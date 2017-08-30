Тачки, яхты, бриллианты: Франция начала преследование иностранных лидеров за незаконное обогащение

Галина Жовтко, Европейская правда _ Среда, 30 августа 2017, 12:24

Часть автомобилей, конфискованных по делу о незаконном обогащении. Фото motor1.com

В понедельник 28 августа Экваториальная Гвинея начала преследование французского нефтяного гиганта, компании TOTAL. Формально – за махинации с ценами на топливо. Но никто не сомневается, что речь идет о межгосударственном шантаже: так африканская страна ответила Франции на судебный процесс против ее лидеров.

Эта история зря кажется далекой от нас: аналогии с Украиной найти несложно. Ведь речь идет о первом случае преследования в Европе семьи диктатора, обвиняемого "всего лишь" в том, что она много лет обворовывала собственную страну.

Дело по экзотическому для Франции обвинению "biens mal acquis" (о незаконно нажитом богатстве) против Теодорина Обианга Нгуемы, сына диктатора Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгуемы, на самом деле стало знаковым для французской юстиции. По меньшей мере, по двум причинам.

Прежде всего, оно стало первым, которое удалось довести до суда. На очереди – по крайней мере два других.

Кроме того, на этом пути правительству Франции пришлось побороться с семьей диктатора в Международном суде в Гааге.

Украине, которая также стремится наказать экс-президента (пусть даже не гвинейского, а своего), следует учитывать этот опыт.





Теодорин Обианг-младший –

сын того, кто "подобен богу на небесах"

Уголовное преследование – это еще не приговор.

Но для антикоррупционных организаций Франции, на протяжении десяти лет требовавших проверить законность получения средств, на которые африканские политики покупали французскую недвижимость, суд против вице-президента Экваториальной Гвинеи Обианга-младшего – уже большая победа.

А международные СМИ в свою очередь отмечают, что

данный процесс говорит о серьезных изменениях во Франции, которая давно закрывала глаза на коррумпированность иностранных лидеров.

Ведь те привыкли скупать недвижимость, жить на широкую ногу в Париже или на Французской Ривьере, или просто бежать во Францию, когда возникают трудности у себя дома.

Еще в 2003 году Теодоро Обианг, президент Экваториальной Гвинеи, бывшей испанской колонии в Африке, заявил гражданам своей страны, что вынужден взять под личный контроль государственную казну, чтобы предотвратить коррупцию среди чиновников.

В том же году государственное радио Экваториальной Гвинеи объявило Обианга-старшего "подобным Богу на небесах". Президент, согласно официально признанной в государстве версии, находится "в постоянном контакте со Всемогущим", обладает "всей властью над людьми и вещами", а из этого следует, что он также владеет всей нефтью, которая была обнаружена в одной из наименьших африканских стран в начале 1990-х годов.

Правда, провозглашенная "борьба с коррупцией" в стране оказалась довольно специфической.

Хотя Экваториальная Гвинея стала третьим крупнейшим экспортером нефти в Африке и имеет один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире (по данным МВФ, ее показатель – между Японией и Южной Кореей), почти три четверти ее населения живет за чертой бедности.

Типичное "поселение" в Экваториальной Гвинее, фото Reuters

Transperency International относит Экваториальную Гвинею к самым коррумпированным государствам Африки.

Руководит разворовыванием тот самый "подобный богу лидер".

Его старший сын, он же первый вице-президент и вероятный преемник главы государства – 48-летний Теодор Обианг-младший, более известный как Теодорин, – попал под внимание СМИ из-за пристрастия скупать по миру роскошные автомобили, яхты, недвижимость, драгоценные картины и коллекционные вещи.

Особенно те, к которым прикасался Майкл Джексон.

Официально Теодорин всю жизнь посвятил госслужбе.

Работая 15 лет на посту министра сельского и лесного хозяйства в правительстве отца со скромной зарплатой, он скупал недвижимость в Великобритании, Франции, США, ЮАР, Аргентине и других странах.





Дорога в суд длиной в десятилетия

Нынешний суд вряд ли мог стать реальностью, если бы не настойчивость антикоррупционных активистов.

Еще в 2008 году они подали во Франции иск с требованием проверить законность получения средств, на которые три африканских лидера (президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и уже покойный президент Габона Омара Бонго), а также члены их семей скупали французскую недвижимость.

Иск был подан общественной организацией Sherpa, впоследствии к нему присоединилась Transparency International France.

Тогда активистов обвинили во вмешательстве в дела независимых государств, проталкивании "колониальной повестки дня" и препятствовании экономическому развитию. Кроме того, организациям приходилось постоянно отвечать в суде на встречные иски.

"Поначалу во Франции просто не было политической воли слушать нас. Правительство занималось бизнесом в Африке", –

вспоминают теперь в Transparency International France. Тогда президентом Франции был Николя Саркози.

Первое важное решение в пользу антикоррупционных активистов появилось в 2010 году, когда высокий суд во Франции постановил, что данное дело может продвигаться дальше, а гражданское общество имеет право требовать расследования.

Еще через три года, уже при президенте Франсуа Олланде, во французское законодательство были внесены изменения, чтобы закрепить данное решение.

США пока не смогли изъять у Обиангов знаменитую бриллиантовую перчатку Джексона

А в 2011 году парижская полиция конфисковала 11 спортивных автомобилей Обианга-младшего на сумму $5 млн.

Уже через год в особняке Теодорина на престижной в Париже авеню Фош был проведен обыск и обнаружены предметы роскоши на миллионы евро. В июле того же года особняк был конфискован.

Стоит отметить, что Франция – не единственная страна, которая начала коррупционное расследование в отношении семьи Обианг. К ней в свое время присоединились США, Испания, Швейцария и Нидерланды.

Так, в ответ на запрос французской стороны относительно юридического содействия в деле в октябре 2016 года Швейцария прямо в аэропорту Женевы конфисковала 11 роскошных автомобилей Обианга-младшего. А еще через месяц была изъята очередная партия из 13 драгоценных авто на миллионы долларов.

Часть конфискованных автомобилей. Швейцария изъяла у Теодорина

Bugatti Veyron, четыре Ferrari, включая Enzo та 599gtb, Porsche 918 Spyder,

Lamborghini Veneno, Maybach, Koenigesegg, Aston Martin та Mclaren P1

В том же 2016 году Нидерланды по запросу Женевы конфисковали 76-метровую яхту Ebony Shine стоимостью $120 млн, которую семейство Обианг купило у Виктора Рашникова, российского бизнесмена, владельца Магнитогорского металлургического комбината.

Купленная у российского олигарха 76-метровая яхта Ebony Shine,

на которой есть кинотеатр, спа, турецкая баня и вертолетная площадка.

Фото yachtharbour.com

Заметим, что обжалование в суде конфискации автомобилей не принесло желаемых результатов для сына диктатора. В июле этого года швейцарский суд отказался отдавать по требованию Экваториальной Гвинеи конфискованные автомобили и яхту.

Но на новый виток историю вывели не авто класса люкс, а арест французской недвижимости.





Что же за диктатор без Гааги?

Конфискация Францией шестиэтажного особняка в одном из самых престижных кварталов Парижа и расследование коррупционных деяний Обианга-младшего подтолкнули руководство Экваториальной Гвинеи к решительным действиям – жалобе на Францию ​​в Международном суде ООН.

В ней Экваториальная Гвинея, чтобы защитить имущество семьи президента, заявила о "дипломатическом статусе" особняка и дипломатической неприкосновенности вице-президента республики.

Предварительное решение по данному делу, вынесенное в декабре 2016 года, временно удовлетворило одно из требований Экваториальной Гвинеи, однако не остановило судебный процесс во Франции.

Адвокатам Обианга-младшего не удалось убедить Международный суд ООН в его дипломатической неприкосновенности. Суд постановил, что не имеет prima facie (предварительной) юрисдикции, чтобы рассматривать запрос, касающийся иммунитета Теодорина.

А вот относительно люкс-особняка – фиктивного "диппредставительства" страны – семья диктатора одержала в Гааге временную победу.

Особняк в Париже Обианг-младший купил

за 25 млн евро в 2005 году

Международный суд обязал Францию ​​до окончательного решения по делу "принять все возможные меры, чтобы обеспечить неприкосновенность помещений, представленных как жилье дипмиссии Экваториальной Гвинеи во Франции".

Стоит отметить, что это решение – временное, и действует только на период рассмотрения дела судом. Есть достаточно оснований предположить, что в итоге семья диктатора проиграет и в этом вопросе, ведь аргументы французов достаточно убедительны.

Да и вообще, роскошное здание на авеню Фош, 42 в Париже с дискоклубом, кинотеатром, спортзалами, "золотыми" ванными комнатами и оригинальными картинами Дега, Ренуара и Родена на стенах действительно не очень похоже на помещение дипмиссии.

При конфискации полиция обнаружила мебель и произведения искусства на сумму около 50 млн евро, коллекции одежды от Ива Сен-Лорана на сумму 20 млн евро, 300 бутылок Château Pétrus, одного из самых дорогих в мире вин, на сумму 2 млн евро.

Нечего и говорить, что сотрудники посольства здесь никогда не жили.





Эхо Гааги в Париже

Попытка Экваториальной Гвинеи остановить через Гаагу уголовное производство против Теодорина полностью провалилась. Скандальный для африканской страны судебный процесс летом этого года все-таки начался.

Хотя сам Теодорин не присутствовал на судебных разбирательствах, его адвокатам хватало изобретательности в попытках закрыть дело.

Живой интерес у СМИ вызвали показания некоего Саймона Манна, которого на суд привезла сторона защиты.

Саймон Манн – бывший британский наемник, который в 2004 году якобы возглавил неудачную попытку государственного переворота в Экваториальной Гвинее. Проведя пять лет в тюрьме в Зимбабве, он был депортирован в Экваториальную Гвинею, но впоследствии помилован президентом.

В суде Манн обвинил в намерениях свергнуть Теодоро Обианга-старшего... американского миллиардера Джорджа Сороса, заявив о причастности к "заговору" адвоката Transparency International France Уильяма Бурдона – того самого, который сумел довести дело против Обианга-младшего до суда.

Однако Манн признал, что у него нет доказательств обвинений.

Он поклялся, что семья Обиангов ничего не платила ему за дачу показаний, однако признал, что получал от них деньги "на необходимые расходы".

После судебного процесса возмущенный лидер Экваториальной Гвинеи заявил, что подаст совместный с Габоном и Конго иск против Transparency International France за активность антикоррупционных организаций в доведении до суда дел "biens mal acquis" (о незаконно нажитом богатстве).

"Покупка имущества в Европе не запрещена никакими национальными или международными законами. Имущество, приобретенное во Франции за деньги, заработанные в Экваториальной Гвинее, не может считаться незаконно нажитым богатством", – считает Обианг-старший.

Финальное решение по делу Обианга-младшего, как ожидается, будет вынесено 27 октября этого года.

Обианг-младший, фото France 24

Французская прокуратура требует посадить Теодорина в тюрьму на три года (правда, для этого сына диктатора надо сначала задержать), оштрафовать на 30 млн евро и конфисковать все его активы во Франции.

Как распорядится Франция активами Обианга-младшего после очевидной победы в суде, пока неизвестно.

Однако очень сомнительно, что "незаконно нажитое богатство" Теодорина вернут тем, у кого его украли, то есть народу Экваториальной Гвинеи. И дело не только в том, что нет смысла возвращать деньги стране, где у власти остается сам обвиняемый – смена режима не решает эту проблему автоматически.

Вспомните миллионы Лазаренко и других богатства, украденные экс-чиновниками – в Украину они так и не вернулись.

Франция может последовать примеру США, которые из конфискованных в 2014 году активов Обианга-младшего $20 млн передали благотворительным организациям, а $10 млн – в свою казну.

Но куда бы ни пошло награбленное имущество клептократов, проведенный судебный процесс во Франции над Обиангом посылает четкий сигнал другим коррумпированным лидерам по всему миру – времена меняются.

И если за них возьмутся, то даже дипломатический статус не защитит от суда и приговора.

Автор: Галина Жовтко,

"Европейская правда"