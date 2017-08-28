Ангела Меркель к победе готова: секрет политической непотопляемости фрау канцлерин

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Понедельник, 28 августа 2017, 09:39

После трех полных сроков на посту федерального канцлера Германии Ангела Меркель вновь ведет предвыборную гонку в качестве явного лидера.

За 12 лет работы главой немецкого правительства Меркель успела поработать с тремя президентами США, за это время сменилось три президента Франции, столько же премьеров Британии и два президента Украины. Вот уже третий по счету кандидат от немецких социал-демократов вступает с ней в борьбу за кресло главы правительства.

Да что там зарубежные лидеры – 24 сентября на федеральных выборах будут голосовать молодые немцы, вся осознанная жизнь которых пришлась на период правления "фрау канцлерин".

Меняются эпохи – а популярность Меркель все так же высока.

Осенью 2017 года она может вновь возглавить обновленное правительство Германии.

Хотя, несмотря на расслабленное настроение и относительную пассивность избирателей, ставки как никогда высоки. На этих выборах речь идет о выборе вектора развития не только для Германии, но и для Европейского Союза.

В том, каковы шансы Меркель в борьбе за четвертый срок полномочий на посту канцлера, попробуем разобраться в этой статье.





Политический долгожитель

Если Меркель вновь победит и пробудет на посту еще четыре года, она сравняется по длительности пребывания у власти с "канцлером объединения", ныне покойным Гельмутом Колем (1982-1998) и превысит четырнадцатилетний срок правления первого главы правительства ФРГ Конрада Аденауэра (1949-1963).

Но даже нынешнее двенадцатилетнее пребывание у власти – крайне весомое достижение. Особенно если взглянуть на развитие мировой и европейской политики и экономики за прошедшие двенадцать лет.

Ангела Меркель пришла к власти в ноябре 2005 года, когда еще не остыл накал страстей после провала проекта Конституции ЕС на референдуме во Франции, сам Евросоюз только начал "переваривать" вступление десяти новых государств, а в Ираке продолжалась не поддержанная ее предшественником Герхардом Шредером (СДПГ) американская военная кампания. Закончилась же первая каденция Меркель совершенно в других условиях – на фоне пришедшего в Европу мирового финансово-экономического кризиса.

Во время ее второго срока случились катастрофа на АЭС "Фукусима", разразился кризис в еврозоне, всерьез обсуждался отказ Греции от использования евро, а по соседству с ЕС началась "арабская весна".

Работа ее третьего правительства ознаменовалась российской агрессией против Украины, референдумами по вопросам госдолга в Греции и о выходе Великобритании из ЕС, приходом к власти в США Дональда Трампа и его отказом от Парижского климатического соглашения, и – главный вызов для Германии – миграционным кризисом.

Вряд ли нужно доказывать, что реакция на все эти события требовала не только недюжинного политического таланта, но и чисто физической выносливости.

Понятное дело, что такие проблемы не могли не влиять на уровень симпатий к самой канцлерин.

Ее поддержка в немецком обществе была далека от стабильности, раз за разом поднимая дискуссии об "усталости" Меркель от власти и даже о том, что пришла пора искать для нее потенциальных преемников.

Однако рейтинг канцлерин демонстрировал способности "политического феникса", каждый раз восстанавливаясь после ощутимых падений.

Фото Business Insider

Так, перед выборами 2013 года уровень доверия к Ангеле Меркель в Германии составлял около 68%. Однако миграционный кризис, Brexit и избрание Трампа серьезно подкосили ее рейтинг, к концу 2016 года он находился у отметки в 40%.

Падение стало выглядеть и вовсе катастрофическим после избрания кандидатом в канцлеры от СДПГ экс-главы Европарламента Мартина Шульца в конце января 2017 года. В феврале число сторонников Меркель опустилось до 34%, в то время как Шульца одобряло 50% потенциальных избирателей. Однако уже в апреле ситуация переломилась в пользу канцлерин: в начале месяца рейтинги двух лидеров сравнялись, а в середине мая Меркель обошла Шульца на 13%.

Согласно опросам середины августа, сейчас Меркель поддерживают 52% избирателей, в то время как на стороне главного "эсдека" – 28-30%. Соратнику Шульца по партии, главе МИД Зигмару Габриелю доверяют еще меньше – лишь 19% избирателей.





"Эффект Меркель"

В чем же секрет успеха Меркель?

Почему немцы готовы видеть на посту канцлера именно ее – сформировавшуюся в социалистической ГДР, а не более молодых политиков, начавших политическую карьеру уже в объединенной Германии? Ведь в партии есть яркие фигуры, вроде действующей министра обороны Урсулы фон дер Ляйен или генерального секретаря ХДС Петера Таубера.

Ответ кроется как в качествах самой канцлерин, так и в общеполитической ситуации.

Политический стиль Меркель известен. Кто-то описывает его как проявление вдумчивости, кто-то ругает за недостаток конкретики и полумеры в реагировании, но все признают, что канцлерин – "бегун на длинные дистанции" в политических процессах.

Ей присуще стремление "есть слона по частям", поэтапно решая комплексные проблемы.

Такой подход открывает возможность к компромиссам и дискуссиям, прекрасно коррелируя с процедурами и традициями принятия решений в Евросоюзе. Не удивительно, что с таким подходом Меркель Германия играет ключевую роль в урегулировании кризисов, тем самым еще более укрепляя свою роль в ЕС (пусть даже эту роль не всегда позитивно воспринимают как внутри страны, так и в самом ЕС).

Иными словами, одним из решающих качеств Меркель являются хорошие навыки кризисного менеджмента.

Избирателям нравится то, с каким спокойствием (пусть даже напускным) Меркель подходит к решению неоднозначных вопросов, выдавая в итоге компромиссные решения, приемлемые и для ее сторонников, и для оппонентов ее партии.

Это же качество позволяет Меркель воздерживаться от непродуманных решений.

Хороший пример – действия Меркель после победы Дональда Трампа.

После того, как Барак Обама в ноябре 2016 года, под завесу своей каденции, назвал Германию одним из лидеров "свободного мира", многие надеялись, что Меркель будет соответствовать такому "званию", и ждали от нее жесткого ответа на неоднозначные заявления Трампа.

Но несколько месяцев подряд нового американского лидера критиковали все кто угодно – но только не Меркель. Она, как обычно, держалась в стороне, вновь дав повод для разговоров о ее "слабости" или "усталости от политики".

Однако после встреч с Дональдом Трампом в Вашингтоне, на саммитах НАТО и G7, риторика Меркель по отношению к Штатам существенно изменилась. А по завершению саммита "Большой семерки", в конце мая, прозвучала знаменитая "речь в пивной палатке", во время которой канцлерин призвала Европу к большей солидарности перед лицом изменений в США.

Фото Salzburger Nachrichten

Как видно, "политическая терпеливость" позволила ей вначале детально выяснить позицию оппонента, а затем уже реагировать. При этом, во-первых, Меркель так и не упомянула фамилии президента США, а во-вторых – адресовала реакцию даже не ему, а своим потенциальным избирателям и гражданам ЕС в целом.

Европа больше не может полагаться на США, заявила тогда лидер Германии. "Нас было шестеро против одного", - рассказала она о закрытых дискуссиях (детальнее об этом – в статье "Одиночество Европы. Что стоит за громким заявлением Ангелы Меркель").





"Цифра" и другие темы

На самом деле риторика Меркель о необходимости брать "больше ответственности за происходящее в Европе" не нова. Но теперь на фоне Brexit и противоречий с США она падает на благодатную почву. Возможно, избиратели смогут простить ей даже миграционный кризис, теперь уже сбавивший обороты в Германии.

Помимо этого, Меркель сложно отказать в наличии "политического чутья".

В немецких СМИ звучит даже мысль о визионерстве канцлерин.

И хотя с таким утверждением можно поспорить, Меркель действительно часто обращает внимание на актуальные для глобального развития темы.

Так, в своем интервью немецкому телеканалу ARD в ноябре 2016 года, во время которого канцлерин заявила, что собирается баллотироваться на четвертый срок, едва ли не единственным элементом конкретики стали отсылки к "цифровой экономике". Сейчас же цифровая экономика и последствия развития информационных технологий звучат в кампании едва ли не чаще всех прочих тем. А блок Меркель ХДС/ХСС обещает избирателям осуществить "цифровизацию" немецкой экономики.

А на прошлой неделе Меркель дала обширное интервью немецким видеоблогерам, войдя в диссонанс с утвердившемся в обществе непубличным имиджем канцлерин.

Предполагается, что общение с "акулами Youtube" позволит ХДС/ХСС привлечь на свою сторону молодых избирателей. Последние, кстати, уже вполне могут считаться "поколением Меркель", так как сегодняшние 18-летние (возраст избирательного права в Германии) пошли в школу как раз в 2005 году и вряд ли сознательно помнят ее предшественников.

Впрочем, личность Ангелы Меркель не лишена противоречий.

Мы уже упоминали, что многие ее оппоненты утверждают, что канцлерин избегает конкретики.

С другой стороны, ряд ее критиков утверждает обратное. Die Zeit, к примеру, пишет о склонности Меркель к конкретным задачам и отмечает, что ей не хватает стратегического видения.

Меркель во многом привыкла к "малым шагам", демонстрируя политическую взвешенность и воздерживаясь от скоропалительных заявлений. Но одновременно, в условиях резко меняющегося мира, этот подход сковывает как внутреннеполитические начинания, так и вовлеченность Германии в международные дела.

Так или иначе – Меркель остается лидером гонки и с высокой вероятностью останется канцлером. Но кто будет ее партнерами?

В прежние периоды взаимодействие с партиями, основой риторики которых являются экономика и социальная сфера – СДПГ и СвДП, было практически идеальным для манеры Меркель. Один из этих вариантов коалиции может повториться и нынешней осенью.

Однако сейчас появился еще один вариант.

Теперь в партии Меркель звучат голоса в пользу коалиция с "часто перегибающими палку" визионерами из "Союза90/Зеленых".

Решится ли канцлерин дополнить свою склонность к конкретике стратегическим видением, пусть не всегда совпадающим с ее позицией?

Пока что это – одна из самых больших интриг нынешней парламентской кампании в Германии.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко