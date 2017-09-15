Евроскептики в шаге от реванша: чем опасны досрочные выборы в Австрии

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Пятница, 15 сентября 2017, 09:41

Фото: zululandobserver.co.za

Когда 4 декабря с более чем полугодовой задержкой и после трех "вторых туров" подряд Австрия наконец-то избрала президента, казалось, что политические приключения в этой стране завершились. Вместо избрания на этот пост откровенного популиста и ультраправого евроскептика Норберта Хофера главой государства стал вполне респектабельный и проевропейский Александер ван дер Беллен.

Ситуация в парламенте (Национальном совете) и правительстве тоже казалась вполне спокойной.

У власти находилась "большая коалиция" социал-демократов (СДПА) и Народной партии (АНП). Этот альянс правил, в принципе, предсказуемо, без резких шагов, хотя и не без скандалов и внутренних споров.

Однако, во-первых, по его политическим активам существенно ударил миграционный кризис, из-за чего 9 мая 2016 года ушел с должности экс-канцлер Вернер Файманн (СДПА), взяв ответственность за поражение кандидата в президенты от "эсдеков".

Во-вторых, "большой коалиции" в этом году исполнилось уже 10 лет. Поэтому от нее, кажется, не устали только ленивые. Это касается как основных политических партий, так и избирателей.

В-третьих, после того как политически бесцветного канцлера социал-демократа Файманна в мае 2016 года сменил активный лидер Кристиан Керн (СДПА), в среде АНП начали высказывать реальные опасения, что партия потеряется в стремительно изменяющемся политическом спектре на фоне агрессивной риторики евроскептических Партии свободы (АПС) и канцлера-активиста от "эсдеков".

На фоне этих дебатов в Народной партии и вытащил свою "акцию" глава МИД Себастьян Курц, пообещав политсиле коренное обновление. В конце концов, это привело к отставке вице-канцлера от "народников" Рейнхольда Миттерленера, избранию Курца на ведущую должность в АНП и объявлению перевыборов на год раньше.





Феномен "вежливого зятя"

Решившись на досрочные выборы, Курц во многом играл с огнем. Ведь еще в мае СМИ и лидеры различных партий позволяли себе выпады в отношении его довольно молодого возраста. К тому же симпатии избирателей вряд ли были на его стороне.

Видное место в кампании тогда занимали евроскептики из Партии свободы. На втором же, несмотря на потери симпатий, держались "эсдеки". Уровень поддержки АНП едва дотягивал до 23%.

Сейчас же настроения в кампании "народников" изменились почти кардинально. И для этого есть вполне веский повод.

В течение лета, несмотря на мертвый политический сезон, АНП удалось нарастить поддержку на 9-10% и занять первое место в кампании. Уровень симпатий к Народной партии в настоящее время составляет 33% и почти не меняется несколько месяцев подряд.

Еще выше уровень доверия к лидеру партии. Курца сейчас предпочитают видеть на премьерской должности 37-38% избирателей.

Каким же образом удалось достичь таких оптимистичных результатов?

Во-первых, важную роль сыграла структурная перестройка партии, начавшаяся сразу после избрания Себастьяна Курца ее руководителем. АНП почти молниеносно изменила ключевые партийные логотипы, лозунги, дизайн веб-страницы и представительств в соцсетях и даже цвета, в которых традиционно подавались месседжи политсилы.

Существенно изменилось и руководство самой партии. Поэтому очевидно, что едва ли не основным посылом кампании Курца является всестороннее обновление политической жизни и общества в целом. Неудивительно, что более 98% делегатов партийного съезда доверили главе австрийского МИД вести партию на выборы.

Во-вторых, важную роль играет личность и самого кандидата в канцлеры от Народной партии. Курц, который в течение длительного времени возглавлял молодежное крыло "народников", начал не менее активный диалог с молодежью.

Себастьян Курц

Пользуясь небольшой разницей в возрасте и широкими связями среди молодежных организаций, ему удалось направить кампанию также и на взаимодействие с молодым поколением. При этом, учитывая преимущественно левые настроения университетской молодежи в Австрии, кампания Курца строится в данном случае на двух основных месседжах: во-первых, на его собственной истории успеха, а, во-вторых, на декларировании стремлений построить "капитализм с человеческим лицом".

В то же время агитация "народников" среди молодежи направлена ​​не столько на обеспечение благоприятного результата, сколько на побуждение молодых людей посетить выборы в принципе.

С другой стороны, Курцу симпатизируют и представители предыдущего поколения. Ведь сейчас в обществе все-таки сложилось уважение к его истории успеха. Следовательно, и люди постарше доверяют ему, видя в главе АНП "хорошего и вежливого зятя", как иронизирует австрийское издание Der Standard.

При этом избиратели, очевидно, настолько ассоциируют Курца с обновлением, что готовы прощать ему как нехватку политического опыта (ведь прошло всего шесть лет с начала работы кандидата в канцлеры от АНП в правительстве), так и отсутствие глубоких знаний в плане экономики.

В-третьих, едва ли не решающим моментом являются правильно подобранные посылы к избирателям. В отличие от немецкого кандидата в канцлеры от социал-демократов Мартина Шульца, который тоже идет на выборы с требованиями обновления,

лидеры Австрийской народной партии изначально дали понять избирателям: чего они меньше всего хотят – так это продолжения "большой коалиции" с СДПА.

Это, по крайней мере на ментальном уровне, позволяет не только действовать без привязки к пока еще действующим коалиционным договоренностям, но и дает более широкое поле для критики оппонентов.

Кроме того, уже не первый месяц АНП пытается занять нишу умеренных консерваторов и намекнуть избирателям, что вряд ли в политическом спектре существуют силы правее ее. Тем самым австрийские "народники" стремятся занять позиции, аналогичные риторике баварского Христианско-социального союза в Германии, и поиграть на поле евроскептицизма.

Поэтому неудивительно, что с ростом симпатий к Курцу рейтинг правопопулистской Партии свободы умеренно, но снижается.

Одновременно для консервативных австрийцев не менее привлекательными являются лозунги "народников" о жестком решении вопроса беженцев и сохранении пограничного контроля внутри ЕС. Австрийское издание Kurier описывает кампанию АНП в этом плане выражением: "Мы позаботимся о том, чтобы сюда больше никто не явился без разрешения".

При этом, как отмечают журналисты, Народная партия одновременно избегает конкретики по миграционной проблематике. Впрочем, последняя особенно и не нужна. Ведь с момента закрытия "балканского коридора" и Бреннерского перевала, по которым беженцы преимущественно добирались до территории Австрии, миграционный кризис вряд ли является таким уж болезненным вопросом для ее граждан и экономики.





"Золотая акция" евроскептиков

Впрочем, учитывая настроения австрийских избирателей, будущая коалиция, очевидно, не обойдется без евроскептиков из Партии свободы.

Хотя по сравнению с началом года евроскептики потеряли поддержку 8-9% избирателей, их нынешний уровень поддержки составляет солидные 23-24%. Именно поэтому партия во главе с эксцентричным Хансом-Кристианом Штрахе держит "золотую акцию" кампании, ставя будущее коалиционное строительство в зависимость от себя.

И именно коалицию Партии свободы с АНП называют наиболее вероятным альянсом, который будет руководить Австрией в течение следующих пяти лет. Сейчас этот альянс уже набирает математическое большинство, имея по результатам соцопросов 56-58% голосов потенциальных избирателей.

Такой межпартийный союз – не новость для австрийской политики. Коалиция "народников" и Партии свободы уже руководила страной в 2000-2007 годах. Правительство тогда возглавлял Вольфганг Шюссель.

Приход АПС к власти существенно поднял околоавстрийские дискуссии в Европе, особенно в институтах ЕС. Высокая вероятность такой коалиции повышает опасения топовых европейских политиков по поводу потенциальной ревизии политики ЕС, особенно по миграционному вопросу, где оценки АНП и Партии свободы часто очень близки.

В то же время это очень плохая новость для Украины, ведь

такая коалиция неизбежно начнет дискуссию о потенциальной ревизии антироссийских санкций.

В то же время утверждать об угрозе европейским санкциям со стороны евроскептиков пока рано. Во-первых, потому что они пока не пришли к власти.

Во-вторых, потому что Курц как действующий председатель ОБСЕ хорошо знакомым со спецификой российской агрессии против Украины и вряд ли будет прибегать к резким шагам в санкционных вопросах.

В-третьих, хотя АПС и относится к критикам Европейского Союза, их партийная программа, наоборот, содержит призывы к европейской солидарности и отказу от "сужения Европы до ЕС". В отличие от немецких евроскептиков из "Альтернативы для Германии", Партия свободы не требует ни выхода страны из ЕС, ни отказа от евро. При этом партия стремится к расширению прямой демократии в ЕС и передаче компетенций от органов Евросоюза национальным парламентам.

В-четвертых, украинская тема не относится к числу острых моментов избирательной кампании и практически не затрагивается основными политсилами, поэтому, очевидно, существенных расхождений по ней нет.

С другой стороны, коалицию с Партией свободы не исключают и социал-демократы. Фавориты предыдущих выборов 2013 года сейчас имеют постоянный рейтинг в 24-25% и удерживают второе место в кампании.

Ханс-Кристиан Штрахе

"Эсдеки" не против остаться у власти. И пытаются это сделать, используя преимущественно социальную повестку дня, ведь основным лозунгом их кампании стал призыв "Возьмите то, что вам принадлежит".

В этом их риторика совпадает с подходами АПС. Последняя предлагает ряд популистских шагов в социально-экономическом аспекте, в частности, сокращение продолжительности рабочей недели и введение налогов на наследство. Эти моменты разделяют и австрийские социал-демократы.

В пользу коалиции между "эсдеками" и евроскептиками играет и тот факт, что такой альянс существует с 2015 года в федеральной земле Бургенланд. В то же время социал-демократы уже тоже работали с АПС на федеральном уровне на протяжении 1983-1987 годов.

С другой стороны, между СДПА и Партией свободы существует ряд несовпадений. Сейчас, по мнению экспертов, вообще непонятно, смогут ли АПС и "эсдеки" разработать коалиционное соглашение и программу действий правительства, отмечает Kurier.

Издание также указывает на то, что среди социал-демократов соглашение с евроскептиками вряд ли найдет стопроцентную поддержку, прежде всего, из-за возможной потери симпатий избирателей. Прежде всего, имеется в виду та их часть, которая выступает за интеграцию мигрантов и усиление ЕС.

К тому же коалиция с АПС может ударить и по имиджу австрийских "эсдеков" среди европейских социал-демократических сил. Сейчас ни одна из социал-демократических партий Европы не участвует в коалициях с правопопулистскими партиями, пишет близкая к немецким "эсдекам" Frankfurter Rundschau, указывая, что в ФРГ социал-демократы полностью исключают взаимодействие с евроскептиками из "Альтернативы для Германии".

Идеологически Партии свободы ближе, конечно, Народная партия. Однако и в этом союзе есть несколько негативных моментов.

Во-первых, против соглашения с АНП играет негативный опыт начала 2000-х годов. Тогда недовольство избирателей повышением налогов съело основную массу рейтинга "свободовцев". В результате на выборах 2002 года АПС получила скромные 10% голосов по сравнению с более 26% в гонке 1999 года.

Во-вторых, чисто визуально лидер австрийских евроскептиков Ханс-Кристиан Штрахе выглядит значительно старше своего реального возраста на фоне молодого Себастьяна Курца. Поэтому не исключено, что из соображений поддержания рейтингов и имиджа ведущих лиц партии Штрахе может выбрать коалицию с "эсдеками", рассуждает Der Standard.





Плохие новости для "малых партий"

Нынешние досрочные выборы в Австрии напоминают скорее соревнование политических тяжеловесов и вряд ли предвещают что-то хорошее для "малых партий".

Прежде всего, в данном случае речь идет об австрийских "Зеленых". Последние могут по итогам выборов оказаться поблизости от 5-процентного избирательного барьера, ухудшив свой результат с 12,5% в 2013 году.

Рейтингам "Зеленых" существенно повредили миграционный кризис и бегство эффектных политиков вроде действующего президента Александера ван дер Беллен или эксцентричного Петера Пильца. Сейчас партию ведет на выборы 60-летняя Ульрике Луначек, которую Der Standard называет одной из самых опытных политиков страны и для которой нынешняя гонка может быть последней.

Другие "малые партии" – это блок "Новая Австрия-Либеральный форум" (NEOS) и платформа "Список Петера Пильца", которые тоже сейчас находятся поблизости от проходного барьера.

В самом начале кампании, к слову, обсуждался вариант коалиции между социал-демократами, "Зелеными" и NEOS. Однако сейчас очевидно, что он не набирает достаточно голосов даже чисто математически.

К слову, левопопулистская платформа Пильца, которая, с одной стороны, критикует коррупцию крупных партий, а с другой – стремится положить конец исламизации Австрии и ввести 35-часовую рабочую неделю, вполне может отобрать голоса как у "Зеленых", к которым еще недавно принадлежал Пильц, так и у "эсдеков" с Партией свободы.

Поэтому результаты выборов, которые ожидаются уже через месяц, могут быть интригующими.

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко