ней. Несложно представить, какой заполненной она была вечером в пик туристического сезона.

Под колеса попали туристы из 24 стран. Ночью сообщалось о гражданах 18 государтсв, тогда представитель каталонского правительства обнародовал их список. Среди пострадавших – граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Ирландии, Греции, Македонии, Алжира, Перу, Аргентины, Венесуэлы, Австралии, Кубы и Китая.

К счастью, Украины в этом перечне нет, хотя окончательный список пострадавших еще выясняется.

В состоянии шока не все сразу обратились к врачам. Поэтому количество официально подтвержденных пострадавших увеличивалось и к ночи превысило 100 человек.

Служба спасения поздно вечером сообщила о 99 попавших в больницы хотя бы на короткое время. 15 прохожих госпитализированы с тяжелыми травмами, 23 – с менее серьезными ранениями, 48 – с легкими повреждениями (это – только те, кто обратился в стационары).

Теракт унес жизни по меньшей мере 13 человек, среди них – испанцы, четверо граждан Германии и один бельгиец (к счастью, количество погибших с вечера не увеличивается).

А уже через несколько часов – рекордно короткий срок для таких случаев –

террористическая организация "Исламское государство" объявила, что теракт совершили "ее солдаты".

Цель террористов – месть государствам-членам коалиции, объединившихся в борьбе против ИГИЛ. А поскольку в эту коалицию входят едва ли на все государства западного мира, теракт на курорте как нельзя лучше подходил для такой атаки.

Посеять панику им действительно удалось. Как это нередко бывает, появились ложные сообщения об атаках – местные СМИ сообщили о нападении на ресторан и захваченных в нем заложников. Правда, полиция официально опровергла эту информацию.

На самом деле в городе проходил масштабный полицейский рейд.

Нападавшие скрылись с места теракта на Рамбле и их нужно было как можно скорее поймать; впоследствии по крайней мере часть из них была обезврежена. Кроме того, спецслужбы опасались повторения теракта в новом месте. И были абсолютно правы.





Автошахиды и успех полиции

Даже та группа террористов, которая готовила атаку в Барселоне, похоже, планировала несколько нападений.

Микроавтобус, въехавший в толпу, был арендован незадолго до теракта. Причем на те же документы злоумышленники арендовали две похожие машины. Одна из них осталась на Рамбле, а вторую полиция нашла на улице в городе Vic неподалеку Барселоны. Машины были арендованы на имя Дрисса Укабира, к которому мы вернемся позже.

А после полуночи новым эпицентром террористической атаки стал другой курорт на юге Каталонии – городок Камбрильс, расположенный немного западнее Таррагоны.

IF YOU'RE NOW IN #Cambrils avoid going out. Stay home, stay safe. Police operation ongoing — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 серпня 2017 р.

Сценарий атаки выбрали тот же самый: орудием теракта стал автомобиль, ворвавшийся на пешеходную часть курорта. Кроме того, полиция считает, что барселонские и камбрильские террористы были связаны друг с другом.

Но дальше события в этих городах радикально отличаются.

Прежде всего, вторая атака не стала убийственной, как первая (Рамблу и променад Камбрильса не сравнить). Атака затронула лишь шесть пешеходов, двое из них сейчас в тяжелом состоянии.

Но главное отличие – реакция полиции.

Полицейские, конечно же, знали о барселонском теракте и получили указание жестко реагировать на все инциденты. Автомобиль остановили выстрелами. Детали того, как это произошло, до сих пор неясны, но известно, что четверо подозреваемых погибли на месте, еще один умер позже в больнице; также сообщается о ранении одного из полицейских.

А уже глубокой ночью в городе прогремели взрывы.

Полиция подтвердила, что нашла у убитых злоумышленников что-то вроде "поясов шахида" и контролируемыми взрывами уничтожила их.

Действительно ли там была взрывчатка, до сих пор остается неясно. Полицейское ведомство Каталонии обещало сообщить об этом позже; до утра сообщений не поступало.

Хотя основания ожидать появления взрывчатки у полиции действительно были. Дело в том, что накануне, в ночь на четверг, в городке Альканар – это тоже в Каталонии, в провинции Таррагона, – взорвался жилой дом.

Последствия взрыва в Альканаре

Из-под завалов достали одного погибшего, еще семь человек получили травмы. Тогда не сомневались, что причиной трагедии стал взрыв газа, об этом заявили местные пожарные и сообщили СМИ.

Но в течение дня появились новые подробности.

Шеф полиции этого города, Жозеп Луис Траперо, в четверг вечером заявил, что это предположение было ошибочным и что теперь можно "четко и практически без сомнений" связать этот взрыв и дальнейшие теракты на побережье.

Теперь полиция считает, что в доме, который превратился в груду обломков, готовили взрывчатку, цитирует представителя правоохранительных органов испанский El Pais.





Лоукост-терроризм

Сейчас по поводу терактов в Испании остается больше предположений, чем фактов. В частности, если связь между взрывом дома и террористическими атаками действительно существует, то можно предположить, что выбор дня терактов был вынужденным, а не спланированным.

А теракт в Камбрильсе вообще лишен логики.

Нападение произошло около часа ночи, когда людей на улице осталось немного; террористы ехали впятером в одной машине – зачем?

Поэтому остается надеяться, что в ближайшие дни станут известны другие важные детали. Хотя то, что в Камбрильсе полиция убила всех без исключения подозреваемых, которые были в автомобиле, усложняет эту задачу.

Но отдельного внимания заслуживает история самого известного подозреваемого в теракте на Рамбле.

Подозреваемого, который впоследствии оказался непричастным к массовому убийству людей.

Мы уже упомянули, что грузовой микроавтобус, который совершил наезд на людей, был арендован на имя Дрисса Укабира, а его документы остались в салоне этого авто.

То, что он ранее уже был осужден за другие проступки, прибавило полиции уверенности, что это – тот, кого они ищут.

Но после того, как фото и фамилия этого парня появились в СМИ, он сам пришел в полицию и сообщил, что непричастен, что его документы украли, и скорее всего, это сделал его брат, 18-летний Мусса Укабир, который после того взял в аренду автомобили на чужие документы.

И здесь стоит добавить, что в своих сообщениях в соцсетях соцсетях оба брата, Марроканцы по происхождению, ранее высказывались в защиту исламского терроризма.

Как бы то ни было, нападение на курорты в Испании стало свидетельством того, что проблема терроризма в Европе выходит на принципиально иной уровень.

Данные о взрывчатке и поясах смертников пока остаются только на уровне предположений. А фактом является то, что орудием террора в обоих случаях стали обычные автомобили. И это – не первое их использование в таком качестве. Вспомним ужасные события прошлого года в Ницце, где под колесами грузовика погибли 86 человек, а 458 получили травмы, или такой же теракт в Берлине на рождественской ярмарке, где погибли 12 человек и 56 были ранены.

Сейчас это – новая официальная тактика исламских террористов.

El Pais приводит данные из методички ИГИЛ, появившейся в интернете в прошлом году. В ней сторонников джихада инструктировали, как делать теракты с помощью грузовиков. Поэтому нет никаких сомнений, что эта история будет иметь продолжение.

Испанские журналисты подобрали меткое название для такой тактики исламистов: "лоукост-террор".

И это действительно так.

Не нужно контрабандное оружие. Не нужно обучение в лагерях Сирии или Ирака, после которого потенциальных джихадистов берут "на карандаш" спецслужбы. Достаточно иметь водительские права, паспорт, небольшую сумму денег и большое желание принять участие в джихаде (а развить это желание можно и дома, радикальных клериков хватает везде).

И это – новая реальность, с которой еще предстоит научиться бороться.



Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейскої правды"

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"