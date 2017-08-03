Меркель напомнили о войне: Польша готовится требовать репарации от Германии

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 03 августа 2017, 14:20

Фото: wyborcza.pl

Правящая польская партия "Право и Справедливость" (ПиС) готовит новый громкий скандал. Теперь в польской власти заговорили о необходимости взыскания контрибуций с Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Нельзя сказать, что эта тема только сейчас появилась в политическом дискурсе Польши. Наоборот – спикеры ПиС, включая президента партии Ярослава Качиньского, регулярно делали заявления, что Берлин так и не рассчитался с Варшавой за гитлеровскую оккупацию.

Впрочем, до сих пор подобные утверждения ограничивались лишь констатацией права требовать эти средства. Часто их упоминали в качестве доказательства того, что Польша не зря получает финпомощь ЕС – мол, на самом деле европейские деньги являются частью тех средств, которые Германия задолжала Польше.

Однако теперь эта история вышла на новый уровень.

Похоже, что вскоре вопрос немецких выплат может быть официально поставлен перед Берлином.

Депутат от ПиС Аркадиуш Мулярчик зарегистрировал в Бюро юридического анализа Сейма запрос, "может ли Польша, согласно международному праву, требовать от Германии компенсации за потери, полученные в результате немецкой агрессии времен Второй мировой войны".

По словам Мулярчика, требование возмещения ущерба является "моральным обязательством" для польских политиков.

Ответ на этот запрос должен быть обнародован до 11 августа. Если ответ окажется положительным, это де-факто откроет двери перед подачей официальных требований.

В самой Германии пока предпочитают не комментировать столь деликатное дело, по крайней мере, до официального заявления из Варшавы о требовании репараций. Хотя заместитель официального представителя немецкого правительства уже напомнила, что вопрос репараций окончательно урегулирован как на политическом, так и на правовом уровне.

Впрочем, в правящей польской партии с таким утверждением вряд ли согласятся. Подчеркнем: не стоит считать, что запрос в Бюро юридического анализа является личной инициативой депутата.

Ведь польская власть старательно меняет подходы к годовщинам событий Второй мировой. Это стало особенно заметно 1 августа, когда страна отмечала очередную годовщину Варшавского восстания. Особенностью нынешних памятных мероприятий стало акцентирование ответственности нынешней Германии за преступления нацистов.

Антинемецкий баннер на матче варшавской "Легии" 2 августа

Одновременно с обращением депутата Мулярчика

ряд топ-спикеров от ПиС заявили о неизбежности финансовых требований к Берлину.

В первую очередь, они ставили целью объяснить, что этот вопрос отнюдь не является закрытым.

"Камнем преткновения" в этом вопросе является официальный отказ от немецких репараций, принятый Польшей в августе 1953 года. Этот отказ, как считали до сих пор, ставит крест на возможности требования средств от ФРГ.

Впрочем, в польском правительстве считают иначе. По мнению министра обороны Антония Мацеревича, отказ 1953 года недействителен.

"Неправда, что Польша отказалась от немецких репараций. На самом деле это советская колония, которая называлась ПНР (Польская народная республика), отказалась от этой части репараций", – заявил министр. Тем более, добавил Мацеревич, этот отказ не был зарегистрирован в ООН, что дополнительно ставит под сомнение его силу.

Еще один аргумент в пользу такой позиции обнародовало Польское радио. Оно ссылается на правовую экспертизу, согласно которой "декларация от 24 августа 1953 года не имела отношения к ФРГ, а касалась только Германской Демократической Республики, и, конечно, не относилась к объединенной Германии", – сказал он.

При этом в ПиС не говорят, о каком размере возмещения может идти речь. Единственный подобный анализ проводился в 2004 году и касался ущерба, который понесла Варшава в результате ее разрушения гитлеровцами.

Этот анализ был проведен по инициативе тогдашнего мэра польской столицы и будущего президента Леха Качиньского. Размер ущерба был оценен в $45,3 млрд.

Стоит отметить, что Польша не одинока в своем желании получить репарации от Германии.

В 2015 году о возможности иска к Германии по поводу выплаты репарации заявили в Греции. В отличие от Польши, там даже подсчитали сумму, которую должен выплатить Берлин – 278,7 млрд евро.

Неслучайно прописовские юристы говорят даже о возможности координации действий Польши и Греции.

У польских и греческих заявлений действительно много общего.

В 2015 году заявления о требованиях появились в разгар сверхсложных переговоров правительства Греции с тройкой кредиторов. Греческое правительство во главе с Алексисом Ципрасом категорически не хотело предпринимать шаги по сокращению бюджетных расходов и искало любые аргументы, которые должны были убедить ЕС.

Тогда требования о репарациях сопровождались настоящей антинемецкой пропагандистской кампанией – проправительственные СМИ или напрямую, или через карикатуры подчеркивали сходство нынешней Германии в Третьего рейха.

Впрочем, в 2015 году этот план не сработал. Германия заявила, что вопрос репараций окончательно закрыт, назвав требования Афин "глупостью". В конце концов, благодаря твердости ЕС (а в первую очередь – неуступчивости немецкого канцлера Ангелы Меркель) Греция была вынуждена согласиться на требования евротройки.

Ситуация, в которой сейчас находится Польша, несколько схожа с греческой. Попытки ПиС принять откровенно антидемократический пакет законов о судопроизводстве вызвали как протесты внутри страны, так и конфликт с ЕС.

Сейчас Евросоюз анализирует единственный закон из этого пакета, который вступил в силу (два других были ветированы президентом Анджеем Дудой), и грозит наложить на Польшу санкции.

Следствием этих санкций может стать замораживания финансовой помощи ЕС.

И здесь целесообразно напомнить, что в руководстве ПиС неоднократно заявляли, что эта помощь – на самом деле компенсация Польше за страдания времен Второй мировой.

А соответственно, польское общество подводят к выводу, что если ЕС не хочет платить репарации таким образом, то Варшава имеет законное право требовать их напрямую. По крайней мере, такой тезис сейчас распространяют проправительственные СМИ.

В конце концов, скандал вокруг немецких репараций крайне необходим ПиС и по другой причине – для преодоления партийного кризиса.

Как известно, после ветирования Анджеем Дудой двух законопроектов о судебной реформе партия оказалась на грани раскола.

По данным польских СМИ, в такой ситуации в партии обсуждали возможные действия, призванные отвлечь внимание общества от конфликта правящей партии и президента. Скандал в отношениях с Германией прекрасно подходит для этой цели.

А значит, у правящей партии есть все основания решать вопрос репараций максимально публично и громко. Неслучайно тот же Мацеревич уже заявил, что потомки "немецких выродков" не имеют права учить поляков демократии.

В ближайшее время Еврокомиссия может определиться с необходимостью введения санкций против Польши. Так что одновременно Польша сможет официально озвучить требование о выплате репараций.

В этом случае конфликт внутри Евросоюза может разгореться с новой силой.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"