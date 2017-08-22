Генерал-посол Владимира Путина: как дипломат под санкциями возглавил миссию России в США

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Вторник, 22 августа 2017, 10:19

Фото КоммерсантЪ

В понедельник Кремль объявил о решении, которое не стало неожиданным, однако оно точно не является рядовым. Путин назначил Анатолия Антонова новым послом РФ в Соединенных Штатах.

Антонов – карьерный дипломат, но не простой, а "военный". Дипломат с генеральским званием, что само по себе является достаточно редким явлением.

Но для нас важно то, что российский посол в США был причастен к агрессии РФ против Украины. Он лично отвечал за международную поддержку действий армии РФ в Крыму и на Донбассе, за что оказался в санкционных списках Украины, ЕС и ряда других государств.

Администрация Трампа имела полное право остановить его назначение послом в США, но не стала идти на очередное обострение с русскими; да и в РФ сделали все, чтобы завести американцев в тупик с этой кандидатурой.

"Европейская правда" разобралась, кто такой Анатолий Антонов и как его "вели" к новой должности.

"Кто вы, мистер Антонов?"

Российские чиновники и официальные источники сейчас в один голос подчеркивают, что послом России в США стал карьерный дипломат с большим дипломатическим опытом.

Формально это является правдой. Новый посол еще с 1978 года, с некоторыми перерывами, работал в системе российского МИД, и в США он идет с должности заместителя Лаврова .

Но корректнее будет назвать его военным дипломатом – и по послужному списку, и по сфере компетенции.

Да, официально в России нет такого определения, но Антонов издавна занимается именно военной тематикой.

Интересный момент: такой краткой официальной биографии, как у него, нет ни у одного из действующих заместителей МИД РФ. Российский МИД не раскрывает информацию о первых 24 годах его дипломатической карьеры и лишь коротко отмечает, что он "занимал различные должности в ЦА и за рубежом", даже без упоминания страны (можно лишь предположить по знанию бирманского языка, что в советское время Антонов был в командировке в Бирме).

Его публичная карьера началась в 2002 году с должности посла по особым поручениям. В 2004 году он возглавил департамент по вопросам безопасности и разоружения, – то есть стал главным переговорщиком МИД РФ по военным вопросам. А в 2011-м – перешел с "военной" должности в МИД на "дипломатическую" должность в армии: Антонов стал заместителем министра обороны России.

Недавно Анатолий Антонов "вернулся в дипломатию": в декабре 2016 года он был переведен на должность заместителя министра иностранных дел, и опять же – стал "ответственным за вопросы военно-политической безопасности". Но, как утверждают в Москве, это назначение произошло уже после того, как Путин согласовал его кандидатуру для командировки в Вашингтон. (об этом писал КоммерсантЪ еще в феврале текущего года).

Полгода в МИД стали неким "карантином" перед посольским назначением: согласитесь, было бы странно назначать посла в США прямо с должности заместителя руководителя военного ведомства.

Интересная деталь: Анатолий Антонов обладает наивысшим "генеральским" званием, доступном не кадровым военным. Еще в начале 2014 года Путин присвоил ему звание действительного государственного советника 1 класса, что является аналогом звания генерала армии для гражданских лиц.

Фото ТАСС

Ответственный за оправдание агрессии

Так чем же занимался замглавы Минобороны РФ Антонов в 2014-2016 годах? В этот период Украина и агрессия РФ против нашего государства были прямой его компетенцией.

У нынешнего посла России в США в то время была четкая задача: он должен был отразить обвинения относительно присутствия российской армии на украинской территории. Это касается российской агрессии и в Крыму, и на Донбассе.

В начале 2014 года военный дипломат Антонов пытался доказать миру, что российская армия не осуществляет оккупации Крыма, а "усиливает охрану" военных ЧФ РФ от "киевской хунты". Уже после незаконной аннексии Крыма он оправдывал конфискацию россиянами большей части украинского флота, а после начала российской агрессии на Востоке Украины - пытался остановить поддержку Западом Украины, а в 2015 году рассказывал сказки о том, что в "Л/ДНР" нет российских военных, а еще – обвинял Украину в препятствиях деятельности россиян в Совместном центре по контролю и координации на контактной линии.

По сути, Антонов выполнял ту же роль, что и кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев, но для другой аудитории.

В то время как Киселев генерировал мифы о Киеве для русского населения (и делал это весьма успешно), Антонов работал над дискредитацией Украины на мировой дипломатической арене.

Сложно сказать, имел ли он успех в этой сфере, но неким "признанием" его усилий стало решение ЕС включить Антонова в начале 2015 года в перечень русских, на которых наложены персональные санкции (детали в новости ЕС расширил санкции на Кобзона, заместителей Шойгу, депутатов Думы, "Гиви" и "Моторолу"). В обосновании санкционного решения ЕС объяснил, что Анатолий Антонов "на должности заместителя в Минобороны был привлечен к поддержке развертывания российских войск в Украине".

Стоит отметить, что ЕС задумался о санкциях против Антонова еще весной 2014 года, но тогда у европейцев оставалась мечта на дипломатическое разрешение конфликта и его, как ключевого переговорщика Минобороны, вычеркнули из списков. В 2015 году ЕС уже не имел оснований не признавать реальность.

Впоследствии дипломат-военный попал также под санкции Канады, Швейцарии, а также Норвегии. Кроме того,он находится под санкциями в Украине.

А вот правительство США так и не включило политика в свои санкционные списки, и это не случайность. В Вашингтоне хорошо знали заместителя министра обороны, который был ключевым переговорщиком по ряду военных вопросов, и не хотели обострять отношения с Москвой. Как бы там ни было, из-за отсутствия санкций со стороны США новый посол не будет иметь ограничений в работе на посту.

Обмен послами

Была ли у Вашингтона возможность остановить неоднозначное назначение?

Юридически – конечно же, была. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях посол может возглавить дипмиссию, пока страна, в которую он направляется, не даст агреман (официальное согласие) на его назначение. Запрос об агремане обязательно присылают заранее и пока на него нет ответа, указ о назначении не подписывают.

Агреман на назначение Антонова, по данным источников, поступил в Москву в середине июля. То есть Трамп согласился на назначение крайне одиозного российского посла...

Формально – в случае несогласия с выбором Кремля – Вашингтону не обязательно было даже отвечать россиянам "нет". Согласно дипломатической практике вместо отказа в агремане столица просто молчит, и тогда вторая сторона понимает: что ж, нужно искать другую кандидатуру.

Но это в теории.

А на практике россияне сделали все, чтобы поставить Белый дом в тупик.

Согласно установившейся мировой практике, столицы никогда не называют кандидатуру посла и не запускают процедуру его назначения, пока не получат агреман.

Москва же поступила иначе. С начала года из РФ регулярно звучали заявления о том, что Анатолий Антонов "точно станет новым послом". Сначала эти данные "слили" в СМИ. А весной, даже близко не имея агремана, Кремль начал официальное парламентское согласование кандидатуры посла(!).

Из-за этого отказ Вашинготона уже на мог быть тихим.

нового российского посла больше знают как представителя Минобороны

Белый дом оказался перед выбором: либо выходить на новый публичный скандал в отношениях с РФ, объявив, что США не примут у себя провозглашенного русскими посла, либо все же дать свое согласие на его назначение. А к тому же, американцам тоже нужно было назначить нового посла в России (Трамп избрал на эту должность Джона Хантсмана (Jon Huntsman) и они также ждали агремана от россиян.

Белый дом ожидаемо выбрал мир, а не скандал. В июле столицы одновременно утвердили кандидатуры послов друг для друга, а россияне через месяц уже и назначили руководителя своей дипмиссии.

Какой окажется работа "военного дипломата" в период кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона – покажет время. Но история его назначения и российская практика ненавязчивого шантажа "американских друзей" дает все основания говорить: о доверии между столицами двух государств сейчас речи не идет и близко.

Что говорил Анатолий Антонов об Украине

О войне:

"Я не верю, что русские с украинцами будут воевать" (интервью для Российской газеты, 21.04.2014)

"Мы ни при каких обстоятельствах с Украиной воевать не будем. Украина нам не враг! Я даже теоретически не допускаю такого. Я считаю, что ума хватит и у Киева, чтобы не провоцировать нас". (интервью для "КП", 30.04.2015)

О российских войсках в Украине

"Никаких реальных доказательств наличия российских войск на Украине до сих пор не представлено. Американцы много раз заявляли: что "русские танки перешли границу". Но где они?.. Этот сильный партнер врет, и полагаться на него нельзя." (интервью для "КП", 30.04.2015)

Об "агрессивном Западе"

"Страны НАТО использовали ситуацию на юго-востоке Украины в качестве предлога отбросить все дипломатические слова, уловки, лозунги и двинуться вперед, поближе к российским границам"

"Все мечтали и думали, кто будет угрозой после того, как не стало, к сожалению, Советского Союза. И вот, прекрасная возможность - Россию надо сделать (врагом)"

"Какие-то безумные, параноидальные лозунги... Смотришь на людей и думаешь: вы в своем уме, вы отдаете отчет в том, что говорите?" (Пресс-конференция в Москве, 03.05.2015)

О наложенных на него санкциях ЕС

"Достаточно глупо представить, что вот ввели санкции, и теперь кто-то из нас, кто находится в санкционном списке, прекратит работать, и мы скажем: "Ой, мы одумались, мы виноваты, будет не так". Ну, конечно же, все будет с точностью наоборот". (РИА Новости, 05.03.2015)

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"