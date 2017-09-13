Четыре слова, блокирующие границу: как Киев перекрывает пешеходный путь в Польшу

Якуб Логинов, Port Europa; Сергей Сидоренко _ Среда, 13 сентября 2017, 16:40

Об украинско-польской границе сейчас вспоминают в связи с ее штурмом Михеилом Саакашвили и его соратниками.

Но Саакашвили уехал, а проблемы на границе, где очень не хватает пунктов пропуска, остались.

О чудовищной нагрузке на единственный пешеходный пункт пересечения границы с Польшей и говорить нечего (к слову, речь идет о том же пункте Медика–Шегини, где пересек границу Саакашвили).

С тем, что ситуация критическая, согласны все. По крайней мере, на словах.

И Киев, и Варшава давно говорят о необходимости как можно скорее ее исправить и построить новые пограничные переходы (не только автомобильные, но и для пешеходов и велосипедистов), но...

Нескольких лет украинскому правительству оказалось мало, чтобы добавить в соглашение о движении в новом пункте пропуска всего четыре слова: "и пешеходов и велосипедистов". Для нескольких причастных ведомств – пограничников, ГФС, МИД и, конечно же, нашего посольства в Варшаве – это оказалось сверхсложной задачей.

И если Киев не заставить шевелиться в ближайшие дни, пешеходный пункт пропуска так и не будет построен.

Ситуация на границах с другими государствами до боли схожа – из-за непонятной задержки с украинской стороны заморожен запуск дополнительного движения на границе со Словакией, хотя со стороны ЕС все работы выполнены...

Но начнем с польского участка.





Равнодушие Украины

Очереди на границе в первую очередь бьют по гражданам Украины, а не Польши. Украинцы пересекают границу значительно чаще, чем поляки, а когда речь идет о пешем переходе – разница еще больше.

Неудивительно, что в Польше нет значительного общественного давления на власть по этому поводу. Большинство польских СМИ игнорируют проблемы на границе, из-за чего польские чиновники бывают искренне удивлены информацией о том, что происходит на границе.

Но почему к решению проблемы с таким безразличием относится украинская власть?

Напомним, в свое время, после публикаций Port Europa и ЕвроПравды, в дело вмешались посол Польши в Украине Ян Пекло и 29 депутатов польского Сейма, которые поддержали депутатскими запросами инициативу о том, чтобы позволить пешеходам и велосипедистам пересекать границу.

Речь идет о новом пункте пропуска Мальговицы–Нижанковичи, строительство которого начнется в ближайшее время.

Ответ польского МИД и МВД был положительным.

Оба ведомства признали, что пропуск пешеходов на этом переходе нужен и пообещали поднять этот вопрос перед украинской стороной. Ниже – цитата из одного из самых свежих ответов польского МИД, за подписью госсекретаря Яна Дзедзичака на депутатский запрос о Мальговицах:

"Несмотря на то, что первоначальное соглашение между правительствами Польши и Украины о Создании дорожного пункта пропуска Мальговицы-Нижанковичи от 19.09.2012 не предусматривало пешеходного движения, Комиссия по вопросам обустройства государственной границы, учитывая потребность в нем, постановлением номер 9/2015 от 6.08.2015 одобрила обоснование инфраструктуры перехода, которое предусматривает также запуск пешеходного движения...

Вопрос изменения объема движения... требует также формального подтверждения двумя сторонами. Сейчас вопрос прорабатывается украинской стороной. Украинская сторона подтвердила заинтересованность в приспособлении пункта пропуска Мальговицы–Нижанковичи для потребностей пешеходного движения.

14.03.2017 МИД Украины направил ноту, в которой информировал, что в Украине продолжаются внутренние процедуры, окончание которых необходимо для внесения изменений в межправительственное соглашение".

С тех пор прошло уже почти полгода, но дело не сдвинулось с места.

Между тем Подкарпатский воевода именно сейчас берется за подготовку проектной документации для строительства перехода и должен ориентироваться на нынешний юридический статус... который не предусматривает пешеходного движения.

А значит, из-за промедления дипломатов пешеходная инфраструктура здесь, скорее всего, не появится.





Посольство без реакции

Мы уже упомянули, что в декабре 2016 – январе 2017 года автор этих строк, Якуб Логинов, обращался по этому поводу к украинскому и польскому послам и ко многим депутатам обоих парламентов. На это обращение положительно отреагировали и посол Ян Пекло, и 30 польских депутатов, сложивших депутатский запрос, и украинские парламентарии.

Единственным, кто тогда вообще не ответил на письмо, был посол Украины в Польше Андрей Дещица. Обращение к послу было отправлено по адресу посольства 2 января 2017 года в 01:13. К слову, период Новогодних праздников не может быть оправданием – ведь 2, 3, 4 и 5 января были в украинском посольстве обычными рабочими днями. Праздники давно закончились, а ответа нет до сих пор.

Не помогли получить ответ и многочисленные "теги" как самого Дещицы, так и профиля посольства на Facebook и их упоминание в Twitter с вопросами о том, когда ждать ответа и получено ли письмо вообще... С послом Пекло и депутатами Сейма таких проблем не было – были и ответы, и реальные действия.

Конечно, возможно, письмо "потеряли" работники посольства, и они же в дальнейшем игнорировали вопросы в соцсетях, но имеющуюся проблему в коммуникации это отнюдь не уменьшает...

Конечно, посольство не было главным "тормозом" в этом процессе – "подготовка" изменений в соглашение застряла в Киеве.

Уже во время подготовки к публикации статьи, подготовленной Port Europa, ЕП все же получила комментарий Андрея Дещица о ситуации. Посол подтвердил, что Украина более полугода назад все-таки начала внутригосударственные процедуры согласования изменений в соглашение (хотя поляки предлагали сделать это по меньшей мере с 2015 года).

"На сегодня в Украине продолжаются внутригосударственные процедуры по согласованию текста соглашения. Ответственным ведомством является ГФС. Польская сторона ждет официального сообщения украинской стороны об их завершении", – говорится в разъяснении посольства.

Чтобы оценить абсурдность ситуации, напомним: все эти изменения, которые Украина так долго и болезненно согласовывает, ограничиваются "аж" четырьмя словами, которые должны быть добавлены в соглашение: рядом с упоминанием об автомобильном движении надо добавить четыре слова о велосипедистах и пешеходах.

И все!

Фото kwidoo-travel.com

Даже средства на строительство инфраструктуры из украинского бюджета не нужны! Ведь, по признанию украинского посольства, все работы будут выполнены нашими соседями. "Пункт пропуска должен быть построен на территории Республики Польша и в нем планируется ввести общий пограничный и таможенный контроль", – говорится в пояснениях посольства.

Похоже, украинской стороне не хватает главного – желания.





Воевода ждать не будет

Польская сторона прямо говорит: из-за промедления Украины переход будет построен без пешеходного терминала.

"Действующее соглашение с украинской стороной не предусматривает контроля пешеходного движения... Подписание соответствующего соглашения (с изменениями) позволило бы провести проектирование, а затем строительство в Мальговицах инфраструктуры для пограничного контроля пешеходного движения", – сообщила порталу Port Europa Малгожата Ваксмундзка-Шарек, пресс-секретарь Подкарпатского воеводы.

При этом в воеводстве отмечают:

срок, когда еще можно что-то изменить, подходит к концу.

"Начало строительных работ планируется на 2018-2020 годы", – ответили в воеводстве на запрос Port Europa, при этом отметили, что в проект будут внесены изменения только в случае изменения договорной базы.

Необратимые действия пока еще можно предотвратить. Но хватит ли у украинской стороны времени и сил сделать в ближайшие недели то, на что не нашлось времени за несколько лет?

К слову, здесь есть определенное противоречие в понимании ситуации украинской стороной. В посольстве, похоже, уверены, что в проекте уже предусмотрена пешеходная полоса.

"Согласно полученной в Министерстве внутренних дел и администрации Польши информации, при разработке проектно-сметной документации по строительству этого перехода Подкарпатский воевода изначально предусмотрел возможность введения пешеходного движения", – говорится в комментарии, предоставленном дипмиссией по запросу ЕвроПравды.





Не Польшой единой

Важная деталь: формальные действия, которые "увязли" на согласовании в Киеве, в частности в ГФС, не ограничиваются украинско-польской границей.

На границах с другими странами ЕС трафик немного ниже, чем на польском участке, хотя с лета 2017 года, когда Украина получила долгожданный безвиз, нагрузка возросла и там. Правда, с возможностью пересечь границу ЕС пешком или на велосипеде везде одинаково плохо.

На этой неделе в Port Europa получили обновленный ответ от правительства Словакии о том, что мешает запустить пешеходное и велосипедное движение на переходе Ужгород–Вышне Немецке.

"Европейская правда" уже писала об этой истории (см. публикацию "К безвизу не готовы: что тормозит строительство перехода на границе со Словакией"). ЕС переоборудовал пограничный пункт со своей стороны, но Украина не спешила делать то же самое. По состоянию на конец прошлого года работы оставались в подвешенном состоянии из-за проблем с тендером.

Прошел почти год. Может, теперь все хорошо? Да где там...

Украине не может ничем похвастаться не только в вопросе тендера, но даже в бумажной работе!

"Реконструированный пункт пересечения границы (со словацкой стороны) был официально открыт в октябре 2015 года, реконструкция включала создание коридора для пешеходов и велосипедистов... Сейчас Министерство финансов Словакии ждет окончательного ответа от Украины по поводу согласия на внесение изменений в протокол (о порядке пересечения границы)", – говорится в письменном комментарии словацкой стороны.

Так в чем же причина? Почему Украина последовательно тормозит все попытки облегчить передвижение своих граждан? И есть ли шанс исправить ситуацию?

Здесь стоит напомнить еще об одной истории. Не так давно по вине Государственной фискальной службы Украина потеряла европейские средства, которые ЕС хотел выделить нашей стране на оборудование пунктов пропуска на границе. Речь идет о немалой сумме – 9,3 млн евро, срок использования которых истек в этом году. В сентябре в интервью ЕвроПравде вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе признала, что проблема есть, и сейчас Киев пытается договориться с ЕС о праве на использование средств. От себя добавим, что шансы на успех не слишком высоки.

Остается загадкой, чем думали в ГФС в предыдущие годы, когда заводили ситуацию в тупик, но можно констатировать: одна из точек торможения уже известна.

Хочется надеяться, что после истории с потерянными деньгами в правительстве наконец обратят внимание на эту проблему не только на словах, но и на деле. Хотя, учитывая пассивность украинского правительства в предыдущие годы, уверенности в этом нет.

Автор текста: Якуб Логинов, портал Port Europa



(редакторские правки и украинская часть – Сергей Сидоренко, "Европейская правда")