Жизнь после Соглашения об ассоциации: новая задача для Украины

Тарас Качка, для Европейской правды _ Пятница, 01 сентября 2017, 13:57

Вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС (СА) долгое время было ключевой целью украинской власти и общества. Теперь, когда цель достигнута, пора думать о том, что делать дальше.

Три последних года показали, что Украина видит (и активно использует) два пути дальнейшей евроинтеграции – развить экономику и бизнес по европейскому образцу и вступить в ЕС. Сейчас мы неуверенно движемся обоими этими путями. В том числе – из-за отсутствия должной бюрократической работы.

Сначала о бизнесе.

Сейчас торговля со странами Евросоюза составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами, а за первое полугодие 2017 года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $9,4 млрд.

Это означает, что украинский бизнес уже получает немалую выгоду от отмены пошлин, которая начала действовать еще с апреля 2014 года, и вышел из пропасти в объемах торговли с ЕС, который был два года назад. Факторов падения тогда было много – и война, и мучительное оздоровления финансового рынка, и колебания цен на сырьевых рынках...

Но самое важное то, что в конечном итоге на рынок ЕС вышли те производители, которые раньше были ориентированы на Россию или на внутренний рынок. Среди них и крупные производители молочной продукции и совсем небольшие производители изоляционной ленты из Бахмута – примеров много, и они очень разные.

И здесь мы подходим к главному качественному изменению.

ЕС перестает быть экзотикой для украинского бизнеса.

И одновременно – и Украина перестает быть экзотикой для бизнеса глобального.

Формально это никак не связано с Соглашением об ассоциации, хотя косвенное его влияние действительно есть. Открытие заводов по производству узлов для автомобилей на Львовщине, активное участие украинских предпринимателей в бизнес-форумах, все более частые истории об успешной работе на рынках ЕС – это все то, ради чего СА задумывалось.

Реализация политической цели – вступление в ЕС – тоже возможно.

Это подтверждает история Евросоюза: для всех европейских стран заключение Соглашения об ассоциации предшествовало или просто было логично связано с переговорами о вступлении в ЕС.

Но здесь нужно сделать оговорку.

Юнкер недаром напоминает, что мы "еще не в ЕС". Даже если бы завтра Евросоюз признал европейскую перспективу Украины, это не означало бы автоматизма в дальнейшем пути к членству. Если Акт об условиях вступления Украины в ЕС когда-нибудь будет подписан, то это произойдет совсем не скоро и после сложнейшей работы.

Но даже нынешнее откровенное нежелание лидеров ЕС говорить о перспективах украинского членства не должно нас пугать. Украина должна ставить цель и упорно идти к ней.

Мы должны вести дискуссии с ЕС о наших будущих отношениях.

В конце концов, по пути к нынешнему событию – началу действия Соглашения об ассоциации – нам тоже пришлось преодолеть немало этапов.

Односторонние преференции, подписание, временное применение СА без торгового блока, временное применение в полном объеме, ратификация и вступление в силу – все эти стадии заключения соглашения не были автоматическими. Нас пытались остановить через политическое давление, через длительные трехсторонние консультации с участием РФ... Мы прошли эпопею с Нидерландами... И это не говоря уже обо всех усилиях по безвизу...

Чтобы пройти этот путь, понадобилась политическая и дипломатическая работа невероятной интенсивности.

Теперь – лучшее время для того, чтобы направить эту интенсивность на работу над вступлением в ЕС.

Итак, нашу следующую задачу стоит сформулировать следующим образом: мы должны убедить ЕС официально признать европейскую перспективу Украины.

Именно это открывает путь к переговорам о вступлении Украины. Да, это может произойти когда-нибудь в будущем, но сейчас нужно сделать первый шаг.

Еще 10 лет назад никто не верил, что новое "усиленное соглашение с ЕС" (именно такое рабочее название сначала было у СА) получит слово "ассоциация" в названии.

Повторюсь – задача начать диалог с ЕС о будущем членстве вполне по силам Украине. Главное условие этого: нам нужно наполнить Соглашение об ассоциации с ЕС реальным содержанием.

Пока действия украинской власти на этом пути не заслуживают положительной оценки.

И речь идет не только о том, что мы внедрили считанные единицы из сотен актов ЕС, упомянутых в СА, а по 83 из них уже отстаем от установленного соглашением графика.

При этом отставание часто возникает даже в тех областях, где успех украинских реформ является общепризнанным. Например, никто не отрицает прогресса в реформе государственных закупок, но Украина так и не одобрила формальные решения, которые запускают открытие рынков государственных закупок, определенных статьей 154 СА. У нас очевидный прогресс по реформе технического регулирования, но мы до сих пор не имеем протокола АСАА, который юридически признает нашу систему соответствующей требованиям ЕС.

К слову, проблемы генерируют не только украинские чиновники и парламентарии. В ряде случаев проблема состоит в инерционности со стороны ЕС. Но это наш интерес и наша задача – преодолевать эту инерционность.

Ближайшее заседание двусторонних органов СА – это Комитет ассоциации в торговом составе, который состоится 28-29 сентября.

Это событие должно стать знаковым.

Если заседание состоится без принятия Украиной и ЕС четких решений о государственных закупках, техническом регулировании и по другим разделам торговой части соглашения, то это будет четкий признак, что бюрократически наше государство не готово поддержать провозглашенную цель президента и не способно сделать хотя бы первые шаги в направлении вступления в Евросоюз.

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-20011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации