Мэр, юрист и водитель: как Сербия очищает местную власть от политического кумовства

Юрий Панченко, Европейская правда, Белград _ Понедельник, 07 августа 2017, 12:00

Для украинских регионов одним из самых острых вопросов уже несколько лет подряд является децентрализация. Это, пожалуй, единственная политическая реформа, о которой можно услышать не только от политиков, но и от людей на улицах украинских городов.

Порой кажется, что эта реформа – сугубо украинская. Но это не так. Подобный процесс прямо сейчас проходят несколько государств Европы, а

иногда децентрализация становится революционной темой – в прямом смысле этого слова.

Так, этой весной, после победы на президентских выборах действующего премьера Александара Вучича, в Сербии прошли массовые протесты. Одним из ключевых требований протестующих было проведение реальной децентрализации в стране. "На местах вся власть принадлежит правящей партии. Все мэры состоят в ней. Более того, без партбилета невозможно претендовать на какое-либо руководящее место в любой мэрии", – объясняли они корреспонденту ЕвроПравды.

Интересно, что украинский опыт реформ (пусть даже мы привыкли относиться к нему скептически) в других государствах может восприниматься как прогрессивный или даже образцовый.





Кадровый кризис

Действительно, в Сербии уровень реформированности местных институтов существенно уступает украинскому. Такую оценку подтверждают и независимые наблюдатели, и дипломаты, работающие в Белграде. "Об успешных реформах местного самоуправления в Сербии пока не слышно", – таким был стандартный ответ на вопрос ЕП.

Хотя, на наш взгляд, в работе сербской местной власти есть вещи, которые украинцам тоже стоит взять на вооружение. Этот текст – именно о них.

Изменить ситуацию в Сербии призван проект, который реализует Совет Европы. Он предусматривает создание независимой системы профессиональной подготовки муниципальных работников. "Любая другая местная инициатива будет сталкиваться с нехваткой специалистов. Поэтому именно это мы и должны исправить", – рассказывает руководитель проекта Александар Йованович.

Он осторожно, но твердо обходит стороной все наши вопросы о политической коррупции в муниципалитетах. "Мэрами городов являются те, кого выбрали жители. Для нас нет разницы, какой партийный билет у него в кармане. Наша задача – помочь сделать работу муниципалитетов максимально эффективной с тем руководством, которое избрал народ", – объясняет Александар.

Проект заработал в марте прошлого года, нынешняя фаза продлится до декабря. Он включает тренинги для работников 20 муниципалитетов – от столичного Белграда до маленьких городков.

"Мы специально подбирали участников пилотного проекта так, чтобы у нас были представлены и маленькие города, и большие, а также все регионы, конечно, за исключением Косова", – добавляет Йованович.

20 городов – это далеко не вся Сербия. Но если проект докажет свою результативность, он будет продолжен. А самое главное, он будет гораздо масштабнее.

В том, что проект будет продолжаться, не сомневаются в сербском Министерстве региональной политики, публичного администрирования и местного самоуправления.

"Мы впервые сумели навести хоть какой-то порядок в муниципалитетах. До сих пор ситуация там была близка к полному хаосу", –

рассказывает государственный секретарь министерства Иван Босняк.

"Недавно в муниципалитетах могли работать сотни людей – даже в маленьких. При этом нормальные зарплаты были только у мэра и главного юриста. Иногда – еще у водителя мэра. Остальные сидела на маленьких зарплатах и ​​только имитировала работу", – рассказывает чиновник.

Именно поэтому первым шагом сербской реформы муниципалитетов было ограничение количества работников муниципалитетов и установление минимальных зарплат для них. "Мы не вмешиваемся в кадровую политику, но установили четкие и прозрачные привила для всех", – объясняет Босняк.

Он утверждает, что результаты этих изменений страна испытала во время прошлогодних парламентских и нынешних президентских выборов.

"Любые выборы, особенно досрочные, были стрессовым периодом для муниципалитетов. Когда было непонятно, каким станет новое правительство, замораживались программы, из-за чего в отдельных городах наступал коллапс. Но прошлогодние парламентские выборы прошли без подобных ситуаций. Как и последние президентские", – объясняет он.





Что дальше?

В Министерстве местного самоуправления рассказывают о планах создания института для подготовки региональных чиновников.

Используя именно те курсы, над которыми сейчас работает Совет Европы.

"Мы хотим, чтобы в ближайшие годы все региональные чиновники прошли это обучение. Ведь пока они понятия не имеют о работе с инвесторами и многом другом. Если у всех будут эти знания, это создаст основу для реального реформирования", – объясняет Босняк.

Впрочем, остается вопрос, будет ли повальное обучение эффективным? Не превратится ли оно в очередную имитацию реформ?

В конце концов, образование для чиновников есть и в Украине, но несмотря на это, уровень госслужбы на местах остается далеким от образцового.

Как уверяют в Сербском союзе городов и муниципалитетов, в значительной мере результат будет зависеть от того, какие карьерные возможности открываются перед специалистами, прошедшими европейские тренинги. "Мы надеемся, что для многих это обучение станет основой карьерного роста. По крайней мере, именно так происходит в городах, специалисты которых участвуют в пилотном проекте Совета Европы", – рассказывают в секретариате организации.

В конце концов, участие в тренингах будет добровольным. Поэтому для мотивирования муниципальных чиновников необходимо, чтобы удачная стажировка несла в себе реальные преимущества. Например, перспективы повышения.

И вот тут возникает основной конфликт.

Ведь, напомним, кадровые решения являются прерогативой избранной власти. Соответственно, ни министерство, ни Совет Европы не будут влиять на продвижение тех специалистов, которых они обучили.

Впрочем, ответ на этот вопрос должны дать сами сербы. В том числе – сравнивая успехи отдельных муниципалитетов.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

"Если проект Совета Европы станет массовым, а в правительстве настроены на это, то игнорирование его сделает город эдакой "белой вороной". А все это не сможет остаться незамеченными для его жителей. И вскоре отразится на результатах местных выборов", – уверяют в Сербском союзе городов и муниципалитетов.

А самое главное – с новым правительством сербская реформа децентрализации должна получить второе дыхание. Ведь новый премьер-министр Сербии Ана Брнабич, назначенная месяц назад, ранее занимала должность министра государственного управления и местного самоуправления.

Не случайно реформы в сфере децентрализации она определила одним из приоритетов работы правительства.

А соответственно, не исключено, что уже в скором времени нам придется лететь в Сербию, чтобы писать новую статью. Теперь – об истории успеха самоуправления в этой стране.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды",

из Белграда (Сербия)