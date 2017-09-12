От узника Гааги до премьер-министра: новое правительство Косова готово к примирению с Сербией

Наталья Ищенко, для Европейской правды _ Вторник, 12 сентября 2017, 09:00

Фото: focus.de

Косову наконец удалось решить внутриполитические проблемы, которые три последних месяца, со дня досрочных выборов, были причиной обеспокоенности ЕС и источником дополнительной нестабильности в регионе.

За первые дни сентября парламент Косова сформировал коалиционное большинство, избрал спикера, а поздно вечером в субботу, 9 сентября, проголосовал и за новое правительство. Правительство республики в настоящее время возглавляет лидер Альянса за будущее Косова (AAK) Рамуш Харадинай, за кабинет которого 9 сентября проголосовал 61 депутат парламента из 120.

Впрочем, кандидатура нового премьера – сама по себе большая сенсация.

Харадинай – бывший командир Армии освобождения Косова. Сербы обвиняют его в военных преступлениях, но дважды, в 2008-м и 2012-м годах, его оправдал Гаагский трибунал.

У Сербии есть действующий ордер на арест Харадиная, по которому он был задержан в 2015 году в Словении и в начале текущего года – во Франции. Но оба раза Харадиная Сербии не выдали.

Этой весной политик с триумфом вернулся из Франции в Приштину – как раз накануне досрочных парламентских выборов. По итогам голосования его блок, состоящий, в частности, из Демократической партии Косова (PDK) и Альянса за будущее Косова (ААК), занял первое место и получил право формировать правительство.

Затем были трехмесячные переговоры о создании коалиции, которые завершились получением Харадинаем мандата от президента на формирование Кабинета министров и утверждением парламентом правительства под его руководством.

Молодой Харадинай

Харадинай не первый раз занимает должность главы исполнительной властей Косова. Еще до провозглашения независимости республики, в 2005 году, он 100 дней работал премьер-министром, но потом сложил полномочия и добровольно отправился на суд в Гаагу.

Именно этому премьеру придется начать воплощение в жизнь планов, реализации которых давно и с нетерпением ждут от Приштины мировое сообщество – главным образом, Брюссель – и соседи – Белград и Подгорица.

Прежде всего, речь идет о налаживании отношений с Сербией, необходимость чего постоянно подчеркивает ЕС. Кроме того, на повестке дня – решение вопроса границы с Черногорией, борьба с коррупцией (экономические реформы) и запуск процесса привлечения к ответственности военных преступников (обеспечение верховенства права).

Этот перечень задач для косовских властей, в принципе, не меняется со времен провозглашения независимости в 2008 году. Но попытки Приштины предпринять конкретные шаги в направлении реализации рекомендаций Евросоюза относительно статуса сербского анклава на севере Косова или ратификации договора о демаркации границы с Черногорией непременно приводили к обострению политического противостояния внутри республики – вплоть до массовых акций протеста.

Станет ли реализация этих планов реальной с новым правительством и новым премьером?





Партия войны и мира

На первый взгляд, главным препятствием для воплощения рекомендаций ЕС по урегулированию послевоенных отношений является именно руководство нынешней косовской власти, которое сегодня все без исключения (!) состоит из выходцев из Армии освобождения Косова.

Пост президента Косова занимает Хашим Тачи, который во время войны был политическим руководителем Армии освобождения Косова. Он заявляет о существовании у Сербии намерений аннексировать север Косова по крымскому сценарию, настаивает на необходимости создания в республике собственной армии...

Кажется, что он "ястреб", враждебно настроенный к сербам. Но нет, все эти заявления надо воспринимать лишь как ответ на провокационные заявления или действия Белграда (одной из таких провокаций была известная история с запуском поезда из сербской столицы на север Косова, украшенного надписями "Косово – это Сербия" и с представителями сербских националистов в качестве пассажиров).

Если смотреть на всю картинку в целом, то Тачи сегодня является главным промоутером европейских идей примирения. Он возлагает цветы к мемориалу погибших сербов, регулярно общается с главой Сербии Александаром Вучичем, убеждает главного дипломата ЕС Федерику Могерини в готовности выполнить все мирные планы Брюсселя...

Так что, несмотря на свой военно-политический бэкграунд, Тачи выступает в роли "голубя" – символического лидера косовской "партии мира".

Спикером парламента Косова является Кадри Весели, лидер Демократической партии Косова (PDK), экс-руководитель контрразведывательной службы Армии освобождения Косова и бывший глава послевоенной разведывательной службы Косова.

Несмотря на свою биографию (а может, именно благодаря ей), Весели не является сторонником радикальных методов. В свое время – в конце 1990-х – он был активным участником подписания мирных соглашений с Сербией. Теперь Весели уже второй раз подряд избирается на должность главы парламента и, в некотором смысле, олицетворяет стабильность, чему всегда так радуется Брюссель.

Именно поэтому избрание премьер-министром бывшего командира Армии освобождения Косова отнюдь не означает приход к власти в республике "партии войны".

Скорее наоборот, новый премьер готов выступить в роли проводника политики налаживания отношений с Сербией.

Перед голосованием за правительство Харадинай часть речи в парламенте произнес по-сербски и указал на необходимость поиска взаимопонимания с Белградом.

"Альтернативы диалогу с Сербией нет", – подчеркнул он. Несмотря на "трагическую историю, мы не можем изменить тот факт, что мы соседи", отметил новый косовский премьер. (Не сложно догадаться, что эти заявления кардинально отличаются от того, что Харадинай обычно говорил о Сербии ранее).

В коалиционное правительство вошли три министра, делегированные партией "Сербский список" (Sprska Lista). Теперь местным самоуправлением в косовском правительстве занимается Иван Теодосиевич, сельским хозяйством и лесничеством – Ненад Рикало, а Далибор Ефтич стал министром по делам общин и возвращения перемещенных лиц, а также вице-премьером.

Интересная деталь – представители "Сербского списка" прибыли на заседание парламента в Приштине непосредственно из Белграда. В столице Сербии косовские сербы консультировались на самом высоком уровне относительно своих дальнейших шагов и, очевидно, получили добро на вхождение во власть Косова и голосование за правительство во главе с Харадинаем.

Поддержка депутатов-сербов была решающей, и теперь, как подчеркивает Ефтич, "правительство Косова зависит от голосов "Сербского списка" (чем он и планирует воспользоваться для продвижения интересов сербов в Косове).

Как отметил министр, приоритетом в его работе станет формирование "Ассоциации сербских муниципалитетов" (речь о создании сербской автономии на севере Косова, как и предлагает Брюссель) и возвращение 20 тысяч перемещенных лиц-сербов.





"Косово станет Боснией"

По сути, нынешняя власть Косова уже приступила к выполнению домашнего задания №1 от Брюсселя – урегулированию отношений с Белградом.

Но окончательный формат этого урегулирования пока еще не определен.

Сегодня Республика Косово признана 111 странами-членами Организации Объединенных Наций, но рассматривается Сербией как Автономная область Косово и Метохия.

Летом президент Сербии Александар Вучич инициировал общенациональную дискуссию о будущем Косова. Одно из самых обсуждаемых предложений – министра иностранных дел Ивицы Дачича. Он сенсационно предложил отказаться от концепции как сербского, так и албанского Косова, разграничить "сербское" и "албанское" и прийти к компромиссному решению, при котором обе стороны что-то получат, а что-то потеряют.

В регионе предложение главы МИД Сербии восприняли как призыв к федерализации по дейтонско-боснийскому сценарию.

План Белграда, как считают местные обозреватели, заключается в преобразовании сербского анклава на севере Косова в еще одну "Республику Сербскую", которая только формально является частью Боснии и Герцеговины, а де-факто ведет независимую от центрального правительства в Сараеве, радикально просербскую и откровенно пророссийскую политику.

По мнению оппозиционного косовского депутата, лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти, сербские власти стремятся заменить слоган "Косово – это Сербия" лозунгом "Косово станет Боснией". В ответ Сербия якобы готова даже признать Косово – но только в "боснийском" виде.

Предложения сербского министра несколько "перекликаются" с "мирным планом" ЕС, предусматривающим создание "Ассоциации сербских муниципалитетов" на севере Косова и предоставление этому региону, где преимущественно проживают сербы, "особого статуса". Согласно предложениям Брюсселя, де-юре сербская автономия должна остаться в составе Республики Косово, но де-факто она будет функционировать в тесном сотрудничестве с Белградом.

Конституционный суд Косова признал несколько пунктов европейского плана нарушающими Основной закон республики, но его воплощение для Брюсселя продолжает оставаться в приоритете всей внешней политики ЕС на Западных Балканах.

США и Евросоюз прогнозируемо приветствовали формирование правительства в Косове. Брюссель призвал Приштину "немедленно приступить к реализации необходимых реформ в вопросах верховенства права и экономического развития, а также работать для нормализации отношений с Сербией".

Кроме того, подчеркивается, что для визовой либерализации (предоставление Косову безвиза) необходимо, чтобы сформированное правительство достигло прогресса в ратификации договора о границе с Черногорией.

Но в самом Косове не все в восторге от нового правительства – просербская позиция власти уже вызвала волну возмущения.





Миротворцы готовятся к худшему

На следующий день после голосования за правительство оппозиционные депутаты инициировали проведение внеочередного заседания парламента для обсуждения программы нового Кабинета министров.

Лидеры оппозиционных парламентских фракций "Самоопределение" Альбин Курти и Демократической лиги Косова (LDK) Авдулла Хоти в своих выступлениях заявили о влиянии Белграда на правительство Харадиная. Хоти предупредил, что его политическая сила начинает демократическую борьбу за свержение правительства, и власти придется столкнуться с оппозицией, которой они прежде не видели.

Впрочем, вряд ли стоит ждать революций.

В Косове все еще продолжается миротворческая операция НАТО, начатая 12 июня 1999 года. Миротворческие силы KFOR, вместе с местной полицией, еще накануне досрочных выборов в Косове готовились к подавлению массовых беспорядков и зачистке районов, "захваченных повстанцами".

Посыл прозрачный и понятный – силового сценария мировое сообщество точно не допустит. И в случае развития событий по радикальному сценарию в игру непременно вступят миротворцы.

Впрочем, в наличии есть не только кнут, но и "пряник": после выполнения рекомендаций ЕС, в первую очередь – достижения сербско-косовского согласия, Приштину ждет безвиз, а Белград – четкие гарантии и конкретные сроки вступления страны в Евросоюз.

Автор: Наталья Ищенко,

журналист