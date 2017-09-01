Соглашение без эйфории: кто мешает Украине выполнить ассоциацию с ЕС

Любовь Акуленко, для Европейской правды _ Пятница, 01 сентября 2017, 10:43

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1 сентября 2017 года произошло то, к чему Украина шла три года: вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. "Европейская правда" опубликовала к этой дате editorial "Ассоциация на распутье: почему борьба за соглашение с ЕС не закончится 1 сентября".

Но эта статья от Любови Акуленко, руководителя профильной экспертной организации, которая исследует выполнения Соглашения, дополняет наши мысли. Ее стоит прочитать тем, кто хочет разобраться, почему Украина не успевает выполнять свои обязательства перед ЕС, и как изменить ситуацию.

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Итак, Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме.

Несомненно, это – наша историческая победа на международной геополитической карте. Украина развернулась в сторону ЕС теперь уже официально, в юридической плоскости.

Однако теперь важно не утонуть в этой эйфории.

Ведь история показывает нам, что нет ничего безусловно стабильного, и в нынешние неспокойные времена очень легко потерять то, к чему мы так долго шли.

Чтобы этого не произошло, нам

уже сейчас надо сформировать новую амбициозную задачу для Украины после Соглашения об ассоциации.

Какой она будет?

Будет ли это членство в ЕС, или интеграция в юридическое пространство ЕС, или более глубокая экономическая интеграция нашего бизнеса с европейским рынком, или внедрение европейских стандартов в различных секторах экономики – этот выбор нам еще предстоит сделать.

Но сейчас, с практической точки зрения, это не имеет значения.

Ведь что бы мы ни выбрали, пока нас ждет сложное домашнее задание – полная имплементация Соглашения об ассоциации, что на практике означает адаптацию украинского законодательства к требованиям законодательства ЕС. Если эта работа не будет сделана, наша стратегическая задача превратится в популистские лозунги.

"Европейская правда" и Украинский центр европейской политики еще с 2014 года тщательно следят за тем, как Украина выполняет ассоциацию. Ведь следить нужно было не сегодняшнего дня: не с официального "запуска" Соглашения. СА начало действовать в рамках "временного применения" еще в ноябре 2014 года, пусть и в урезанном объеме.

А потом к этому объему прибавилось "сердце" нашего Соглашения с ЕС – ее экономическая часть.

Наш анализ показывает, что

в период с 2014 по 2016 год из 58 обязательств, которые должна выполнить Украина в рамках адаптации законодательства, выполнено только 9.

Анализируя причины столь низкой эффективности, мы выделили группу проблем на стратегическом и тактическом уровнях, которые препятствуют выполнению Соглашения об ассоциации.

Без их решения мы и в дальнейшем не сможем демонстрировать результаты.

Стратегические проблемы:

отсутствие политической воли для выполнения соглашения на уровне президента, премьер-министра и глав парламентских комитетов;

незаинтересованность различных политических и экономических групп в адаптации законодательства.

Тактические проблемы:

слабая кадровая способность половины министерств готовить законодательные акты;

искажение норм европейских директив.

Итак, начнем с первого.





Стратегические проблемы

К сожалению, Соглашение до сих пор не стало приоритетом на высшем политическом уровне.

Да, важно, что в прошлом году в правительстве наконец-то появилась должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции, создания которой УЦЕП и ЕвроПравда добивались полтора года. Эта должность позволяет наладить процессы на операционном уровне в правительстве и министерствах: планирование, мониторинг, анализ соответствия европейским директивам.

Однако ее недостаточно для стратегического уровня, когда выполнение соглашения упирается в узкие бизнес-интересы различных групп. Здесь нужна поддержка и жесткий контроль со стороны премьер-министра и президента, как лидера крупнейшей парламентской фракции.

Политическая воля отсутствует и у глав парламентских комитетов, которые являются важными звеньями в процессе адаптации законодательства. Очень часто именно они блокируют вынесение евроинтеграционных законопроектов на голосование.

Например, когда Хорватия выполняла похожее соглашение, правительственные совещания по поводу выполнения соглашения проходили еженедельно и вел их лично премьер. Министры регулярно докладывали о прогрессе и проблемах в выполнении соглашения.

Украинское правительство провело подобное совещание только один раз в мае, когда Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации.

Если нам нужны результаты, Кабмин должен проводить такие заседания ежемесячно.

Также нужно проводить отдельные совещания с председателями парламентских комитетов, чтобы максимально усилить процесс выполнения нашего Соглашения с ЕС. Ведь сейчас Верховная рада – одно из самых слабых звеньев в этом процессе.

Еще одна проблема – блокирование со стороны различных бизнес-групп. Это закономерно для страны, в которой в течение 26 лет бизнес работал непрозрачно. Европейские директивы вводят прозрачные правила для украинского бизнеса. Это выгодно большинству бизнесов – но не тем, кто привык работать "на договорняках".

Также наш бизнес привык к советской системе стандартизации, а введение европейской системы для ряда производств является затратным процессом.

Со всеми этими бизнес-группами придется либо вести постоянный диалог, убеждая и ища консенсус, или же постоянно бороться с ними. А для этого не обойтись без влияния на высоком политическом уровне. Нужна помощь и поддержка премьера, министров и глав профильных комитетов Рады.

Например, сейчас украинские аграрные группы четко осознают экспортные выгоды от сделки и способствуют адаптации законодательства. В большинстве других сфер, в которых мы тоже должны осуществить адаптацию законодательства (таможня, транспорт, экология, общественное здоровье и т.п.) такого понимания нет.





Тактические проблемы

Сейчас министерства можно разделить на две группы.

Первые – это те, где уже есть профессиональные кадры, понимающие европейскую тематику и готовые к адаптации законодательства, вторые – те, в которых таких кадров нет.

В Соглашении об ассоциации определено, что

до 2025 года мы должны внедрить в украинское законодательство около 600 актов ЕС.

Без профессиональных юристов по праву ЕС в министерствах такая адаптация будет идти медленно и системно. Усилий одного только Офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции будет недостаточно.

Проблема искажения норм ЕС стоит очень остро, когда евроинтеграционные законопроекты обсуждаются в профильных парламентских комитетах. Именно здесь наиболее ощутимо влияние бизнес-групп, не заинтересованных в выполнении требований ЕС.

Чтобы остановить европейские нормы, их смысл искажается, а в информационное пространство "запускают" ложные трактовки, поднимая людей против европейских реформ.

К примеру, норма ЕС о необходимости возобновления обязательного техосмотра автомобилей (в ЕС есть такой техосмотр, ведь исправное техническое состояние автомобиля является залогом безопасности на дорогах) воспринимается как возврат к старым коррупционным нормам. При этом почти никто не упоминает, что техосмотр нужно восстанавливать не через структуры, подчиненные Министерству внутренних дел Украины, а через независимые СТО, что не оставляет места для старых коррупционных схем.

Таких примеров много, они создают негативный дискурс в обществе и дают аргументы тем группам, которые не заинтересованы в выполнении Соглашения об ассоциации.

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Конечно же, все перечисленные проблемы не являются катастрофическими, их можно решить с помощью той же политической воли.

Однако надо понимать, что скорость имеет значение.

Неэффективное выполнение Соглашения об ассоциации может иметь потенциальные негативные последствия для украинских экспортеров – вплоть до приостановления нашего экспорта в Евросоюз.

Также необходимо учитывать и то, что отныне, то есть с 1 сентября, европейцы получили юридическое право официально поднимать перед нами вопрос эффективности выполнения Соглашения Украиной.

И на эти претензии придется отвечать.

Особенно – если мы стремимся к амбициозной цели, вплоть до членства в ЕС.

Поэтому, если президент Порошенко действительно хочет поднять на "щит" идею дальнейшего сближения с Евросоюзом, ему стоит поинтересоваться, в каком состоянии сейчас находится выполнение Соглашения об ассоциации.

Необходимо иметь четкое представление о проблемах, которые препятствуют выполнению соглашения, и четкий план их преодоления.

Автор: Любовь Акуленко,

исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики",

для "Европейской правды"

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