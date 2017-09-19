Тайный лоббизм: как США борются с российской пропагандой

Оксана Бедратенко, Украинская служба "Голоса Америки" _ Вторник, 19 сентября 2017, 15:30

Как отделить деятельность СМИ от лоббизма? И не будет ли такое распределение наступлением на свободу слова? Это вопросы, ответы на которые сейчас ищут США.

Впрочем, нынешняя ситуация со скрытым лоббизмом Кремля отнюдь не нова. Соответствующий опыт США усвоили еще 80 лет назад, борясь с пропагандой Третьего рейха.

Украинская служба "Голоса Америки" продолжает анализировать участие лоббистов в принятии принципиальных изменений в США. Первый текст описывал борьбу лоббистов в законодательном закреплении санкций, второй – лоббистов, защищающих интересы Украины.

Третий и последний текст посвящен деятельности тайных лоббистов, или скрытых "агентов влияния" в США.

Статья опубликована в рамках партнерства с Украинской службой "Голоса Америки".

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В связи с гибридной войной, пропагандой, подозрениями о вмешательстве России в выборы в США и использованием ею "агентов влияния" американские политики все чаще стали вспоминать изначальную цель введения обязательной регистрации лоббистов иностранных правительств (FARA) в 1938 году в США – выявлять пропагандистов фашистской Германии и коммунистов.

"Поскольку Россия и другие пытаются повлиять на наши выборы, этот закон (о регистрации лоббизма) еще никогда не был так важен. Нам нужно знать, кто эти зарубежные агенты и чего они хотят", – подчеркнул сенатор Чак Грессли во время слушаний в юридическом комитете Сената США, посвященных вопросу регистрации лоббистов.

Требование регистрироваться в качестве лоббиста не нарушает право на свободу слова, объяснил Роберт Макконнелл, соучредитель Фонда США-Украина, глава компании по правительственным связям McConnell & Associates в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Здесь, в Соединенных Штатах, у нас есть конституционное право подавать запросы нашему правительству. Все могут обращаться к правительству, – отметил Макконнелл, – а вот если вы занимаетесь лоббизмом от чьего-либо имени и вам за это платят, тогда нужно регистрироваться, сообщив, для кого вы регистрируетесь, по каким вопросам будете лоббировать и сколько вам будут платить. Таким образом, деятельность не ограничивается, но есть государственная запись о том, что вы делаете".

"Существует закон о регистрации иностранных агентов (FARA) – если вы представляете иностранное правительство или учреждение, вы регистрируетесь в Министерстве юстиции согласно этому закону", – пояснил эксперт. В 1995 году США законодательно выделили коммерческий лоббизм, упростив требования для лоббистов, если они не действуют в политических интересах. Такие лоббисты должны регистрироваться в Конгрессе, вне зависимости от того, планируют ли они лоббировать через исполнительную или законодательную ветвь власти.

Нежелание регистрироваться или запоздалая регистрация могут стоить лоббисту репутации, а именно на репутации основывается весь его бизнес.

Закон предусматривает наказание за нарушение требований регистрации, однако многие в Вашингтоне считают его "беззубым".

Однако такая законодательная снисходительность – ненадолго. После ряда скандалов, связанных с прошлогодней президентской кампанией Трампа, неправительственные организации и конгрессмены призывают ужесточить закон о регистрации лоббистов.

Особое внимание привлек скандал с запоздалой регистрацией в качестве лоббиста Пола Манафорта – бывшего главы предвыборной кампании Трампа и советника Виктора Януковича.

"Дело Манафорта – очень резонансное", – заявила Шейла Крумгольц, исполнительный директор Центра ответственной политики США – ведущей американской неправительственной организации, отслеживающей деньги в политике в США, комментируя дело в эксклюзивном интервью Украинской службе "Голоса Америки".

"Не в последнюю очередь потому, что оно связано с действующим президентом. Это дело может повлиять на расследование, которое сейчас проводит Роберт Мюллер относительно связей Кремля и Белого дома, связей Кремля и предвыборной кампании Трампа", – сказала Крумгольц.

Государственные российские СМИ в Вашингтоне часто называют скорее лоббистами России, нежели прессой.

Пропагандистская деятельность российских СМИ Sputnik и RT недавно привлекла внимание ФБР, которое начало расследование, чтобы выяснить, нарушал ли Sputnik закон о регистрации лоббистов и является ли он настоящей прессой или же инструментом пропаганды Кремля.

"RT должен зарегистрироваться в качестве лоббиста России в рамках FARA, ведь он на самом деле является инструментом пропаганды Кремля", – настаивают исследователи Atlantic Council в своем отчете "Агент влияния. Должен ли российский RT регистрироваться в качестве иностранного агента?".

"В разведывательном отчете, изданном в прошлом месяце, говорится, что Россия занималась пропагандой и хакерством на выборах. RT однозначно использовали для пропаганды. Мы подозреваем, что RT нарушает американское законодательство, распространяя пропаганду в пользу российского правительства без соответствующей идентификации", – отмечает конгрессмен Дэвид Сисилини.

"Для авторитарных лидеров, таких как Путин, СМИ – это мощный правительственный инструмент, который используется для распространения пропаганды, охоты на оппонентов и распространения культа личности", – подчеркнул Сисилини. Он также объявил о разработке законопроекта, который расширит полномочия Министерства юстиции США в обеспечении выполнения требований о регистрации лоббистов.

Неправительственные антикоррупционные организации также призывают к ужесточению требований к регистрации лоббистов, чтобы выявлять скрытых "агентов влияния".

"Мы видим то, о чем отчитываются, – говорит Шейла Крумгольц. – Проблема в том, о чем не отчитываются. Не хватает реального обеспечения выполнения закона, настоящих "зубов", последствий для тех, кто не отчитывается, но лоббирует от имени иностранной организации".

Она привела примеры "скандалов этого года с генерал-лейтенантом Майклом Флинном и Полом Манафортом, которые оба лоббировали от имени учреждений, связанных с российским правительством". Крумгольц не смущает сам факт лоббирования от имени иностранных правительств, ведь "Россия, как и многие страны, чрезвычайно ценит возможность объяснить свою позицию, донести свою точку зрения...

Деньги позволяют любому иностранному учреждению нанять представителей, которые объяснят их позицию Конгрессу или другим частям правительства США".

Эта информация должна быть публичной, настаивает Крумгольц, ведь если информация закрыта, "нет возможности узнать, сколько они тратят, кого они нанимают, с кем встречается этот человек и почему, как это может повлиять на наше законодательство и то, что происходит в нашем правительстве".

Деятельность неправительственных организаций по выявлению влияния денег в политике поддерживают политики всего спектра в США.

"Консерваторам и либералам – всем нравится то, что мы делаем. Потому что американцы по всей стране считают, что деньги играют слишком большую роль, влияют на политику и стратегию, есть мощные интересы, подогретые деньгами. Они не представляют широкие круги американцев, они действуют в интересах узкой прослойки очень влиятельных компаний и интересов", – заявляет Крумгольц.

Она подчеркнула, что как консерваторы, так и либералы – все хотят иметь данные, которые заслуживают доверия, чтобы использовать эти данные друг против друга. "Но, по крайней мере, так Америка постепенно получает информацию", – отметила Крумгольц.

В целом

лоббизм в США вызывает ожесточенные споры между теми, кто считает его узаконенной коррупцией, и теми, кто считает это высшим проявлением демократии.

"Многие люди пишут о лоббизме или особых интересах в негативном свете, – удивляется Макконнелл. – Каждого американца на самом деле представляют по меньшей мере четыре или пять различных учреждений.

Возможно, это корпорация, или ассоциация, или это может быть группа по защите прав животных, или вегетарианцы, клуб "Сьерра" по вопросам окружающей среды. Существуют многочисленные организации, которые занимаются лоббизмом в Конгрессе и правительстве по различным вопросам".

В связи с новыми угрозами недружественных действий в американских политических кругах, кажется, назрела готовность менять систему регистрации лоббизма, чтобы эффективно "вытаскивать на свет" скрытых "агентов влияния".

Автор: Оксана Бедратенко,

Украинская служба "Голоса Америки"

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